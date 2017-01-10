Ездить без номеров нельзя. А стоять?

Платная парковка — одна из болезненных тем. Несогласные с новым оброком снимают номера со своих машин — чтобы не оштрафовали за неоплаченный постой. Что грозит автовладельцам, оставляющим на парковках машины без государственных номерных знаков?

Вторым рядом паркуются и спецавтомобили. Этот, правда, после общения его владельца с моим «помощником»-инспектором сразу уехал.
Вторым рядом паркуются и спецавтомобили. Этот, правда, после общения его владельца с моим «помощником»-инспектором сразу уехал.

Для своих — бесплатно

Платная парковка под номером 2010, напротив входа в МВД России, забита до отказа. Некоторые машины припаркованы вторым рядом. Большинство — без регистрационных знаков. Почему их не эвакуируют? А вдруг это машины террористов, начиненные взрывчаткой? Беру фотоаппарат и делаю несколько снимков. Скучавший рядышком инспектор ДПС встрепенулся — и завязался не самый приятный разговор.

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05-(2) Платные парковки: как есть и как надо

— Вы чем здесь заняты? И почему фотографируете машины?

— Наблюдаю за нарушителями и вашим бездействием.

— Вы сначала наведите порядок с парковкой в городе, а уж потом мне претензии предъявляйте! Тут люди серьезные. Кто с документами приезжает, кто на встречу, а машины ставить некуда. Я и сам номера снимаю — не платить же по двести рублей за парковку!

— А как с теми, кто вторым рядом стоит?

— Вот тебе заняться нечем? Вроде взрослый человек, а ведешь себя как «стоп-хам» какой-то!

Обиженный служивый поплелся на свой пост. Я не унимался:

— Инспектор, а эвакуатор приедет?

— Ну точно ненормальный!

Когда эта «режимная» стоянка становится доступной для всех, свободных мест не найти.
Когда эта «режимная» стоянка становится доступной для всех, свободных мест не найти.

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Яма на дороге Примите жалобу: куда и на что жаловаться автомобилистам?

Бездействие инспектора, не обращающего никакого внимания на припаркованные вторым рядом автомобили, объяснялось просто. Это машины тех, кто имеет то или иное отношение к силовому ведомству. Вот из припарковавшегося вторым рядом кроссовера выходит человек в камуфляже с надписью «Полиция». Следом молодые люди, покинув здание МВД, садятся в машину без номерных знаков и уезжают с парковки, даже не поставив номера на место.

По моим наблюдениям, все без исключения автовладельцы, оставляющие машины на этой парковке, действуют решительно и абсолютно не боятся наказания. Видимо, уверены, что эвакуатор здесь не появится никогда. А чтобы не получить «письмо счастья» за неоплаченную стоянку на платной парковке, просто снимают номерные знаки.

Сотрудники МВД подают дурной пример. Глядя на них как на вершителей правосудия, и другие водители будут закрывать или снимать номера, оставляя машины на платных парковках. Тем более что никакого наказания за это не предусмотрено. Эвакуация тоже не положена.
Сотрудники МВД подают дурной пример. Глядя на них как на вершителей правосудия, и другие водители будут закрывать или снимать номера, оставляя машины на платных парковках. Тем более что никакого наказания за это не предусмотрено. Эвакуация тоже не положена.

Когда своим присутствием я окончательно намозолил глаза инспектору ДПС, тот перешел к активным действиям. Он лично связался по телефону с владельцами припаркованных вторым рядом автомобилей, благо телефонные номера нарушители преду­смотрительно оставляют на видном месте, и попросил переставить машины. В течение получаса проезжая часть была освобождена. Все водители, по случайному стечению обстоятельств, выходили из дома 16 на Житной улице — из здания МВД.

В общем, за три часа «дежурства» мне удалось навести порядок. По крайней мере, все машины, припаркованные вторым рядом (за исключением одной, владелец которой, видимо, не смог ответить на звонок инспектора), уехали. Конечно, я не справился бы без помощи инспектора ДПС. За это ему отдельное спасибо.

Униформу можно купить в любом военторге, но вряд ли стороннего человека просто так пустят в здание МВД.
Униформу можно купить в любом военторге, но вряд ли стороннего человека просто так пустят в здание МВД.

Несогласие в рамках закона

Ежедневно в Москве и других крупных городах сотни тысяч автолюбителей используют различные способы, чтобы не платить за стоянку на платных парковках. И показательно даже не количество (значительное!) нарушителей само по себе, а то, что оно растет. Причем довольно быстро. Если уж блюстителям закона можно, то почему другим нельзя? Московское правительство, равно как и власти других городов, где есть платные парковки, забеспокоилось: денежки в бюджет не текут. Действенного способа заставить водителей соблюдать порядок пока не придумали.

Давайте разберемся, что грозит автовладельцам, оставляющим на парковках машины без государственных номерных знаков.

Если за стоянку без номеров на платных парковках наказания нет, то за управление без оных водителя ждет штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от месяца до трех. Похоже, водитель черного Фольксвагена знает секретный способ избежать наказания: он уверенно покидает парковку, даже не устанавливая номера на место.
Если за стоянку без номеров на платных парковках наказания нет, то за управление без оных водителя ждет штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от месяца до трех. Похоже, водитель черного Фольксвагена знает секретный способ избежать наказания: он уверенно покидает парковку, даже не устанавливая номера на место.

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Начнем с платной парковки. Здесь можно безнаказанно бросать машину без номеров. Никакой ответственности за это законами не предусмотрено — ни федеральными, ни местными. По крайней мере пока. Автомобиль не могут даже эвакуировать, ведь правила стоянки и остановки водитель в этом случае не нарушает, а лишь уклоняется от оплаты парковки. И в «письме счастья» штраф за этот проступок не придет, потому что нельзя идентифицировать, кому принадлежит автомобиль. Неизвестен адресат — нет штрафа.

Другое дело, если вы оставили машину с номерами на платной парковке и, чтобы не платить, прикрыли цифру-другую листом бумаги или залепили снежком. Пустая затея! Инспектор АМПП или ЦОДД либо сотрудник другой организации, в чьем ведении находятся платные парковки, снимет вашу «защиту» и выпишет штраф.

Еще больше проблем ждет автовладельца, нарушающего правила стоянки и остановки, - например, если он оставит машину под запрещающим знаком или припаркует вторым рядом. Автомобиль на законных основаниях эвакуируют на штрафстоянку. Даже снятие номеров в этом случае не спасет. Помимо расходов на эвакуацию (в столице это 5000 рублей плюс по тысяче за каждый день постоя на штрафстоянке) придется заплатить штраф за нарушение ПДД (в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей, на остальной территории России — вдвое меньше). Да еще побегать придется, чтобы найти свою машину, - ведь без номеров она не будет пробиваться по общей базе.

Богатые тоже экономят. А что делать? Стоимость парковки растет, а доходы — нет.
Богатые тоже экономят. А что делать? Стоимость парковки растет, а доходы — нет.

Совсем другое дело — езда без номерных знаков. Равно как и управление автомобилем с видоизмененными номерами или с оборудованием (имеются в виду устройства или материалы), препятствующим идентификации номерных знаков. За это светит штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

Но это — теория. Как всё происходит в действительности, показал мой скромный рейд.

Работники правоохранительных органов, так же как и рядовые автовладельцы, активно выступают против платных парковок. А заодно и против эвакуации, штрафов и прочих наказаний. Пчелы голосуют против меда.

Ну а примеру блюстителей порядка ­следуют простые смертные. И удивляться тут нечему.

Ездить без номеров нельзя. А стоять?
Ездить без номеров нельзя. А стоять?
Фото: «За рулем»
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Комментарии (52)

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И не слова о Министерстве юстиции, которое как раз напротив этой стоянки)) Ох эти «честные» заказные статьи))

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0

...

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0

Можно еще не номера, а дворник снимать и аварийку включать. Без него же эксплуатация запрещена? Запрещена. Вот водитель и отправляется «устранять неисправность», а попросту по своим делам. Потом возвращается, ставит дворник на место и уезжает. И ведь все по правилам!

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0

Кстати, автор ошибибается, что нельзя ехать без номеров.
Можно. В течении 10 дней с момента покупки. вот если остановят и проверят, тогда будет штраф, т.е. автоматически никак.
Поэтому проблема не решаема пока номер у машины не будет всегда обязателен.

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0
alstr

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог  — ссылка

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0

Кстати, автор ошибается, что нельзя ехать без номеров.
Можно. В течении 10 дней с момента покупки. вот если остановят и проверят, тогда будет штраф, т.е. автоматически никак.
Поэтому проблема не решаема.

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0

«Щас как сообщу твоему начальству, что ты знал и бездействовал — тебя транклюкируют нахрен!» :)

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+1

«- Вы сначала наведите порядок с парковкой в городе, а уж потом мне претензии предъявляйте! Тут люди серьезные.»

ахахахаха
это рашка детка!
а потом бегают «аяй яй! чего это нас в мире все презирают?»
вот за таких ментов в частности и презирают.
позор и кабздец

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+4

Автор аж кипятком писает от того что кто то может снять номер а автор боится ответственности.А самое главное что свою трусость и подлость\стукачество\автор прикрывает красивыми словами.Если уж самому не хватает наглости то сиди и молчи.

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-11
2016 сергей

А сам-то геройчиком себя чувствуешь? На каждую сыкливо-нищую попу , снимающую номера, найдётся рано или поздно винт с нехилой резьбой. В Европе это уже давно проходили и номера НИКТО не снимает.

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+2
ART

Я героем себя не чувствую.Поэтому сижу и молчу.Меня удивляют такие как вы которые со стороны посмеиваются и ждут кары на хитрых.Вам какая от наказания польза?Моральная или в доле с парковщиками?

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-6
2016 сергей

Я и дальше буду посмеиваться над жлобами, купившими машины за сумму от 2 млн и выше, и снимающими номера, чтобы не платить за парковку. Владельцы Лад, Уазов, и пр. ширпотреба что-то не снимают номеров, а всякое жлобьё — пожалуйста. А польза от наказания только одна — его неотвратимость. В этом и есть смысл соблюдения законов.

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+4
ART

Откуда у вас статистика кто снимает а кто не снимает номера.Почему снимающие номера- для вас это богатые-жлобье?Это что личное?Мое мнение-законы это не догма не святые писания не скрижали от богов.Это выдуманные кучкой богатеев правила для ограбления и управления народом.

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-2
2016 сергей

Выйдите на улицу, глаза приоткройте и будет вам счастье увидеть машины, водятлы которых снимают или прикрывают номера. Типичное хамовато-понтоватое жлобьё. Плесень больших городов. Законы надо исполнять, какими бы плохими они не были. А за тех, кто их выдумывает вы сами и голосовали. Так что «неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

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-1
ART

Завтра для АРТа и ему подобных правдолюбов специально издадут закон, согласно которому он должен всю свою зарплату отдавать по факту в казну, а сам питаться с помоек. Посмотрим, как он запоет на тему исполнения плохих законов)))

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+2

москвабад это полигон(((( все плохое потом стекает в регионы....там у руля как правило тупые лизоблюды,вот и перинимают все плохое(

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-1

Вроде взрослый человек,- Ну точно ненормальный! Автор с луны свалился что ли. Будет государство само себе штрафы платить. Вы еще предложите перед думой и в кремле парковку платной сделать)))

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-2
Кобенко Александр

И еще арендную плату ввести за использование Кремля.Все таки Кремль-памятник международного значения.

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0

На каждом автомобиле есть уникальный VIN код, на видном месте в окошечке в углу лобового стекла.
По этому коду можно пробить владельца машины и выписать штраф.
Хотя тогда владельцы начнут скрывать вин коды, замазывать их краской и т.п.
Пока все наши соотечественники не начнут беспрекословно соблюдать законы и трудиться не покладая рук — так и останемся быдлом в недоразвитой стране.

Ответить#
-1
ppro

где же такие умные рождаются как ты?Твоя светлая голова не додумалась что этот вин можно закрыть бумажкой?)))

Ответить#
0

Практически слово в слово повторение статьи онлайн-редакции: http://www.zr.ru/content/articles/902920-vse-eshche-platite-za-parkovku-l/

Складывается впечатление, что есть некий «руководящий заказ» на подавление «безномерной» парковки через СМИ. Аккурат перед новогодними каникулами выступил Ликсутов с заявлением о возможных эвакуациях автомобилей, припаркованных без номерных знаков, а теперь осуждение подобной парковки практикуют все больше источников в СМИ.

Странно, что «За рулем», являющийся профильным автомобильным и, несомненно, профессиональным изданием поддается этой тенденции. Поверьте — все проблемы с собираемостью денег за парковку будут так или иначе решены правительством в обязательном порядке и в сторону увеличения этой самой собираемости. И для этого совершенно не потребуется информационная поддержка журналистов. Ибо сбор денег и есть главная задача этого проекта. (Достаточно, к примеру, упомянуть плату за ночную стоянку)

А вот другие проблемы платной парковки как раз без давления со стороны СМИ и общественности решены не будут.

И есть очень неплохие статьи «За рулем» на эту тему, например: http://www.zr.ru/content/articles/834900-platnye-parkovki-kak-est-i-kak-nado/

Очень хочется чтобы именно в этом направлении были сосредоточены усилия редакции — ожидать, что без внешнего экспертного давления московский дептранс самостоятельно исправит главные проблемы платных парковок, к сожалению не приходится.

Ответить#
-1
Gdi118

Уважаемый Гди, эта заметка и есть продолжение материала Артура Саруханова. Мы посмотрели и проверили, изменилось ли что-нибудь после нашей публикации.
Как видим, ничего не поменялось. А то, что вы сделали определенные выводы, это же ваше право. Только вот смысл этих материалов следующая: если закон не исполняется представителями власти, значит он не будет исполняться и рядовыми гражданами.

Ответить#
+7
Смирнов Сергей

Фрекен Бок: — «По телевизору показывают жуликов! Ну, чем я хуже?!»

Ответить#
+4
А Алексей

Вот-вот)))

Ответить#
0
Смирнов Сергей

Я бы, на месте редакции, отослал бы эту статью прямиком В. Колокольцеву. Пусть посмотрит со стороны на своих подчинённых.

Ответить#
0
Смирнов Сергей

А всего-то надо внести маленькую поправку в ПДД, запрещающую как ездить без ГРЗ, так и стоять на парковках улично-дорожной сети.

Ответить#
-1
Смирнов Сергей

Уважаемый Сергей, относительно парковки вторым рядом и прочих нарушений правил остановки и стоянки — полностью с Вами согласен.
Что же касается парковки без номерных знаков — это не является нарушением (или неисполнением) закона. Также как не является свидетельством неоплаченной парковки.

А разницу между представителями власти и рядовыми гражданами у нас изжить крайне затруднительно. В основном за ней и идут в те самые представители. Можете, шутки ради, обратить внимание на чем передвигаются чиновники мэрии, активно пропагандирующие отказ от автомобиля в пользу общественного транспорта.

Ответить#
0
Gdi118

Снятие ГРЗ с автомобиля при расположении его на платной парковке — прямое уклонение от обязанности её оплатить. То есть сознательное нарушения установленных порядка и правил. Вы думаете, что все вокруг глупее этих хитропопых граждан?

Ответить#
-1
ART

А вы откуда такую аналогию взяли?

Ответить#
+1
Gdi118

Из жизни, любезный. Из жизни.

Ответить#
0
Gdi118

АРТ по-любому собянинско-эстонский тролль, щас всех тут засрет, кто против его боссов вякает)))

Ответить#
+2
ART

видимо ваш мозг может работать только в одном направлении, коль вы связываете отсутствие номеров на машине только с корыстью... ну ну, удачи Вам с таким интелектом))

Ответить#
0

Да пусть страдают в столице...нам, региональным холопам, абсолютно плевать на проблемы лимиты московской. Их проблемы от нас далеки. Их волнует как бы 200 рублей за парковку машины ценой в 2+ляма не отдать....а нас волнует проблема где бы деньги взять хотя бы на солярис.

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-1
=) Добряк

Платные парковки будут везде.

Ответить#
+1
Смирнов Сергей

«Платные парковки будут везде» — Очень странное изречение грамотного юриста.

Ответить#
+2
Михайлов Федор

Абсолютно ничего странного. Всё так и будет.

Ответить#
0
ART

И около забора бабушки в деревне? Тема серьезная, надо выражаться точней.

Ответить#
0
Смирнов Сергей

зависит от плотности застройки
если как в хельсинки то корыто поставить будет где и платную парковку можно и не делать
а если встать негде то придется платной делать вот и весь сказ
думать головой надо при покупке жилья где корчи хранить будете
(нае — улично-дорожная сеть — это неправильный ответ, она на коммунальный (то есть общие)
средства построена в том числе и бескорытными гражданами)

Ответить#
0
=) Добряк

Давно уже все обкатано и используется. На праздники был в Краснодаре, так там платных парковок больше чем в Москве.

Ответить#
+3
Безымянный

«больше чем в Москве» )) смешно

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0
=) Добряк

Дело времени. В Москве обкатают технологию по платным парковкам, эвакуации, и, скорее всего, платного въезда. А потом и на всю Россию экстраполируют.

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+10
bursar

а «вся» россия будет распространяться на парковку 2010 у главного здания ментошек?

Ответить#
0
=) Добряк

«где бы деньги взять хотя бы на солярис» в Москве также большинство копят на солярис, не летайте в облаках.

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+1

Интересно, чем весь этот цирк закончится?
У каждого столба контролера не поставишь — руки коротки у ГИБДД.
Ну отловят они для галочки сотни две безномерных — остальные пара сотен тысяч продолжит ездить и парковаться.
Авторитет гайцов и так ниже плинтуса, а тут им такую свинью подложили.
Запасаемся попкорном.

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-4
Каплан Илья

Илья, на мой взгляд, совсем скоро изменят ПДД в части стоянки и остановки без номеров (в том числе и на паркинге платном). И будут эвакуировать. К этому все идет

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+1
Смирнов Сергей

Так и будет. Сия тенденция далеко не нова. Европейские страны уже давно прошли сей этап становления.

Ответить#
-1
Смирнов Сергей

Сергей, а что при таких изменениях в ПДД делать автомобилистам, которые вечером выехали из автосалона, не успели в МРЭО и остались без номеров? Сомневаюсь, что подобные поправки будут соответствовать Конституции.

Ответить#
+3
Дмитрий

Конституцией у нас давным-давно уже подтираются,Конституционный суд коррумпирован и бездействует — посмотрите на все законы последних лет,они почти все не соответствуют Конституции.

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+4
Дмитрий

Подобных машин единицы. Тем более, что электронная база данных всегда расставляет все точки над Ё.

Ответить#
0
Дмитрий

штраф за парковку данным автом — мизер по сравнению с суммой оставленной в салоне,
равшан продавший автос в салоне может сразу сделать скидку не предполагаемую сумму подобных штрафов

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0
Дмитрий

Вот поэтому там (наверху) усиленно на эту тему думают))

Ответить#
0
Дмитрий

нормальные автосалоны за скромную тысячу поставят на номера авто, до того как покинешь салон

Ответить#
0