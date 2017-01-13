Новый Nissan Murano против конкурентов: длинные рубли

Разбираемся, с кем придется соперничать за симпатии покупателей новому кроссоверу Nissan Murano.

Это не ошибка: тестовый Volkswagen Touareg стоит 4,2 миллиона рублей! Модель, которую после семи лет конвейерной жизни в следующем году сменит новое поколение, на треть дороже, чем Hyundai Grand Santa Fe с новым мотором 3.0 GDI и только что появившийся Nissan Murano.

Kia Sorento Prime делит платформу с Grand Santa Fe, но оснащен уже немолодым 3,3‑литровым двигателем с распределенным впрыском, - вот и сравним, какой из силовых агрегатов лучше. А под капотом Туарега рокочет дизель: найти бензиновую машину крайне сложно, поскольку на их долю приходится лишь пятая часть продаж. Наконец, Nissan продолжает активно продвигать вариаторы, тогда как остальные верны гидромеханическим автоматам.

Молодость против опыта, эксцентричный дизайн против классики, технические эксперименты на фоне проверенных решений. Интригующее начало!

Volkswagen Touareg В 2002 году появился Touareg первого поколения, платформа которого легла в основу родственных кроссоверов Porsche Cayenne и Audi Q7. Нынешний Touareg выпускают с 2010 года, прошлогодний рестайлинг поможет ему продержаться до 2017-го, когда появится преемник. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый: 3.6 (249 л.с.) — от 2 600 000 руб. дизельные: 3.0 (204 л.с.) — от 2 890 000 руб.; 3.0 (245 л.с.) — от 3 020 000 руб. Nissan Murano В 2002 году первый Murano произвел фурор, второе поколение продолжило традиции, а теперь знамя подхватил автомобиль третьей генерации. В США его продают с конца 2014 года, а у нас новый Murano (кузов Z52) появился только сейчас: машину начали собирать на санкт-петербургском заводе. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый: 3.5 (249 л.с.) — от 2 460 000 руб. гибридный: 2.5 HEV (234 л.с.) — от 3 265 000 руб. Hyundai Grand Santa Fe Четыре года назад компанию стандартному Santa Fe составила длиннобазная версия. В нынешнем году семиместный Grand Santa Fe претерпел рестайлинг: помимо косметических изменений появились новые моторы и системы активной безопасности. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый: 3.0 (249 л.с.) — от 2 674 000 руб. дизельный: 2.2 (200 л.с.) — от 2 424 000 руб. Kia Sorento Prime В 2014 году на Парижском автосалоне представили Sorento третьего поколения. В России он продается параллельно с моделью второй генерации, а потому величается не иначе как Sorento Prime. В отличие от предшественника, Sorento Prime может быть пяти- или семиместным. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый: 3.3 (249 л.с.) — от 2 409 000 руб. дизельный: 2.2 (200 л.с.) — от 2 269 000 руб.

Такие разные

Я сейчас скажу страшное: все тоскующие о былом разнообразии дизайна и стенающие по поводу нынешнего упадка выразительности могут пойти в интернет. Вот вы и вы — да-да, и вы! — считающие, что автомобили стали непростительно похожи друг на друга, поскролльте веб-страницы и посмотрите, какими были вседорожники «дцать» лет назад. А теперь взгляните на участников теста! Touareg — оплот консерватизма: строгие линии, классические пропорции, умеренный декор. Nissan Murano, напротив, можно снимать в очередной франшизе «Назад в будущее» — в тех эпизодах, где показана жизнь через пару десятилетий. Hyundai и Kia — типичные представители настоящего, но Grand Santa Fe эпатажен, а Sorento Prime оформлен сдержанно.

Образцовая комбинация приборов с крупными аналоговыми шкалами и четким дисплеем маршрутного компьютера. Версию с внедорожным пакетом Terrain Tech выдает блок управления подвеской и трансмиссией. Классика или консерватизм? Каким бы ни был эпитет, в низком качестве интерьер Туарега не упрекнуть. Руль хорош — и по форме, и по расположению кнопок, и по информативности. Огромный тачскрин мультимедиасистемы и шеренга равновеликих кнопок — следствие попытки осовре­менить немолодую модель. Блок климат-контроля спрятан внизу консоли — управлять температурой и следить за мелкой индикацией неудобно. Только в Туареге предусмотрены полноценные дверные ручки — даже у водителя. Дополнительный отсек для мелочевки никогда не будет лишним. В бардачке — выдвижной чейнджер. Его можно спрятать в недрах панели, если нужен весь объем бардачка.

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Теперь угадайте, какой автомобиль самый длинный. Правильно, семиместный Grand Santa Fe: от бампера до бампера почти пять метров. Родственный Sorento Prime на 120 миллиметров короче, хотя тоже оснащен третьим рядом сидений. Touareg и Murano длиной почти не отличаются от Kia, но могут увезти лишь пятерых — третьего ряда им не дано.

А нужен ли вообще третий ряд? Если нужен, и прямо сейчас, то продавец Фолькс­вагенов отправит вас в коммерческое отделение за Caddy, в дилерском центре Nissan можно сделать шаг в сторону более семейной модели Pathfinder, сотрудник Kia порекомендует просторный Mohave… А покупателям Hyundai деваться некуда: Grand Santa Fe — самый крупный среди полноприводников. И всё равно на галерке тесно! Слабым утешением можно считать лишь отдельный модуль кондиционера.

Это тем более странно, что настроить микроклимат в средней части салона большого Santa Fe невозможно: к услугам пассажиров второго ряда — только дефлекторы воздуховодов, которые удачно расположены на боковых стойках кузова, а не в торце центрального туннеля, как у соперников. Да и в целом тут весьма комфортно, особенно если ехать вдвоем: можно подогнать сиденье по длине, подушка удобная, угол наклона спинки регулируется, предусмотрен двухступенчатый обогрев и шторки на окнах. Жаль только, что расположенные на оптимальной высоте подлокотники не горизонтальны (рука съезжает) и нет удобных ручек под естественный хват.

Между спидометром и тахометром с ясными шкалами — семидюймовый экран бортового компьютера. Нажатие на кнопку с зеленым логотипом Eco смягчает реакции на акселератор. В судорожной городской толкотне это удобно. Интерьер Murano не футуристичен, зато продуман. Свою лепту в уют вносит удачное сочетание матери­алов и фактур. Управлять маршрутным компьютером кнопками на ступице неудобно. Руль избыточно тяжел в парковочных режимах. На черном глянце, обрамляющем центральную консоль, остаются отпечатки пальцев. Карта навигатора масштабируется сведением двух пальцев. Из-под подиума, обрамляющего дверную ручку, ночью льется мягкий свет — он компенсирует отсутствие подсветки у кнопок, но не примиряет с тем, что автоматическим режимом наделен лишь водительский стеклоподъемник. Широкий туннель съедает пространство, рукоятки внизу консоли отвечают и за обогрев, и за вентиляцию сидений, а индикация неразборчива — таковы мелкие претензии к салону Murano. Несмотря на показную скромность, перчаточный ящик вмещает листы формата А4, а его поверхность отделана бархатистым материалом. Право, педаль стояночного тормоза — ана­хронизм, которому не место в современном кроссовере.

Sorento короче соплатформенного Santa Fe, и салон его скомпонован иначе. У седоков второго ряда «отжали» немного места в ногах, зато дали больше пространства в ширину и над головой. Руки не соскальзывают с боковых подлокотников, а профиль спинки явно удачнее. В оснащенности — паритет: в Kia тоже двухуровневый обогрев заднего сиденья, механические шторки на боковых окнах и отсутствие блока климат-контроля.

Touareg — это, считай, почти премиум. И блок «климата» для задних пассажиров может быть даже раздельным. А может и не быть, если жаль отдавать лишние полста тысяч рублей. Еще предлагают солнцезащитные шторки (8000 рублей) и обогрев сиденья (14 000 рублей). Но вне зависимости от уровня оснащения Touareg хорош «базовыми ценностями»: места для ног достаточно, запас над головой рекордный, есть удачные по форме и расположению задние подголовники и розетка на 230 В. Правда, евровилка с заземлением в нее не влезает.

Хорошо читаемые приборы в хромированных раструбах, логичное меню маршрутного компьютера — замечаний к приборной панели Hyundai нет. Кнопка Drive Mode, предназначенная для выбора режимов силового агрегата, так и не позволила назвать симбиоз атмосферника и гидроавтомата удачным. Оригинальная центральная консоль Hyundai требует привыкания, а разнообразие фактур, цветов и материалов вкупе с жестким пластиком не дарит ощущение премиального интерьера. Руль не самой удачной формы вынуждает перемещать руки, чтобы дотянуться до телефонных кнопок и клавиш трип-компьютера. Приличная графика и дружелюбный интерфейс мультимедийной системы порадуют покупателей Grand Santa Fe, а вот менять масштаб карты движением пальцев, как на планшете, не выйдет. Справа от селектора автомата — кнопка автопарковщика, который умеет ставить машину и параллельно, и перпендикулярно краю дороги. Бардачок Hyundai поуже, чем у Kia, но бумаги формата А4 в него влезают, хотя и впритык. Под «бородой» Grand Santa Fe — 12‑вольтовые розетки и разъемы для подключения аудио­носителей.

Когда садишься на задний диван Murano, претензии по поводу отсутствия третьего ряда отпадают: сразу понятно, на что компоновщики потратили внутренний объем. Даже у рослых седоков запас в коленях составляет около 150 миллиметров. А если сидящий спереди баскетболист отодвинется до предела назад, контакт будет безболезненным: тыльная часть спинки отделана кожей, а не пластиком, как в корейских машинах. Помимо разнесенных плафонов освещения и обогрева дивана пассажирам доступны раздельные мониторы: источник изображения можно подключить через HDMI- или USB-разъемы. Впрочем, и здесь нельзя настроить свой микроклимат, дверной карман едва позволяет разместить литровую бутылку, дверных рукояток под естественный хват нет, а подлокотники расположены высоковато. Зато, в отличие от Туарега, клавиши стеклоподъемников в Murano размещены под пальцами, тогда как в Туареге придется изгибать кисть, чтобы открыть окно.

Увы, автоматический режим в Murano — только у водительского стеклоподъемника. Экономят даже не на спичках, а на наклейках коробков — никаких символов на остальных кнопках нет! Нет и внутренней подсветки клавиш. Однако не успел я записать это в минус, как наступили сумерки — и по сигналу датчика света Nissan включил не только фары, но и рассеянное освещение в салоне. Из-под подиума, обрамляющего дверную ручку, заструился мягкий свет — он осветил блок клавиш и создал чрезвычайно уютную атмосферу.

Вообще, светлый кожаный салон Murano умиротворяет. Объемная обивка дверей со взгорьями подлокотников и впадинами карманов, успокаивающая волна на передней панели, вежливо приподнятый козырек комбинации приборов… Не портят, но подчеркивают полет дизайнерской мысли материалы разных цветов и фактур: черный глянец центральной консоли, шоколадный пластик по верхнему периметру, серебристые окантовки дефлекторов каким-то образом гармонично уживаются с широкими вставками с текстурой серого дерева.

Центральное место в комбинации приборов занимает крупное полукружье спидометра, куда вписан экран маршрутного компьютера. Под рядом клавиш, упруго подающихся при включении обогревов руля и сидений, а также вентиляции кресел, - разъемы USB и AUX. Интерьер Kia Sorento Prime кажется тесным из-за темных матери­алов, однако на поверку оказывается достаточно просторным. Качество отделки высокое, но эргономика неидеальна. Если бы не скользкая кожа, которой туго обтянут жесткий обод, руль Sorento Prime можно было бы назвать образцовым. Мультитач? Нет, в Kia о нем тоже не слышали. Рукоятки выступают из панели несильно, людям с неартистичными пальцами это может оказаться не по душе. Кнопки на двери сгруппированы удобно — путаться в них или изгибать кисть не довелось.

Подобного не скажешь об интерьере Grand Santa Fe. Он, безусловно, оригинален — в отличие от монотонно-темного салона Kia, где доминируют строгие линии и сдержанные комбинации материалов. Если в Третьяковке первым делом вы идете в зал авангардистов, то этот Hyundai вам понравится, но след в веках его интерьер не оставит.

Кто уже застолбил место в музее, так это Touareg. Белый низ, темный верх, обрамленные металлом деревянные панели — классика, соединенная с вниманием к мелочам. Но стандарты со временем меняются, и сегодня большинство предпочло бы жить с красотками из глянцевых журналов, а не с античными статуями. А в Туареге чувствуется возраст, который проступает в застрявшем у основания консоли блоке микроклимата с крошечной индикацией температуры, шеренге однообразных кнопок на ее вершине и тяжком мультимедийном наследии — специфическом фольксвагеновском разъеме Media-In вместо банальных и удобных USB-портов.