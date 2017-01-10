Амперы в градусы: тест обогревателей салона

Непонятно, как наши предки ездили зимой в автомобилях без печки. Кто-то даже прорубал окно в щитке между моторным отсеком и салоном, чтобы позаимствовать хоть какие-то калории у горячего двигателя. А все современные машины обогреваются более чем сносно. Так зачем же тогда продают электрические обогреватели?
Из шести проверенных нами девайсов пять включаются в бортовую розетку на 12 В, а потому их мощность априори никак не может быть высокой. Так и есть: от силы 150–200 Вт. И только одно устройство, подключаемое к АКБ, обещало аж 300 Вт.
При столь скромных мощностях реальный вклад в обогрев салона по сравнению со штатной печкой смехотворен. Мы неоднократно тестировали подобные изделия на автомобилях — всякий раз это напоминало попытку продышать окошечко в замерзшем стекле трамвая.
Тем не менее какая-то польза от них все-таки бывает. В частности, они могут чуть ускорить прогрев салона промерзшего за ночь автомобиля. Пока мотор холодный, тепловентиляторы постараются «продышать» ту самую дырку в стекле. При этом и мотор прогреется чуть-чуть быстрее: этому поспособствует нагруженный генератор.
Важное предупреждение: на некоторых автомобилях использовать такие обогреватели категорически нельзя, иначе сгорят предохранители цепи розетки. Самый распространенный пример — Логаны первого поколения, на которых стоят 10‑амперные предохранители.
Все устройства мы расположили в алфавитном порядке. Выбирать лидера не хотелось: все-таки у них больше недостатков, чем достоинств. Но если кому-то подобный обогреватель всё же потребуется, мы посоветовали бы Koto EFB‑220 — он, на наш взгляд, чуть лучше остальных.
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Alca, термовентилятор «3 в 1», Германия
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Autolux НВА-18, автомобильный керамический обогреватель, Тайвань
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Примерная цена 1400 руб.
Заявленная мощность 150 Вт
Немецкое изделие — практически копия китайского AutoVirazh AV‑161007. Разница — в мелочах. В частности, у «немца» в цепь встроен дополнительный предохранитель. Это нелишне: потребляемый ток доходит до 15 А. При этом насчет возможного перегрева ни слова, хотя корпус термовентилятора при работе очень сильно нагревается. Инструкция требует не располагать прибор в зоне видимости водителя — значит, остается только заднее стекло. Впрочем, если отогнуть встроенную ручку, то получится подобие фена. Теперь понятно, почему в названии фигурирует обозначение «3 в 1»: обогреватель, вентилятор и фен. Шарнирная подставка позволяет с легкостью изменять направление обдува.
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Примерная цена 3900 руб.
Заявленная мощность 300 Вт
Ток потребления — примерно 26 А! Это уже иное измерение: инструкция требует стационарно подключать обогреватель к клеммам аккумулятора, а не к розетке. Устройство допускает осевое вращение на подставке. Располагать его, по всей видимости, нужно около заднего стекла, ведь на панель приборов такое не поставишь. Но выключатель находится на корпусе — и непонятно, как управлять прибором с водительского места. А если обогреватель массой около килограмма при аварии полетит в затылок? Эстетика тоже не на высоте. В общем, непонятно, для чего и для кого.
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AutoVirazh AV-161007, вентилятор с функциями обогрева, Китай
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Koto EFB-220, тепловентилятор с функцией обдува, Китай
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Примерная цена 1300 руб.
Заявленная мощность 150 Вт
Близнец обогревателя Alca. Честная инструкция предупреждает, что не надо требовать многого. В частности, прибор не должен работать более 20 минут — перегреется. Действительно, корпус очень сильно нагревается при токе потребления примерно 14 А. Но каков практический смысл обогревателя при столь кратковременной работе? И как пользоваться переключателем на корпусе, если расположить прибор, скажем, возле заднего стекла? Постоянно выдергивать штекер из розетки, а потом вставлять обратно? Прибор можно использовать и как фен. В комплект входит удобная шарнирная подставка.
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Примерная цена 1600 руб.
Заявленная мощность 200 Вт
Упаковка, пожалуй, самая симпатичная и понятная. Все надписи — на русском. Над внешним видом этого прибора, в отличие от остальных, потрудился дизайнер. Предусмотрена биметаллическая защита от нагрева свыше 80 ºС. Она работает, хотя и через пень колоду: вместо отключения контакты начинают «зуммерить». Потребляемый ток — примерно 14 А. Предусмотрены регулировки направления обдува по вертикали и по горизонтали. Пожалуй, это лучшее изделие в нашей подборке.
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MAAS, керамический нагреватель с вентилятором, Китай
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РТС, керамический нагреватель с вентилятором, Китай
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Примерная цена 1000 руб.
Заявленная мощность 150 Вт
Еще один «китаец», причем без русскоязычных надписей. Хотя и без надписей всё понятно, ведь изделия, по сути, не сильно отличаются друг от друга. Потребляемый ток — 13…14 А. Регулировка направления обдува не предусмотрена. Сомнительный прибор.
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Примерная цена 1300 руб.
Заявленная мощность 150 Вт
В нагревателе применен тангенциальный вентилятор барабанного типа — так его зовут «по-научному». Если попроще, это вращающийся вдоль своей оси цилиндр с образующими-лопастями. Хитроумный вентилятор при первом же пуске начал цеплять за прочие элементы конструкции, издавая непотребные звуки. Да и сделан обогреватель откровенно неряшливо: нет ни надписей около движкового переключателя режимов, ни дополнительного предохранителя, ни инструкции. Незачет.