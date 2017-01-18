Как не остаться без колес? Выбираем лучшие секретки

Защитить машину от кражи колес призван крепеж под нестандартный ключ. А как выбрать подходящий? И будет ли от него толк? В нашей экспертизе восемь различных типов секреток (болтов и гаек) на любой кошелек. Дороже — значит лучше? Проверим!

Мы наивно думали, что времена, когда «раздевали» припаркованные автомобили, навсегда остались в прошлом. Ан нет, история повторяется. Только ставки выросли: снимают не дворники, а фары и колеса. И если с фарами не все просто, то «обувку» могут спасти колесные секретки. По крайней мере, возни воришкам точно добавят. И есть шанс, что они отправятся искать добычу попроще.

Разберемся, какие из продаваемых на рынке комплектов «секретного» крепежа лучше других справятся со своей задачей.

КУДА СПРЯТАТЬ КЛЮЧ? При покупке комплекта секреток лучше взять тот, в котором пара ключей. Можно один держать дома или в гараже, а второй возить с собой. При этом крайне желательно не хранить его на виду. Известны случаи, когда похитители колес сначала били стекла в надежде, что ключик лежит в перчаточном ящике. Не храните ключ рядом с баллонником: это второе место, куда заглядывают воры. Иногда они просто прокалывают одно из колес и наблюдают со стороны, куда полезет ­рассерженный хозяин, чтобы достать ключ ­и поставить запаску.

Попроще или похитрее?

При выборе колесных секреток многие задаются вопросом: что делать, если ключ потеряется? Может, купить что-то самое простенькое, поддающееся обычной отвертке? Но ведь это все равно что запереть дверь и рядом повесить ключ на гвоздике! Секретный крепеж должен максимально сопротивляться попыткам взлома — это его главная задача. А хозяину не нужно разбрасывать ключи где попало.

Секретные болты. Модель I-1 (SL) Без названия и упаковки Примерная цена комплекта 1200 руб. Масса одного болта 90 г Ключи для удобства пользования снабжены пластмассовыми направляющими втулками. Но в целом комплект восторга не вызвал. Кодовый элемент в форме малозубой звездочки легко поддался мощной шлицевой отвертке. Примерная цена комплекта 1200 руб. Масса одного болта 40 г Титан ни с чем не перепутаешь: он легкий. Секретки из такого металла не боятся коррозии. Сдавить механически газовым ключом втулку, чтобы открутить, не удалось. Но, к сожалению, симпатичные болтики сдались при забивании двенадцатигранной головки «на 16». Секретные болты. Модель I-1 (SL) Без названия и упаковки

Starleks Wheel Locks Колесные секретки Matrix Примерная цена комплекта 1000 руб. Масса одного болта 81 г Набор не понравился. Втулка очень хлипкая, сразу раскололась. Затем набиваем сверху головку — увы, открыли. А на стальном диске справиться с секреткой помог трубный ключ. Примерная цена комплекта 530 руб. Масса одного болта 68 г Самые дешевые в нашей выборке изделия сдадутся воришке почти без сопротивления. Простейший пятигранник без защитной втулки вскрыли методом набивания сверху стандартной головки. Starleks Wheel Locks Колесные секретки Matrix

Мы решили скупить всё, что предлагает московский рынок. Ограничения ввели только для типоразмера секреток. Остановились на популярной группе автомобилей на платформе В0 — сюда относятся Logan, Sandero, Duster, Almera, Ларгус, Веста, XRAY. Выбор оказался небогат: нашлось только восемь подходящих комплектов. Причем если шесть из них — болты, то два других — гайки. Зачем понадобились гайки? Считайте это нашим факультативным предложением, а подробности — в разделе «Шпилька».

Колесные секретки Drinty Колесные секретки Drinty Примерная цена комплекта 1040 руб. Масса одной гайки и шпильки 65 и 38 г Чтобы отвернуть гайку такого рода, достаточно забить отвертку в кодовую прорезь гайки. Второй вариант — воспользоваться газовым ключом. Устойчивость к взлому посредственная. Примерная цена комплекта 1010 руб. Масса одного болта 77 г Совладать с ближайшими родственниками одноименных секретных гаек смогли по тому же алгоритму — они сдались и отвертке, и газовому ключу. Колесные секретки Drinty Колесные секретки Drinty

McGard Ultra High Security Без названия Примерная цена комплекта 3150 руб. Масса одного болта 75 г Самый дорогой комплект оправдал цену: он лучший по всем статьям. Кольцо не дает провернуть секретку газовым ключом, зубило тоже спасовало. Такой крепеж обычно одолевают сваркой или с помощью экстрактора, вставленного в просверленное отверстие. Невысокие выступы кольца не позволят надежно забить специальный съемник — при попытке отвернуть секретку инструмент выворачивается наружу. Примерная цена комплекта 1040 руб. Масса одной гайки 80 г Звездочка, как и следовало ожидать, поддалась «уговорам» мощной шлицевой отвертки. McGard Ultra High Security Без названия

Проверяем и выбираем

Продавцы секреток говорят о засилье недорогих китайских изделий и о почти полном отсутствии эксклюзивных, сложных для вскрытия секреток, изготавливаемых отечественными умельцами. Из восьми приобретенных комплектов только шесть имели упаковку — два продавались просто в целлофановых пакетиках.

Жулики часто используют так называемый метод простукивания — лупят молотком по секреткам, пытаясь таким образом ослабить их затяжку. Проверим, работает ли метод. Момент затяжки — 100 Н·м. ­Стучим молотком по секретке. После ­простукивания измеряем момент отвинчи­вания. Он действительно уменьшился — до 80 Н·м.

Шпилька помогает центровать колесо при монтажных работах. Поэтому при установке секреток можно провести такой вот «тюнинг» — использовать по одной шпильке на каждом колесе. После установки шпильки можно переходить на гайки-секретки.

Каждое изделие мы испытали как на стальном диске, так и на литом. Помимо основных параметров проверяли криптостойкость. Нет-нет, мы не пособили жуликам — они и так всё знают. Просто может сложиться ситуация, при которой взломщиком поневоле окажется сам владелец.

Если трубный ключ вцепится в болт, то почти наверняка одолеет его. В нашем случае сдались секретки, не имеющие мощной защитной втулки. К такому способу пояснения не нужны. Громко, грубо, неделикатно, но часто помогает.

Если диск литой, то открутить секретку, от которой потеряли родной ключ, может помочь затягивание остального крепежа с максимально возможным моментом. При этом секретка должна прослабнуть. Некогда модный универсальный инструмент нас разочаровал: ни с одним набором секреток он не сдюжил. И в итоге поломался, оставив часть стержней утопленными из-за перекоса.

Свое мнение о каждом изделии мы, как обычно, высказали в фотогалерее. Явным победителем стал набор McGard Ultra High Security: он гораздо лучше других сопротивляется взлому. А некоторые секретки можно открутить чуть ли не отверткой.

Кстати, результаты опроса, проведенного нами при подготовке материала, показали, что большинство читателей не пользуются секретками, потому что «всё равно украдут»! И только треть опрошенных заявили, что всегда используют фирменный «секретный» крепеж. Видимо, пока гром не грянет — мужик не перекрестится.

Варварский способ открутить упрямый секретный болт: надо просверлить отверстие, а затем воспользоваться подходящим экстрактором. Симпатичные титановые болты сдались довольно быстро: на шляпку плотно налезла подходящая торцевая головка. Защитная втулка спасает от захвата трубным ключом, но может спасовать перед грубой силой. Втулка сдалась — результат близок. Если в головку секретки влезает жало подходящего инструмента типа мощной отвертки, то полдела сделано: наверняка открутится!

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ Собравшись в магазин, возьмите с собой родной колесный болт. Если вы используете разные колёса зимой и летом, то и болты могут различаться — прихватите с собой оба. Это поможет сориентироваться не только с размерами крепежа, но и с типом сопряжения с конкретным колесным диском (конус или сфера). Наличие на «секретном» крепеже глубоких кодовых элементов говорит, как правило, о низком качестве металла. То есть производитель опасается, что мелкие элементы не выдержат правильной затяжки. Но ведь глубокие легко поддадутся вскрытию. Защитить стальные диски, как правило, сложнее, чем литые. Доступ к крепежу не затруднен, поэтому злоумышленники бесшумно скручивают секретки газовым ключом. Но, с другой стороны, и охотников на «сталь» гораздо меньше. Если установить на каждый диск по две секретки, то это не позволит вору воспользоваться методом перетяжки соседних болтов, чтобы ослабить усилие затяжки секретки. Часто советуют затягивать «секретный» крепеж неполным моментом. Если задача — облегчить жизнь жуликам, то смысл в этом совете, конечно, есть. Но добротные секретки, как показали наши испытания, спокойно тянутся штатным моментом, допуская по несколько десятков циклов отвертывания и завертывания. Секретные гайки под шпильки имеют бóльшую высоту, чем болты, и на стальном диске будут сильно торчать. Поэтому на ступицы со шпильками лучше (с точки зрения защиты) устанавливать литые диски. Наиболее продвинутые воры делают слепок с «секретного» колесного крепежа. Отследить, что это произошло на вашей машине, помогут простейшие насадки из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки и пробки. Обнаружили, что пробка исчезла? Не исключено, что вашими колесами заинтересовались. Помимо прочего, такие колпачки помогут содержать секретки в чистоте. Реального влияния на балансировку колеса секретки не оказывают, поскольку они расположены неподалеку от центра вращения. Для справки: масса штатного колесного болта в нашем случае составляла 69 г, а масса каждой из секреток указана в описании. Эксплуатация автомобиля хотя бы без одного колесного болта (гайки) запрещена. Не поленитесь перед поездкой окинуть беглым взглядом крепежные элементы.