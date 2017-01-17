Замерзла солярка? Тест антигелей для дизельного топлива

Когда в баке замерзает топливо, человек готов хвататься за любую соломинку — лишь бы помогло. Но помогут ли антигели?

«На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и стали сами вылетать из рожка».

Из воспоминаний барона Мюнхгаузена

Антигели для дизельного топлива

Антигели для дизельного топливаКак известно, на русском морозе может замерзнуть всё. И вояки-завоеватели, и звуки рожка, и слова. А еще на русском морозе может замерзнуть дизельное топливо. В этом мы недавно убедились, испытав 17 образцов солярки, купленных в середине декабря. Результаты будут опубликованы в февральском номере журнала «За рулем».
Как известно, на русском морозе может замерзнуть всё. И вояки-завоеватели, и звуки рожка, и слова. А еще на русском морозе может замерзнуть дизельное топливо. В этом мы недавно убедились, испытав 17 образцов солярки, купленных в середине декабря. Результаты будут опубликованы в февральском номере журнала «За рулем».

И тут нас посетила идея. Действительно, если в наше распоряжение попал заведомо дрянной соляр, так почему бы не добавить в него какую-нибудь заведомо «правильную» автохимию? Скажем, антигели? Что ж, так и сделаем. Покупаем флакончики, берем медицинский шприц, разбавляем содержимое контейнеров с дизтопливом в требуемой производителем антигеля пропорции и снова засовываем всё в морозильник. Испытания проводим с двумя самыми плохими по итогам теста образцами дизельного топлива — в морозильнике при минус 30°C они превратились в камень. Для сравнения два контейнера вновь заполняем указанными топливами, но без всяких антигелей. Ждем, когда образцы замерзнут, а пока вспоминаем теорию.

Честно говоря, потребитель такой ерундой заниматься не должен: его дело подъехать на любую АЗС и спокойно заправиться. Но — увы: реальное качество топлива не всегда соответствует заявленному, а зимой лучше не рисковать. Если соляра замерзнет, то вариантов поведения у вас немного: искать теплое помещение и эвакуатор. Никакой антигель (депрессорная присадка, как говорят нефтехимические гуру) уже не поможет: его надо заливать до того, а не после. В свое время мы рассуждали на эти темы.

Вообще говоря, для превращения летнего ДТ в зимнее народ во все времена применял керосин. Примерные дозы известны: до 10% к объему топлива на каждые 10 градусов мороза. И приходит благодать: топливо не каменеет, движок пускается. Но в подводной части такого айсберга прячутся всяческие пакости. Цетановое число керосина довольно низкое, а потому ждать от мотора паспортных характеристик не стоит. Кроме того, керосин гробит работу смазывающих присадок. Наконец, он дорогой сам по себе.

Astrohim АС-120

Astrohim АС-120Astrohim АС-120, Россия. 300 мл, на 60 л топлива, 100 руб.
Astrohim АС-120, Россия. 300 мл, на 60 л топлива, 100 руб.

Eltrans EL-1002.01

Eltrans EL-1002.01Eltrans EL-1002.01, Россия. 340 мл, на 30–60 л топлива, 100 руб.
Eltrans EL-1002.01, Россия. 340 мл, на 30–60 л топлива, 100 руб.

Liqui Moly Art 1877

Liqui Moly Art 1877Liqui Moly Art 1877, Германия. 150 мл, на 50 л топлива, 310 руб.
Liqui Moly Art 1877, Германия. 150 мл, на 50 л топлива, 310 руб.

Pingo Art 004109

Pingo Art 004109Pingo Art 004109, Германия. 125 мл, 100 мл на 100 л топлива, 300 руб.
Pingo Art 004109, Германия. 125 мл, 100 мл на 100 л топлива, 300 руб.

Runway RW 5048

Runway RW 5048Runway RW 5048, Россия. 500 мл, на 110 л топлива, 220 руб.
Runway RW 5048, Россия. 500 мл, на 110 л топлива, 220 руб.

Ладно, пора заглянуть в морозилку… Все образцы, смешанные с купленными снадобьями, сохранили-таки жидкое состояние! Расставлять их по рангу не имеет смысла: жидкое топливо — оно и есть жидкое. Что ж, наша экспресс-проверка антигелей порадовала. Мы создали проверяемым снадобьям самые плохие условия работы, но они сдюжили аж при —30°C! При этом упомянутые образцы солярки, провалившиеся на испытаниях дизтоплив, сохранили текучесть, даже не расслоившись на фракции. Особенно заметен результат на фоне исходных образцов, которые, не будучи разбавлены антигелями, снова поменяли жидкое состояние на твердое.

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Какой антигель выбрать? Сразу отметим, что по стоимости российские препараты значительно привлекательнее импортных: цена ниже, а объем больше. Однако ради интереса мы провели еще один эксперимент, отправив в морозилку и сами препараты — а вдруг замерзнут? Так оно и получилось: оба немецких пузырька окаменели. Страшно ли это? В общем-то, нет. При низких температурах антигель может потерять текучесть, однако при отогревании он обретает статус-кво. Неприятность заключается только в удобстве использования: как применить препарат, который не желает покидать насиженное место (извините — флакон)? Отсюда важный вывод: от антигеля, валяющегося в багажнике, проку может и не быть! Если российские препараты оказались сразу работоспособными, то иностранцев придется как-то погреть. Впрочем, на АЗС это несложно сделать.

В целом же, еще раз отметим, что претензий к препаратам нет: ведь дизтопливо, с которым они были смешаны при комнатной температуре, обрело-таки текучесть! Но в очередной раз напоминаем: это средства профилактики, а не лечения. Если топливо замерзло, то добавлять в него снадобье уже поздно. Это стоит делать перед заправкой, чтобы средство под напором из заправочного пистолета капитально перемешалось в баке. И конечно же, никакой антигель не превратит летний соляр в полноценный зимний. Поэтому будьте крайне осмотрительны при выборе АЗС. Счастливого пути!

Замерзла солярка? Тест антигелей для дизельного топлива
Замерзла солярка? Тест антигелей для дизельного топлива
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (33)

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Вообще то антигели нужно добавлять в теплом виде в теплое(из под пистолета ) дизтопливо. Все остальное бессмысленно. Да и то что топливо осталось текучим не говорит о его пригодности — важна температура фильтруемости, а не замерзания — до нее обычно не доходит. В целом сейчас нет никаких проблем хоть в —35. Да и современные средства разморозки ,уже схватившегося топлива весьма эффективны — например HG4114 Размораживатель дизельного топлива.А вот вода в топливе гораздо опаснее,даже в арктическом льдинка может закупорить подачу топлива при легком морозце.

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0

Авторам спасибо. И как всегда с лёгким уместным юморком :-)))
У меня дизель, в межсезонье пользуюсь антигелем всегда. Чаще Хайгир. Полёт нормальный.

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+2
Евгений Новик

А куда ж без юмора? Удачи!

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+2
Евгений Новик

В межсезонье? Вроде летняя солярка при —10 должна замерзать, зачем антигель в межсезонье — такие холода только зимой наступают.

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+25

На ТНК заправляюсь, без всяких антигелей, проблем нет. Но и морозов ниже 28 у нас давно нет

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0

Почему никто не попытается привлечь к ответственности заправки. С бензином же были реальные судебные дела, причем часть явно с положительным решением. Бензин давно не встречал паленый — тьфу тьфу три раза

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+1
Кобенко Александр

Почему же никто?В суровых холодных регионах России привлекали.
Сами местные и привлекали.Пшик....и нет заправки.Вопрос между жизнью и смертью однако.

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0
Валерий

А в не суровых что ж так плохо? Я если честно немного не в теме... На бензине только и на газу немного)))).

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+1
Кобенко Александр

\\\С бензином же были реальные судебные дела, причем часть явно с положительным решением. ////

И если НЕ секрет — сколько оНо весит «ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ» решение?...в Рублях??
Больше затрат ВАГ на дизельгейт или соизмеримо с залЁтом ФИАТ-Крайслер?
К сожалению ВСЕ дела по Василиям Алибабаевичам заканчиваются шумной пиар акцией — финансовых разгромов, а паче того изъятия лицензий НЕ припоминается и разномастые Василии Алибабаевичи, почти мгновенно затыкают образовавшиеся финансовые прорехи и продолжаютс прежним усердием подмешивать ослиную мочу.. тьфу ты —прямогонный бензин с МТБЭ в заводскую продукцию!

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-33

Возникает естественный вопрос — а оно надо вообще?

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+1
Шандор Матиас

Антигели??? Нам с вами —- нет: мы на дизелях не ездим. Но после экспертизы дизтоплив дизелисту быстро захочется скупить все снадобья в округе. Номер скоро выйдет, тогда обнародуем результаты. Впрочем, частично они видны на заставочном фото —- это не фотошоп, а следствие знакомства с обычным бытовым морозильником Nord...

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+4
Колодочкин Михаил

Я имел в виду дизели.

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+1
Шандор Матиас

Тема же бородатая, в смысле быстро обрастающая длинной лентой комментариев за и против. И все аргументы обоими лагерями приводились не раз. Очевидно, что целесообразность покупки дизеля прямо пропорциональна размерам и массе рассматриваемого автомобиля. Для микролитражки размером с Оку вроде бы и не надо. Дизель стоит дорого, а экономия на расходе топлива копеечная. Однако для джипа массой под три тонны или коммерческого автомобиля данное соотношение будет выглядеть противоположным образом.

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+4
Alexandr

А при чём тут масса автомобиля? Разве у тяжёлых автомобилей относительная (подчёркиваю, относительная) разница в цене (я уже не говорю об общей стоимости владения) меньше, чем у лёгких? Если лёгкий дизельный автомобильчик стоит, к примеру, в 1, 2 раза дороже, то тяжёлый во сколько раз?

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+1
Шандор Матиас

Речь идет об экономии на топливе, а не на исходной цене авто: экономия топлива между бензом и дизелем на малолитражке будет незаметна, а вот двигать двухтонный джипарь экономнее на трехлитровом дизеле чем на трехлитровом бензиновом... Да и ехать будет бодрее...

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+7
HomerJSimpson

Экономию топлива на дизеле никто и не оспаривает. И в абсолютном исчислении она, естественно, будет тем больше, чем больше расход. Ну а насчёт бодрее — это другой разговор. Это зависит от конструкции конкретных двигателей и желания производителей. При прочих равных условиях бензиновый всегда будет выигрывать, ибо у него удельные показатели выше.

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+1
Шандор Матиас

В том то и дело, что речь идет как раз о стоимости владения, особенно это касается коммерческих автомобилей, где даже в среднем и малом классе дизели вытеснили бенизновые моторы взять хотя бы в качестве примера линейку ГАЗа.

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+2
Alexandr

О коммерческих автомобилях, где лишь бы ездить и лишь бы дешевле, речь не идёт. Да и зависит всё от дуновения ветра. Он может и в другом направлении подуть. И точно так же будут доказывать, какое они удовольствие получают от вождения именно бензинового автомобиля.

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+1
Alexandr

А то, что споры не утихают, свидетельствует о том, что явных преимуществ у легковых дизельных автомобилей нет. Да и быть не может. Хотя топлива они, безусловно, расходуют меньше. И тем, кто использует личный автомобиль для получения удовольствия, дизель не нужен. Справедливости ради надо сказать, что нынче от личного автомобиля вообще трудно уже удовольствие получать.

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+2
Шандор Матиас

«Тем, кто использует личный автомобиль для получения удовольствия, дизель не нужен» — ну да, только в каждой второй статье данного, впрочем, как и других автомобильных изданий можно встретить повторяющийся сюжет, когда тестируя один и тот же автомобиль с разными двигателями где-нибудь в Европе испытатели пишут, как много они получили удовольствия от управления именно дизельной машиной, и как глубоко их расстраивает тот факт, что в Россию такой мотор поставляться не будет.

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+2
Alexandr

Обычно такие восторженные отзывы бывают после покатушек которые производители проводят на горных серпантинах, где средняя скорость движения маленькая, бодрый набор скорости после прохождения очередного поворота производит впечатление по сравнению с поведением атмосферного бензинового мотора схожего объёма, а расход топлива вообще никого не интересует. При движении по трассе где поворотов мало, на скоростях выше 100 км/ч малообъёмный дизель обычно не впечатляет ни динамикой, ни экономичностью, особенно по сравнению с бензиновыми турбомоторами сходной мощности, при том, что дизельные автомобили обычно дороже таких же бензиновых.

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0
Зимин Владислав

\\\ по трассе где поворотов мало, на скоростях выше 100 км/ч малообъёмный дизель обычно не впечатляет ни динамикой, ни экономичностью, особенно по сравнению с бензиновыми турбомоторами ////

Вопрос ГУРУ — эксперту — поведайте нам несмышленым-непродвинутым простую истину из вузовского курса термодинамики — КПД бензинового и дизельного ДВС? как управитесь с этой плЁвенькой задачей, перечислите виды и количество потерь в вышеупомянутых ДВС.
После этого сразу складывается пасьянс отделяющий истину от суесловия типа " где мало повротов ...впечатляет не впечатляет мало отличается и т.д." уместного для эстрадно-концертных посиделок с выходами на бис.
Ваш выход маэстро — не разочаруйте нас!

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0
Welder

Я уже во второй теме пишу вам не о атмосферных бензиновых моторах, а о ТУРБИРОВАННЫХ, и не всех, а только малообъёмных. При чём тут КПД который у бензинового турбомотора вполне сравним с дизелем? Я даже в справочники не полезу, я и так это знаю. Думаете если попытаться сумничать я не смогу вам ответить? КПД тут совсем ни при чём, а «при чём» характеристики двигателей. Дизели хорошо тянут снизу и сильно не раскручиваются в связи с большой степени сжатия которая просто не позволяет это сделать — слишком большое получается сопротивление. Для покатушек по серпантину самое оно. Атмосферные бензиновые моторы применяемые в легковых автомобилях для достижения оптимальных характеристик наоборот обычно надо крутить и на малых оборотах они тянут плохо, но даже с этим динамические характеристики автомобилей в такими моторами часто лучше дизельных. А современные бензиновые турбомоторы сочетают в себе достоинства обеих — максимальный момент сопоставимый с дизелем аналогичного объёма выдают с 1300–1500 до 4000–4500 оборотов и преспокойно крутятся до 6000–7000. И при небольшом проигрыше в экономичности уделывают во всём остальном дизели сравнимого объёма вчистую. Плюс к этому цена дизельных автомобилей обычно выше, и найденный вами вариант с Пыжом 3008 предпоследнего поколения уже снятого с производства единственный, который этому не соответствует. Вот только цена его в России обусловлена отсутствием спроса на этот овощ с разгоном до сотни больше чем за 12 секунд и возможным геморроем зимой который надо как-то продать.

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0
Alexandr

Всё правильно. И о чём это говорит?

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+2
Alexandr

Тёзка! Не пытайтесь переубедить ортодоксального сектанта — такие как он слепо и истово, до последнего вдоха верят что единственным источником творога на свете являются вареники..... в обоснование своих псевдоистин, он нагромоздил пизанскую башню откровенного невежества, замшелых противоречий и косяков.... приличного дизельного движка он и в бинокль НЕ видел, ездить на нем не приходилось. к обслуживанию рук НЕ прикладывал,.....НО суждение о нем вынес непререкаемое — баловство и излишество нашим людям это противопоказано..... такое НЕ ЛЕЧИТСЯ!

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-25
Alexandr

И какое можно удовольствие от вождения именно дизельного легкового автомобиля получать? Удовольствие от тяговитых низов? Я об этом уже говорил много раз. Во-первых, легковой автомобиль не трактор всё-таки. Во-вторых, если уж кому-то нравится такой характер, то вполне можно сделать бензиновый двигатель с таким характером. Был у моего приятеля Ауди-80 с двигателем RU. Карбюратор, 1,8л, 75 сил при 4500 об/мин. Чем не дизель? Он и ездил так. На низах шёл великолепно, не требовал частого переключения передач. На трассе выдыхался, понятно. Что, турбодизель и на верхах неплохо идёт? А усложненние, удорожание? А бензиновый разве нельзя сделать турбированным?

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+3
Шандор Матиас

Споры на эту тем вечны, как мир.

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0
Безымянный

Да чего спорить-то? С троллями и некомпетентными хамами никакой диалог в принципе невозможен. А если говорить по сути, то недостатки дизеля давно и хорошо известны. Это просто тенденция какая-то, массово всё дизелизировать. То, что дизельный легковой автомобиль тоже может ездить и даже вполне ничего себе, и так понятно.

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-1
Шандор Матиас

Тогда другое дело:)

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+2
Шандор Матиас

И частные автомобили есть. И еду в Пятерочку ближайшую к вашему дому почти наверняка дизель подвозит.

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+2
Колодочкин Михаил

\\\\ Но после экспертизы дизтоплив дизелисту быстро захочется скупить все снадобья в округе.//////

Да ладно ВАМ — Не стоит сгущать краски Михаил!
Полтора десятка лет пользую Хай Гировскую депрссорную присадку — по данным ВАШЕЙ экспертизы — крепкий СЕРЕДНЯК с отсутствием побочных эффектов, дозировка гомеопатическая — флакона на 500л ДТ стоимостью 450руб. хватает с лихвой на пару сезонов.
P.S. Сегодня заправлялся на Лукойле — ВНЕЗАПНО появилось ДТ с Т филтр. — до минус 16..... ранее с начала декабря было до минус 26..... и ЭТО при подорожании на 1,2 руб!!!

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-34
Welder

Хорошо, если хватило одного. Только проблему-то это не решает.

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0
Колодочкин Михаил

Проблему? Да я её проблему за 16лет так и НЕ приметил....
Если вы о проблемах с Василиями Алибабаевичами — ну так за ЧТО боролись..... если государство приказало на законодательном уровне ( стандарты и регламенты это ведь ЗАКОН) любить, холить и лелеять Василиев Алибабаевичей и НИ при каких условиях их НЕ КОШМАРИТЬ, Василии Алибабаевичи будут тучнеть, становиться монументальнее и.... плодиться со скоростью кроликов, а каждая новая популяция будет привносить свою долю проблем !

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0