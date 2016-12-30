Что делать, если омывайка замерзла?

Проще всего дождаться оттепели, но есть и другие выходы из положения.

Материалы по теме Как правильно прогревать автомобиль зимой?

Замерзла омывайка? Ну, впредь наука — не заливайте в бачок что попало. А чтобы окончательно усвоить этот совет, придется немножко потрудиться, возвращая омывайке жидкое агрегатное состояние. Сразу скажем, это непросто — особенно если у вас недешевый автомобиль, а бачок прячется где-то в районе бампера. Однако же попробовать можно.

Самый простой способ разморозить бачок — это подержать автомобиль достаточно продолжительное время в теплом помещении. Можно оставить машину в теплом гараже или на подземной парковке торгового центра. Только время, необходимое для того, чтобы этот метод сработал, довольно велико. Зависит оно от того, чистый ли лед в бачке или некая смесь с достаточно большой долей именно зимней незамерзайки, а также от температуры в помещении. Иными словами, при таком способе поехать на машине вы, возможно, сможете не раньше чем через сутки. Поэтому рассмотрим способы форсирования этого процесса.

У всех автомобилей отечественных брендов бачок омывателя легкодоступен. Поэтому проще всего бачок демонтировать и отогреть под краном вначале с едва теплой, а затем и с горячей водой. Не пытайтесь сразу использовать горячую воду во избежание растрескивания стенок бачка из-за резкого перепада температуры.

омываельный бачок Снять бачок на автомобиле Лада Гранта — дело нескольких минут.

Специалисты фирмы Renault, видимо, хорошо усвоив опыт наполеоновского похода 1812 года, применили на всех своих автомобилях, построенных на платформе В0, бачки омывателя, которые относительно легко демонтировать. Начиная с самого первого Логана и заканчивая новомодным Каптюром, расположение бачка омывателя неизменно — под ветровым стеклом ближе к правому борту автомобиля. Лада Ларгус, как известно, из того же семейства.

пластмассовая накладка под ветровым стеклом Снимаем поводки стеклоочистителей и пластмассовую накладку под ветровым стеклом. омываельный бачок И вот он, вожделенный бачок. Моторный отсек Лады Весты Компоновка моторного отсека Весты (на фото), так же, как и Иксрея, тоже позволяет сравнительно просто снять бачок.

Гораздо хуже дела обстоят у владельцев автомобилей, бачок омывателя которых спрятан где-то в полости бампера. Тут, если вы не хотите демонтировать бампер, предстоит долгая и упорная борьба со льдами. Несколько сократить время процедуры да и не отморозить руки позволит проведение ее в помещении с положительной температурой. Перед началом работ советую прогреть двигатель, так как тепло от него поможет сократить время процедуры.

Заливаем омывательную жидкость Заливаем подогретую на водяной бане стеклоомывающую жидкость (максимально качественную и с низкой температурой замерзания) в горловину бачка. перемешиваем жидкость с помощью компрессора Пару минут перемешиваем жидкость с помощью воздуха, выходящего из наконечника шланга шинного компрессора. Заливаем омывательную жидкость Сливаем остывшую жидкость из бачка омывателя, используя сифон.

Самодельный сифон Запустить сифон (создать нужное разрежение) позволит либо большая медицинская груша, либо приспособление из любого распылителя, показанное на фото.

Вновь заливаем подогретую незамерзающую жидкость. Повторяем процедуру столько раз, сколько необходимо для полного размораживания бачка. Двигатель постарайтесь не глушить, но при этом будьте осторожны и не отравитесь выхлопными газами. То есть в замкнутом пространстве — небольшом гараже, к примеру — двигатель работать не должен.

Далее следует позаботиться о трубках и форсунках стеклоомывателя. Если вы использовали подогрев подкапотного пространства двигателем, то горячий воздух отогреет эти детали и узлы. Можно воспользоваться и бытовым феном, но после размораживания бачка, чтобы сразу пролить их качественной незамерзайкой. А обмерзшие форсунки можно спасти размораживателем стекол и замков. Лучше теплым, принесенным из дома.

В заключение хочу напомнить, что болезнь проще не допустить, чем лечить. Желаю свободной дороги и отличного обзора в новом году.