Амперы в градусы: тест обогревателей салона

Есть ли практическая польза от электрических обогревателей салона? Исследуем шесть образцов по цене от 1000 до 3900 рублей.

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Непонятно, как наши предки ездили зимой в автомобилях без печки. Кто-то даже прорубал окно в щитке между моторным отсеком и салоном, чтобы позаимствовать хоть какие-то калории у горячего двигателя. А все современные машины обогреваются более чем сносно. Так зачем же тогда продают электрические обогреватели?

Из шести проверенных нами девайсов пять включаются в бортовую розетку на 12 В, а потому их мощность априори никак не может быть высокой. Так и есть: от силы 150–200 Вт. И только одно устройство, подключаемое к АКБ, обещало аж 300 Вт.

При столь скромных мощностях реальный вклад в обогрев салона по сравнению со штатной печкой смехотворен. Мы неоднократно тестировали подобные изделия на автомобилях — всякий раз это напоминало попытку продышать окошечко в замерзшем стекле трамвая.

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Тем не менее какая-то польза от них все-таки бывает. В частности, они могут чуть ускорить прогрев салона промерзшего за ночь автомобиля. Пока мотор холодный, тепловентиляторы постараются «продышать» ту самую дырку в стекле. При этом и мотор прогреется чуть-чуть быстрее: этому поспособствует нагруженный генератор.

Важное предупреждение: на некоторых автомобилях использовать такие обогреватели категорически нельзя, иначе сгорят предохранители цепи розетки. Самый распространенный пример — Логаны первого поколения, на которых стоят 10‑амперные предохранители.

Все устройства мы расположили в алфавитном порядке. Выбирать лидера не хотелось: все-таки у них больше недостатков, чем достоинств. Но если кому-то подобный обогреватель всё же потребуется, мы посоветовали бы Koto EFB‑220 — он, на наш взгляд, чуть лучше остальных.

Alca, термовентилятор «3 в 1», Германия
Alca, термовентилятор «3 в 1», Германия

Autolux НВА-18, автомобильный керамический обогреватель, Тайвань
Autolux НВА-18, автомобильный керамический обогреватель, Тайвань

Примерная цена 1400 руб.

Заявленная мощность 150 Вт

Немецкое изделие — практически копия китайского AutoVirazh AV‑161007. Разница — в мелочах. В частности, у «немца» в цепь встроен дополнительный предохранитель. Это нелишне: потребляемый ток доходит до 15 А. При этом насчет возможного перегрева ни слова, хотя корпус термовентилятора при работе очень сильно нагревается. Инструкция требует не располагать прибор в зоне видимости водителя — значит, остается только заднее стекло. Впрочем, если отогнуть встроенную ручку, то получится подобие фена. Теперь понятно, почему в названии фигурирует обозначение «3 в 1»: обогреватель, вентилятор и фен. Шарнирная подставка позволяет с легкостью изменять направление обдува.

Примерная цена 3900 руб.

Заявленная мощность 300 Вт

Ток потребления — примерно 26 А! Это уже иное измерение: инструкция требует стационарно подключать обогреватель к клеммам аккумулятора, а не к розетке. Устройство допускает осевое вращение на подставке. Располагать его, по всей видимости, нужно около заднего стекла, ведь на панель приборов такое не поставишь. Но выключатель находится на корпусе — и непонятно, как управлять прибором с водительского места. А если обогреватель массой около килограмма при аварии полетит в затылок? Эстетика тоже не на высоте. В общем, непонятно, для чего и для кого.

AutoVirazh AV-161007, вентилятор с функциями обогрева, Китай
AutoVirazh AV-161007, вентилятор с функциями обогрева, Китай

Koto EFB-220, тепловентилятор с функцией обдува, Китай
Koto EFB-220, тепловентилятор с функцией обдува, Китай

Примерная цена 1300 руб.

Заявленная мощность 150 Вт

Близнец обогревателя Alca. Честная инструкция преду­преждает, что не надо требовать многого. В частности, прибор не должен работать более 20 минут — перегреется. Действительно, корпус очень сильно нагревается при токе потребления примерно 14 А. Но каков практический смысл обогревателя при столь кратковременной работе? И как пользоваться переключателем на корпусе, если расположить прибор, скажем, возле заднего стекла? Постоянно выдергивать штекер из розетки, а потом вставлять обратно? Прибор можно использовать и как фен. В комплект входит удобная шарнирная подставка.

Примерная цена 1600 руб.

Заявленная мощность 200 Вт

Упаковка, пожалуй, самая симпатичная и понятная. Все надписи — на русском. Над внешним видом этого прибора, в отличие от остальных, потрудился дизайнер. Преду­смотрена биметаллическая защита от нагрева свыше 80 ºС. Она работает, хотя и через пень колоду: вместо отключения контакты начинают «зуммерить». Потребляемый ток — примерно 14 А. Предусмотрены регулировки направления обдува по вертикали и по горизонтали. Пожалуй, это лучшее изделие в нашей подборке.

MAAS, керамический нагреватель с вентилятором, Китай
MAAS, керамический нагреватель с вентилятором, Китай

РТС, керамический нагреватель с вентилятором, Китай
РТС, керамический нагреватель с вентилятором, Китай

Примерная цена 1000 руб.

Заявленная мощность 150 Вт

Еще один «китаец», причем без русскоязычных надписей. Хотя и без надписей всё понятно, ведь изделия, по сути, не сильно отличаются друг от друга. Потребляемый ток — 13…14 А. Регулировка направления обдува не предусмотрена. Сомнительный прибор.

Примерная цена 1300 руб.

Заявленная мощность 150 Вт

В нагревателе применен тангенциальный вентилятор барабанного типа — так его зовут «по-научному». Если попроще, это вращающийся вдоль своей оси цилиндр с образующими-лопастями. Хитроумный вентилятор при первом же пуске начал цеплять за прочие элементы конструкции, издавая непотребные звуки. Да и сделан обогреватель откровенно неряшливо: нет ни надписей около движкового переключателя режимов, ни дополнительного предохранителя, ни инструкции. Незачет.

Амперы в градусы: тест обогревателей салона
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Комментарии (15)

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А у меня есть такая штука. Покупал в шкоду Ети т.к. в мороз в ней задубеть можно. Конечно грелка погоды не делает, но когда только сел в машину включаю ее на лицо и сразу теплый воздух делает ожидание прогрева комфортнее. Также грею руки и в движении быстрее немного теплее в салоне становится. Не забывайте что она еще и воздух сушит, и вполне может бороться с запотеванием стекол, хотябы частично, особенно в отечественных машинах.

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0
Сергей

Ребят!, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог  — ссылка

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-1

"...тангенциальный вентилятор барабанного типа — так его зовут «по-научному»."
"В народе" называют проще, "беличье колесо". ))

Кроме как помочь устроить пожар в салоне машины (особенно если кто-то будет этим пользоваться совместно с автозапуском), такие устройства ни на что не способны. Пару дней назад, когда мороз у нас был —35, у приятеля на "десятке" вентилятор "печки" перестал включаться. Чтобы разбираться в тепле, он завел двигатель и воткнул в прикуриватель этот самый "Автовираж". Полчаса он в кабине жужжал — толку никакого. Если вплотную к "соплу" руку поднести — чувствуется, что он пытается воздух греть, но не более того. Корпус, кстати, тоже не нагрелся. Пришлось позаимствовать у жены приятеля киловаттный фен. )) Подрубили его через удлинитель — минут через 10 в машине стало тепло...

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0

сразу скажу что я пережил 2 запорожца)))))подвиг своего рода))) потом у меня были и жигули и  оппель кадет и бмв 318  но самые приятные воспоминания оставил ЗАПОРОЖЕЦ)))))))

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0

я к тому что как бы тогда пригодился обогреватель)))))))

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0

раз был случай в 180  км  от города отказал бензонасос печки в запорожце и была ужасная поземка в 2 шагах ничего не видно сколько можно было ехал за впереди идущим пешком пассажиром.догнала нас военная автоколонна как не просился ехать между ними не разрешили(((столкнул машину на обочину и с пассажирами сели военную машину так доехали до города .на след день после обеда только открыли трассу я  на другой машине с двумя полностью заряженныим аккумуляторами поехал искать машину)))в то время трассу чистили танками с прикрепленными к нему снегоотвалами
ехали ехали и  посреди дороги нашли огромный сугроб снега откопали и  о чудо запорожец!!!!пробуем завести 2 аккумулятора посажены тянем на буксире километров 10  завелась)))) спаяльной лампой в руках пассажира доехали до гаража)))))))) машина оттаяла только весной!!!!

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0

в армии ездил на зил157  и точно, было прорублено окно в моторный отсек , жара в салоне чудо)))причем не было даже статера ставил машину под уклон заводилась в любой мороз с  первой секунды.таскал по автопарку все уралы 375)))) а  кргда был запорожец и отуказывал бензонасос печки пассажир держал паяльную лампу))) так и  доезжали по  200 км

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0

Это как наддув двигателя устраивают с помощью компьютерных вентиляторов...

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+1

некоторые отчаяные раньше салон паяльной лампой грели. конечно когда она уже полностью разогрета. опять же видел в детстве в мех мастерской. двери салона открывали с обоих сторон. чел. направлял туда быстро горелку на буквально 10 сек. двери захлопывали. и салон на глазах оттаивал.

не повторять)))опасно)) рашьше все механники просто каскадерами были)))

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0

Михаил, я вас не обидел? Как-то разозлился по этому поводу, простите.
Наверное, не надо мне было так.

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0
Колчин Андрей

А чем обидел-то? Или мне повнимательнее что-то перечитать надо? Пока что и не думал обижаться!

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Колодочкин Михаил

да много слов я написал и не совсем в тему статьи

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Михаил, ну так ведь вы сами всё сказали:
«реальный вклад в обогрев салона по сравнению со штатной печкой смехотворен».
Я еще как-то понимаю электрообогреваемые стекла, с не так долго откладываемым эффектом.

И, кстати, добавлю.
Может быть, это было услышано из категории фольклора, но проверил, и это правда.

могу подтвердить схемой, на моем Range Rover Classic обогрев лобового стекла
(электрический, да, не телепатическим побуждением владельцу зажечь примус унутре)
реализован через реле от датчика давления масла. Если надо греть стекло —- оное желание
зависит от работающего генератора достаточной силы, посему —- масло должно давить,
иначе у участников действа оборотов маловато.

Мне такая идея нравится, это есть правда красиво, но как-то ... мда, неправильно, наверное.
Я математик, а тут система становится не вполне адекватно реагирующей.
Скажем, распредвал сдох, масла мало, а зимой в сервис ехать надо ;)

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Лучше уж Эбершпехер поставить, автономный.

Понимаю, что другой жанр (не электрический), но слишком жалостно выглядят попытки электрического обогрева в данном контексте.

Даже стационарно хороший бензиновый примус (Coleman) разжечь
во время стоянки в салоне эффективнее будет.

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0
Колчин Андрей

Кстати, именно на Уазике у меня Эбершпехер стоит. Но тоже надо бы аккуратно вывести выхлоп, а он есть,
с достаточной вытяжкой. хотя в обычных обстоятельствах этим можно пренебречь.
(владею УАЗ-31519 и Range Rover Classic LWB, и радуюсь)

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