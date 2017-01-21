Секьюрити на колесах: обзор автомобилей заводского бронирования

Жизнь — самое ценное, что есть у человека, но порой эту ценность у него хотят забрать. В группу риска входят политики высшего звена и состоятельные бизнесмены. Чтобы обезопасить себя, они перемещаются с охраной, а в качестве транспортного средства используют бронированные автомобили, способные противостоять стрелковому оружию, разрывам гранат и прочим взрывным устройствам. Что же представляют собой современные «легковые броневики»?

Броневики делятся на две категории. К первой относятся машины, которые получили защиту на стороне. Ко второй — автомобили, бронированные заводом-производителем. Стоят они дороже, но и преимуществ имеют немало. Защитные элементы интегрируются на стадии производства, что придает конструкции большую прочность. С учетом возросшей массы устанавливают другие элементы подвески, адаптируют настройки усилителя руля, системы стабилизации, усиливают тормоза. Кроме того, на заводские броневики распространяется стандартная гарантия, в то время как «самопальные» ее лишаются. Кстати, все фигурирующие в подборке автомобили — от брендов из Старого Света, которые придерживаются стандартов защиты BRV 2009. Что же касается цен, то они не афишируются. Стоимость каждого автомобиля оговаривается индивидуально. По неофициальной информации, за бронированный по высшему стандарту представительский седан придется выложить около полумиллиона евро.

Уровни баллистической защиты гражданских автомобилей по стандарту BRV 2009

Уровень Оружие Боеприпас Сердечник Масса пули, г Скорость пули, м/с VR1 Винтовка .22 Long Rifle свинцовый 2,60 350–370 VR2 Пистолет 9x19 мм свинцовый 8,00 350–370 VR3 Пистолет-пулемет 9x19 мм свинцовый 8,00 405–425 VR4 Револьвер .44 Remington Magnum свинцовый 10,20 420–440 VR5 Револьвер .357 Magnum свинцовый 7,10 460–500 VR6 Автомат АКМ 7,62x39 мм термоупрочненный 8,00 710–730 VR7 Винтовка 7,62x51 мм свинцовый 9,55 820–840 VR8 Автомат АКМ 7,62x39 мм пуля БЗ бронебойно-зажигательный 7,70 730–750 VR9 Винтовка 7,62x39 мм бронебойный 9,45 810–840 VR10 Винтовка СВД 7,62x54 мм пуля Б-32 бронебойно-зажигательный 10,40 850–870



Audi A8 Security

Серийный седан А8 интересен тем, что его кузовные панели выполнены из алюминия. Однако в его бронированной модификации тоже используется «крылатый металл», который обеспечивает на 40% меньшую массу по сравнению со стальными аналогами. Впрочем, без традиционной брони все же не обошлось — ею прикрыты самые важные зоны. Степень защиты кузова — VR7, а некоторых участков — VR9. Это значит, что A8 Security нипочем прямые попадания из стрелкового оружия, осколков от ручных гранат и некоторых взрывчатых устройств.

Как полагается автомобилю такого класса, не обошлось без системы автономного пожаротушения и мощной сирены, привлекающей внимание окружающих. Есть и система экстренного выхода с отстреливанием дверей. Она позволяет быстро и безопасно покинуть автомобиль.

A8 Security снабжен полноприводной трансмиссией и предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей: V8 4.0 мощностью 435 л.с. либо W12 6.3 (500 л.с.). В первом случае седан набирает сотню за 7,5 секунд, во втором — за 7,1. Максимальная скорость у обеих версий составляет 210 км/ч. Но это в «необстрелянном» состоянии. С пробитыми шинами можно продолжать движение не быстрее 80 км/ч. Впрочем, такими колесами щеголяют все без исключения броневики.

BMW Х5 Security Plus

Пока баварцы не показали бронированную «семерку» последнего поколения, на этом поприще представлен кроссовер X5. Уровень его защиты — VR6. При производстве этого броневика совмещаются особо прочные и облегченные материалы, отвечающие строгим требованиям безопасности. Для защиты уязвимых соединений в конструкции автомобиля детали из арамида и полиэтилена сочетаются с особо прочной специальной сталью. В результате, по уверению баварцев, Х5 Security Plus способен выдержать обстрел не только из пистолетов, но и из автоматического оружия. Например, из АК-47.

Автомобиль оснащен 4,4-литровой бензиновой «восьмеркой» мощностью 450 л.с. Поскольку степень бронирования не самая высокая (читай, масса машины по сравнению с базовой версией выросла незначительно), то по динамике и управляемости бронированный Х5 почти ничего не потерял.

Mercedes-Benz S600 Guard

S-класс — самый популярный в мире представительский седан. То же можно сказать и про его защищенную версию S600 Guard. На бронированном флагмане из Штутгарта ездит большинство глав государств (включая российского президента) и руководителей крупных корпораций. Кстати, в отличие от конкурентов, S-класс можно приобрести как в варианте с кузовом седан, так и его удлиненную модификацию — лимузин Pullman. Еще одним преимуществом бронированного Мерседеса является высочайшая бронестойкость VR9, причем эта степень защиты относится не только к кузову, но и к его остеклению.

Автомобиль снабжен полным спектром присущего броневикам оборудования: системой сигнализации при нападении, переговорным устройством «автомобиль-улица», гидравлическими стеклоподъемниками, функцией аварийной подачи свежего воздуха, которая защитит экипаж от проникновения в салон отравляющих веществ. Есть и система автономного пожаротушения.

Под капотом S600 трудится бензиновый V12 мощностью 530 л.с. Время разгона до сотни в Штутгарте не афишируют, известно лишь, что максимальная скорость достигает 210 км/ч.

Range Rover Sentinel

До недавнего времени знаменитый британский производитель бронированием автомобилей не занимался. Однако, когда на кону такой куш, удержатся трудно. Вот они и не устояли, представив в 2015 году Range Rover Sentinel. Причем англичане мелочиться не стали и бронировали внедорожник практически по полному разряду — до степени VR8. Они заявляют, что такой Рейндж способен выдержать обстрел из бронебойных пуль, а также противостоять взрыву, соответствующему 15 кг в тротиловом эквиваленте.

Как и в других броневиках, здесь имеется система автоматического пожаротушения, громкоговоритель, интерком, «ранфлетовские» шины. Интересным решением видится 10-сантиметровое отверстие в водительской двери — его надлежит использовать для предоставления документов.

Бронированный Range Rover оснащен 3,0-литровым компрессорным двигателем V6, развивающим 340 л.с. От восьмицилиндрового агрегата англичане отказались в силу его высокой массы.

На данный момент выбор бронированных автомобилей не самый широкий — у производителей идет активная смена модельного ряда. Однако уже в ближайшее время на рынке появятся защищенные BMW 7-й серии, Mercedes-Benz E-класса, а также Audi Q5.



Фото фирм-производителей