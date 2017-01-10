Евронормы и антидопинг: против кого дружим?

Слово «допинг» сегодня на слуху. Равно как и евронормы для автомобилей. Мировой разум вдруг решил, что «так жить нельзя», и бросил клич: мол, закручиваем гайки на пути к «чистой жизни»! А всех, у кого гайки недокручены, — к позорному столбу.

«WADA вскрыла Акрополь и отменила результаты первой олимпиады».

з почти авторитетных источников)

Антидопинг и евронормы — близнецы-братья. Эдакие гости из светлого будущего — все из себя прилизанные, с благими намерениями и чистыми помыслами. Они манят нас туда, где всегда ясное небо и прозрачный воздух и где человек с человеком сражается только на спортивной площадке. И невольно хочется голосовать «За!», вливаясь в стройные ряды поборников чистоты и справедливости.

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Однако же у монеты всегда две стороны. И на каждую белоснежную Одетту всегда находится злобная черная Одиллия (это из «Лебединого озера», если кто-то подзабыл). Тут-то и выяснилось, что близнецы-братья давно присмотрели себе местечки на политических Олимпах, а потому, помахивая предвыборными плакатами, преследуют уже совсем иные цели. Главная из которых — наказание неугодных и строптивых.

Авантюра с евронормами стала очевидной после рубежа с Евро-3. До этого момента все выглядело вполне пристойно: инженеры внедряли адекватные технические решения, а потребители получали экологически чистые изделия. Однако затем начались совсем другие игры. Почище нынешних Олимпийских.

Действительно, почему бы не использовать экологические лозунги для борьбы с затовариванием рынка? Ведь это совсем несложно: достаточно вбить потребителю в голову, что его почти новый автомобиль, купленный буквально вчера, уже не соответствует высоким идеалам, разрушая озоновые дыры и калеча далеких белых медведей. Поэтому на нем не нужно ездить слишком долго — лучше начать приглядываться к новенькой машинке, с эконормами «евро плюс один». А чтобы клиент не размышлял, нужно ему это или нет, следует искусственно загробить ресурс продаваемой техники!

Как это происходит на практике, мы уже рассказывали. Не хочешь покупать новую машину — не покупай: сам пожалеешь, когда в старой что-то сломается. А оно обязательно сломается, потому что инженеров фактически обязали делать одноразовые изделия.

Словечко «даунсайзинг» сегодня хорошо известно. Об этом тоже уже писали. Тут и высокая энергонасыщенность, и приемлемая экология, и — правильно — пониженный ресурс. Никто не станет использовать в серийном производстве какие-то марсианские минералы, создавая жесткие неубиваемые конструкции. Во-первых, это безумно дорого. А во-вторых — зачем? Вспомним задачу: любой ценой заставить клиента постоянно обновлять «гардероб»!

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Что в этой ситуации делать грамотному инженеру? Он выпрыгивает из штанов, он хватается за любые соломинки, позволяющие ему хоть как-то втискивать новые двигатели в очередные евротребования. Любопытно, что при этом две задачи фактически сливаются для него в одну: создавая крошечные двигатели, да еще с турбонаддувом, он одновременно гонится за экологией и сокращает срок службы своего детища, что сегодня только приветствуется. Экология — это следствие уменьшения масс поршней и шатунов, снижения нагрузок на подшипники, понижения трения и т. п. Ну а срок службы — тут все понятно: откуда же ему взяться-то, если нагрузки стали больше, а металла — меньше? Исследования, проведенные в свое время питерским Политехом, показали: как только вазовский мотор «десятого» семейства получил «допинг» в виде механического нагнетателя, поднявший мощность до 130 «кобыл», его ресурс тут же упал до 60–70 тыс. км. Несмотря на дополнительное струйное охлаждение поршня, масляный радиатор и усиленные кованые поршни. Иными словами, для достижения желаемого результата инженер на законных основаниях калечит здоровье движка!

Однако отодвинем техническую сторону вопроса и посмотрим правде в глаза. А она такая: сегодняшнее положение вещей с евронормами всех устраивает! Включая опозоренный дизельгейтом Фольксваген, покорно согласившийся на роль мальчика для заокеанского битья. Наверное, ему так проще живется. Лучше продлевать дурацкие санкции, чем взывать к здравому смыслу.

беговая дорожка

беговая дорожкаВсе чаще спорт превращается в фарс: неугодного — долой. Даже если и не за что.
Все чаще спорт превращается в фарс: неугодного — долой. Даже если и не за что.

Все помнят, в чем провинился Фольксваген? В том, что он попался на откровенном вранье по части этого самого допинга/антидопинга в своих автомобилях. Никакие они оказались не чистые. Просто измученные инженеры стали откровенно мухлевать с программами, выдававшими совершенно разные результаты в повседневной езде и на стендах. Чуть позже посыпались западные публикации на ту же тему: практически все производители автомобилей обвинялись во вранье! И по части выбросов, и по расходу топлива.

Volkswagen

VolkswagenАвтопроизводители уже не могут не врать. Но вот наказывают только избранных.
Автопроизводители уже не могут не врать. Но вот наказывают только избранных.

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Все это неудивительно. Однако напомню: тогда была наказана именно Германия! И вовсе не за фольксвагеновское вранье, на которое, в общем-то, всем было наплевать, а за определенную строптивость в поведении на политической арене. Дядя Сэм дал команду «фас!», и она была исполнена. Именно возможность подобным образом щелкать по носу неугодных политиков любой национальности и является ключевой во всех разговорах о евронормах. Потому что сегодня врут практически все автоконцерны, а не только немецкие.

Забавно, но именно отставание российского автопрома не позволяет подобным образом наказать за строптивость нас с вами. Но, к сожалению, нашелся другой путь — спортивный. Единственная страна мира, на равных состязавшаяся когда-то на мировых аренах с американцами — это СССР. А сегодня вдруг подняла голову Россия, умудрившаяся не только организовать сочинскую Олимпиаду, но и выиграть ее. Итог мы видим: то «неожиданно» возникают какие-то пробы, взятые N лет назад, то затаившиеся «информаторы» разоблачают всех и вся, то бездарный тренер Пихлер, убивший наш биатлон, требует отстранить нехороших русских от очередной Белой Олимпиады.

Вопрос простой: это только русские принимают что-то запрещенное? Или это мировая тенденция? Или это выборочные щелчки по носу? И что такое, вообще говоря, допинг?

анти допинг

анти допингСовременное подобие юмора на антидопинговую тему.
Современное подобие юмора на антидопинговую тему.

Снова вспомним автопром. Чтобы автомобиль работал, его питают определенными жидкостями, смазывают специальными составами и собирают его из нужных деталей. Чтобы даунсайзинговый двигатель отработал свое, в него нельзя заливать позавчерашнее масло и низкооктановый бензин. Иначе не ждите ни работоспособности, ни результата. А если речь идет о высших достижениях, то готовьтесь ко всему тому, что вы видите на этапах Формулы 1.

пит-стоп

пит-стопПокрышки, топливо, экипировка, питание пилотов — все это не из обычного супермаркета на углу. И это — нормально.
Покрышки, топливо, экипировка, питание пилотов — все это не из обычного супермаркета на углу. И это — нормально.

В спортивных состязаниях — то же самое. Уровень развития современного спорта настолько высок, что попытки полностью отказаться от лекарственных препаратов просто несерьезны. Не секрет, что спортсмены многих видов состязаний подошли к пределу физиологических возможностей организма. Поэтому им нужны фармакологические препараты для обеспечения полноценной спортивной деятельности. И весь вопрос только в том, какие из них считать разрешенными, а какие — нет.

Большой теннис

Большой теннисДа при чем тут допинг? Просто профессионализм, правда? И, вообще —- нам разрешили...
Да при чем тут допинг? Просто профессионализм, правда? И, вообще —- нам разрешили...

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Байки о том, что сегодня кто-то вообще тренируется, как сто лет назад, ограничиваясь прыжками через скакалку, — это даже не смешно. Просто кому-то допинг прощается, а кому-то — нет. Американские сестрички-теннисистки, конечно же, выросли на ключевой воде из горных источников, мясе кастрированных фазанов и молоке «Домик в деревне». Впрочем, они уже и не скрывают, что всегда принимали какую-то дрянь, но оказалось, что им разрешили.

Интересно, кто именно? Тот же, кто отстраняет отовсюду российских спортсменов? Очень похоже. Потому что допингом сегодня пользуются абсолютно все спортсмены высшего эшелона мастерства. И вопрос — исключительно в терминологии, а вовсе не в какой-то заботе о чистоте и нравственности. Тот, кто постоянно поднимает штангу массой в четверть тонны, прекрасно понимает, что здоровья ему это не добавляет. Но это — его работа, которую он выбрал сам. И для ее выполнения одной манной каши по утрам уже недостаточно.

Точно так же, как современному мотору недостаточно моторных масел группы SL и бензина А-76. И неважно, что старичок мог бы при таком питании несколько раз обнулить свой одометр. Сегодня инженером командует маркетолог. А за ним стоит политик. Он не разбирается в евронормах и антидопингах, но отлично знает, против кого сегодня надо дружить.

P.S. Тем, кому стало совсем грустно — шутка из интернета: «В футбол мы играем так, что любому ясно: русские допинг не принимают.»

Евронормы и антидопинг: против кого дружим?
Евронормы и антидопинг: против кого дружим?
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Комментарии (40)

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Это экотероризм.

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+2
Валерий

Ребят!, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем  — ссылка

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-3
Валерий

Можно и так сказать

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0
Валерий

ЭКОГЕНОЦИД!

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0

Актуально и по делу!
Наших спортивных чиновников надо увольнять. Для защиты спортсменов и чести РФ почти ничего не было сделано. Интересно, урок был извлечён?
Тенденции с экологическими нормами вообще пугают. Может не стоит идти на поводу у гейропы?

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+1
Дмитрий

Я давно так считаю.

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+1
Дмитрий

«Тенденции с экологическими нормами вообще пугают. Может не стоит идти на поводу у гейропы?»

Вот именно. Послать все их «Евро-N» на известную «китайскую гору», и пусть они там у себя дурью маются, пытаясь получить чистый воздух из выхлопной трубы...

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0

Всё сказано и написано по делу.

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0
—=BAD=- Alexey

Старался:)

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0

Ага, норвежские биатлонисты все сплошь астматики, без лекарств не могут...
Нормальная американская практика — «накопать компромат» и держать его до поры «в уме»...

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+1
Громов Сергей

это британская практика доставшаяся от отче нации по наследству

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0
Громов Сергей

Так наш любимец Оле-Эйнар сам говорит, что астматик!

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0
Колодочкин Михаил

Так им всем надо не на лыжную трассу выходить, а на группу инвалидности! ))

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+1

Вот только что немецкие писатели прошивок, что российские подменители баночек с мухлежом на фоне остальных явно перестарались. Поэтому удивляться, что взяли за задницу именно их, как-то странно, какие бы там ни были мотивы у обвинителей.

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0

Отличная статья, перевести на английский, пусть почитают!

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+3
Топанов Евгений

Спасибо, Евгений! Переводите и публикуйте —- со ссылочкой:)

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+1
Топанов Евгений

Угу! Ещё Колодочкина в persona-х non grata не хватало!

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+1
ghgjgh

Почту за честь! :)

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+2
Топанов Евгений

Не, они читать не будут. Опять Путина обвинят во вмешательстве во внутренние дела их стран! А Михаила Владимировича запишут в агенты российских спецслужб! )))

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+2
Громов Сергей

Тоже неплохо —- там я еще не был:)

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+2
Колодочкин Михаил

Тогда вводная! Вопрос: установленный иностранный агент-женщина предлагает вступить в интимную связь? Ваши действия? Ответ: в буржуазных спецслужбах рекомендуют вступить — для закрепления контакта. В наших — тут же передать на связь начальнику и забыть.

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0
ghgjgh

Буду знать... Бонд вступал сразу!

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0

Кстати говоря, марлезонский балет с участием Фольксвагена продолжается: на днях в США арестовали крупную шишку из  немецкого концерна.
А вообще, всё меняется в этом несовершенном мире. Вот, Блумберг только что выдал бесподобную фразу: «Под угрозой оказывается и „основанный на правилах международный порядок“, что затрудняет межгосударственное сотрудничество и создаёт лазейки, позволяющие некоторым странам преследовать собственные интересы». Вы  только вчитайтесь: главное, оказывается не собственные интересы (стран, концернов, спортивных команд), а так называемый Орднунг на основе неких известно кем выдуманных Правил. Правил для допинга, для выбросов... Правила как новый Идол, которому вы должны поклоняться, даже, если вас не спрашивали при их написании!

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+3
Воробьев-Обухов Алексей

Вот о тот и толкую! И как раньше машинами торговали? И как стометровки бегали?

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0

Вот мне интересно, кстати, дизель все-таки приговорят к забвению или нет?

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0
Колодочкин Михаил

Приговорят, но не раньше, чем когда трактора станут на ядерном топливе. К слову сказать — не смогу понять логику 5-ти местного городского седана или универсала на тяжелом топливе.

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+1
ghgjgh

\\\\\...не смогу понять логику 5-ти местного городского седана или универсала на тяжелом топливе./////

Логика проста и незатейлива — вот существующие и планируемые изменения характеристик дизелей за 12лет 21века:
2013г. — 80кВт/л, 220Нм/л, выброс СО2–87г/км, Рвпрыска-2000бар
2020г. —100кВт/л, 300Нм/л, выброс СО2–75г/км, Рвпрыска-2500бар
2025г. —120кВт/л, 350Нм/л, выброс СО2–70г/км, Рвпрыска-3000бар

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0
ghgjgh

Да у нас-то не приговорят, надеюсь, а вот европейские добрые люди чуть ли не со следующего года грозились вне закона объявить. В том же Париже, если не ошибаюсь.

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0
Колодочкин Михаил

Ну, нам их «любви», я надеюсь — ещё долго не понять, а вот мнение, что при таких мировых раскладах, должна возникнуть новая мощная религия, объединяющая приверженцев всех ныне существующих концессий, вполне себе заставляет на многое по-другому взглянуть. Опасно — ибо проходимцы и там будут в первых рядах.

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0
ghgjgh

Насчет первых рядов еще Жванецкий говорил. Мол, скакали, скакали, а потом вдруг развернулись —- и скачем назад. Но те, что были первыми, и тут впереди!

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+1
Колодочкин Михаил

Ошибаетесь Михаил — данные по Парижу :
— запрет на въезд в этот славный городишко касается ВСЕХ автомобилей и мотоциклов зарегистрированных РАНЕЕ 30 сентября 1997г.
—въезд в ЦЕНТР Порижа запрещен дизельным грузовикам и автобусам зарегистрированным..... ДО октября 2001г.
— иных ограничений НЕТ!
Таким образом идет НОРМАЛЬНАЯ сегрегация ТС низкого экологического класса и  ПОКА дизель ВНЕ закона в ПАРИЖЕ не объявлен ...

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+1

Здравый смысл и прибыль вместе не живут. Пример: завод ТОЗ в 1964 году на изделие Т-34 дал ресурс в 15000 выстрелов: компания Benelli Armi основана в 1967 году, и к настоящему времени основным достижением считает ресурс в 20000 выстрелов. Может нам попросить их не лезть к нам со своими достижениями?

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+1
ghgjgh

Да, именно так

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0
Колодочкин Михаил

Пример добавил. Может уже не так?

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0
ghgjgh

Мне понравилось!

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0
Колодочкин Михаил

Вот и у меня вопрос: «Что необходимо, чтобы в Стране на сотню „эффективных юристов-менед-жиров и псевдо лекарей“ воспитывалось хотя бы 2-ва технолога, знающих современное материаловедение, и не стремящихся любыми путями за пределы Государства?» Ответ-то очень простой: «Врать нужно перестать!», и на ещё более глупого и горластого соседа постоянно оглядываться. Борец наш Александр Карелин очень хорошо ответил, как-то, на вопрос корреспондента о необходимой и обязательной поддержке для получения результатов ...руки вверх поднял и сказал: «Вот смотрите, я вроде на кастрюлю не похож? ...и ручек по бокам у меня нет...за что тут меня поддерживать можно?»

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+2
ghgjgh

:)

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0
ghgjgh

речь про ресурс в одном и том же калибре или сравниваем теплое с мягким

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0

Наконец-то серьезную тему затронули!

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+1

Классная параллель между несовместимыми, казалось бы, явлениями!

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