Hyundai Grand Santa Fe против Kia Sorento Prime: кто круче?!

Так ли похожи близкие родственники из Кореи, как кажется на первый взгляд? Сравниваем Hyundai Grand Santa Fe и Kia Sorento Prime.

Hyundai Grand Santa Fe и Kia Sorento Prime Hyundai Grand Santa Fe и Kia Sorento Prime

Хотя оба этих кроссовера — продукт глобальный, главный целевой рынок находится за океаном. Там большие семиместные паркетники в чести, причем давно. Что не помешало локализовать их у нас. Grand Santa Fe и Sorento Prime построены на единой платформе. Но если у Kia есть большой Mohave, то в стане Hyundai именно Grand Santa Fe — флагманский кроссовер марки. Высокому статусу вторят и габариты — Santa имеет почти пятиметровую длину, а Sorento на 120 мм короче. Если по ширине на втором ряду сидений паритет, то по запасу пространства для ног Санта просторнее. Еще больше разница в длине ощущается на третьем ряду. Если в Санта Фе взрослые седоки без особого дискомфорта перенесут недолгую поездку, то в Соренто взрослому на галерке будет совсем неуютно. И хотя у Киа есть свой блок климат-контроля для третьего ряда, с его помощью можно менять лишь интенсивность обдува. В то время как в Санта Фе на третьем ряду регулируется и температура. Интересно, что второй ряд в обоих автомобилях лишен персонального климата.

Hyundai Grand Santa Fe Полностью «электрифицированное» водительское сиденье не разочаровывает ни набором регулировок, ни своим профилем. По части отделений и боксов у Grand Santa Fe полный порядок. Kia Sorento Prime Кресло Соренто с удлиненной подушкой неплохо по плотности и набору регулировок. Но профиль чуть хуже — не хватает опоры в плечах.

Для двоих пассажиров на втором ряду Hyundai раздолье, но втроем тесновато. Задние сиденья можно сдвинуть вперед или назад, задается и наклон спинок. Киа, хотя и короче на 120 мм, но на втором ряду лишь на толику теснее, регулировки сидений такие же. Kia Sorento Prime Третий ряд Hyundai подойдет только для коротких поездок. На большие расстояния взрослым седокам тут не высидеть. Hyundai Grand Santa Fe Последний ряд Kia еще теснее, чем в Grand Santa Fe. Тут разница в длине автомобилей чувствуется острее всего.

Эргономика водительского места не без изъянов. В Киа, в целом, удобное кресло, разве что водителю слегка не хватает поддержки в области плеч. Отличный руль, обтянутый гладкой кожей. Но, чтобы дотянуться до дисплея мультимедиасистемы, приходится отрываться от спинки сиденья. В Санте также стоило лучше проработать центральную консоль — ее компоновка требует привыкания. Хотя к развлекательному комплексу тут тянуться не надо. Мультифункциональный руль Santa Fe не так удобен — чтобы нажать на некоторые кнопки, приходится убирать руку с привычного места хвата.