Hyundai Grand Santa Fe против Kia Sorento Prime: кто круче?!

Hyundai Grand Santa Fe и Kia Sorento PrimeHyundai Grand Santa Fe и Kia Sorento Prime
Хотя оба этих кроссовера — продукт глобальный, главный целевой рынок находится за океаном. Там большие семиместные паркетники в чести, причем давно. Что не помешало локализовать их у нас. Grand Santa Fe и Sorento Prime построены на единой платформе. Но если у Kia есть большой Mohave, то в стане Hyundai именно Grand Santa Fe — флагманский кроссовер марки. Высокому статусу вторят и габариты — Santa имеет почти пятиметровую длину, а Sorento на 120 мм короче. Если по ширине на втором ряду сидений паритет, то по запасу пространства для ног Санта просторнее. Еще больше разница в длине ощущается на третьем ряду. Если в Санта Фе взрослые седоки без особого дискомфорта перенесут недолгую поездку, то в Соренто взрослому на галерке будет совсем неуютно. И хотя у Киа есть свой блок климат-контроля для третьего ряда, с его помощью можно менять лишь интенсивность обдува. В то время как в Санта Фе на третьем ряду регулируется и температура. Интересно, что второй ряд в обоих автомобилях лишен персонального климата.
Hyundai Grand Santa FeПолностью «электрифицированное» водительское сиденье не разочаровывает ни набором регулировок, ни своим профилем. По части отделений и боксов у Grand Santa Fe полный порядок.
Kia Sorento PrimeКресло Соренто с удлиненной подушкой неплохо по плотности и набору регулировок. Но профиль чуть хуже — не хватает опоры в плечах.
Для двоих пассажиров на втором ряду Hyundai раздолье, но втроем тесновато. Задние сиденья можно сдвинуть вперед или назад, задается и наклон спинок. Киа, хотя и короче на 120 мм, но на втором ряду лишь на толику теснее, регулировки сидений такие же.
Kia Sorento PrimeТретий ряд Hyundai подойдет только для коротких поездок. На большие расстояния взрослым седокам тут не высидеть.
Hyundai Grand Santa FeПоследний ряд Kia еще теснее, чем в Grand Santa Fe. Тут разница в длине автомобилей чувствуется острее всего.
С точки зрения дизайна интерьер Санты — стопроцентный Hyundai. Тоже самое можно сказать и о материалах отделки. И хотя в оформлении салона много светлых тонов, особой элегантности это не добавляет. Интерьер Киа смотрится солидней, но однообразие цветов вскоре угнетает. Зато к качеству материалов никаких вопросов.
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Hyundai Grand Santa FeПриборы у Hyundai классические и упрятаны в глубокие колодцы. Ни к дизайну, ни к считываемости информации претензий нет.
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Hyundai Grand Santa FeШирокий центральный тоннель Hyundai позволил разместить не только два подстаканника, но и клавиши электронного ручника, а также обогрева или вентиляции сидений.
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Kia Sorento PrimeПанель приборов Kia выстроена вокруг большого спидометра. Верный признак того, что во главу угла автомобиля поставлен комфорт, а не динамика.
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Kia Sorento PrimeЦентральный тоннель в Киа тоже широк. В отличие от Santa Fe, кнопку блокировки межосевой муфты поместили рядом с селектором АКП, что логично.
Ждать феноменальной проворности от полноразмерных паркетников было бы наивно. Руль Hyundai чуть перетяжелен во время маневров на парковке, зато с ростом скорости сохраняется чувство обратной связи. Рулевое колесо Киа требует меньше усилий на малых скоростях, но при резких маневрах ему не хватает чистоты реакций. А, впрочем, так ли это важно? Комфорт для подобных автомобилей должен стоять во главе угла. И действительно, в качестве расплаты за «проходную» настройку рулевого управления Sorento Prime балует тишиной и плавностью хода. А вот Hyundai недостает ни того, ни другого. Он жестче отрабатывает поперечные неровности и острее реагирует на колею. Удивительно, что в загруженном состоянии ситуация лишь усугубляется.
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Hyundai Grand Santa FeПо нашим замерам багажник Hyundai вмещает лишь 156 литров. Но это в семиместном варианте. С двумя рядами объем увеличивается до 524 литров.
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Kia Sorento PrimeБагажник Киа немного меньше. 144 литра в семи- и 504 литра в пятиместном варианте.
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Hyundai Grand Santa FeВ подполье Hyundai можно уложить лишь небольшую сумку с дорожным набором.
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Kia Sorento PrimeПодполье Киа также не блещет объемом. Много сюда не положишь.
Различия энерговооруженности проще найти в технических характеристиках, нежели почувствовать за рулем. Под капотом Соренто проверенный 3,3-литровый агрегат с распределенным впрыском. А у Санты — 3,0-литровый двигатель с непосредственным впрыском топлива. Оба выдают удобные с точки зрения налогов 250 л.с. и состыкованы с 6-ступенчатой гидромеханикой.
Hyundai Grand Santa FeHyundai Grand Santa Fe неплохо чувствует себя на дороге до тех пор, пока она ровная. Неровности и колею автомобиль не любит.
Kia Sorento PrimeKia Sorento Prime не выдающийся автомобиль с точки зрения управляемости, зато ездовой комфорт на достойном уровне.
Разумеется, V-образной шестерки, какой бы схема впрыска у нее ни была, для таких больших автомобилей маловато. Вот и разгон иначе, как уже набившим оскомину термином «достаточный» не назовешь. Расход топлива при этом тоже «достаточный». Даже при деликатном обращении с педалью акселератора, Hyundai требовал до 12 л/100 км. А Киа с менее прогрессивным двигателем еще на литр прожорливее. В итоге — ни динамики, ни экономичности.
Hyundai Grand Santa FeЖдать прыти от связки атмосферного V6 и 6-ступенчатого автомата не стоит. Аппетит при этом почти 12 л/100 км в спокойном ритме.
Kia Sorento Prime3,3-литровой «шестерки» едва хватает для уверенного разгона. Как и Santa Fe, Kia не поражает динамикой. При этом он потребляет до 13 литров на каждую сотню.
Одинаково выступили корейские паркетники и на наших роликах. Когда платформы оказались под одним передним и одним задним колесами, оба автомобиля преодолели препятствия. Но диагональю все и закончилось. Стоило поставить на платформы три колеса, как Kia и Hyundai спасовали.
Hyundai Grand Santa FeНа роликах Санта уверенно справился с диагональю, но когда на земле осталось лишь одно колесо, автомобиль сдался.
Kia Sorento PrimeНа роликовых платформах Киа выступил один в один как Hyundai. С диагональю справился, но дальше дело не пошло.
Прежде чем выезжать на серьезное бездорожье, стоит несколько раз хорошо подумать. Ведь геометрической проходимостью ни один из них не блещет. Под обеими осями дорожный просвет меньше 200 мм, а углы въезда и съезда вполне сопоставимы с легковыми автомобилями. Так что Sorento и Santa Fe скорее очень большие универсалы. Их стихия — скользкие дороги или не самый глубокий снег. Но кто же из них лучше? Хотя Santa Fe с приставкой Grand на толику азартнее в управлении, это вряд ли будет решающим критерием для тех, кому нужен большой кроссовер. Мое предпочтение, пусть и с микроперевесом, на стороне Kia Sorento Prime. Пусть этот автомобиль чуть хуже управляется, зато он комфортнее. А более гуманные ценник лишь добавляют Sorento очков.
Hyundai Grand Santa FeСанта Фе не вседорожник. Скромный клиренс в 175 мм и небольшие углы въезда и съезда не товарищи на бездорожье.
Kia Sorento PrimeУглы съезда и въезда у Sorento схожи с Santa Fe, как и дорожный просвет. Потому и ждать чего-то на бездорожье от него не стоит.