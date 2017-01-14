Mercedes-Benz S-класса против Audi A8: что могут короли

Mercedes-Benz S-класса против Audi A8
Итак, начинаем серию тестов, посвященную борьбе за место на вершине автомобильной эволюции.
В первой битве мы выставили Mercedes-Benz S-класса против Audi A8. Подбирали комплектации, близкие по цене, поэтому уже на старте Ауди А8 получил заметную фору в виде более мощного двигателя. По правде сказать, я уже начал беспокоиться, что заставляем S-класс выступить в роли мальчика для битья. Но не тут-то было!
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Фото: automps.ru