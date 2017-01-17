Запрет на ввоз подержанных иномарок: существует он или нет?

C 1 января паспорт транспортного средства прекратили выдавать владельцам автомобилей, не оснащенных устройством вызова экстренных оперативных служб — модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Касается это только новых автомобилей или ввозимых из-за рубежа подержанных тоже? Попробуем разобраться.

Зона таможенного контроля Новые машины, ввозимые в Россию, в теории должны быть оборудованы модулем ГЛОНАСС на конвейере. Этому должны предшествовать сертификационные испытания.

Источником смуты стало официальное уведомление Федеральной таможенной службы РФ, прозвучавшее 21 декабря. ФТС напомнила в канун Нового года, что для оформления ПТС с 1 января 2017 года требуется представить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, в котором указано, что автомобиль оснащен модулем ЭРА-ГЛОНАСС.

Откуда ветер дует

За этим, в свою очередь, стоит приказ № 1072/3557/2293 от 11 ноября 2015 года, изданный совместно МВД, ФТС и Минпромторгом. Данный приказ вносит ряд изменений в более ранний приказ № 496/192/134 от 23 июня 2005 года «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств».

Нас в данном случае интересует пункт приказа, обязующий добавить и принять к исполнению два абзаца, касающихся оформления ПТС. Первый: «При внесении сведений об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб в разделе „Особые отметки“ делается запись: „УВЭОС № ______“ (с указанием идентификационного номера устройства вызова экстренных оперативных служб)».

И второй: «С 1 января 2017 года внесение сведений об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб в разделе „Особые отметки“ является обязательным для всех вновь выпускаемых в обращение транспортных средств в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

Коротко и ясно — нет указания идентификационного номера устройства, значит не будет и паспорта транспортного средства. «Российская газета» по этому поводу однозначно заявила, что «импорт подержанных иномарок из-за рубежа прекратится с 1 января из-за реализации нового положения техрегламента Таможенного союза». Или все же есть неясные моменты?

Вести с мест

В данных абзацах есть такой оборот — «вновь выпускаемые в обращение транспортные средства». Что под этим понимать? На самом деле это не только новые автомобили, которые ввозятся импортерами, но и подержанные, которые ввозят физические и юридические лица. Автомобили считаются выпущенными в обращение после соблюдения всех необходимых процедур: оплата таможенных платежей, подтверждение оплаты утилизационных и других сборов и проч. Странная в результате складывается ситуация. В этом убедились коллеги из Владивостока сразу после новогодних каникул, пытаясь выяснить, как обстоят дела.

Владивостокская таможня исправно пропускает ввозимые автомобили, но не выдает ПТС тем, у которых нет требуемого модуля. Машины без ПТС можно транспортировать на эвакуаторе, скажем, на склад, но своим ходом они двигаться не могут. Также нельзя их и продать. Таможенники при этом поясняют, что владелец машины может самостоятельно установить модуль ЭРА-ГЛОНАСС и получить свидетельство о безопасности транспортного средства (СБКТС), после чего таможня законно оформит ПТС с той самой особой отметкой.

Модули ГЛОНАСС Модули ГЛОНАСС пребывают в свободной продаже. За рубежом их выпускают такие компании, как Denso, Continental, Magneti Marelli и еще пяток. В России этим занимается около дюжины компаний.

Во Владивостоке есть организация, обладающая полномочиями устанавливать такие модули — «Дальневосточные навигационно-информационные системы» (ООО «ДВ НИС»). Ее представители, однако, заверяют, что не надо спешить. Дескать, в ближайшее время вопрос разъяснится и, скорее всего, бэушные автомобили процедуре оснащения ГЛОНАССом подлежать не будут. То есть поправки к приказу касаются только новых, сходящих с конвейеров машин, для которых подразумевается эксплуатация на территории РФ.

Беспокойство жителей Приморья и Дальнего Востока, в целом, понятно. На ввозимых из Японии подержанных машинах базируется благополучие всего региона. Причем ввозят не только легковушки, а коммунальную, строительную и специальную технику.

Кривотолки о возможности самостоятельно установить модуль сами по себе требуют разъяснений. Свидетельство о безопасности конструкции единичного транспортного средства теоретически действительно можно оформить в испытательных лабораториях, аккредитованных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Но как это согласуется с требованием проводить специальные краш-тесты для моделей, оснащенных означенным модулем? Его же нельзя впихивать куда попало, краш-тесты как раз и проводят для того, чтобы определить, сохранит ли модуль, установленный определенным образом, работоспособность при авариях.

кнопка ЭРА-ГЛОНАСС Ответа на естественный вопрос — можно ли установить «тревожную кнопку» ЭРА-ГЛОНАСС самостоятельно, на одной из лицензированных фирм, различные инстанции пока не дают, включая АО «ГЛОНАСС».

Как дальше жить?

Если бэушные машины разрешат ввозить по старым правилам, без установки ГЛОНАСС и всей этой беготни по лицензированным инстанциям, тогда и беспокоиться не о чем. А если велят ввозить по новым правилам, то ввоз подержанных машин, вероятно, сведется к нулю естественным образом. Стоимость получения ПТС резко возрастет. Приобретение и установку модуля (для данного случая) оценивают примерно в 20 тысяч рублей, плюс СБКТС на иномарку — от 15 тысяч (по тарифам 2016 года), плюс утилизационный сбор и сертификат соответствия Евро-4 или Евро-5.

Частный бизнес, построенный на ввозе, вероятно, станет малоприбыльным. Да и физическое лицо сто раз подумает, прежде чем решится самостоятельно что-нибудь ввезти для собственных нужд. Проще и дешевле подобрать автомобиль из уже имеющихся на территории Российской Федерации, с нормальным ПТС старой формации, где идентификационный номер УВЭОС благополучно отсутствует и никого не интересует. Возможно, кто-то вместо подержанного BMW из Европы предпочтет новую Шкоду, выпущенную в России.

Другой вопрос, что ввозимые из-за границы машины — малозначимый сегмент на вторичном рынке страны. По некоторым оценкам, в 2016 году в РФ ввезли чуть больше 30 тысяч легковушек с пробегом, тогда как общий годовой объем вторичного рынка — под 5 миллионов единиц. Убери эти 30 тысяч — никто и не заметит, в Центральной части России уж точно.

ФТС России Таможенники четко выполняют приказы: с 1 января ПТС на подержанные автомобили без ГЛОНАСС не выдаются. Но растаможка как таковая исправно продолжается.

Глядя на эти цифры, становится понятно, что никакого рационального смысла в принудительном оснащении ГЛОНАССом всех ввозимых подержанных машин попросту нет. По стране колесят и еще лет десять будут колесить под 40 млн транспортных средств, НЕ оснащенных системой ГЛОНАСС — средний возраст автомобиля в России превышает 12 лет, российского автомобиля — около 15. Стоит ли вообще городить новые барьеры на ввозе подержанных машин? Но чиновники могут рассуждать с каких-то других, неведомых нам позиций. А Дальний Восток с его специфичными проблемами — где-то очень-очень далеко.