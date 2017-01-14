Chevrolet Aveo из парка ЗР: цена ошибки

Ура, заработала! Так искренне радоваться могут только дети. Ну и я. Потому что перед этим почти год обивал пороги дилерских сервисов в попытках победить загадочную неисправность, которая мучила редакционный Chevrolet Aveo.

Chevrolet Aveo 1.6

Chevrolet Aveo 1.6 Изготовитель: «Автотор», Калининград Год выпуска: 2012 В эксплуатации «За рулем»: с июня 2012 года Пробег на момент отчета: 108 000 км Публикации в ЗР: 2012, № 10; 2013, № 3, 7, 11; 2015, № 2, 7; 2016, № 4, 9

Все началось после замены шестерней фазовращателей распределительных валов (ЗР, 2015, № 2). При динамичном разгоне, а иногда и при равномерном движении на приборной панели загоралась сигнальная лампа, информирующая о неисправности с кодом 89 (высокий уровень шума, по показаниям датчика детонации), при этом двигатель терял мощность.

Направился к дилеру, благо гарантия еще не закончилась. Специалисты сервисного центра провели первичную диагностику, и она подтвердила, что ошибка действительно возникает из-за шумов в двигателе. Прогнали мотор на заведомо качественном топливе, поменяли датчик детонации — не помогло. После консилиума сервисмены постановили: шум возникает из-за увеличенных зазоров в поршневой группе. Нужно разбирать двигатель и скрупулезно проверять каждую деталь.

Приблизительно на 95 000 км загудел передний ступичный подшипник. Узел вскрыли и обнаружили причину шума — глубокую раковину на беговой дорожке. Виновник таинственной неисправности двигателя — треснувшее импульсное кольцо распредвала. Представители официального дилера в течение нескольких месяцев не могли найти неисправность.

Поршневая группа оказалась в полном порядке. Но выяснилось, что сломано импульсное кольцо на выпускном распредвале, по которому датчик определяет его положение. Кроме того, просели клапанные пружины, а их тарелки были в трещинах. Некоторых деталей для замены на складе не оказалось — в ожидании поставки машина простояла с разобранным двигателем три недели.

Все старания оказались напрасны: в ходе пробной поездки лампа вновь зажглась. Дилеры взяли паузу на обдумывание, а продолжалось оно четыре месяца. Ответы на мои звонки были как под копирку — ждем ответа из головного офиса. И я потерял терпение.

Но перед тем как писать претензию и требовать от дилера заменить двигатель, решил попробовать своими силами найти неисправность. Тем более что приближалось очередное ТО (на пробеге 105 000 км), к которому я решил приурочить превентивную замену ремня ГРМ (регламентная замена — на 150 тысячах). Заодно хотелось проверить, правильно ли установлены фазы, - ведь двигатель неоднократно вскрывали.

Сняв клапанную крышку, обнаружил, что кольцо на выпускном распредвале действительно смещено относительно своего штатного положения. Неужели сервисмены ошиблись при сборке? Но потом, внимательно осмотрев детали, я понял истинную причину: при установке кольцо треснуло и провернулось на валу.

Второй комплект стоек стабилизатора отходил 45 000 км. Чтобы вычислить изношенную стойку, достаточно положить руку на шарнир стабилизатора и попросить помощника покачать автомобиль в поперечном направлении. Почувствовали люфт, совпадающий по фазе со стуком? Заменяйте стойку.

Распредвал с уже установленным импульсным кольцом стоит около 9000 рублей. Однако можно существенно сэкономить, поменяв только кольцо — за него просят в среднем тысячу.

Кольцо напрессовывается на вал с переходным натягом. Важно не ошибиться в ориентации кольца. А это проще простого, ведь никаких меток для его ориентации на валу нет. (Тем, кто будет заниматься заменой самостоятельно, поможет рисунок.) Кроме того, на валу нет и буртика, ограничивающего глубину осаживания. Мой совет: ориентируйтесь по впускному валу.

Положение распредвалов контролируют оправкой, которую вставляют в проточки на валах. На эти проточки нужно ориентироваться, чтобы правильно установить импульсные кольца.

Тому, что высвечивалась ошибка, есть научное обоснование. При смещении импульсного кольца система управления двигателем получает неправильную информацию о положении распредвала, а потому устройства регулировки фаз начинают работать некорректно. Из-за этого в определенных режимах может возникать сильная детонация, которую система управления двигателем не в состо­янии «приглушить», сдвинув момент зажигания. По этой причине она и подает сигнал бедствия, зажигая ту самую ошибку «89».

Задние штатные амортизаторы на пробеге 90 000 км меняли дважды из-за коррозии штоков. Сейчас на автомобиле установлены газонаполненные амортизаторы KYB из серии Excel-G. Они немного дешевле оригинальных — 2900 против 3200 рублей.

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После таких перипетий остальные неисправности кажутся пустяковыми. К 90 000 км пробега потекли задние амортизаторы. Причем это уже второй комплект — первую пару поменяли еще на 30 000 км. Причина выхода из строя в обоих случаях одна — разрушение хромового покрытия на штоках. Решили с оригиналом больше не связываться и установили газонаполненные амортизаторы KYB Excel-G. Надеюсь, у них покрытие штоков окажется более стойким.

По второму разу пришлось менять и стойки переднего стабилизатора. Изношенные шарниры заявляли о себе стуками при проезде небольших кочек и стыков асфальта.

Посторонние звуки при пуске двигателя стал издавать стартер. Профилактическая очистка и смазка не дали ожидаемого результата. Встал выбор: брать новый или восстановленный? Решили не рисковать и купили новый, так как разница в ценах не превышала двух с половиной тысяч рублей.

Aveo по стоимости километра пробега оказался одним из самых затратных среди автомобилей редакции. Можно, конечно, списать многие неисправности на жесткие условия, в которых эксплуатировался Chevrolet, - марафон «60 часов „За рулем“, холодные пуски в климатической камере, пробеги в жару и мороз. Но через все это прошли и многие другие редакционные автомобили — а выдержали испытания более достойно.