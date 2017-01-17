Volkswagen Passat Variant или Alltrack: за что доплата?

В России универсалы — товар штучный. Многие считают «сараи» уделом пенсионеров и дачников. А я поклонник универсалов, и мне такую позицию не понять. Как и жителям Германии, на дорогах которой чуть ли не треть машин — с кузовом именно такого типа.
Этот тренд в очередной раз поддержал концерн Volkswagen, который через год после седана вывел к нам универсал Passat Variant. Правда, в ограниченном ассортименте — два мотора TSI и только передний привод. Хотите привод на все колеса? Доплачивайте 600 тысяч за «внедорожный» Passat Alltrack. Не дороговато ли?
Быстрее, выше, мощнее
|
Passat Variant хорош на ровном асфальте и комфортнее, чем Alltrack, на разбитой дороге.
|
Разумеется, Alltrack лучше ведет себя вне дорог, но и его возможности ограничены скромным клиренсом.
|
Volkswagen Passat Variant
Passat восьмого поколения с кузовом универсал появился одновременно с седаном, однако на российский рынок попал лишь через год. Доступен только в моноприводном варианте и с роботизированной коробкой. Двигатели бензиновые, с турбонаддувом.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.4 (150 л.с.) — от 1 759 000 руб.
1.8 (180 л.с.) — от 2 115 000 руб.
|
Volkswagen Passat Alltrack
Passat в модификации Alltrack представлен в сентябре 2015 года. От обычного Пассата его отличает внедорожный обвес, увеличенный клиренс и полный привод. На нашем рынке доступен только с одним бензиновым двигателем и роботом DSG с двумя сцеплениями.
ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый, 2.0 (220 л.с.) — от 2 359 000 руб.
Volkswagen позиционирует Alltrack не иначе как кроссовер. Хотя, по совести, это лишь слегка приподнятый универсал: мы намерили всего 7 мм разницы в клиренсе с обычным универсалом. А всё потому, что переднеприводный Variant поставляют к нам с пакетом для плохих дорог (плюс 15 мм к стандартному дорожному просвету), а Alltrack предлагают исключительно в европейском варианте.
Но и 7 мм ощутимы, когда подъезжаешь к стандартному дорожному бордюру. Alltrack не касается его бампером, причем окантовка из некрашеной пластмассы добавляет уверенности. Обычному универсалу такой финт не под силу: бац! — и прощай лакокрасочное покрытие. Один — ноль в пользу Олтрека.
В тракторную колею соваться бессмысленно, а вот по чуть раскисшей грунтовке мы прохватили. Поразительных открытий не сделали: до полноценного кроссовера Alltrack недотягивает. На крупных кочках быстро вывешивает колёса (ход подвески невелик) и регулярно цепляет днищем. На этой же «трассе» я со свистом пролетал на кроссовере Hyundai Creta, не говоря уже про Renault Kaptur. В этих условиях даже адекватно работающая трансмиссия 4Motion не помощник: Alltrack быстрее сядет на брюхо, чем закопается. А там, где поровнее, и обычный Variant аккуратно прокрадется. Так что на грунтовке железных аргументов в свою пользу Alltrack не привел.
Может, ровные дороги изменят первое впечатление? Ведь универсалы отличаются друг от друга не только типом привода, но и двигателями, а также настройкой ходовой части. Passat Variant оснащен 150‑сильной «турбочетверкой» объемом 1,4 литра (в российской гамме есть и 1,8‑литровый 180‑сильный агрегат). А если кто положил глаз на Alltrack, выбора у него нет: только двухлитровый мотор мощностью 220 л.с. Коробка у обеих машин — семиступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями.
Надо ли говорить, что с таким арсеналом Alltrack даже близко не страдает «сердечной» недостаточностью? Предельный крутящий момент 350 Н·м доступен уже с 1500 об/мин, поэтому нелегкий автомобиль выстреливает почти с любой скорости. При этом очевидна задемпфированность педали газа, а коробка одержима повышенной передачей. В городе это добродетель, ибо избавляет от нервозной езды. Но на загородном двухполосном шоссе задержка не дает быстро нырнуть во внезапно образовавшееся для обгона окно. Проблему решает переход в спортивный режим, который будит трансмиссию и оживляет отклики акселератора.
На этом фоне простой Variant с 1,4‑литровым мотором может показаться тихоней. Но и он не промах, ведь калибровки выбраны так удачно, что ни одна из 150 «лошадей» не простаивает без дела. Поэтому любого из конкурентов схожей мощности Variant оставит позади. И часто заглядывать на АЗС не придется: на трассе Variant 1.4 легко укладывается в шесть литров на сотню при средней скорости под 100 км/ч. В пробках аппетит, конечно, растет. Но реальные 7,5 л/100 км — это здорово. Alltrack прожорливее, но тоже не из голодного края: 9,7 л/100 км.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
VARIANT
|
ALLTRACK
|
Просвет
|
|
|
под передней осью
|
158 мм
|
165 мм
|
под центром
|
172 мм
|
175 мм
|
под задней осью
|
186 мм
|
208 мм
|
Угол
|
въезда
|
18°
|
20°
|
съезда
|
21°
|
23°
Интересна разница в управляемости. Казалось бы, потяжелевший и поднявшийся над простыми смертными-Пассатами Alltrack должен больше крениться и тяжелее проглатывать повороты. Ан нет! Связки виражей любой сложности он охотно пожирает, электроусилитель руля не лукавит, а на прямых машину не смутить ни боковым ветром, ни продольными колеями. Сказать, что обычный универсал плох, - покривить душой, но в пределе легкие поигрывания кормой всё же есть: «спасибо» пакету для плохих дорог. Зато мягкие пружины с лихвой оправдываются на асфальте средней паршивости: переднеприводный Variant не досаждает ударами подвески или раскачкой, а вот Alltrack со своей «европодвеской» основательно трясет ездоков — хотя у него адаптивные амортизаторы, меняющие характеристики в зависимости от выбранного режима. Но даже в «комфорте», не говоря уже о «спорте», Alltrack остается жестким.
Мальчик и тоже мальчик
|
Интерьеры одинаковые: всё по-немецки строго, эргономика эталонная. Что вы сказали? Скучно?
|
Аналоговые приборы Варианта отлично читаются и дорого смотрятся.
|
Виртуальная панель Олтрека — опция. По количеству выводимой информации она, конечно же, превосходит аналоговую.
|
Тканевые сиденья ergoComfort можно подогнать почти под любую фигуру. Длина подушки регулируется. И не страшно, что почти все регулировки механические.
|
Передние сиденья в Олтреке обтянуты великолепной кожей и «электрифицированы» по всем направлениям, но набор регулировок скромнее.
Эргономика безупречна. Сзади места полно, хотя средний пассажир позавидует сидящим по краям: центральный туннель высок, да и диван отформован скорее под двоих. Есть свой блок климат-контроля и розетка на 230 В. Правда, за эти опции надо доплачивать.
Прямоугольный багажник огромен: 460 литров «под шторкой» (по методике замеров ЗР). В дополнение — большое подполье, крепления для фиксации груза и удобные боковые карманы. Жаль, на заднем бампере нет накладки, которая защитила бы краску от царапин. А они непременно появятся, если будешь загружать коляску или велосипед.
* * *
Самый доступный Volkswagen Passat Variant оценен в 1 759 000 рублей, а наша машина в достойной комплектации Comfortline тянет на 2 300 000 рублей. Базовый Alltrack стоит те же 2,3 миллиона, но цена экземпляра, побывавшего на тесте, переваливает за три миллиона. Ого! За что?
За неделю общения с Олтреком мы так и не обнаружили убедительных аргументов в его пользу. Не кроссовер. Жесткий. Чуть динамичнее и злее в поворотах — но не для того покупают у нас универсалы!
Уже после завершения этого теста в Московской области пошел первый снег. Поспешили… На скользкой-то дороге Alltrack показал бы себя во всей красе!
С другой стороны, за три миллиона можно подобрать и полноразмерный полноприводный кроссовер — в том числе Touareg.
Чем не вариант?
За неделю общения с Олтреком мы так и не обнаружили безусловных аргументов в его пользу
Багажник огромен, и форма его идеальна. Во внушительном подполье скрывается не только инструмент, но и полноразмерная запаска на легкосплавном колесном диске.
ЗАМЕРЫ «ЗА РУЛЕМ»
|
|
VARIANT
|
ALLTRACK
|
Масса
|
810,0 кг (55%)
|
907,5 кг (54%)
|
Масса
|
659,0 кг (45%)
|
778,0 кг (46%)
|
Полная масса
|
1469,0 кг
|
1685,5 кг
|
Объем багажника
|
458 л
|
458 л
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
|
|
VARIANT
|
ALLTRACK
|
Снаряженная / полная масса
|
1453 / 2040 кг
|
1677 / 2270 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,6 с
|
6,8 с
|
Максимальная скорость
|
218 км/ч
|
231 км/ч
|
Радиус разворота
|
5,9 м
|
5,9 м
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 59 л
|
АИ-95 / 66 л
|
Расход топлива: город. / загород. / смешан. цикл
|
6,4 / 4,5 / 5,2 л / 100 км
|
8,5 / 6,1 / 6,9 л / 100 км
|
Выбросы CO2
|
120 г/км
|
162 г/км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация/число клапанов
|
P4/16
|
P4/16
|
Рабочий объем
|
1395 см³
|
1984 см³
|
Мощность
|
110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
162 кВт/220 л.с. при 4420–6250 об/мин
|
Крутящий момент
|
250 Н·м
|
350 Н·м
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
полный
|
Коробка передач
|
P7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
3,50 / 2,09 / 1,34 / 0,97 / 0,94 / 0,78 / 0,65 / 3,43
|
3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,64 / 3,94
|
Главная передача
|
3,72
|
2,79
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди /сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди и сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
215/55 R17
|
225/55 R17