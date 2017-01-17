Volkswagen Passat Variant или Alltrack: за что доплата?

За 600 тысяч рублей немцы из Volkswagen обещали обучить гражданский Passat Variant внедорожным манерам. Что из этого получилось, настолько ли Passat Alltrack лучше обычного универсала, насколько его дороже?

В России универсалы — товар штучный. Многие считают «сараи» уделом пенсионеров и дачников. А я поклонник универсалов, и мне такую позицию не понять. Как и жителям Германии, на дорогах которой чуть ли не треть машин — с кузовом именно такого типа.

Этот тренд в очередной раз поддержал концерн Volkswagen, который через год после седана вывел к нам универсал Passat Variant. Правда, в ограниченном ассортименте — два мотора TSI и только передний привод. Хотите привод на все колеса? Доплачивайте 600 тысяч за «внедорожный» Passat Alltrack. Не дороговато ли?

Быстрее, выше, мощнее

Passat Variant хорош на ровном асфальте и комфортнее, чем Alltrack, на разбитой дороге. Разумеется, Alltrack лучше ведет себя вне дорог, но и его возможности ограничены скромным клиренсом. Volkswagen Passat Variant Passat восьмого поколения с кузовом универсал появился одновременно с седаном, однако на российский рынок попал лишь через год. Доступен только в моноприводном варианте и с роботизированной коробкой. Двигатели бензиновые, с турбонаддувом. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.4 (150 л.с.) — от 1 759 000 руб. 1.8 (180 л.с.) — от 2 115 000 руб. Volkswagen Passat Alltrack Passat в модификации Alltrack представлен в сентябре 2015 года. От обычного Пассата его отличает внедорожный обвес, увеличенный клиренс и полный привод. На нашем рынке доступен только с одним бензиновым двигателем и роботом DSG с двумя сцеплениями. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 2.0 (220 л.с.) — от 2 359 000 руб.

Volkswagen позиционирует Alltrack не иначе как кроссовер. Хотя, по совести, это лишь слегка приподнятый универсал: мы намерили всего 7 мм разницы в клиренсе с обычным универсалом. А всё потому, что переднеприводный Variant поставляют к нам с пакетом для плохих дорог (плюс 15 мм к стандартному дорожному просвету), а Alltrack предлагают исключительно в европейском варианте.

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Но и 7 мм ощутимы, когда подъезжаешь к стандартному дорожному бордюру. Alltrack не касается его бампером, причем окантовка из некрашеной пластмассы добавляет уверенности. Обычному универсалу такой финт не под силу: бац! — и прощай лакокрасочное покрытие. Один — ноль в пользу Олтрека.

В тракторную колею соваться бессмысленно, а вот по чуть раскисшей грунтовке мы прохватили. Поразительных открытий не сделали: до полноценного кроссовера Alltrack недотягивает. На крупных кочках быстро вывешивает колёса (ход подвески невелик) и регулярно цепляет днищем. На этой же «трассе» я со свистом пролетал на кроссовере Hyundai Creta, не говоря уже про Renault Kaptur. В этих условиях даже адекватно работающая трансмиссия 4Motion не помощник: Alltrack быстрее сядет на брюхо, чем закопается. А там, где поровнее, и обычный Variant аккуратно прокрадется. Так что на грунтовке железных аргументов в свою пользу Alltrack не привел.

Двигатель и коробка у обоих универсалов прикрыты защитой из прочного пластика (у прежнего Олтрека защита была стальной). Днище плоское, зацепиться не за что.

Может, ровные дороги изменят первое впечатление? Ведь универсалы отличаются друг от друга не только типом привода, но и двигателями, а также настройкой ходовой части. Passat Variant оснащен 150‑сильной «турбочетверкой» объемом 1,4 литра (в российской гамме есть и 1,8‑литровый 180‑сильный агрегат). А если кто положил глаз на Alltrack, выбора у него нет: только двухлитровый мотор мощностью 220 л.с. Коробка у обеих машин — семиступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями.

Многорычажная задняя подвеска (слева) изначально спроектирована под полноприводную трансмиссию, но к нам Passat Variant идет только с передним приводом. У Олтрека (справа) иной топливный бак: у него другая форма и больший объем — 66 л против 59 л.

Alltrack оборудован адаптивными амортизаторами, способными менять характеристики в зависимости от выбранного режима движения.

Надо ли говорить, что с таким арсеналом Alltrack даже близко не страдает «сердечной» недостаточностью? Предельный крутящий момент 350 Н·м доступен уже с 1500 об/мин, поэтому нелегкий автомобиль выстреливает почти с любой скорости. При этом очевидна задемпфированность педали газа, а коробка одержима повышенной передачей. В городе это добродетель, ибо избавляет от нервозной езды. Но на загородном двухполосном шоссе задержка не дает быстро нырнуть во внезапно образовавшееся для обгона окно. Проблему решает переход в спортивный режим, который будит трансмиссию и оживляет отклики акселератора.

На этом фоне простой Variant с 1,4‑литровым мотором может показаться тихоней. Но и он не промах, ведь калибровки выбраны так удачно, что ни одна из 150 «лошадей» не простаивает без дела. Поэтому любого из конкурентов схожей мощности Variant оставит позади. И часто заглядывать на АЗС не придется: на трассе Variant 1.4 легко укладывается в шесть литров на сотню при средней скорости под 100 км/ч. В пробках аппетит, конечно, растет. Но реальные 7,5 л/100 км — это здорово. Alltrack прожорливее, но тоже не из голодного края: 9,7 л/100 км.

Дополнительных семи миллиметров клиренса оказалось достаточно для уверенной парковки возле бордюра. А вот на обычном универсале можно содрать с бампера краску.

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

VARIANT ALLTRACK Просвет под передней осью 158 мм 165 мм под центром 172 мм 175 мм под задней осью 186 мм 208 мм Угол въезда 18° 20° съезда 21° 23°

Интересна разница в управляемости. Казалось бы, потяжелевший и поднявшийся над простыми смертными-Пассатами Alltrack должен больше крениться и тяжелее проглатывать повороты. Ан нет! Связки виражей любой сложности он охотно пожирает, электроусилитель руля не лукавит, а на прямых машину не смутить ни боковым ветром, ни продольными колеями. Сказать, что обычный универсал плох, - покривить душой, но в пределе легкие поигрывания кормой всё же есть: «спасибо» пакету для плохих дорог. Зато мягкие пружины с лихвой оправдываются на асфальте средней паршивости: переднеприводный Variant не досаждает ударами подвески или раскачкой, а вот Alltrack со своей «европодвеской» основательно трясет ездоков — хотя у него адаптивные амортизаторы, меняющие характеристики в зависимости от выбранного режима. Но даже в «комфорте», не говоря уже о «спорте», Alltrack остается жестким.

Alltrack имеет «внедорожный» режим движения: отключается система стабилизации и допускается легкая пробуксовка колес.

Мальчик и тоже мальчик

В остальном обычный Variant и Alltrack практически идентичны. Салоны одинаковые — дело лишь в комплектациях. Интерьер по-фольксвагеновски продуман до последней кнопки, словно его проектировал Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва», с маниакальной увлеченностью сортируя все кнопки по типу и размеру. Даже телефон не хочется выпускать из рук, дабы не нарушать идиллию скрупулезно скомпонованного интерьера, - хотя места для мелочевки более чем достаточно.

Интерьеры одинаковые: всё по-немецки строго, эргономика эталонная. Что вы сказали? Скучно? Аналоговые приборы Варианта отлично читаются и дорого смотрятся. Виртуальная панель Олтрека — опция. По количеству выводимой информации она, конечно же, превосходит аналоговую. Тканевые сиденья ergoComfort можно подогнать почти под любую фигуру. Длина подушки регулируется. И не страшно, что почти все регулировки механические. Передние сиденья в Олтреке обтянуты великолепной кожей и «электрифицированы» по всем направлениям, но набор регулировок скромнее.

Эргономика безупречна. Сзади места полно, хотя средний пассажир позавидует сидящим по краям: центральный туннель высок, да и диван отформован скорее под двоих. Есть свой блок климат-контроля и розетка на 230 В. Правда, за эти опции надо допла­чивать.

Задние пассажиры не страдают от дефицита пространства. Но третий тут скорее лишний: диван отформован под двоих, центральный туннель велик. Второй ряд можно оснастить индивидуальным климат-контролем и розеткой на 230 В.

Прямоугольный багажник огромен: 460 литров «под шторкой» (по методике замеров ЗР). В дополнение — большое подполье, крепления для фиксации груза и удобные боковые карманы. Жаль, на заднем бампере нет накладки, которая защитила бы краску от царапин. А они непременно появятся, если будешь загружать коляску или велосипед.

Багажник огромен, и форма его идеальна. Во внушительном подполье скрывается не только инструмент, но и полноразмерная запаска на легкосплавном колесном диске.

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Самый доступный Volkswagen Passat Variant оценен в 1 759 000 рублей, а наша машина в достойной комплектации Comfortline тянет на 2 300 000 рублей. Базовый Alltrack стоит те же 2,3 миллиона, но цена экземпляра, побывавшего на тесте, переваливает за три миллиона. Ого! За что?

За неделю общения с Олтреком мы так и не обнаружили убедительных аргументов в его пользу. Не кроссовер. Жесткий. Чуть динамичнее и злее в поворотах — но не для того покупают у нас универсалы!

Уже после завершения этого теста в Московской области пошел первый снег. Поспешили… На скользкой-то дороге Alltrack показал бы себя во всей красе! ­

С другой стороны, за три миллиона можно подобрать и полноразмерный полнопри­водный кроссовер — в том числе Touareg.

Чем не вариант?

За неделю общения с Олтреком мы так и не обнаружили безусловных аргументов в его пользу Багажник огромен, и форма его идеальна. Во внушительном подполье скрывается не только инструмент, но и полноразмерная запаска на легкосплавном колесном диске.

ЗАМЕРЫ «ЗА РУЛЕМ»

VARIANT ALLTRACK Масса

на передней оси 810,0 кг (55%) 907,5 кг (54%) Масса

на задней оси 659,0 кг (45%) 778,0 кг (46%) Полная масса 1469,0 кг 1685,5 кг Объем багажника 458 л 458 л