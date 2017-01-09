Не завелась! Что делать?

Евронормы и антидопинг: против кого дружим? Слово «допинг» сегодня на слуху. Равно как и евронормы для автомобилей. Мировой разум вдруг решил, что «так жить нельзя», и бросил клич: мол, закручиваем гайки на пути к «чистой жизни»! А всех, у кого гайки недокручены, — к позорному столбу. Ездить без номеров нельзя. А стоять? Платная парковка — одна из болезненных тем. Несогласные с новым оброком снимают номера со своих машин — чтобы не оштрафовали за неоплаченный постой. Что грозит автовладельцам, оставляющим на парковках машины без государственных номерных знаков? Амперы в градусы: тест обогревателей салона Есть ли практическая польза от электрических обогревателей салона? Исследуем шесть образцов по цене от 1000 до 3900 рублей.