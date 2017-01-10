Евронормы и антидопинг: против кого дружим?

Слово «допинг» сегодня на слуху. Равно как и евронормы для автомобилей. Мировой разум вдруг решил, что «так жить нельзя», и бросил клич: мол, закручиваем гайки на пути к «чистой жизни»! А всех, у кого гайки недокручены, — к позорному столбу.

«WADA вскрыла Акрополь и отменила результаты первой олимпиады».

(Из почти авторитетных источников)

Антидопинг и евронормы — близнецы-братья. Эдакие гости из светлого будущего — все из себя прилизанные, с благими намерениями и чистыми помыслами. Они манят нас туда, где всегда ясное небо и прозрачный воздух и где человек с человеком сражается только на спортивной площадке. И невольно хочется голосовать «За!», вливаясь в стройные ряды поборников чистоты и справедливости.

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Однако же у монеты всегда две стороны. И на каждую белоснежную Одетту всегда находится злобная черная Одиллия (это из «Лебединого озера», если кто-то подзабыл). Тут-то и выяснилось, что близнецы-братья давно присмотрели себе местечки на политических Олимпах, а потому, помахивая предвыборными плакатами, преследуют уже совсем иные цели. Главная из которых — наказание неугодных и строптивых.

Авантюра с евронормами стала очевидной после рубежа с Евро-3. До этого момента все выглядело вполне пристойно: инженеры внедряли адекватные технические решения, а потребители получали экологически чистые изделия. Однако затем начались совсем другие игры. Почище нынешних Олимпийских.

Действительно, почему бы не использовать экологические лозунги для борьбы с затовариванием рынка? Ведь это совсем несложно: достаточно вбить потребителю в голову, что его почти новый автомобиль, купленный буквально вчера, уже не соответствует высоким идеалам, разрушая озоновые дыры и калеча далеких белых медведей. Поэтому на нем не нужно ездить слишком долго — лучше начать приглядываться к новенькой машинке, с эконормами «евро плюс один». А чтобы клиент не размышлял, нужно ему это или нет, следует искусственно загробить ресурс продаваемой техники!

Как это происходит на практике, мы уже рассказывали. Не хочешь покупать новую машину — не покупай: сам пожалеешь, когда в старой что-то сломается. А оно обязательно сломается, потому что инженеров фактически обязали делать одноразовые изделия.

Словечко «даунсайзинг» сегодня хорошо известно. Об этом тоже уже писали. Тут и высокая энергонасыщенность, и приемлемая экология, и — правильно — пониженный ресурс. Никто не станет использовать в серийном производстве какие-то марсианские минералы, создавая жесткие неубиваемые конструкции. Во-первых, это безумно дорого. А во-вторых — зачем? Вспомним задачу: любой ценой заставить клиента постоянно обновлять «гардероб»!

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Что в этой ситуации делать грамотному инженеру? Он выпрыгивает из штанов, он хватается за любые соломинки, позволяющие ему хоть как-то втискивать новые двигатели в очередные евротребования. Любопытно, что при этом две задачи фактически сливаются для него в одну: создавая крошечные двигатели, да еще с турбонаддувом, он одновременно гонится за экологией и сокращает срок службы своего детища, что сегодня только приветствуется. Экология — это следствие уменьшения масс поршней и шатунов, снижения нагрузок на подшипники, понижения трения и т. п. Ну а срок службы — тут все понятно: откуда же ему взяться-то, если нагрузки стали больше, а металла — меньше? Исследования, проведенные в свое время питерским Политехом, показали: как только вазовский мотор «десятого» семейства получил «допинг» в виде механического нагнетателя, поднявший мощность до 130 «кобыл», его ресурс тут же упал до 60–70 тыс. км. Несмотря на дополнительное струйное охлаждение поршня, масляный радиатор и усиленные кованые поршни. Иными словами, для достижения желаемого результата инженер на законных основаниях калечит здоровье движка!

Однако отодвинем техническую сторону вопроса и посмотрим правде в глаза. А она такая: сегодняшнее положение вещей с евронормами всех устраивает! Включая опозоренный дизельгейтом Фольксваген, покорно согласившийся на роль мальчика для заокеанского битья. Наверное, ему так проще живется. Лучше продлевать дурацкие санкции, чем взывать к здравому смыслу.

беговая дорожка Все чаще спорт превращается в фарс: неугодного — долой. Даже если и не за что.

Все помнят, в чем провинился Фольксваген? В том, что он попался на откровенном вранье по части этого самого допинга/антидопинга в своих автомобилях. Никакие они оказались не чистые. Просто измученные инженеры стали откровенно мухлевать с программами, выдававшими совершенно разные результаты в повседневной езде и на стендах. Чуть позже посыпались западные публикации на ту же тему: практически все производители автомобилей обвинялись во вранье! И по части выбросов, и по расходу топлива.

Volkswagen Автопроизводители уже не могут не врать. Но вот наказывают только избранных.

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Все это неудивительно. Однако напомню: тогда была наказана именно Германия! И вовсе не за фольксвагеновское вранье, на которое, в общем-то, всем было наплевать, а за определенную строптивость в поведении на политической арене. Дядя Сэм дал команду «фас!», и она была исполнена. Именно возможность подобным образом щелкать по носу неугодных политиков любой национальности и является ключевой во всех разговорах о евронормах. Потому что сегодня врут практически все автоконцерны, а не только немецкие.

Забавно, но именно отставание российского автопрома не позволяет подобным образом наказать за строптивость нас с вами. Но, к сожалению, нашелся другой путь — спортивный. Единственная страна мира, на равных состязавшаяся когда-то на мировых аренах с американцами — это СССР. А сегодня вдруг подняла голову Россия, умудрившаяся не только организовать сочинскую Олимпиаду, но и выиграть ее. Итог мы видим: то «неожиданно» возникают какие-то пробы, взятые N лет назад, то затаившиеся «информаторы» разоблачают всех и вся, то бездарный тренер Пихлер, убивший наш биатлон, требует отстранить нехороших русских от очередной Белой Олимпиады.

Вопрос простой: это только русские принимают что-то запрещенное? Или это мировая тенденция? Или это выборочные щелчки по носу? И что такое, вообще говоря, допинг?

анти допинг Современное подобие юмора на антидопинговую тему.

Снова вспомним автопром. Чтобы автомобиль работал, его питают определенными жидкостями, смазывают специальными составами и собирают его из нужных деталей. Чтобы даунсайзинговый двигатель отработал свое, в него нельзя заливать позавчерашнее масло и низкооктановый бензин. Иначе не ждите ни работоспособности, ни результата. А если речь идет о высших достижениях, то готовьтесь ко всему тому, что вы видите на этапах Формулы 1.

пит-стоп Покрышки, топливо, экипировка, питание пилотов — все это не из обычного супермаркета на углу. И это — нормально.

В спортивных состязаниях — то же самое. Уровень развития современного спорта настолько высок, что попытки полностью отказаться от лекарственных препаратов просто несерьезны. Не секрет, что спортсмены многих видов состязаний подошли к пределу физиологических возможностей организма. Поэтому им нужны фармакологические препараты для обеспечения полноценной спортивной деятельности. И весь вопрос только в том, какие из них считать разрешенными, а какие — нет.

Большой теннис Да при чем тут допинг? Просто профессионализм, правда? И, вообще —- нам разрешили...

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Байки о том, что сегодня кто-то вообще тренируется, как сто лет назад, ограничиваясь прыжками через скакалку, — это даже не смешно. Просто кому-то допинг прощается, а кому-то — нет. Американские сестрички-теннисистки, конечно же, выросли на ключевой воде из горных источников, мясе кастрированных фазанов и молоке «Домик в деревне». Впрочем, они уже и не скрывают, что всегда принимали какую-то дрянь, но оказалось, что им разрешили.

Интересно, кто именно? Тот же, кто отстраняет отовсюду российских спортсменов? Очень похоже. Потому что допингом сегодня пользуются абсолютно все спортсмены высшего эшелона мастерства. И вопрос — исключительно в терминологии, а вовсе не в какой-то заботе о чистоте и нравственности. Тот, кто постоянно поднимает штангу массой в четверть тонны, прекрасно понимает, что здоровья ему это не добавляет. Но это — его работа, которую он выбрал сам. И для ее выполнения одной манной каши по утрам уже недостаточно.

Точно так же, как современному мотору недостаточно моторных масел группы SL и бензина А-76. И неважно, что старичок мог бы при таком питании несколько раз обнулить свой одометр. Сегодня инженером командует маркетолог. А за ним стоит политик. Он не разбирается в евронормах и антидопингах, но отлично знает, против кого сегодня надо дружить.

P.S. Тем, кому стало совсем грустно — шутка из интернета: «В футбол мы играем так, что любому ясно: русские допинг не принимают.»