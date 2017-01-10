Ездить без номеров нельзя. А стоять?

Платная парковка — одна из болезненных тем. Несогласные с новым оброком снимают номера со своих машин — чтобы не оштрафовали за неоплаченный постой. Что грозит автовладельцам, оставляющим на парковках машины без государственных номерных знаков?

Вторым рядом паркуются и спецавтомобили. Этот, правда, после общения его владельца с моим «помощником»-инспектором сразу уехал.

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Платная парковка под номером 2010, напротив входа в МВД России, забита до отказа. Некоторые машины припаркованы вторым рядом. Большинство — без регистрационных знаков. Почему их не эвакуируют? А вдруг это машины террористов, начиненные взрывчаткой? Беру фотоаппарат и делаю несколько снимков. Скучавший рядышком инспектор ДПС встрепенулся — и завязался не самый приятный разговор.

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— Вы чем здесь заняты? И почему фотографируете машины?

— Наблюдаю за нарушителями и вашим бездействием.

— Вы сначала наведите порядок с парковкой в городе, а уж потом мне претензии предъявляйте! Тут люди серьезные. Кто с документами приезжает, кто на встречу, а машины ставить некуда. Я и сам номера снимаю — не платить же по двести рублей за парковку!

— А как с теми, кто вторым рядом стоит?

— Вот тебе заняться нечем? Вроде взрослый человек, а ведешь себя как «стоп-хам» какой-то!

Обиженный служивый поплелся на свой пост. Я не унимался:

— Инспектор, а эвакуатор приедет?

— Ну точно ненормальный!

Когда эта «режимная» стоянка становится доступной для всех, свободных мест не найти.

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Бездействие инспектора, не обращающего никакого внимания на припаркованные вторым рядом автомобили, объяснялось просто. Это машины тех, кто имеет то или иное отношение к силовому ведомству. Вот из припарковавшегося вторым рядом кроссовера выходит человек в камуфляже с надписью «Полиция». Следом молодые люди, покинув здание МВД, садятся в машину без номерных знаков и уезжают с парковки, даже не поставив номера на место.

По моим наблюдениям, все без исключения автовладельцы, оставляющие машины на этой парковке, действуют решительно и абсолютно не боятся наказания. Видимо, уверены, что эвакуатор здесь не появится никогда. А чтобы не получить «письмо счастья» за неоплаченную стоянку на платной парковке, просто снимают номерные знаки.

Сотрудники МВД подают дурной пример. Глядя на них как на вершителей правосудия, и другие водители будут закрывать или снимать номера, оставляя машины на платных парковках. Тем более что никакого наказания за это не предусмотрено. Эвакуация тоже не положена.

Когда своим присутствием я окончательно намозолил глаза инспектору ДПС, тот перешел к активным действиям. Он лично связался по телефону с владельцами припаркованных вторым рядом автомобилей, благо телефонные номера нарушители преду­смотрительно оставляют на видном месте, и попросил переставить машины. В течение получаса проезжая часть была освобождена. Все водители, по случайному стечению обстоятельств, выходили из дома 16 на Житной улице — из здания МВД.

В общем, за три часа «дежурства» мне удалось навести порядок. По крайней мере, все машины, припаркованные вторым рядом (за исключением одной, владелец которой, видимо, не смог ответить на звонок инспектора), уехали. Конечно, я не справился бы без помощи инспектора ДПС. За это ему отдельное спасибо.

Униформу можно купить в любом военторге, но вряд ли стороннего человека просто так пустят в здание МВД.

Несогласие в рамках закона

Ежедневно в Москве и других крупных городах сотни тысяч автолюбителей используют различные способы, чтобы не платить за стоянку на платных парковках. И показательно даже не количество (значительное!) нарушителей само по себе, а то, что оно растет. Причем довольно быстро. Если уж блюстителям закона можно, то почему другим нельзя? Московское правительство, равно как и власти других городов, где есть платные парковки, забеспокоилось: денежки в бюджет не текут. Действенного способа заставить водителей соблюдать порядок пока не придумали.

Давайте разберемся, что грозит автовладельцам, оставляющим на парковках машины без государственных номерных знаков.

Если за стоянку без номеров на платных парковках наказания нет, то за управление без оных водителя ждет штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от месяца до трех. Похоже, водитель черного Фольксвагена знает секретный способ избежать наказания: он уверенно покидает парковку, даже не устанавливая номера на место.

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Начнем с платной парковки. Здесь можно безнаказанно бросать машину без номеров. Никакой ответственности за это законами не предусмотрено — ни федеральными, ни местными. По крайней мере пока. Автомобиль не могут даже эвакуировать, ведь правила стоянки и остановки водитель в этом случае не нарушает, а лишь уклоняется от оплаты парковки. И в «письме счастья» штраф за этот проступок не придет, потому что нельзя идентифицировать, кому принадлежит автомобиль. Неизвестен адресат — нет штрафа.

Другое дело, если вы оставили машину с номерами на платной парковке и, чтобы не платить, прикрыли цифру-другую листом бумаги или залепили снежком. Пустая затея! Инспектор АМПП или ЦОДД либо сотрудник другой организации, в чьем ведении находятся платные парковки, снимет вашу «защиту» и выпишет штраф.

Еще больше проблем ждет автовладельца, нарушающего правила стоянки и остановки, - например, если он оставит машину под запрещающим знаком или припаркует вторым рядом. Автомобиль на законных основаниях эвакуируют на штрафстоянку. Даже снятие номеров в этом случае не спасет. Помимо расходов на эвакуацию (в столице это 5000 рублей плюс по тысяче за каждый день постоя на штрафстоянке) придется заплатить штраф за нарушение ПДД (в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей, на остальной территории России — вдвое меньше). Да еще побегать придется, чтобы найти свою машину, - ведь без номеров она не будет пробиваться по общей базе.

Богатые тоже экономят. А что делать? Стоимость парковки растет, а доходы — нет.

Совсем другое дело — езда без номерных знаков. Равно как и управление автомобилем с видоизмененными номерами или с оборудованием (имеются в виду устройства или материалы), препятствующим идентификации номерных знаков. За это светит штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

Но это — теория. Как всё происходит в действительности, показал мой скромный рейд.

Работники правоохранительных органов, так же как и рядовые автовладельцы, активно выступают против платных парковок. А заодно и против эвакуации, штрафов и прочих наказаний. Пчелы голосуют против меда.

Ну а примеру блюстителей порядка ­следуют простые смертные. И удивляться тут нечему.