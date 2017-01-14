Mercedes-Benz S-класса против Audi A8: что могут короли

Последние десять лет я с удовольствием наблюдаю, как Mercedes-Benz S-класса борется за свой королевский трон. Кажется, что кресло постоянно шатается под ним, — так мощно наступают Audi A8, BMW 7-й серии, а теперь еще и Genesis G90.

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Audi A8
Audi A8

Audi > A8

Mercedes-Benz S-класса против Audi A8

Mercedes-Benz S-класса против Audi A8

Итак, начинаем серию тестов, посвященную борьбе за место на вершине автомобильной эволюции.

В первой битве мы выставили Mercedes-Benz S-класса против Audi A8. Подбирали комплектации, близкие по цене, поэтому уже на старте Ауди А8 получил заметную фору в виде более мощного двигателя. По правде сказать, я уже начал беспокоиться, что заставляем S-класс выступить в роли мальчика для битья. Но не тут-то было!

Читать далее и смотреть видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Комментарии (1)

«сразу становится очевидным, что на колёсах 20-го радиуса», «Мерседес S на колёсах 18-го радиуса» — сразу становится очевидным, что некто Виталий Ларионов тот еще иксперд. Виталик иди в школу или сразу убейся об стену.

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