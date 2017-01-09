Не завелась! Что делать?

На улице — настоящий русский мороз: минус 30°C и ниже. Повезло тем, у кого примерзли двери и они не могут попасть в салон: такие спокойно поедут на городском транспорте. А вот как быть тем бедолагам, которые попали-таки за руль, но при этом их машина, послушная еще вчера, напрочь отказывается заводиться в промерзшем состоянии?

Что ж, анализируем ситуацию. Итак, любимый вопрос: что делать?

фара

фараАккумулятор уже сел: крутить бесполезно...
Аккумулятор уже сел: крутить бесполезно...

УАЗ

УАЗНе пустились? Многие ждут потепления...
Не пустились? Многие ждут потепления...

ВАЗ-2101

ВАЗ-2101Карбюраторные машины всегда оживляли десятками способов. Иногда помогало. Зато у впрысковых всего два состояния: либо пускаются сразу, либо сразу же отказываются.
Карбюраторные машины всегда оживляли десятками способов. Иногда помогало. Зато у впрысковых всего два состояния: либо пускаются сразу, либо сразу же отказываются.

Если не крутит или крутит еле-еле

  • Подключить пускозарядное устройство любого типа.

  • «Прикурить» от другой машины. Сразу отметим, что способ практически непригоден, потому что прикурить от современной машины сегодня никто не даст: запрещено автопроизводителями.

  • Снять батарею и отнести ее домой и погреть хотя бы полчаса в ванне с горячей водой — это реально вернет ей силы!

  • Сдаться на милость мобильного телефона и взывать о помощи — друзьей, сервисменов, эвакуатора и т.п.

Материалы по теме
как прогревать двигатель Как правильно прогревать автомобиль зимой?

Если крутит, но не пускается

  • Попробовать пустить мотор в режиме «газ в пол». Это может помочь, если мотор у вас бензиновый и вы при многочисленных предыдущих попытках залили свечи. В этом случае так называемая продувка будет полезна.

  • Попробовать пустить мотор «с толкача» или буксира. Это может сработать, если на вашей машине бензиновый мотор и механическая коробка передач. Впрочем, иногда срабатывает и с автоматом, но рисковать не советуем: уж очень дорогим может оказаться впоследствии ремонт АКП.

  • Если машина дизельная — не мучайтесь, скорее всего, это бесполезно. Замерзшее дизтопливо быстро не разморозить! Верный рецепт: перевезти машину с помощью эвакуатора в теплое помещение

Если мотор пустился, то...

  • Бросьте взгляд на комбинацию приборов: все ли в порядке и не продолжают ли гореть предупреждающие значки на приборах?

  • Не пугайтесь, если двигатель работает громче, чем обычно — это должно пройти по мере прогрева мотора.

  • Посмотрите, не расплывается ли под машиной масляное пятно

Предупреждения

  • Не пытайтесь в мороз пускать мотор, в который залито масло не по сезону: например 15W-40. Плохо кончится!

  • Никогда не повторяйте попытки пуска по 10–15 раз: это бесполезно. Стартер не стоит включать более чем на 10 секунд. Попыток не должно быть более трех-четырех, но если вы слышите, что двигатель начал «схватывать», то следует продолжать помогать ему стартером — до достижения результата.

Материалы по теме
Зимняя эксплуатация 11 зимних советов водителю

Что нужно было сделать вчера?

  • Периодически прогревать мотор — автозапуск по времени или по температуре, ночной вояж к машине и т.п.

  • Зарядить аккумулятор зарядным устройством или продолжительной поездкой (желательно с малым количеством включенных потребителей).

  • Занести с вечера аккумулятор в тепло.

Чего не делать?

  • Помните, что при минус 30 амортизаторы практически теряют свою работоспособность! Старайтесь двигаться как можно плавнее.

  • Не «дергайте» соседа, который не завелся, пока у вас не прогреются до рабочей температуры двигатель и трансмиссия.

  • Если замерз омыватель, то не мучайте его моторчик — он сгорит.

Всех, кто хочет поделиться своим опытом морозных пусков, приглашаем к диалогу. Ваш опыт может быть кому-то полезен!

Не завелась! Что делать?

Фото: «За рулем»

Не завелась! Что делать?
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (93)

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Ваз 21053, карбюратор. Когда было —25 и ниже, а аккум был плох, то ставил машину на пригорке, перед тем как завестись, подкачивал бензонасос вручную, врубал 4-ю передачу, неколько раз нажимал газ в пол, не трогая зажигание, чтоб ускорительный насос наплевал бензина в коллектор. Скатывался с горки — 15 метров, прокручивая двигатель тихонько на 4-й. После чего выжимал сцепление и заводил авто с 1–2 оборотов коленвала.
Зы, в — 35, когда бензин был не очень и явно не хотел нормально испаряться, во впускной коллектор прыскал смесь для заправки зажигалок, приделав распылитель от лака для волос — главное не очень много пыскать. Помогало изумительно, а баллончика хватало на зиму с лихвой))

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0
Маковейчук Михаил

В сильный мороз (30 и более) всегда проблемно провернуть трансмиссию. Если, ещё и скользко, можно бултыхаться на верёвке до бескончности. А попадание на «зацеп» грозит серьёзными механическим поломками.

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0

На моей приоре вся зимняя подготовка свелась к покупке нового аккума взамен явно уставшего пятилетнего. По совету тестов ЗР двух последних лет взял тюмень баттери премиум, и не прогадал: даже с 10w-40 легко завелся в —34. Так что, пользуясь случаем, говорю спасибо!

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0
Смирнов Алексей

Рад, что всё работает. Удачи!

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0

Если с третьего раза не запустился, дальше просто так крутить стартер смысла нет, даже если вроде схватывает — свечи залиты. Есть проверенный способ, если акк достаточно живой ещё. Сам живу в Сургуте, в декабре было — 52. Крайний раз запускал машину таким способом при —42 (Финик всю ночь грелся по 10 мин. каждые 2 часа — видать времени явно маловато, под утро «залился» с автозапуска). Если с ходу запускаете холодную машину — предварительно включите на минуту фары. Если машина несколько раз пыталась завестись с автозапуска и «залилась» — фары включать не надо. Выключите печку, радио и подогрев сидений. На механике выжмите сцепление. Включите зажигание, нажмите педаль газа в пол и включите стартер на 10-15-20 сек, не больше, лучше 10 сек так как акк слабый. Машина «прочихается» но не запустится. Выключаете зажигание и только потом отпускаете педаль газа. Ждете две минуты. Включаете зажигание и только потом снова нажимаете педаль газа в пол. Выжимаете сцепление на механике. Включаете стартер и когда он начинает работать медленно отпускаете педаль газа. Что бы понять на сколько медленно — полхода педали газа от пола за 5–8 сек. При отпускании педали газа как только двигатель начнет «схватывать» — остановите педаль в этом месте и держите. Двигатель запустится. Держите педаль в том же положении не меньше минуты(обороты будут повышенные) после чего попробуйте так же медленно отпустить. Если начнет глохнуть — вернуть на то же место на полминуты и так пока не появится устойчивая работа двигателя при отпущенной педали газа. На механике во время всего действа держать сцепление выжатым. Отпускать только когда при отпущенной педали газа двигатель ровно работает.

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+1
Безымянный

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  — ссылка

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-2

На 10 тонн рублей вы похудеете, ребята

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0

Добрый день! У меня не было проблем с запуском бензиновых моторов на Гольфе 1.6 (102 л.с.) и на Пассате 1.8 (152 л.с.) при морозе за —30. а после покупки Туарега с 3.0 турбодизелем (раньше на дизеле не ездил) в эту зиму на даче в —32 он не завелся, чуть покрутил стартером и все. Купить пуско-зарядное устройство в местном городке не получилось, все «размели» до меня. У соседа взял зарядное для АКБ, подпитал его 3 часа, попутно строительным феном разогревая топливный фильтр и мотор «ожил» выдав «иконостас» контрольных ламп всевозможных неисправностей, которые погасли через 30 минут прогрева мотора и начала движения авто. При этом хочу заметить что на АЗС Шелл при заправке, поинтересовавшись температурой замерзания топлива и получив разные ответы и —26 и —32, залил антигель Хайгир из рассчета на свой 100л бак, но увы :-). Очень будет интересно почитать Ваш тест топлива с учетом вышесказанного. Спасибо. Максим

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0
Безымянный

Спасибо, Максим!

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0

Я, работая в Сибири, установил вместе с водителем предпусковой подогреватель на ГАЗ-53. Выпускала такой в своё время советская промышленность. Он нагревал антифриз до +90 С, а выхлопные газы грели поддон с маслом. За тем 1–2 прокручивания к/вала «кривым стартером» ( 0W40 и пр. тогда не было), закрывал воздушную заслонку и с пол-толчка даже в —40 С ДВС заводился. Правда вместо АКБ 6СТ75 установили 6СТ132.
Поэтому самые дельные советы, для тех кто хочет заводить своё авто в белых перчатках- это предпусковой подогреватель ( в комментариях дано по ним много советов) и хороший АКБ. Установить можно их как на сертифицированных СТО так и самому. Кстати, если есть на СТО обученный электронщик: пусть проверит бортовой комп, бывает, что в нём заложена программа до минус какой температуры заведётся авто. Сразу отпадёт много вопросов: нагрев свечей , кипяток на всасывающий коллектор, «Старт-пилот» и пр. А если нет возможности или желания греть ДВС вышеуказанными способами, то можно подождать весны- всё равно придёт.

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+2
Сергей

Спасибо, Сергей!

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0

На канале Discovery есть документальный фильм о работе водителей в действительно холодных регионах России:
«Трасса „Колыма: Добраться вопреки“. На этой дороге не так много кемпингов и отелей, эта работа действительно очень непростая. Гвозди бы делать из этих людей...

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0
Catullus

Да, у них работка —- не позавидуешь. Как мне один рассказывал: ну, пять сотен по зимнику, ну, полторы тысячи по замерзшему руслу, поэтом еще четыре сотни по тайге, ну и пару десятков км по асфальту...

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0
Колодочкин Михаил

Еще там местами такие мосты, что без слез не взглянешь.

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0

Единственная проблема зимой остаётся нерешённой — это дубиноголовые дорожные службы, занимающиеся засолкой дорожного полотна при температуре ниже 10 градусов.
«Избави меня, Боже, от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь»

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+3
робот

Это не имеет прямого отношения к пуску на морозе . Хотя по сути согласен.

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+1
робот

Действительно, сыпят этой дряни без меры. В прошедшие выходные, когда температура опускалась ниже —25С, в Москве местами были просто лужи этой грязной жижи. Грязь зимой в городе более серьезная проблема, чем холодная погода, тем более что световой день очень короткий.

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+2
Catullus

«Хулиганы зрения лишают!»

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0

в число советов «что делать вчера»: выключать машину надо на достаточно высоких оборотах. То есть нажимаем газ, даём двигателю раскрутиться до 3–4 тыс. обминов (выше часто мозги и не дадут), держим так несколько секунд, и, не отпуская газ, выключаем двигатель (или сразу после отпуса газа). И вообще последний участок перед постановкой на стоянку лучше ехать на оборотах повыше (передаче пониже).

При этом отжигается нагар со свечей и клапанов, что облегчает последующих запуск. Кроме того, повышенным потоком газов продувается трубка (трубки) вентиляции картера. У некоторых типов движков (пежо, мерседесы — из известных мне) это больное место.
Трубки вентиляции при недостаточном прогреве зарастают «майонезом» — водномасляной эмульсией. Потом, при запуске и работе в холоде, это приводит к росту давления газов в картере и выдавливании масла в слабых местах. Может выдавить прокладку клапанной крышки, а может выдавить масляный щуп. В первом случае потребуется ремонт — замена прокладки, а во втором может выплюнуть много масла, до литра. Оба случая весьма неприятны.

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0
Akopov Mikhail

Насчёт выдавливания прокладки кл крышки вы мягко говоря перебираете.... На ряде моторов ставят вообще герметик там малая толщина при правильной сборке не позволит выдавить. А там где есть прокладка типа ВАЗовских моторов усилие затяжки и прижим не позволят, если правда при сборке нет халтуры. Что касается выталкивания щупа то соглашусь, есть вероятность,но надо знать особенность вентиляции кратера конкретного мотора и это не везде актуально.

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0
Евгений

Вы как-то странно пишете, будто я про все двигатели вообще писал. Нет, не про все, сразу писал: «У некоторых типов движков». Про пежовское семейство XU7, например. И мерсовские (точно идентификацию не помню), есть и другие. Но не все, конечно.

То, что выдавливает прокладку или щуп — видел лично и то, и то. И в соответствующих форумах этой проблеме целые ветки посвящены. Вот, пожалуйста, 120 страниц, если не лень читать: ссылка
Халтура тут ни при чём, таков конструктив у вентиляции картера. Бывают неприятности даже на ходу, когда по морозу едешь по трассе на невысоких оборотах, и оп-па, масло выбросило. Трубка проходит перед двигателем, при обдуве перемерзает.
Те же мерсы даже боролись с этим установкой электрообогрева этой трубки, было такое.

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0
Akopov Mikhail

Честно, стало интересно, но ссылка привела на форум icko-club, а там сказано, «запрошенной темы не существует».Может, не туда попал.
Всё конечно может быть, с пежовскими и ваговскими двигами как то не сталкивался ), всё же я не профи в полном понимании. Потому реально хотел почитать для общего развития )

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0
Евгений

очень странно, ссылку давал совершенно вживую. И проверил — переходило отсюда туда. Но — действительно быстро протухла. Вот заново, по-другому её взял: ссылка
Тоже нет? На всякий случай, вот пара сообщений оттуда, из самого начала темы:
На Пыжиках при температуре ниже 20 градусов мороза часты случаи выброса масла через щуп, из-за замерзающего дренажа картерных газов. Даже на масле 9000. Выбрасывает моменально литра 3–4 
При таких морозах лучше не гонять выше 100км\час и не в коем случае при выбросе масла не доливать сразу же холодное масло (например — канистрочка в багажнике лежит). Может прихватить коленвал.
___
я не сервисмен и на правильность не претендую, но был со мной случай: перегоняли пыж 406, 1.8 16V, мороз —20, выбило маслянный щуп и соответственно миасло вылилось через щуп, хорошо, что тут же заглушили мотор и припарковались накатом, потом тащили до Питера 60 км, после всех выяснений — промерз шланг вентиляции картерных газов, он находится впереди машины и обдувается холлодным воздухом, такие-же машины (406) поставляемые офиц. диллерами, имели те-же проблемы (наша машина перегонялась из Франции), кто попадал на ремонт по этой причине ( новые) ремонт делался по гарантии, потом стали менять патрубки на обогреваемые, как они устроены не знаю, но точно знаю эти проблемы были только на двиглах 1.8 16V. Своего коня на предмет обмерзания не проверял, так как таких морозов еще не было в Питере, да и скорости в городе не те.

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0
Евгений

Там дальше в теме — и про 16-клапанные, и про 8-клапанные, и про другие места выдавливания масла (через маслозаливную крышку, через прокладку клапанной крышки, через фильтр масляный...), в общем — где слабое место, там и давит.

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0
Akopov Mikhail

Ну да, это понятно, где слабее там и . ... Сейчас ссылка работает, спасибо , развиваюсь )

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0
Akopov Mikhail

Михаил, вы разбирали мотор когда нибудь ? Я разбирал и  по опыту скажу, что толщина нагара, о котором уместно говорить( что есть нагар вообще ), не менее 1 мм. Такой слой не выжечь повышенными оборотами в течении секунд. Это уж вы поверьте..). Понадобится неск часов езды про трассе. Гораздо полезнее на бензо движках прыскать в короб возд фильтра пусковые жидкости, они на легкокипящих эфирах и или пропан бутановых смесях. Это сильно поможет избежать залив свечей. Надеюсь вы знаете, что на хорошем морозе испаряемость топлива падает в разы, вот как раз тяжёлые фракции заливают свечи и смывают масло с зеркала цилиндров, а потом текут в картер и портят масло...

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0
Евгений

Не путайте, это разные вещи. Про эфир отдельный разговор, здесь давайте — про нагар. Что такое нагар и какой он бывает — я в курсе. Ровно, как и в курсе того, что прожиг перед выключением — реально полезен. На практике проверено.
Конечно, ещё лучше (как Вы и пишете) для состояния свечей вообще ездить с нагрузкой и на высоких оборотах, но и такое маленькое воздействие — пользу даёт.

Кстати, не приходилось слышать, как выключают поршневые движки в авиации? Послушайте при случае :-)

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0
Akopov Mikhail

Насчёт авиа движков нет, не слышал,к сожалению, вообще интересно бы услышать ) Просто на поршневых самолётах доводилось летать два раза в далёком детстве.

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0
Евгений

подкатывают на стоянку на малом газу, потом на несколько секунд рёв полного газа, и — обрезало.

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0
Akopov Mikhail

Я сам давал газку перед выключением на карб моторах. Но для другой цели, когда появлялось калильное от некачественного топлива.И делал я это иначе — газ, обороты до 3000,затем выкл зажигание при полностью нажатой педали газа . Смысл — охладить наиболее горячие участки камеры сгорания, для этого надо побольше вдуть свежей смеси и обороты соотв. побольше(для чего газ и даётся.)
В случае с инжектором всё иначе.При выкл зажигания нет впрыска. На впускных клапанах слой нагара очень тонкий матово чёрный, почти чистая сажа не более 0,5 мм а самое главное что они хорошо охлаждаются, поэтому прожечь их таким способом не получится. На выпускных клапанах нагар бледно коричневый, очень плотный, напоминает керамику, его даже руками отскоблить — надо постараться.Уж этот нагар просто вообще не выжечь ничем, в принципе. А что касается поршня, он довольно массивен и нагар на нём слоистый, его можно прожечь, но не за неск секунд. Что касается свечей, что на карбах, что на инжекторах на них нагара не  совсем . Вообще. Разумеется при хорошей настройке карба. Про вазовский озон скажу , что он отлично настраивается во всех режимах, я это делал неоднократно.Для исправного мотора «прожиг» это лишнее. Если сумеете обьяснить пользу, приму к сведению, но я этой пользы не вижу, по крайней мере по моему опыту по ремонта моторов .

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0
Евгений

Для исправного мотора «прожиг» это лишнее.
Совершенно с Вами согласен. Более того, исправный мотор заводится на холоде без описываемых здесь прихлопываний и притоптываний.

Но вообще замечу, что прогазовка имеет и другие положительные моменты. Например, усиленный поток воздуха выгоняет воду из выпускной системы, а её там — литры, если двигатель работал не интенсивно. На морозе вода, ессно замерзает, расширяется — и сужает канал выпуска, что, опять же, ухудшает пусковые свойства.
В целом — от прогазовки вреда нет, а польза, скорее всего есть (инжекторные авиадвигатели — тоже выключают с прогазовкой, хотя это зачастую вариации тех же автодвигателей сейчас).

Кстати, по поводу Вашего толкового описания нагара — что скажете про нагар на впускных клапанах?

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0
Akopov Mikhail

Рыхлый, легко смывается обычным растворителем, соскабливается. НО парадокс в другом — обычно загрязнения со стороны впуска —) Отложений там намного больше, кстати как и на впускных окнах. Вот их чистить довольно геморройно  —) Моё личное мнение, что «виновата» система вентиляции откуда идут пары и масляный туман. Зная это есть смысл выбирать масла с NOAKом пониже (испаряемость) и разумно нагружать мотор по возможности избегая езды когда идёт угар масла.Читая форумы вижу , что у многих возникает проблема с угаром масла именно с ростом скоростей, думаю, что либо кольца залегают, либо вязкость не совсем подходит( более густое масло не так легко сбросить с зеркала, поэтому считаю правильным для достаточно высоких скоростей масла погуще.) Сам лью 5W30 , мотор совсем новый, 13 т пробег )

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0
Евгений

забудьте про масло, его вклад в нагар — очень мал, на самом деле. Демонстрируется легко, в двигателях на газе нагара — практически нет. А масло-то то же самое...

Я не зря написал про впускные клапаны, потому что на них нагар как раз и есть. И — влияет, в том числе на пусковые свойства. Выпускные-то горячи, там и нагара минимум, а впуск — охлаждается, отсюда нагар, неплотное закрывание.

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0

Хорошо тем, кто живёт на Юге.

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0
Шандор Матиас

−91,2 °C.
Нет, уж лучше вы к нам, на Колыму..

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0

Повезло тем, у кого примерзли двери и они не могут попасть в салон
Браво!

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0
Akopov Mikhail

Нас этим не возьмёшь. Приходилось и через багажник до руля добираться.

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0
робот

А багажник не примерзает?

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0
Колодочкин Михаил

С ним проще. На багажнике рукоятку не оторвёшь.

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0
Akopov Mikhail

Да, это хорошая ситуация:)

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0
Akopov Mikhail

В каждой шутке есть доля ....

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0

Приехал домой —- залил стакан-два бензина в масло. Будет пожиже,
завтра легче заведется, затем всё равно бензин испарится и засосется куда нужно.
Перед пуском помочь бензонасосу ручной педалькой бензонасоса, у кого осталось
(это для карбюраторов). Заводить при выжатой педали сцепления.

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0
Колчин Андрей

Для карбюраторных —- да, конечно. Хотя выжимать педаль сцепления на машинах с «механикой» нужно всегда.

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+2
Колодочкин Михаил

Так и трансмиссионка должна быть по сезону. Синтетика. Иначе хлопот не оберёшься. Старое гипоидное масло при таких морозах застывало настолько, что иногда приходилось разогревать мост снаружи.

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0
Шандор Матиас

Само собой. Помню страшную статью в ЗР про 2125, где мост греть нужно было даже при слабом минусе.

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0
Колчин Андрей

Способ заливки бензина в масло не так безобиден, как о нём пишут. Бензин полностью не испарится. Масло будет подпорчено однозначно. Хотя это бывает предпочтительнее пуска на застывшем масле, ибо от последнего вреда будет ещё больше. Помню, в старой литературе рекомендовали добавлять в масло бензин Калоша, он лучше испаряется.

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0

Ещё на заметку владельцам дизельных автомобилей.

Сейчас, к сожалению, нефтеперерабатывающие компании не соблюдают старых добрых правил, когда требовалось с ноября месяца продавать зимнее ДТ, а в северных районах — арктическое. Сейчас все работают по погоде. Я как-то поинтересовался на заправках ВР, как они завозят солярку. Ответ был таковым — по погоде. Т.е если на завтра есть прогноз на минус 10 градусов, то ДТ завозится с температурой помутнения минус 20. Если есть прогноз на мороз в минус 20 градусов, то ДТ завозится на минус 30. И т.д. В результате на нашей грузовой машине, которая ходила из Москвы в Новый Уренгой поставили 2 топливных бака. В одном постоянно зимой находилась арктическая солярка, а второй бак был расходным. В случае резкого понижения температуры в процессе движения переключались на первый бак. Поэтому смотрите в какую погоду заправляетесь. А ещё обратите внимание, что зимой на многих АЗС в прейскуранте указано 2 вида ДТ: обычное и с улучшенными температурными свойствами.

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+2
Манмарёв Алексей

Вот на BP пусть дальше завозят салярку по погоде, а на ЛУКОЙЛЕ зимняя 5 класса, с ноября по март точно, я всегда чеки смотрю что заливаю. А на BP класс 4. И дороже.

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0
Михайлов Иван

У нас все чеки на руках были после экспертизы. И  о чем это говорит?

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+1
Колодочкин Михаил

Ваши тесты саляры это все бла бла бла. Я практик! 7 лет на дизеле, заправляю на ЛУКОЙЛЕ И ГАЗПРОМЕ. Проблем нет вообще.

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0
Михайлов Иван

у нас всю зиму азс наливают диз. топливо в пласт бутылку после каждого бензовоза. и стоят открыто чтобы видели что за партию топлива привезли.

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0
Манмарёв Алексей

Во втором номере будет отчет о нашей проверке АЗС по части дизтоплива. Сразу скажу: половина —- дрянь. При этом на всех АЗС дружно размахивали паспортами качества: мол, до минус 32! А у нас в бытовом морозильнике многие замерзли! Хорошо тому, у кого есть в запасе заведомо арктическое топливо. А обычному чайнику «„куды податься“?

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+1

Мои советы автолюбителям.
Если у вас зимой 1–2 раза на короткое время приходят морозы, или это вообще аномалия для вашего региона, то лучше в эти дни обходитесь без транспорта. Для вас дешевле выйдет.
Если сильные морозы бывают 2–3 раза в месяц, а машине вы не уверены, установите автономный подогреватель, а если автомобиль храните в гараже или во дворе, то установите подогреватель на 220В. Вечером включили в розетку, а утром у вас двигатель разогрет до 35–50 градусов. Кстати, многих, в первый раз приезжающих зимой в Новый Уренгой, людей поражают автомобили, выстроившиеся вдоль многоэтажек, из-под капота которых протянуты провода в соответствующие квартиры.
Если живёте в северных районах, то неплохо было бы купить арктический комплект для двигателя. Много фирм это предлагают. Состав бывает разный: там и утепление моторного отсека, и подогрев системы питания, термосумки для АКБ, обогреватели для топливных фильтров и т.д.

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+5

Всем добрый день. В Москву морозы пришли на 3 дня, а панику развели на всю страну. Представляю, как посмеялись над москвичами жители северных районов. Спросите у них, как они всю зиму заводят машины при температурах ниже минус 30 градусов. А если говорить конкретно, то я делаю так:
1. Перед холодами стараюсь делать ТО, уделяя особое внимание состоянию элементов системы зажигания, особенно свечам и высоковольтным проводам, очищаю и подзаряжаю АКБ. Если АКБ с пробками, то повышаю плотность электролита до зимних значений. По возможности применяю более «жидкое» масло. На практическом опыте заметил, что Шевроле-Нива с моторным маслом в двигателе 0W-30 при минус 35 градусов заводится намного легче, если в двигатель залито масло 5W-40. Совет автолюбителям: не пожадничайте денег на комплекс мер для подготовке к зиме. Услугу оказывают многие сервисы, стоит она не дорого, а зимой сразу увидите результаты.
2. Слежу за сводками погоды. Если предстоят ночные температуры ниже минус 30 градусов, а утром нужно обязательно куда-то ехать, то прогреваю двигатель около полуночи-часу ночи до 90 градусов. Утром заводится без проблем.
3. Т.к. автомобиль у меня с механикой, то всегда завожу с выжатым сцеплением, даю мотору устойчиво заработать и держу педаль сцепления около минуты, потом потихоньку отпускаю. Затем включаю обогрев переднего и заднего стёкол, а также зеркал, плюс подогрев сиденья. Пока сметаю снег с машины, вношу данные в навигатор, температура ОЖ в двигателе 25–30 градусов. А после прослушивания 1–2 песен, температура повышается до 75 градусов.
4. В мороз никогда не ставлю автомобиль на ручник, только на передачу. И утром нет проблем с троганием. Из вора выезжаю на первой передаче, потом метров 500 со скоростью не более 40 км/ч. И только через 10–15 минут выхожу на стандартные режимы движения.

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+8
Манмарёв Алексей

Алексей! Панику посеяли не мы: просто для многих мороз оказался чем-то неожиданным. В любом случае большое спасибо за ваши советы: все по делу.

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+2
Колодочкин Михаил

еще знаю вариант согреть авто. у нас был такое приспособление в те времена которое и сейчас может быть актуально. схема его такая простая. сваривали 3 трубы на определенном расстояние. соединяли их в одну. все это устанавливали на триноги. одиночную трубу выводили за пределы гаража. а тройную трубу под мотор. на улице в одиночную трубу направляли пламя паяльной лампы. и так грели.

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0
Манмарёв Алексей

согласен . но все же . если морозы на пару ней приходят, то можно их переждать по возможности. да и на  такси не так страшно пару дней покататься.
хочу дополнить
1.  если каждый день ездишь то существенной разницы 0W-30  и 5W-40 не заметишь. машина так промерзнуть не успеет . хотя конечно если обьем масла большой то с  0W-30  легче завести
2.  у нас тут —36 эти ночи быыли . одну ночь —38 было. все равно раньше полуночи спать не ложусь. также выходил на полчасика. грел. а утром без проблем заводилась. имхо если машина рядом это самый простой и эффективный способ.
4. без проблем всегда ставлю на ручник в такие морозы. влажности никакой. ничего не примерзает. имхо лучше ручник чем в морозы дергать механизм переключения передач застывший

а вообще 2 вариант никогда сбоев не дает.

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+1
Манмарёв Алексей

Стандартные действия, на уровне детсада. должен знать каждый. +

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0
Виктор

Согласен, но многое из этого не делают даже профессиональные водители.

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+1
Манмарёв Алексей

Нормально, их должны уволить, с указанием причины. Вы назвали нормальный набор мер для стандартных условий большей части нашего пространства, который должен выполняться всегда. У «профи» по другому; он не попадёт по Высоцкому (МАЗ увяз, кругом 500) песня о делитанте, решившем срубить деньгу, напарника сто раз проверит или один поедет. А спец хитростей, как не замерзнуть и всегда завестись, каждый «профи» кучу знает (горбом нажито), трепаться, просто недосуг

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0
Виктор

Так спецов никто и не учит. Вы на простых смертных взгляните. Ехать на трамвае для них ниже достоинства, а бибика не заводится...

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+3
Виктор

Должен, должен... Но вы взгляните на растерянные лица тех, кто «не завелся»! Им в голову не могло такое прийти!

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0
Колодочкин Михаил

Лучше «батюшки мороза» никто не научит. Мама с папой, всегда — «лохи»

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0

Эфиром в воздушник 3 раза пшикнуть, любой двигатель заведется. !

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0
Михайлов Иван

...и только у некоторых разнесёт впускной коллектор :-)

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0
Akopov Mikhail

С чего ?Не обязательно трижды пшикать. Хватит и раза.Разносит если сгорание идёт во впускном коллекторе .Это возможно при слишком раннем зажигании когда искра проходит при ещё открытом впускном клапане. Повод проверить настройки в моторе.

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0
Евгений

Да я больше в шутку написал, хотя иногда это всё же случается.
Повод проверить настройки
Совершенно верно, но понимают это водители обычно после того. «Если бы я был умным до, как моя жена после...»

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0
Akopov Mikhail

Ну да ) У меня, думаю у Вас тоже , подобных вещей не возникает)

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0
Евгений

+100500 :-D 
У меня. кроме того, сейчас вебасто стоит, так что холодных пусков и не бывает. Но и раньше при —30° спокойно шёл и заводился, ни разу не было проблемы. Один раз была проблема послепусковая — то самое выдавливание прокладки на пежовском движке.

Приятно было пообщаться, спасибо.

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0
Михайлов Иван

Не всегда,проверено на днях.

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0
Безымянный

Сомневаюсь я тогда что и не в мороз заводилась) )) эфир это вещщ!

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0
Безымянный

Воздушный фильтр поменяй, он не тянет.

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0

Лучший способ — предпусковой подогреватель, освоенный буржуями, в тёплых странах уже давно. Да, дорого (почему наши, такую простую штуку, чтобы надёжно работало, сделать не могут?...). Если есть возможность кинуть провод, то встроенный в рубашку охлаждения кипятильник действует безотказно в любой мороз. Встал с утра, за бортом —35, вилку в розетку, пока завтракаешь, двигло теплое. после пуска, через 5 минут, стёкла чистые... А задуматься стоит, Гольфстрим слабеет, у нас будет холодать.

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+2
Виктор

почему наши, такую простую штуку, чтобы надёжно работало, сделать не могут?
Почему не могут? Выпускают. И вполне себе работают.

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0
Akopov Mikhail

Прототипы известны; печка запорожца. Но этот агрегат требовал любви и заботливости не меньше, чем жена. Делают у нас, что-то актуальное, надёжное и средне доступное? (как пример, беру отопитель Вебасто 25ти летней давности; таймер, заданная температура в салоне, 150 мл топлива в час, использовался, при необходимости, всегда... до сих пор безупречен!). Впрочем, немцы меня много удивляли (или, если подумать, мы!). Ихние настенные часы, ценой в 1одну дойтч марку, точны до сих пор, начали отставать (1 мин в месяц), смени батарейку и пользуйся следующие 3 года: туалетная бумага, даже самая дешёвая, рвётся по дырочкам; «лафет» под контейнер, 3 тонны весом, на ровной поверхности катится от нажатия пальцем....

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0

Здравствуйте!
На одном из автомобилей, ещё до меня, какой-то хитрый электрик сделал противоугонное устройство в виде тайного выключателя бензонасоса.
Так вот. Метод в следующем.
1. Отключаем бензонасос.
2. Прокручиваем двигатель раза 2 по 5–7сек.
3. Включаем бензанасос
4. Заводим двигатель.
В последующих машинах приходилось (за 30 град) искать предохранитель.
Но способ работал всегда.
Объяснение сами знаете 😃
Масло 5w40 mobil1
Аккумулятор исправный.
На современной машине предохранитель найти не удалось, пришлось поставить сигналку с автозапуском. С автоодеялом двигателя 2 раза за ночь (-30) заводится 1 л бензина жрёт.

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0

Лучше без подогрева не запускать.Но.Запускать все таки можно,если «приспичило».1.Впрыснуть эфира на вход в коллектор .Не пробовал,но говорят,что пропан из газового баллончика помогает.2.Вывернуть свечи и нагреть их до максимально возможной температуры паяльной лампой,газовой горелкой ит.д.Затем быстро вкрутить их на место и накинуть провода.Сильно остыть не успеют.Тут главное,чтобы «роса» из воды и (или) бензина не выпала на изоляторе..Подогреть АКБ в ванне способ хороший,пробовал.

Холодный пуск сильно снижает ресурс двигателя!

Лучше «кипятильник».Если розетки нет — «вебасту» покупать не надо — способ дешевле есть.На Газ 51,52 был подогреватель,состоящий из труб большего и меньшего диаметра,между которыми водяная рубашка.В тонкую трубу вставляется паяльная лампа.А водяная рубашка двумя тонкими штуцерами связана с системой охлаждения — получается настоящий автономный подогреватель,который изготовить не сложно.Если с паяльной лампой возиться не охота,можно взять пропановый баллон с горелкой,только баллон на морозе не замораживать — раскочегаривать газовую горелку не придётся.

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0
Огнев Игорь

Да, были предпусковые подогреватели на грузовиках. А лучший совет здесь дан для дизеля.

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0
Шандор Матиас

Юмор оценил:)

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0

Молитва для запуска двигателя в мороз... (Не помогает)

О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь

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+2
Константин

Спасибо

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0

Держите свои автомобили в исправном состоянии, не экономьте на батарейке когда она начинает подавать признаки усталости, свечах, проводах и на хорошем масле, и до —30С обычно никаких проблем не будет. У меня при —28С без проблем заводился Golf-2 с пробегом за 300000 км.

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+3

>> Сразу отметим, что способ практически непригоден, потому что прикурить от современной машины сегодня никто не даст: запрещено автопроизводителями.

Пф. Пишите сразу как есть — нам запрещено писать о том, что запрещают делать производители.
Все всегда дают прикурить, самые осторожные глушат двигатель, но никто не отказывает.

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0
Dispater

без проблем можно дать прикуривать. только надо свою заглушить. если совсем страшно то и клеммы свои скинуть просто

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0
Dispater

Ещё как отказывают! Многие знать не знают как правильно «прикуривать», зато все наслышаны о сгоревших мозгах при прикуривании через «пятую точку».
Да и провода для прикуривания(как и нормальный трос) сейчас мало найдёшь в каком авто. А протянутыми мне «соплями» из ближайшего магазина с просьбой «прикурить» я тоже пошлю куда подальше. Хотя нет. Не пошлю. У меня всегда в багажнике самолично сделанные, хорошие 5-ти метровые провода(ну и несколько тросов конечно) и помогу я только ими.

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+2
Михаил Батькович

А вот это 100 и более % ВЕРНО. Да. Не менее чем с палец толщиной, такие хорошие сварочные квадратов на неск сотен.

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0
Евгений

Несколько сотен квадратных миллиметров???? Вы что, подстанцию собираетесь заводить?) Для тока автомобиля при пуске за глаза 20 кВ. мм хватит с большим запасом.

Пробовали раскинуть кабель несколько сотен квадрат в мороз? Его не размотать без прогрева

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0
Dispater

Сразу отметим, что способ практически непригоден, потому что прикурить от современной машины сегодня никто не даст: запрещено автопроизводителями
во вполне современных машинах в руководстве по использованию есть раздел «как прикуривать», например, в мануале к гольф7 есть, и очень толково расписано: ссылка
Так что в статье, скажем так, не совсем правда. Причём, что прискорбно, в других местах (недавно повторяли статью про это) дают советы, заметно не совпадающие всё с теми же инструкциями (желающие легко могут найти инструкции и для других марок. Впрочем, те, что я видел — совпадают с приведённой по ссылке).

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0
Dispater

Ничего подобного! Если вам везло, то это ни о чем не говорит. А нам НЕ ЗАПРЕЩЕНО об этом писать.

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0

два раза нажал отправить =_+

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-1
Dispater

Простите, у  вас что-то не работает?

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0
Колодочкин Михаил

У меня всё работает, а вот у вас форма отправки комментариев работает плохо. Комментарий продублировался, а возможности его удалить нет, можно только редактировать.

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+5
Dispater

Я коллегам сообщу.

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+2
Колодочкин Михаил

да-да-да!
Ответ появляется не сразу, поле ввода не очишается, сообщения, что сообщение отправлено не возникает, приходится жмакать по нескольку раз!

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+1