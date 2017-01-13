Mazda 3: видите обновления? А они есть!

Оцениваем результат нанорестайлинга маздовской «трешки».

Mazda 3 Отточенная управляемость всегда была коньком «трешки», чего не скажешь про плавность хода. Тем не менее, будучи обутой в зимние шины с 60-м профилем, по части ездового комфорта «японка» вполне сравнима с большинством одноклассников.

Мировая премьера седана и хэтчбека Mazda 3 состоялась летом 2013-го, и нет ничего удивительного в том, что минувшим летом автомобиль обновили. По современным меркам именно три года — стандартный интервал между появлением новой модели и ее рестайлингом. Вот только заметить обновления в экстерьере и интерьере «трешки» непросто.

Выискивать яркие отличительные черты вообще занятие неблагодарное. Разительных перемен нет. Mazda 3 получила чуть измененную радиаторную решетку, светодиодную головную оптику и противотуманные фары, а также иной задний бампер и колесные диски нового дизайна. На этом с экстерьером всё. Не могу сказать, что машина нуждалась в чем-то большем, но какой-нибудь штрих, позволяющий на раз отличить обновленную «трешку» от дореформенной, определенно не помешал бы.

Mazda 3 Показания электронного тахометра читаются с трудом. Впрочем, так ли это важно для машины с автоматом? Напомню, «трешки» с механикой в России не продаются. Mazda 3 Климат-контроль — двухзонный. Обогрев кресел — трехступенчатый. Руль топовых версий также обогревается, но исключительно в местах хвата. Mazda 3 Все изменения в салоне по сравнению с дореформенной машиной — новый руль в стилистике кроссовера CX-9. Материалы отделки хороши, но некоторые эргономические решения неоднозначны. Mazda 3 Ни подсветки, ни охлаждения. Добавив эти мелочи, послевкусие от общения с машиной можно заметно усилить. Mazda 3 Два USB-порта — это здорово! Жаль, оба спрятались в боксе-подлокотнике.

С интерьером похожая история: здесь можно отметить лишь иной руль в стилистике нового кроссовера CX-9. «Трешки» для американского рынка получили также электронный ручник, но на модификациях для России решили оставить обычный — механический. Любителям раздать «угла» будет за что дергать зимой. Шучу, конечно. Хотя и доля правды имеется. Mazda 3 была и остается молодежной машиной. Представить человека, который купит «трешку» в качестве семейной машины, не получается, как ни старайся.

Основная причина — задний ряд. В Мазде на удивление тесно, хотя колесная база в 2700 мм точно такая же, как у куда более просторных одноклассников: Toyota Corolla, Citroen C4, Kia Cerato и Hyundai Elantra. Багажник — также один из самых скромных в сегменте: 392 литра по нашим замерам. А под фальшполом — докатка, тогда как соперники предлагают полноразмерные запасные колеса. Вот целых три пункта, в которых «трешка» уступила вышеназванным конкурентам по недавнему сравнительному тесту (ЗР №1, 2017).

Mazda 3 Мы «нашли» в багажнике Мазды 392 литра. Конкуренты просторнее, но не намного: Toyota Corolla — 404 л, Kia Cerato — 416 л, Hyundai Elantra и Citroen C4 — по 420 л. А вот докатка только у Мазды. Оппоненты предлагают полноразмерное запасное колесо.

Что же касается двигателя, то самой мощной и быстрой «трешкой» на российском рынке сегодня является 1,5-литровая атмосферная 120-сильная. В связке с безальтернативным 6-ступенчатым автоматом она разгоняется до сотни за 11,8 секунды. И вновь конкуренты готовы предложить больше мощности и динамики за сопоставимые деньги. Хотя атмосфернику «трешки» все же нужно отдать должное: он едет на заявленную мощность и даже больше. В городской черте динамики хватает всегда.

Mazda 3 Шестиступенчатый автомат отлично согласован с полуторалитровым мотором. Для перехода в ручной режим нужно качнуть хромированный тумблер по соседству.

Спросите, куда же делись 2,0-литровые 150-сильные модификации? Дело в том, что еще весной 2013-го на заводе «Соллерс» во Владивостоке стартовало производство старшей модели Mazda 6. Локализация помогла снизить цены на «шестерку». Таким образом, собираемая исключительно в Японии «трешка» с двухлитровым мотором вплотную подобралась по цене к производимой в России старшей сестре и потеряла всякий рыночный смысл. Сегодня цены на седан Mazda 6 стартуют с отметки 1 324 000 рублей. Причем за эти деньги вы получите «шестерку» с двухлитровым мотором и автоматом. А тестовая «трешка» с мотором 1.6 тянет на 1 302 000 рублей за счет многочисленных опций.

Mazda 3 Водительское кресло «трешки» — с выразительным профилем и возможностью регулировки поясничной поддержки. Длина подушки достаточна для водителей любого роста. А ведь это можно сказать отнюдь не про все азиатские автомобили. Mazda 3 Хотя колесная база у «трешки» такая же, как у одноклассников (2700 мм), пассажирам второго ряда тесновато в коленях. А вот места по ширине достаточно, чтобы выдержать непродолжительную поездку втроем. В этом смысле «японка» не хуже и не лучше большинства прямых конкурентов.



Помимо косметических изменений Mazda 3 обзавелась системой G-Vectoring Control. Суть в следующем: каждые 5 миллисекунд электроника отслеживает положение руля и текущую скорость, автоматически корректируя подачу крутящего момента. Все это позволяет улучшить управляемость и обратную связь по рулю. Однако в сравнении с дореформенной машиной принципиальной разницы вы не почувствуете. Хотя надо признать, управляется «трешка» действительно вкусно. С водительской точки зрения это, несомненно, один из самых интересных автомобилей в сегменте.

Mazda 3 В результате рестайлинга поколдовали и над «шумкой». Если не выкручивать мотор до отсечки, в «трешке» действительно достаточно тихо.

Но даже если вы ездите преимущественно в одиночку или с одним пассажиром, а задний ряд вам не нужен в принципе, вопросы к «трешке» все равно могут найтись. Мне, например, никак не понять, ради чего японцы заставляют нас управлять мультимедийными функциями при помощи джойстика на центральном тоннеле. Ведь экран головного устройства — сенсорный (вот только сенсор работает на скоростях до 5 км/ч) и расположен очень удобно — к нему не нужно тянуться. Ради безопасности движения? Чушь! Манипуляции джойстиком отвлекают ничуть не меньше, при этом не избавляют от необходимости смотреть на экран.

Mazda 3 Камера заднего вида с нарисованной разметкой полагается лишь топовой версии Мазды 3. Mazda 3 Однажды наличие автоматических доводчиков стекол станет абсолютной нормой для всех автомобилей. Toyota и Subaru уже ступили на путь истинный. Ждем Мазду!





Досадно и то, что в классном с точки зрения отделочных материалов интерьере присутствуют следы копеечной экономии. Автоматический доводчик есть только у водительского стекла, в то время как остальные клавиши лишены даже подсветки. Японские производители в этом плане на редкость упрямы. Исключение — Toyota и Subaru. Эти производители уже начали оснащать всеми доводчиками не самые дорогие из своих моделей — Corolla и XV. Кнопка блокировки дверей у Мазды тоже отсутствует как класс — и запираться приходится с помощью неудобного язычка на двери водителя. Не хватает верхних дефлекторов обдува для пассажиров заднего ряда. Они есть, к примеру, у Kia Cerato и Hyundai Elantra.

До смены поколений Мазде 3 предстоит продержаться еще три или четыре года. И если с теснотой сзади или не самым объемным багажником сделать ничего не удастся, то мелочи еще можно «допилить», отделавшись малой кровью. Очень надеюсь, что японцы так и поступят. Ведь в целом «трешка» очень неплохой и интересный в ездовом плане автомобиль.