Рождественская гонка в Тольятти: свой среди своих

Традиционная XX Рождественская гонка чемпионов прошла на специальной трассе близ Тольятти. Лучшие гонщики страны выявили самого лучшего в парной синхронной гонке на одинаковых Вестах.

Lada Sport Для Рождественской гонки Lada Sport построила семь одинаковых 170-сильных Вест. Какая их ждет судьба после гонки, пока не решено.

АВТОВАЗ некогда был одним из столпов, на которых держался отечественный автоспорт. Заводские пилоты неизменно входили в состав сборных СССР по ралли, кольцевым гонкам и кроссу. И выигрывали чемпионаты страны — на Жигулях и «восьмерках».

Период трудностей

Времена сильно изменились, гигантский завод попал в нескончаемую полосу экономических препятствий. Давно закрыта и перепрофилирована Лаборатория спортивных гоночных автомобилей, исполнявшая роль заводской команды. В Тольятти теперь вообще мало гонщиков!

Но АВТОВАЗ — при самых разных директорах — все равно постоянно подчеркивал свое присутствие в гонках. Учреждал гоночные серии и проводил через спорт все ключевые модели — десятое семейство, Калину и Гранту. Времена изменились еще раз, назначен новый директор, прошлой осенью заводская команда Lada Sport объявила о прекращении выступления в чемпионате мира WTTC и переходе в чемпионат России РСКГ. Само собой, это наводило на мысль, что дела на заводе совсем плохи, а новый президент АВТОВАЗа не очень любит гонки. Или не считает их достаточно эффективным маркетинговым рычагом.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор Президент АВТОВАЗа Николя Мор доволен машинами и вообще всем мероприятием, на котором он был впервые.

Веста в новом амплуа

Традиционная Рождественская гонка, прошедшая на заводском полигоне в Сосновке, наглядно показала, что это не совсем так. Уже хотя бы потому, что Lada Sport по заказу завода подготовила семь одинаковых Вест — шесть основных и одну запасную.

Уровень подготовки — близкий к национальным трековым гонкам. Двигатель 21805–37 форсировали до 170 сил, установили оригинальные впускной и выпускной коллекторы. Усилили подвеску, установив спортивные газонаполненные амортизаторы и специальные пружины, разработанные под зимний трек. Воткнули кулачковые коробки передач со «спортивными» передаточными отношениями и дифференциалы повышенного трения. Естественно, сняли всё ненужное, облегчив кузов, и вварили каркасы безопасности. Словом, построили полноценные спортивные аппараты, которые с незначительными переделками можно затем пользовать в любой дисциплине автоспорта. Но сначала — дебют Весты в Рождественской гонке, ведущей историю с 1996 года.

Заезды по параллельным дорожкам Заезды по параллельным дорожкам — в летних условиях, возможно, не самый зрелищный формат, но зимой смотрится эффектно.

Правила и герои

Проводили ее неизменно на специальной ледовой трассе, построенной на полигоне. Концепция: синхронные парные гонки по параллельным дорожкам. Бесконтактная борьба на скорость, пилоты стартуют с одной линии и, проделав два круга (после первого — меняются дорожками), финишируют на этой же самой линии. Из 16 пилотов после отборочных заездов остается восемь лучших, далее очные поединки по кубковой системе — проигравший выбывает.

Сначала Рождественская гонка была этаким заводским междусобойчиком, хотя и тогда уже собирала толпы зрителей. Постепенно рамки ее расширили, начав приглашать на старт сильных спортсменов из других краев — отчасти потому, что в Тольятти перестало хватать собственных звезд. Так было и на этот раз: вызов приняли, в частности, двукратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимерзянов, победитель Ле-Мана Алексей Басов, чемпионы России по «кольцу» Михаил Грачев, Николай Карамышев и Алексей Дудукало, герой европейских формул Егор Оруджев.

Но, как и следовало ожидать, «чужие» до финала не дошли. Сложная трасса, почти полностью состоящая из связок поворотов и перепадов высот, не поддается быстрому «выучиванию наизусть». И те, кто ездит по ней давнее всех, получают определенное преимущество.

Кому досталась Гранта?

Кирилл Ладыгин Кирилл Ладыгин выступает на Рождественской гонке более десятка лет и заслуженно одержал пятую победу.

Фаворитами традиционно считали тех, кто больше всех здесь выступал и ранее уже побеждал — Кирилла Ладыгина и Дмитрия Брагина, чей принципиальный спор в разных гонках длится очень давно. Но в итоге Брагин до финала не дошел и взял третье место в дуэли с лучшим из «чужих» — ульяновцем Егором Саниным. А Ладыгин в финале не оставил шансов коренному заводчанину Михаилу Митяеву. Что, впрочем, не было сенсацией, так как ранее Ладыгин побеждал здесь четырежды! И ему не привыкать получать ключи от призовых автомобилей — на сей раз победителю полагалась Гранта в версии Drive Active. А церемонию награждения возглавил президент АВТОВАЗа Николя Мор — так что пересуды о его нелюбви к гонкам беспочвенны.

Уроженец Свердловска Ладыгин в какой-то период защищал интересы завода — и очень успешно. Но затем ушел в частные команды и выступал в зарубежных гонках на выносливость, в том числе в Ле-Мане. Однако в Тольятти его по-прежнему считают своим, и даже местная пресса именует его «многоопытным тольяттинцем». И правильно делают, поскольку Кирилл вновь подписал контракт с Lada Sport, о чем объявили в канун Рождественской гонки.