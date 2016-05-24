Ravon Nexia R3: гениальный обман

Оцениваем бюджетный седан с оглядкой на новый ценник.

Ravon Nexia R3 Связка полуторалитрового 106-сильного двигателя и 6-ступенчатого автомата — одна из лучших в классе.

Формально компания Ravon не совершила ничего предосудительного: право переписывать цены на свою продукцию имеет каждый. В любом размере и в любое время — так что, нам с вами не стоит роптать. И все же маркетинговый ход молодого узбекского бренда получился не слишком красивым, хотя — если отбросить морально-нравственный аспект — граничит с гениальностью. Кстати, аналогичного поступка со стороны какого-либо другого производителя я не припоминаю. Так что же все-таки произошло?

Выпустив на рынок Ravon Nexia (он же Chevrolet Aveo прошлого поколения) и Ravon R2 (Chevrolet Spark), узбеки «навесили» на обе модели крайне привлекательный ценник. Прайс на Нексию стартовал с отметки 419 000 рублей и автоматически делал ее наиболее доступным седаном после Лады Гранты. Стать обладателем R2, который поставляется к нам исключительно с автоматом, можно было всего 409 000 рублей. Разумеется, СМИ моментально оповестили всех и каждого, что Ravon делает покупателям чертовски выгодное предложение. И тут — внезапно!..

Ravon Nexia R3 Приборы максимально бесхитростные, но читаются прекрасно. Ravon Nexia R3 Точно такую же двухдиновую магнитолу в середине нулевых устанавливали на Chevrolet Aveo. Смартфон без проблем цепляется к ней посредством Bluetooth. Можно воспользоваться и USB-портом. Ravon Nexia R3 Эргономика Нексии хороша: геометрия посадки правильная, все клавиши и кнопки на своих местах. Двухцветная отделка с тканевыми вставками на дверях — прерогатива топовой версии Elegant. В более простых комплектациях Comfort и Optimum интерьер одноцветный. Ravon Nexia R3 Качество сборки интерьера Нексии пока нестабильное. Обратите внимание на неравномерный зазор между черной глянцевой панелью и хромированной окантовкой. Ravon Nexia R3 USB-порт разместили на центральном тоннеле. Многие находят решение странным, но мне нравится: задние пассажиры могут самостоятельно дотянуться до слота.

Когда печатная автомобильная пресса и основные интернет-порталы протестировали новинки из Асаки и лестно отозвались о сочетании цены и качества — стоимость продукции Ravon пошла вверх. Базовые версии Нексии и R2 подорожали разом на 60 000 рублей — а это очень внушительные 15%! И хотя Nexia по-прежнему остается неплохим вариантом бюджетного седана, а малыш R2 — самым доступным автомобилем с двумя педалями, закрывать глаза на несовершенства уже не хочется. Сегодня мы говорим о Нексии, неплохо показавшей себя в ходе недавнего сравнительного теста.

Оговорюсь сразу — тестовый Ravon Nexia R3 в максимальной комплектации Elegant с 6-ступенчатым автоматом подорожал меньше других версий (+10 000 рублей) и теперь стоит 579 000 рублей. Но после того как компания вот так легко и весело оставила всю прессу в дураках, я смотрю на этот автомобиль слегка другими глазами. И первое, что их мозолит — качество сборки.

Ravon Nexia R3 На момент появления Chevrolet Aveo T250 узкие дверные карманы были скорее нормой, чем исключением. Это сейчас нам кажется странным, что сюда не влезает даже полулитровая пластиковая бутылка. Ravon Nexia R3 Водительский стеклоподъемник оснащен автоматическим режимом.

Если честно, сказать, что тестовая Nexia собрана плохо, нельзя. По сравнению с седаном Ravon Gentra, побывавшим на нашем тесте год назад, с Нексией вообще все отлично. Двери закрываются с первого раза, причем все четыре — с одинаковым усилием. В салоне не столь отчетливо, как раньше, разит фенолом. И все же даже непривередливый человек заметит неравномерные зазоры между черной глянцевой площадкой и ее хромированной окантовкой в основании селектора АКП, перекошенную пластмассовую панель под лобовым стеклом и ходящую ходуном пластиковую облицовку водительского порога. Несмотря на то что подобные косяки встречаются далеко не на каждом экземпляре, они красноречиво говорят о нестабильности качества.

Пластиковая накладка порога водительской двери уже отваливается.

Во всем остальном интерьер новой Нексии производит отличное впечатление. Геометрия посадки хороша, передние кресла — удобные. С точки зрения эргономики Ravon R3 вовсе предпочтительнее как Гранты, так и Логана — своих конкурентов по вышеупомянутому тесту. Пожалуй, единственное, что выдает возраст машины (Chevrolet Aveo T250 дебютировал в 2006-м) — малоразмерные карманы в передних дверях, не рассчитанные даже на полулитровую бутылку воды. Но со всем остальным — полный порядок. Тем обиднее, что при столь приятной картине на себя может обратить внимание вопрос качества.

Ravon Nexia R3 По меркам класса водительское кресло Нексии отличное. Полноценной регулировки по высоте нет, но угол наклона подушки можно отрегулировать барашком. Ravon Nexia R3 В случае крайней необходимости на заднем сиденье Нексии могут расположиться трое взрослых, но комфортно будет лишь двоим. Впрочем, Лада Гранта предлагает схожий уровень комфорта.

Кстати, пользуясь случаем, хочу дать поправку. После публикации материала мы получили письмо от читателя Ильи, в котором говорилось, что двухцветный салон со светлыми креслами — не находка Равона, как я написал в материале. И действительно, подобные интерьеры были доступны покупателям Chevrolet Aveo T250. Вот только у российских дилеров машин с такими салонами никогда не было, и именно этот факт ввел в заблуждение. Простите меня!

Ездовые преимущества Нексии над основными конкурентами — как бы пафосно это ни звучало — очевидны. Это неплохие полуторалитровый двигатель и современный шестиступенчатый автомат от Chevrolet Cobalt (с недавних пор — Ravon R4). Впрочем, такую коробку устанавливают не только на Cobalt, но и на целый ряд моделей концерна GM. Так вот, связка мотора и коробки наделяет седан абсолютно адекватной разгонной динамикой и держит в рамках разумного топливный аппетит. Даже в городе расход Нексии укладывается в 10 л/100 км, тогда как Renault Logan с 1,6-литровым мотором и античным четырехступенчатым автоматом DP2 может сжигать до 14–15 литров на сотню.

Ravon Nexia R3 Багажник Нексии приличный — 376 литров по нашим замерам (для сравнения у Логана — 400 литров). А вот проем в нижней его части сильно заужен из-за развитых фонарей. Под полом — полноразмерная запаска на штампованном диске.

Что расстраивает на ходу? Чересчур жесткая подвеска, неспособная адекватно отрабатывать даже неявные дефекты покрытия, и откровенно слабая шумоизоляция. Причем «шумка» вновь вынуждает поднимать вопрос качества: помимо слабой защиты колесных арок и подкапотного пространства, на скоростях свыше 80 км/ч через уплотнитель водительской двери начинает с мерзким свистом пробиваться ветер. Очень надеюсь, что контроль качества в Асаке возьмут на контроль. И очередной Ravon, который мы возьмем на тест через год, по части аккуратности сборки будет отличаться от тестовой Нексии в лучшую сторону так же разительно, как она сама отличается от прошлогодней Джентры.

Ravon Nexia R3 На идеально ровном асфальте Nexia чувствует себя замечательно, но неаккуратные асфальтовые стыки, заплатки и тем более ямы — не ее конек.

Подводя итог, Ravon Nexia R3 даже после подорожания продолжает оставаться одним из самых привлекательных предложений в классе. Но раз узбеки решили разом на 15% (если говорить о начальных версиях) поднять цены на свои автомобили, то и спрос с них будет другой. А если же говорить о топовых исполнениях, как насчет того, чтобы вслед за повышением цен наконец-таки оснастить Нексии обогревом передних сидений и дистанционным управлением центрального замка? Внедрение этих копеечных в производственных масштабах опций могло бы запросто оправдать повышение цен. А их отсутствие, наоборот, может — и наверняка отпугнет часть потенциальных покупателей. В общем, ждем перемен к лучшему в новом году! И очень надеемся, что они обойдутся без очередного переписывания ценника.