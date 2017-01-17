Запрет на ввоз подержанных иномарок: существует он или нет?

C 1 января паспорт транспортного средства прекратили выдавать владельцам автомобилей, не оснащенных устройством вызова экстренных оперативных служб — модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Касается это только новых автомобилей или ввозимых из-за рубежа подержанных тоже? Попробуем разобраться.

Зона таможенного контроля

Зона таможенного контроляНовые машины, ввозимые в Россию, в теории должны быть оборудованы модулем ГЛОНАСС на конвейере. Этому должны предшествовать сертификационные испытания.
Новые машины, ввозимые в Россию, в теории должны быть оборудованы модулем ГЛОНАСС на конвейере. Этому должны предшествовать сертификационные испытания.

Источником смуты стало официальное уведомление Федеральной таможенной службы РФ, прозвучавшее 21 декабря. ФТС напомнила в канун Нового года, что для оформления ПТС с 1 января 2017 года требуется представить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, в котором указано, что автомобиль оснащен модулем ЭРА-ГЛОНАСС.

Откуда ветер дует

За этим, в свою очередь, стоит приказ № 1072/3557/2293 от 11 ноября 2015 года, изданный совместно МВД, ФТС и Минпромторгом. Данный приказ вносит ряд изменений в более ранний приказ № 496/192/134 от 23 июня 2005 года «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств».

Нас в данном случае интересует пункт приказа, обязующий добавить и принять к исполнению два абзаца, касающихся оформления ПТС. Первый: «При внесении сведений об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб в разделе „Особые отметки“ делается запись: „УВЭОС № ______“ (с указанием идентификационного номера устройства вызова экстренных оперативных служб)».

И второй: «С 1 января 2017 года внесение сведений об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб в разделе „Особые отметки“ является обязательным для всех вновь выпускаемых в обращение транспортных средств в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

Коротко и ясно — нет указания идентификационного номера устройства, значит не будет и паспорта транспортного средства. «Российская газета» по этому поводу однозначно заявила, что «импорт подержанных иномарок из-за рубежа прекратится с 1 января из-за реализации нового положения техрегламента Таможенного союза». Или все же есть неясные моменты?

Вести с мест

В данных абзацах есть такой оборот — «вновь выпускаемые в обращение транспортные средства». Что под этим понимать? На самом деле это не только новые автомобили, которые ввозятся импортерами, но и подержанные, которые ввозят физические и юридические лица. Автомобили считаются выпущенными в обращение после соблюдения всех необходимых процедур: оплата таможенных платежей, подтверждение оплаты утилизационных и других сборов и проч. Странная в результате складывается ситуация. В этом убедились коллеги из Владивостока сразу после новогодних каникул, пытаясь выяснить, как обстоят дела.

Владивостокская таможня исправно пропускает ввозимые автомобили, но не выдает ПТС тем, у которых нет требуемого модуля. Машины без ПТС можно транспортировать на эвакуаторе, скажем, на склад, но своим ходом они двигаться не могут. Также нельзя их и продать. Таможенники при этом поясняют, что владелец машины может самостоятельно установить модуль ЭРА-ГЛОНАСС и получить свидетельство о безопасности транспортного средства (СБКТС), после чего таможня законно оформит ПТС с той самой особой отметкой.

Модули ГЛОНАСС

Модули ГЛОНАССМодули ГЛОНАСС пребывают в свободной продаже. За рубежом их выпускают такие компании, как Denso, Continental, Magneti Marelli и еще пяток. В России этим занимается около дюжины компаний.
Модули ГЛОНАСС пребывают в свободной продаже. За рубежом их выпускают такие компании, как Denso, Continental, Magneti Marelli и еще пяток. В России этим занимается около дюжины компаний.

Во Владивостоке есть организация, обладающая полномочиями устанавливать такие модули — «Дальневосточные навигационно-информационные системы» (ООО «ДВ НИС»). Ее представители, однако, заверяют, что не надо спешить. Дескать, в ближайшее время вопрос разъяснится и, скорее всего, бэушные автомобили процедуре оснащения ГЛОНАССом подлежать не будут. То есть поправки к приказу касаются только новых, сходящих с конвейеров машин, для которых подразумевается эксплуатация на территории РФ.

Беспокойство жителей Приморья и Дальнего Востока, в целом, понятно. На ввозимых из Японии подержанных машинах базируется благополучие всего региона. Причем ввозят не только легковушки, а коммунальную, строительную и специальную технику.

Кривотолки о возможности самостоятельно установить модуль сами по себе требуют разъяснений. Свидетельство о безопасности конструкции единичного транспортного средства теоретически действительно можно оформить в испытательных лабораториях, аккредитованных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Но как это согласуется с требованием проводить специальные краш-тесты для моделей, оснащенных означенным модулем? Его же нельзя впихивать куда попало, краш-тесты как раз и проводят для того, чтобы определить, сохранит ли модуль, установленный определенным образом, работоспособность при авариях.

кнопка ЭРА-ГЛОНАСС

кнопка ЭРА-ГЛОНАССОтвета на естественный вопрос — можно ли установить «тревожную кнопку» ЭРА-ГЛОНАСС самостоятельно, на одной из лицензированных фирм, различные инстанции пока не дают, включая АО «ГЛОНАСС».
Ответа на естественный вопрос — можно ли установить «тревожную кнопку» ЭРА-ГЛОНАСС самостоятельно, на одной из лицензированных фирм, различные инстанции пока не дают, включая АО «ГЛОНАСС».

Как дальше жить?

Если бэушные машины разрешат ввозить по старым правилам, без установки ГЛОНАСС и всей этой беготни по лицензированным инстанциям, тогда и беспокоиться не о чем. А если велят ввозить по новым правилам, то ввоз подержанных машин, вероятно, сведется к нулю естественным образом. Стоимость получения ПТС резко возрастет. Приобретение и установку модуля (для данного случая) оценивают примерно в 20 тысяч рублей, плюс СБКТС на иномарку — от 15 тысяч (по тарифам 2016 года), плюс утилизационный сбор и сертификат соответствия Евро-4 или Евро-5.

Частный бизнес, построенный на ввозе, вероятно, станет малоприбыльным. Да и физическое лицо сто раз подумает, прежде чем решится самостоятельно что-нибудь ввезти для собственных нужд. Проще и дешевле подобрать автомобиль из уже имеющихся на территории Российской Федерации, с нормальным ПТС старой формации, где идентификационный номер УВЭОС благополучно отсутствует и никого не интересует. Возможно, кто-то вместо подержанного BMW из Европы предпочтет новую Шкоду, выпущенную в России.

Другой вопрос, что ввозимые из-за границы машины — малозначимый сегмент на вторичном рынке страны. По некоторым оценкам, в 2016 году в РФ ввезли чуть больше 30 тысяч легковушек с пробегом, тогда как общий годовой объем вторичного рынка — под 5 миллионов единиц. Убери эти 30 тысяч — никто и не заметит, в Центральной части России уж точно.

ФТС России

ФТС РоссииТаможенники четко выполняют приказы: с 1 января ПТС на подержанные автомобили без ГЛОНАСС не выдаются. Но растаможка как таковая исправно продолжается.
Таможенники четко выполняют приказы: с 1 января ПТС на подержанные автомобили без ГЛОНАСС не выдаются. Но растаможка как таковая исправно продолжается.

Глядя на эти цифры, становится понятно, что никакого рационального смысла в принудительном оснащении ГЛОНАССом всех ввозимых подержанных машин попросту нет. По стране колесят и еще лет десять будут колесить под 40 млн транспортных средств, НЕ оснащенных системой ГЛОНАСС — средний возраст автомобиля в России превышает 12 лет, российского автомобиля — около 15. Стоит ли вообще городить новые барьеры на ввозе подержанных машин? Но чиновники могут рассуждать с каких-то других, неведомых нам позиций. А Дальний Восток с его специфичными проблемами — где-то очень-очень далеко.

Запрет на ввоз подержанных иномарок: существует он или нет?
Запрет на ввоз подержанных иномарок: существует он или нет?
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (14)

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Как бы весь этот чиновничий сброд не заставил всех нас ставить глонасс на авто купленный до 1 января 2017 г. Мол иначе ОСАГО/КАСКО не оформите, ну или ГИБДД без отметки не станет производить любые регистрационные действия. Поживем увидим.

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+2
Семёнов Сергей

Конечно, увидим. И не такое. Уже сейчас происходит такое, что несколько лет назад казалось немыслимым.

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+2

а почему кто то решил, что следующий автомобиль я должен брать и того перечня, что производится в РФ. Мне, например, нужен минивен. Мне не нужен киа-риа-солярис-веста-хрей-полоседан... тем более седан, мне нужен МИНИВЕН. И что я теперь вместо опель-зафиры (пусть подержанной из европы) или хонды одиссей (пусть правый руль) должен брать какой то условный Форд транзит???? но мне не нужен микроавтобус!!! РФ — страна парадоксов. ЧИНОВНИКИ!!!! поддержка автопрома (отечественного) должна заключатся не только во вливании бабла в таз-ваз. Вы на каждом углу кричите о конкуренции и импортозамещении!!! где они эти конкуренция и импортозамещение?!?!?! Веста это жигули, т.е. ВАЗ. ВАЗ почему всегда брали? Потому, что с запчастями не было проблем ни по цене ни по ассортименту. Веста при лобовом ударе на скорости около 10–20 км/ч ремонт с запчастями — почти 170 тысяч (на ютубе есть и по весте и по хрею видео)... ребята это цена ремонта иномарок одноклассников, при том, что иномарки в «салоне» не гремят, подвеска на 1 500 км (обкатка) не гремит. Да у солярисов была проблема с задней подвеской, но ее устранили и не скрывали. а с вестой как??? с вестой все просто — ты докажи, что это гарантийный случай. ребята я заплатил деньги и почему я должен еще что то доказывать??? Вы (ВАЗ ГАЗ и др. отечественные автопроизводители) привыкли клянчить «дай дай дай», вам дают из наших же налогов — так блин делайте качественные авто за нормальные деньги, не надо гнаться за «мы хотим сделать авто класса С» , вы блин сделайте для начала конкурентный авто по параметрам и цене класса В. а там видно будет. а так вы (наш автопром) только цены поднимаете и лоббируете «глонасс».

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0
—=BAD=- Alexey

К твоему сведению, поддержка государства распространяется не только на ВАЗ, а на все автосборочные предприятия в стране. Ну а я например вообще бы запретил ввоз б/у иномарок, помойками все дворы уже завалили. Ты видел, что бы в Китай везли японский, американский или европейский чермет? Нет, потому что пошлины такие, что выгодней там производить. У нас должно быть то же самое, хочешь продавать свой товар, вези или новые, платя заградительные пошлины, или организуй сборку на месте с максимальной локализацией.
Ты хохлам завидуешь? У них обещают пошлины отменить, только свой автопром умер, а на новые иномарки уже ни у кого денег не осталось, потому что гривна в 4 раза подешевела. Ты тоже так хочешь жить? Я нет, и таких как я большинство, поэтому, если тебе нужна подержанная помойка из-за бугра, пусть они там налаживают установку российских систем экстренного реагирования при авариях. Всё очень просто. И скажи спасибо, что в России такие либеральные законы.

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-4
—=BAD=- Alexey

Нашел к чему прицепиться, к ГЛОНАССу. ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле стоит всего 4000 р ссылка, а такие, как ты уже неделю здесь возмущаетесь что из-за неё повышение цен на автомобили катастрофическое. Нашлись уже и такие, кто скулит здесь, мол хотел поменять машину, но из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС теперь покупку отложил.))) Если ты нищеброд, то ЭРА тут не при чем, ибо 4 000 сверху, за автомобиль, никого не подвинет.

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0
Безымянный

Очередные тазомаркетологические штучки от очередного многоаккаунтного тазопутриота-моркитолуха:)))

Ваш глонасс по ссылке — ОТ 4000,а не 4000:) Это не конечная цена для потребителя:)
ВАЗу до иномарочных «помоек» — как ползком до луны — в ассортименте только бюджетные помойки за неадекватные для них деньги:) Многие технические решения в иномарках уже успели устареть,а на ВАЗе их даже нет в перспективе — многорычажная подвеска,например:)

Каждый волен покупать то что хочет,если вы в приступе путриотизма хотите себе ВАЗ — покупайте,а я,например,не хочу брать это распилооткатное кривое г..вно или кривособранную иномарку сборки РФ — чем они лично вам мешают?:) ВАЗы и калужские Шкоды во дворах вам,значит,не мешают,а иномарки — мешают? Объясните,как так получается

Ну и как же истинному путриоту не вспомнить про «чотамухахлоф»:)))
Это уже традиция:))))
Вы так в курсе,почём гривна — может вы сам хахол?:)

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+2

«Беспокойство жителей Приморья и Дальнего Востока, в целом, понятно. На ввозимых из Японии подержанных машинах базируется благополучие всего региона.»
Беспокойство пусть появится у жителей Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. А властям Приморья и Дальнего Востока нужно искать другие точки роста и экономического развития региона. Давно пора вообще запретить ввоз ниппон автохлама, превращающего затратную островную утилизацию в прибыльную материковую.

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+4
Edison

А вы не подскажите «какие точки роста и эконом развития» можно найти????? Я сейчас имею в виду не чинушей, они то в шоколаде всегда были есть и будут. А возьмем даже тех же граждан которые работают в сфере перегона-перепродажи праворулек. Это же не только перегонщики и барыги, это еще сотрудники СТО, шиномонтажники, да что там говорить, они (вышеуказанные люди) наверное, тоже кушают и покупают какие то «чебуреки» в закусочных на/около автомобильных рынках. У многих открыты ИП и даже ООО , эти люди платят налоги и т.д и т.п. Куда они все пойдут работать?!! чем они будут кормить семьи?!?!?! Что власти Дальнего Востока сделали для них???? Открыли заводы, фабрики с достойными зарплатами???? Нет, они ввели заградительные меры в виде «глонасс».

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-4
—=BAD=- Alexey

Ну так пусть чинуши шевелятся, привлекают инвесторов, строят заводы, а пока будут продолжать возить металлолом японский, они так и будут дальше сидеть «в шоколаде».

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+1

Ставишь плюс, получается минус.

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0

ФТС продолжает делать растаможку Б/у авто без ГЛОНАСС по очень простой причине, уплатой собственником при ввозе таможенных платежей, от них наше государство отказываться не хочет, а то эта машина после ввоза и подобного оформления напоминает чемодан без ручки, чиновников видимо нисколько не беспокоит))))

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-6

«Но чиновники могут рассуждать с каких-то других, неведомых нам позиций»
А с каких таких яиц?
Кто они такие вообще — эти чиновники?
Есть мнение, что эти упыри просто хотят срубить бабла за очередную продажу воздуха.
Следующий шаг — оснащение всех машин, находящихся на территории РФ, ГЛОГАССом в принудительном порядке: 20+15К и это по тарифу 2016 года.
А у кого-то, между прочим, машина дешевле стоит...

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-5
Каплан Илья

Точно, как счетчики на воду. Не хочешь — плати +100%.

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-7
Иван

Счетчики на воздух — не за горами.

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-9