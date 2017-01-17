Замерзла солярка? Тест антигелей для дизельного топлива

Когда в баке замерзает топливо, человек готов хвататься за любую соломинку — лишь бы помогло. Но помогут ли антигели?

«На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и стали сами вылетать из рожка».

Из воспоминаний барона Мюнхгаузена

Антигели для дизельного топлива Как известно, на русском морозе может замерзнуть всё. И вояки-завоеватели, и звуки рожка, и слова. А еще на русском морозе может замерзнуть дизельное топливо. В этом мы недавно убедились, испытав 17 образцов солярки, купленных в середине декабря. Результаты будут опубликованы в февральском номере журнала «За рулем».

И тут нас посетила идея. Действительно, если в наше распоряжение попал заведомо дрянной соляр, так почему бы не добавить в него какую-нибудь заведомо «правильную» автохимию? Скажем, антигели? Что ж, так и сделаем. Покупаем флакончики, берем медицинский шприц, разбавляем содержимое контейнеров с дизтопливом в требуемой производителем антигеля пропорции и снова засовываем всё в морозильник. Испытания проводим с двумя самыми плохими по итогам теста образцами дизельного топлива — в морозильнике при минус 30°C они превратились в камень. Для сравнения два контейнера вновь заполняем указанными топливами, но без всяких антигелей. Ждем, когда образцы замерзнут, а пока вспоминаем теорию.

Честно говоря, потребитель такой ерундой заниматься не должен: его дело подъехать на любую АЗС и спокойно заправиться. Но — увы: реальное качество топлива не всегда соответствует заявленному, а зимой лучше не рисковать. Если соляра замерзнет, то вариантов поведения у вас немного: искать теплое помещение и эвакуатор. Никакой антигель (депрессорная присадка, как говорят нефтехимические гуру) уже не поможет: его надо заливать до того, а не после. В свое время мы рассуждали на эти темы.

Вообще говоря, для превращения летнего ДТ в зимнее народ во все времена применял керосин. Примерные дозы известны: до 10% к объему топлива на каждые 10 градусов мороза. И приходит благодать: топливо не каменеет, движок пускается. Но в подводной части такого айсберга прячутся всяческие пакости. Цетановое число керосина довольно низкое, а потому ждать от мотора паспортных характеристик не стоит. Кроме того, керосин гробит работу смазывающих присадок. Наконец, он дорогой сам по себе.

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Ладно, пора заглянуть в морозилку… Все образцы, смешанные с купленными снадобьями, сохранили-таки жидкое состояние! Расставлять их по рангу не имеет смысла: жидкое топливо — оно и есть жидкое. Что ж, наша экспресс-проверка антигелей порадовала. Мы создали проверяемым снадобьям самые плохие условия работы, но они сдюжили аж при —30°C! При этом упомянутые образцы солярки, провалившиеся на испытаниях дизтоплив, сохранили текучесть, даже не расслоившись на фракции. Особенно заметен результат на фоне исходных образцов, которые, не будучи разбавлены антигелями, снова поменяли жидкое состояние на твердое.

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Какой антигель выбрать? Сразу отметим, что по стоимости российские препараты значительно привлекательнее импортных: цена ниже, а объем больше. Однако ради интереса мы провели еще один эксперимент, отправив в морозилку и сами препараты — а вдруг замерзнут? Так оно и получилось: оба немецких пузырька окаменели. Страшно ли это? В общем-то, нет. При низких температурах антигель может потерять текучесть, однако при отогревании он обретает статус-кво. Неприятность заключается только в удобстве использования: как применить препарат, который не желает покидать насиженное место (извините — флакон)? Отсюда важный вывод: от антигеля, валяющегося в багажнике, проку может и не быть! Если российские препараты оказались сразу работоспособными, то иностранцев придется как-то погреть. Впрочем, на АЗС это несложно сделать.

В целом же, еще раз отметим, что претензий к препаратам нет: ведь дизтопливо, с которым они были смешаны при комнатной температуре, обрело-таки текучесть! Но в очередной раз напоминаем: это средства профилактики, а не лечения. Если топливо замерзло, то добавлять в него снадобье уже поздно. Это стоит делать перед заправкой, чтобы средство под напором из заправочного пистолета капитально перемешалось в баке. И конечно же, никакой антигель не превратит летний соляр в полноценный зимний. Поэтому будьте крайне осмотрительны при выборе АЗС. Счастливого пути!