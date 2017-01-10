Volkswagen Amarok: гламур в сапогах

Тест пикапа Фольксваген Амарок пришелся на длинные выходные. Автомобиль ехал налегке, расслабившись, — никто не хотел его догружать, да и нечем было.

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok

Volkswagen > Amarok

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok

Как мы ни старались предлагать свои услуги, подъезжая к магазинам «Фермер», — все было тщетно. Покупатели и продавцы впали в спячку. Пришлось тест-пилоту ездить одному. Отсюда происходит первый недостаток такой коммерческой легковушки — частое использование не по назначению, то есть извоз одного водителя.

Пока Амарок воспринимается больше как гламурный пикап — выбор энтузиаста, купившего его за дизайн, а не из осознанной потребности в рабочем автомобиле с таким типом кузова. Вспомнилось: на праздники сосед приходил ко мне в модных теперь крутых сапогах со шпорами — вот кому только Амарока не хватало!..

Есть у Амарока еще один недостаток, вытекающий из его же достоинств, об этом расскажем в нашем тесте подробнее.

Читать и смотреть видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Комментарии (3)

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Аморок неплох, впринципе, но многих ограничевает его поекпку катигория С, но многие ленивы и неохото перездавать на права, поэтому необходимо слелать модификацию лайт под категорию В, и тогда спрос будет больше.

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Михайлов Иван

Какая категория С?
Пы.Сы. Для вас русский не родной? Всего три строчки, но с первого раза понять тяжеловато )))

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так сосед может коня купил
а где конь там и шпоры

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