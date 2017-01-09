Не завелась! Что делать?

Что ж, анализируем ситуацию. Итак, любимый вопрос: что делать?
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фараАккумулятор уже сел: крутить бесполезно...
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УАЗНе пустились? Многие ждут потепления...
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ВАЗ-2101Карбюраторные машины всегда оживляли десятками способов. Иногда помогало. Зато у впрысковых всего два состояния: либо пускаются сразу, либо сразу же отказываются.
Если не крутит или крутит еле-еле
Подключить пускозарядное устройство любого типа.
«Прикурить» от другой машины. Сразу отметим, что способ практически непригоден, потому что прикурить от современной машины сегодня никто не даст: запрещено автопроизводителями.
Снять батарею и отнести ее домой и погреть хотя бы полчаса в ванне с горячей водой — это реально вернет ей силы!
Сдаться на милость мобильного телефона и взывать о помощи — друзьей, сервисменов, эвакуатора и т.п.
Если крутит, но не пускается
Попробовать пустить мотор в режиме «газ в пол». Это может помочь, если мотор у вас бензиновый и вы при многочисленных предыдущих попытках залили свечи. В этом случае так называемая продувка будет полезна.
Попробовать пустить мотор «с толкача» или буксира. Это может сработать, если на вашей машине бензиновый мотор и механическая коробка передач. Впрочем, иногда срабатывает и с автоматом, но рисковать не советуем: уж очень дорогим может оказаться впоследствии ремонт АКП.
Если машина дизельная — не мучайтесь, скорее всего, это бесполезно. Замерзшее дизтопливо быстро не разморозить! Верный рецепт: перевезти машину с помощью эвакуатора в теплое помещение
Если мотор пустился, то...
Бросьте взгляд на комбинацию приборов: все ли в порядке и не продолжают ли гореть предупреждающие значки на приборах?
Не пугайтесь, если двигатель работает громче, чем обычно — это должно пройти по мере прогрева мотора.
Посмотрите, не расплывается ли под машиной масляное пятно
Предупреждения
Не пытайтесь в мороз пускать мотор, в который залито масло не по сезону: например 15W-40. Плохо кончится!
Никогда не повторяйте попытки пуска по 10–15 раз: это бесполезно. Стартер не стоит включать более чем на 10 секунд. Попыток не должно быть более трех-четырех, но если вы слышите, что двигатель начал «схватывать», то следует продолжать помогать ему стартером — до достижения результата.
Что нужно было сделать вчера?
Периодически прогревать мотор — автозапуск по времени или по температуре, ночной вояж к машине и т.п.
Зарядить аккумулятор зарядным устройством или продолжительной поездкой (желательно с малым количеством включенных потребителей).
Занести с вечера аккумулятор в тепло.
Чего не делать?
Помните, что при минус 30 амортизаторы практически теряют свою работоспособность! Старайтесь двигаться как можно плавнее.
Не «дергайте» соседа, который не завелся, пока у вас не прогреются до рабочей температуры двигатель и трансмиссия.
Если замерз омыватель, то не мучайте его моторчик — он сгорит.
Всех, кто хочет поделиться своим опытом морозных пусков, приглашаем к диалогу. Ваш опыт может быть кому-то полезен!
Фото: «За рулем»