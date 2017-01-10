Ездить без номеров нельзя. А стоять?

Вторым рядом паркуются и спецавтомобили. Этот, правда, после общения его владельца с моим «помощником»-инспектором сразу уехал.
Для своих — бесплатно
Платная парковка под номером 2010, напротив входа в МВД России, забита до отказа. Некоторые машины припаркованы вторым рядом. Большинство — без регистрационных знаков. Почему их не эвакуируют? А вдруг это машины террористов, начиненные взрывчаткой? Беру фотоаппарат и делаю несколько снимков. Скучавший рядышком инспектор ДПС встрепенулся — и завязался не самый приятный разговор.
— Вы чем здесь заняты? И почему фотографируете машины?
— Наблюдаю за нарушителями и вашим бездействием.
— Вы сначала наведите порядок с парковкой в городе, а уж потом мне претензии предъявляйте! Тут люди серьезные. Кто с документами приезжает, кто на встречу, а машины ставить некуда. Я и сам номера снимаю — не платить же по двести рублей за парковку!
— А как с теми, кто вторым рядом стоит?
— Вот тебе заняться нечем? Вроде взрослый человек, а ведешь себя как «стоп-хам» какой-то!
Обиженный служивый поплелся на свой пост. Я не унимался:
— Инспектор, а эвакуатор приедет?
— Ну точно ненормальный!
Бездействие инспектора, не обращающего никакого внимания на припаркованные вторым рядом автомобили, объяснялось просто. Это машины тех, кто имеет то или иное отношение к силовому ведомству. Вот из припарковавшегося вторым рядом кроссовера выходит человек в камуфляже с надписью «Полиция». Следом молодые люди, покинув здание МВД, садятся в машину без номерных знаков и уезжают с парковки, даже не поставив номера на место.
По моим наблюдениям, все без исключения автовладельцы, оставляющие машины на этой парковке, действуют решительно и абсолютно не боятся наказания. Видимо, уверены, что эвакуатор здесь не появится никогда. А чтобы не получить «письмо счастья» за неоплаченную стоянку на платной парковке, просто снимают номерные знаки.
Когда своим присутствием я окончательно намозолил глаза инспектору ДПС, тот перешел к активным действиям. Он лично связался по телефону с владельцами припаркованных вторым рядом автомобилей, благо телефонные номера нарушители предусмотрительно оставляют на видном месте, и попросил переставить машины. В течение получаса проезжая часть была освобождена. Все водители, по случайному стечению обстоятельств, выходили из дома 16 на Житной улице — из здания МВД.
В общем, за три часа «дежурства» мне удалось навести порядок. По крайней мере, все машины, припаркованные вторым рядом (за исключением одной, владелец которой, видимо, не смог ответить на звонок инспектора), уехали. Конечно, я не справился бы без помощи инспектора ДПС. За это ему отдельное спасибо.
Несогласие в рамках закона
Ежедневно в Москве и других крупных городах сотни тысяч автолюбителей используют различные способы, чтобы не платить за стоянку на платных парковках. И показательно даже не количество (значительное!) нарушителей само по себе, а то, что оно растет. Причем довольно быстро. Если уж блюстителям закона можно, то почему другим нельзя? Московское правительство, равно как и власти других городов, где есть платные парковки, забеспокоилось: денежки в бюджет не текут. Действенного способа заставить водителей соблюдать порядок пока не придумали.
Давайте разберемся, что грозит автовладельцам, оставляющим на парковках машины без государственных номерных знаков.
Начнем с платной парковки. Здесь можно безнаказанно бросать машину без номеров. Никакой ответственности за это законами не предусмотрено — ни федеральными, ни местными. По крайней мере пока. Автомобиль не могут даже эвакуировать, ведь правила стоянки и остановки водитель в этом случае не нарушает, а лишь уклоняется от оплаты парковки. И в «письме счастья» штраф за этот проступок не придет, потому что нельзя идентифицировать, кому принадлежит автомобиль. Неизвестен адресат — нет штрафа.
Другое дело, если вы оставили машину с номерами на платной парковке и, чтобы не платить, прикрыли цифру-другую листом бумаги или залепили снежком. Пустая затея! Инспектор АМПП или ЦОДД либо сотрудник другой организации, в чьем ведении находятся платные парковки, снимет вашу «защиту» и выпишет штраф.
Еще больше проблем ждет автовладельца, нарушающего правила стоянки и остановки, - например, если он оставит машину под запрещающим знаком или припаркует вторым рядом. Автомобиль на законных основаниях эвакуируют на штрафстоянку. Даже снятие номеров в этом случае не спасет. Помимо расходов на эвакуацию (в столице это 5000 рублей плюс по тысяче за каждый день постоя на штрафстоянке) придется заплатить штраф за нарушение ПДД (в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей, на остальной территории России — вдвое меньше). Да еще побегать придется, чтобы найти свою машину, - ведь без номеров она не будет пробиваться по общей базе.
Совсем другое дело — езда без номерных знаков. Равно как и управление автомобилем с видоизмененными номерами или с оборудованием (имеются в виду устройства или материалы), препятствующим идентификации номерных знаков. За это светит штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.
Но это — теория. Как всё происходит в действительности, показал мой скромный рейд.
Работники правоохранительных органов, так же как и рядовые автовладельцы, активно выступают против платных парковок. А заодно и против эвакуации, штрафов и прочих наказаний. Пчелы голосуют против меда.
Ну а примеру блюстителей порядка следуют простые смертные. И удивляться тут нечему.