Chevrolet Aveo из парка ЗР: цена ошибки

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Chevrolet Aveo 1.6
Изготовитель: «Автотор», Калининград
Год выпуска: 2012
В эксплуатации «За рулем»: с июня 2012 года
Пробег на момент отчета: 108 000 км
Публикации в ЗР: 2012, № 10; 2013, № 3, 7, 11; 2015, № 2, 7; 2016, № 4, 9
Все началось после замены шестерней фазовращателей распределительных валов (ЗР, 2015, № 2). При динамичном разгоне, а иногда и при равномерном движении на приборной панели загоралась сигнальная лампа, информирующая о неисправности с кодом 89 (высокий уровень шума, по показаниям датчика детонации), при этом двигатель терял мощность.
Направился к дилеру, благо гарантия еще не закончилась. Специалисты сервисного центра провели первичную диагностику, и она подтвердила, что ошибка действительно возникает из-за шумов в двигателе. Прогнали мотор на заведомо качественном топливе, поменяли датчик детонации — не помогло. После консилиума сервисмены постановили: шум возникает из-за увеличенных зазоров в поршневой группе. Нужно разбирать двигатель и скрупулезно проверять каждую деталь.
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Приблизительно на 95 000 км загудел передний ступичный подшипник. Узел вскрыли и обнаружили причину шума — глубокую раковину на беговой дорожке.
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Виновник таинственной неисправности двигателя — треснувшее импульсное кольцо распредвала. Представители официального дилера в течение нескольких месяцев не могли найти неисправность.
Поршневая группа оказалась в полном порядке. Но выяснилось, что сломано импульсное кольцо на выпускном распредвале, по которому датчик определяет его положение. Кроме того, просели клапанные пружины, а их тарелки были в трещинах. Некоторых деталей для замены на складе не оказалось — в ожидании поставки машина простояла с разобранным двигателем три недели.
Все старания оказались напрасны: в ходе пробной поездки лампа вновь зажглась. Дилеры взяли паузу на обдумывание, а продолжалось оно четыре месяца. Ответы на мои звонки были как под копирку — ждем ответа из головного офиса. И я потерял терпение.
Но перед тем как писать претензию и требовать от дилера заменить двигатель, решил попробовать своими силами найти неисправность. Тем более что приближалось очередное ТО (на пробеге 105 000 км), к которому я решил приурочить превентивную замену ремня ГРМ (регламентная замена — на 150 тысячах). Заодно хотелось проверить, правильно ли установлены фазы, - ведь двигатель неоднократно вскрывали.
Сняв клапанную крышку, обнаружил, что кольцо на выпускном распредвале действительно смещено относительно своего штатного положения. Неужели сервисмены ошиблись при сборке? Но потом, внимательно осмотрев детали, я понял истинную причину: при установке кольцо треснуло и провернулось на валу.
Распредвал с уже установленным импульсным кольцом стоит около 9000 рублей. Однако можно существенно сэкономить, поменяв только кольцо — за него просят в среднем тысячу.
Кольцо напрессовывается на вал с переходным натягом. Важно не ошибиться в ориентации кольца. А это проще простого, ведь никаких меток для его ориентации на валу нет. (Тем, кто будет заниматься заменой самостоятельно, поможет рисунок.) Кроме того, на валу нет и буртика, ограничивающего глубину осаживания. Мой совет: ориентируйтесь по впускному валу.
Тому, что высвечивалась ошибка, есть научное обоснование. При смещении импульсного кольца система управления двигателем получает неправильную информацию о положении распредвала, а потому устройства регулировки фаз начинают работать некорректно. Из-за этого в определенных режимах может возникать сильная детонация, которую система управления двигателем не в состоянии «приглушить», сдвинув момент зажигания. По этой причине она и подает сигнал бедствия, зажигая ту самую ошибку «89».
После таких перипетий остальные неисправности кажутся пустяковыми. К 90 000 км пробега потекли задние амортизаторы. Причем это уже второй комплект — первую пару поменяли еще на 30 000 км. Причина выхода из строя в обоих случаях одна — разрушение хромового покрытия на штоках. Решили с оригиналом больше не связываться и установили газонаполненные амортизаторы KYB Excel-G. Надеюсь, у них покрытие штоков окажется более стойким.
По второму разу пришлось менять и стойки переднего стабилизатора. Изношенные шарниры заявляли о себе стуками при проезде небольших кочек и стыков асфальта.
Посторонние звуки при пуске двигателя стал издавать стартер. Профилактическая очистка и смазка не дали ожидаемого результата. Встал выбор: брать новый или восстановленный? Решили не рисковать и купили новый, так как разница в ценах не превышала двух с половиной тысяч рублей.
Aveo по стоимости километра пробега оказался одним из самых затратных среди автомобилей редакции. Можно, конечно, списать многие неисправности на жесткие условия, в которых эксплуатировался Chevrolet, - марафон «60 часов „За рулем“, холодные пуски в климатической камере, пробеги в жару и мороз. Но через все это прошли и многие другие редакционные автомобили — а выдержали испытания более достойно.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–108 000 км)*, руб.
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Расходы на содержание: 0–75 000 км
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387 464
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Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,7 л/100 км)
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250 774
|
Расходы на содержание: 75 000–108 000 км
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167 847
|
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,3 л/100 км)
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137 973
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Амортизаторы задние KYB Excel-G (комплект)
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2900
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Подшипник передней ступицы
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2974
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Стойки стабилизатора (комплект)
|
1760
|
Импульсное кольцо распредвала
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1000
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Стартер
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8180
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ТО-90 000 км (самостоятельно)
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2680
|
ТО-105 000 км (самостоятельно)
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10 380
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Общие расходы
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555 311
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Стоимость 1 км пробега
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5,14
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*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.