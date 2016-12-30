Правила застолья, или Когда можно сесть за руль?

Празднование Нового года редко обходится хотя бы без бокала шампанского. А чаще с него все только начинается. Потом в ход идут крепкие алкогольные напитки… Когда можно будет безопасно для окружающих и себя сесть за руль?

Тема серьезная, и поэтому сначала напомним официальные признаки опьянения:

запах алкоголя изо рта;

неустойчивость позы и шаткость походки;

нарушения речи;

резкое изменение окраски кожных покровов лица.

Положительными (то есть плохим для тестируемого) результатом при проверке алкотестером считаются значения выше 0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, то есть чуть больше 0,3 промилле. Такая величина компенсирует и возможную погрешность прибора, и «естественный фон» — небольшое количество алкоголя, которое у здоровых людей, даже детей, вырабатывает сам организм. И все же для своей пользы о допустимых десятых долях промилле лучше забыть, а вот то, что водитель должен быть абсолютно трезв, с реакцией как у кошки и дыханием чистым, как у младенца, — постоянно держать в памяти.

Но как этого добиться? Усаживайтесь поудобнее, открывайте... ну хотя бы блокноты. Записывайте. Несколько простых правил. Вы их знаете, но на всякий случай повторим.

Алкотестер Уже 0,035 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха диагностируются прибором как легкая степень опьянения. Этот алкостестер слишком суров.

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Правила алкогольной безопасности

Алкоголь необходимо купить заранее, только качественный и в достаточном количестве, чтобы не пришлось потом бегать в магазин или тем более пытаться поехать за добавкой. Ключи от автомобилей еще до начала застолья лучше сдать на хранение надежному (желательно — пожилому) человеку либо сложить в сейф, «потеряв» или «забыв» от него код как минимум до середины следующего дня. С первым глотком алкоголя все водители превращаются в пассажиров (если есть возможность — такси). Можно использовать как тост.

Не смешивать разные виды напитков и не понижать градус. Кстати, научно доказано, что темные алкогольные напитки вызывают более тяжелое похмелье, чем бесцветные. Как правило. Не запивать газировкой, которая ускоряет всасывание алкоголя. Не торопиться. Хорошо закусывать. Причем, как советовал булгаковский профессор Преображенский, оперировать, в основном, горячими закусками. Но не слишком жирными, чтобы не перегружать печень. Из холодных отдавать предпочтение холодцу или заливной рыбе — они содержат глицин, ускоряющий вывод алкоголя из организма. Великолепная закуска — квашеная капуста, соленые яблоки и помидоры, обычные лимоны, богатые пектином и пищевыми волокнами.

Кадр из комедии Георгия Данелии «Осенний марафон» «Хорошо сидим!». Кадр из печальной комедии Георгия Данелии «Осенний марафон». За новогодним столом такие кадры лучше не повторять и в меланхолию не погружаться.

А главное — выпивать в приятной компании и в хорошем настроении, чтобы алкоголь был только компонентом застолья, а не его целью. Придумать развлечения помимо возлияний. Желательно — подвижные и на свежем воздухе. И обязательно веселые.

Печень, товсь!

Чтобы подготовить организм, за пару часов до начала застолья можно выпить 50 граммов алкоголя, а непосредственно перед посадкой за стол — чашку крепкого сладкого чая (не кофе!). Знатоки советуют съесть маленький кусочек сливочного масла или сала, выпить столовую ложку растительного масла, чтобы покрыть пищевод защитным слоем смазки. Но такой трюк может сыграть вредную роль, и выпитого окажется больше желаемого. Зато можно и нужно не ограничивать себя в воде перед сном (может быть, потом придется несколько раз проснуться). Желательно приготовить лимонад, выдавив в воду лимон. Его сок ускорит расщепление алкоголя.

Кадр из телефильма «Собачье сердце» Владимира Бортко. «Профессор! Иди сюда, выпей с нами!». Кадр из телефильма «Собачье сердце» Владимира Бортко. Попойка Шарикова с «хорошими друзьями» плохо кончилась.

Если чувствуете, что все-таки перебрали, перед сном с тем же лимонадом или просто водой стоит принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг вашего веса. То же сделать и проснувшись. Кстати, выспаться нужно обязательно! И не выходить из дома до вывода из организма шлаков. Вместо активированного угля можно использовать более мягкие, но не менее эффективные энтеросорбенты «Фильтрум», «Полифепан», «Лингосорб», «Смекта», «Энтеросгель».

Утро (или вечер) нового дня

Похмелье — не естественное, а болезненное состояние организма. Его нужно лечить. Правильно и последовательно.

Проснувшись, заставить себя принять контрастный душ. Снова попить крепкий сладкий чай с лимоном. Много чая. Кофе оставить до лучшего времени. Не курить — никотин только усугубит похмелье. Обязателен витаминный завтрак с овощами и фруктами. Овсяная каша. Если организм примет, можно сделать коктейль из томатного сока, лимона, яичного желтка, соли и перца — почти «Кровавую Мэри», но без водки. И кстати, от соблазна вылечить «подобное подобным», по тому же Булгакову, то есть выпить еще, стоит воздержаться — хотя бы из принципа, пусть это даже очень тяжело, почти невозможно. Лучше уж раздобыть натурального огуречного или помидорного рассола. Или хотя бы кефира (тана, айрана). Они помогут восстановить кислотно-щелочной баланс.

Кадр из фильма Леонида Гайдая «Не может быть» «И все так чинно-благородно, по-старому!». Кадр из фильма Леонида Гайдая «Не может быть». А ведь отрицательный герой Володька Завитушкин пытался спасти тестя от катастрофического опьянения! Но упустил момент...

Еще один хороший антипохмельный коктейль — вода (можно и минеральная), лимонный сок и мед. В меде содержатся фруктоза и многочисленные полезные вещества. Смешивать, взбалтывать и пить вдумчиво. От возможной изжоги поможет растворенная в воде ложечка соды.

А потом — на свежий воздух. Чтобы поскорее выгнать алкоголь, нужно поработать физически (начинать осторожно, беречь себя). Например, почистить подъездные дорожки к дому, побегать с собакой. Если есть возможность сходить в баню — прекрасно. Но прислушавшись к себе: нет ли учащенного сердцебиения, одышки. И париться без азарта, не пытаясь установить мировой рекорд по пребыванию в парной.

Второй прием пищи должен быть обязательно основательным, с горячими блюдами. Хорошо помогают от похмелья жирные острые супы: солянка, щи, борщ, рассольник, хаш, харчо. И снова чай. Для разнообразия — зеленый. Для ускорения метаболизма можно принять тот же глицин в таблетках.

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Тушение факела

Сразу избавиться от запаха перегара (уксусного альдегида) не удастся, как бы вы ни старались. Не помогут ни «Антиполицаи», ни жевательная резинка, ни многократная чистка рта мятной пастой с последующим полосканием, ни листики петрушки или мяты, ни кофейные зерна, никакие иные народные средства. Только время. Кстати, напугаю вас. По утверждению ряда ученых, полностью алкоголь выводится из организма только через 21 день. Впечатляет?

Разумеется, не подходить к машине в течение трех недель после застолья не получится. Поэтому есть еще одна, более обнадеживающая формула — стандартной скоростью вывода алкоголя из организма считается 0,1 г чистого спирта (1,25 миллилитра) на 1 кг веса в час. У женщин — чуть медленнее. И если вы выпили целую бутылку водки или коньяка, безопасно сесть за руль можно будет не раньше чем через сутки после праздника. Даже тяжеловесу. Не стоит переоценивать свою могучесть.

Кадр из комедии «Самогонщики» Леонида Гайдая Кадр из короткометражной комедии «Самогонщики» Леонида Гайдая. Чтобы окончательно протрезветь после бутылки водки, даже такому большому мужчине, как Евгений Моргунов, потребовалось бы не меньше 20 часов. А человеку комплекции Георгия Вицина — больше суток. Кстати, в жизни артист не пил, только на экране.

Для упрощения расчетов приводим соответствующую таблицу для мужчин с разной массой тела. У женщин, тем более хрупких, скорость выветривания меньше примерно на 20%. Но снова обращаем внимание, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма, качества и количества выпитого и съеденного, психологического фона. И надеемся, что наши советы по борьбе с алкоголем и последствиями его приема вам не понадобятся.

Длительность выведения алкоголя из организма (для мужчин)