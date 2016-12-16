Стоп, машина! Зачем перекрыли импорт подержанных иномарок

Несмотря на действие повышенных пошлин и утилизационного сбора, спрос на подержанные машины из-за границы не прекращался, а в последнее время даже рос. Однако с введением требований по установке системы ЭРА-ГЛОНАСС поставки б/у иномарок прекратились и, возможно, уже навсегда.

Поток «автохлама»

Пожалуй, для многих российских автомобилистов первой иномаркой в их жизни был ввезенный из-за рубежа секонд-хэнд. В начале 2000-х в нашу страну ежегодно поставлялось почти по 300 тыс. подержанных машин (в рекордном 2002-м — свыше полумиллиона!), которые занимали до 80% общего объема автомобильного импорта. Однако заградительные пошлины на иномарки с пробегом, введенные в 2009-м, обрушили объемы их ввоза более чем в 40 раз, а доля их сократилась всего до 2%. Окончательную точку на импорте поставил утилизационный сбор, установленный в 2012 году. И вот в минувшем году поставки бэушных автомобилей впервые с тех пор резко возросли. Согласно данным «АСМ-холдинга», за январь-ноябрь 2016 года в нашу страну было ввезено 17,3 тыс. подержанных иномарок, что вдвое больше по сравнению с низкой базой предыдущего года. В результате их доля в объеме поставок подскочила почти до 8%, хотя в структуре вторичного авторынка остается незначительной и не достигает даже 0,5%.

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По словам экспертов «Avito Авто», рост импорта автомобилей с пробегом в 2016 году является следствием сразу нескольких экономических и законодательных факторов. Частично этому способствовало снижение таможенных пошлин до 23%, частично — превентивный ажиотаж, вызванный вступлением в силу ограничений по обязательствам членства в ВТО. Кроме того, позитивная динамика стала возможной на фоне существенного повышения стоимости новых иномарок, из-за чего автолюбители, заинтересованные в покупке японских или немецких машин, были вынуждены уйти на вторичку.

С учетом того, что рубль показывал постепенное восстановление на протяжении прошлого года, ввоз подержанных иномарок действительно стал более выгодным, чем прежде. В то же время цены на новые автомобили, вопреки валютным курсам, продолжали расти — в среднем на 15% по итогам 2016 года, гласят данные агентства «Автостат».


«Многие потребители смирились с тем, что новое ценообразование — это не временное явление, и стали покупать машины за бугром. В основном это люди, уже имеющие опыт эксплуатации привезенных автомобилей и понимающие разницу между дилерскими машинами с пробегом и импортными», — говорит директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

Право руля!

Безусловным фаворитом у покупателей импортного секонд-хэнда традиционно является Toyota. За январь-ноябрь прошлого года ввоз автомобилей этой марки вырос в 2,5 раза, до 9,7 тыс. единиц, что составляет более 55% в общем объеме поставок. На втором месте по популярности идет Nissan с показателем 3,8 тыс. ввезенных бэушек (+77%), а замыкает тройку лидеров Honda, чей результат составил 1,9 тыс. машин (+86%). В целом, автомобили японских брендов занимают львиную долю в объеме поставок (более 99%), при этом ввозятся машины и таких марок, которые в России официально не представлены — например, Daihatsu.

Как поясняет директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артем Самородов, это обусловлено тем, что основные поступления автомобилей с пробегом из-за рубежа приходятся на Дальний Восток. Машины из Японии по-прежнему являются там более выгодной покупкой, чем бюджетные автомобили отечественного производства или иномарки, выпущенные в европейской части континента.

«Доминирование „японок“ объясняется тем, что это машины с объемом двигателя до 1,5 л, а значит, их выгоднее ввозить в Россию. Например, в эту категорию попадает Toyota Prius, который очень распространен на Дальнем Востоке. Toyota и Nissan — наиболее востребованные и ликвидные марки из японских, чем и обусловлена их популярность. По классам привозят малолитражки, машины С-класса и кейкары. При этом дальше Приморья и Хабаровска они не идут, поскольку люди там уже опасаются машин с правым рулем», — рассказывает директор по продукту CarPrice Роман Абрамов.

Также в прошлом году зафиксированы единичные поставки подержанных автомобилей таких премиум-марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lamborghini. Эксклюзивные машины чаще всего импортируются из Европы в Центральный регион России.

«Поставки автомобилей премиум-класса были и будут всегда. Для богатых людей нет кризиса и других преград, зачастую они готовы переплачивать, чтобы получить определенную комплектацию или редкую машину», — констатирует Денис Еременко.

Стоп, машина! Зачем перекрыли импорт подержанных иномарок

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Комментарии (23)

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А что плохого в том, что импортного хлама будет меньше? Что плохого в том, что в Россию перестанут ввозить «утопленников» после ураганов, «светлячков» после фукусимы? Думаю в скором времени выйдет статья с примерным заголовком: «В России ужесточили требования безопасности для новых автомобилей!», введут наличие обязательных систем безопасности, без которых невозможно будет производить и продавать автомобили. И поверьте опять будет куча недовольных, опять будут разговоры 15-летних про то как они в «Советском Союзе» разъезжали на 20 летних иномарках с правым рулем не пристегнутые к дет. креслу и что опять их бедных преследует правительство :)

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+4
Рыжий Леонид

Плохо, что отечественного хлама будет больше.

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-11
Каплан Илья

Дык по Вашим же постам ясно стало, что отечественный автопром полностью распадается на атомы через полчаса с начала эксплуатации :) Вот будет повод Вазу да и не только ему поднять качество своей продукции :)

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+5
Рыжий Леонид

Какой повод?
Отсутствие конкуренции?
Это повод, да:)
В совке, вон, конкуренции не было, так платформу ГАЗ 24 аж до 2008 года выпускали:) Сколько на Весту отведем? Лет 40?:)

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-5
Рыжий Леонид

Забыли написать про собранные в один из трёх, прибалтийскими слесарями. По кому будет удар, так по этим самым нелегальным мастерским в Прибалтике, где они восстанавливают помойки.

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+3
DOS

+

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+2

Зачем перекрыли импорт подержанных иномарок? Любыми способами хоть немного наш автопром поддержать. С экономической точки зрения абсолютно логично, несмотря на недовольство наших граждан.

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-5

Всё правильно, зачем нам эти инотазы? В России выпускают много хороших иномарок. Ну и Автоваз набирает обороты.

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0

На 31 декабря 2015 года Группа «Автоваз» контролируется офшорной компанией Alliance Rostec Auto B.V., которая в свою очередь представляет интересы группы инвесторов со следующими правами голоса: Renault s.a.s — 50 % (-1 акция) ; Госкорпорация Ростех — 32,87 %; Nissan International Holdings B.V. — 17,13 %. Угу, две буржуазии пропускаем...
Госкорпорация Ростех, состав: АО «Вертолёты России»
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК)
АО «Объединенная приборостроительная корпорация»
ОАО «НПО „Высокоточные комплексы“
„Технодинамика“
АО „Концерн „Радиоэлектронные технологии““
АО „Российская электроника“
ОАО „РТ-Химкомпозит“
ОАО „Станкопром“
ОАО „РТ-Авто“
ОАО „Концерн „Автоматика“
„Национальная иммунобиологическая компания“
АО „НПК „Техмаш“
АО „СИБЕР“ — Системы Инновационной Безопасности России
Холдинг „Швабе“
ОАО „Концерн „Калашников“
КТО КОНКРЕТНО ИЗ ЭТИХ РЕБЯТ ПООБЕЩАЛ, ЧТО ПО НОЧАМ НЕ СПИТ, ВСЕ ДУМАЕТ КАК ДЛЯ МЕХАНИЗАТОРА ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬ СДЕЛАТЬ?
Продолжаем активно минусовать, товарищи из светлого будущего!

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-9
ghgjgh

Для тех, кого столько букв подряд пугает, попроще — какого Андерсена сюда не пригласи, все равно получится Мисраль.

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-8

когда уже сдохнет этот автотаз...

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-9

Дальневосточников очень гнобят такими законами. У них даже госструктуры на прулях раскатывают. Россия же большая страна с неразвитой инфраструктурой. Ну дайте хотяб шанс ввозить авто, тем более что пишут доля импорта б/у мала — зачем тогда отнимать альтернативу?

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-9

По всей видимости, прошли времена, когда бремя утилизации ложилось на плечи наших граждан. Пусть аборигены Ниппон коку сами теперь справляются с этой проблемой, а европейцы строят станции утилизации. С них ещё раньше налог надо было брать за ввоз утиля, а не платить за этот автохлам.

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+6

Будем ездить теперь на одноразовом новоделе, самого отстойного качества, покупая его за безумные деньги! Вот это я понимаю. Все для народа!!! )))

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-12
Станислав

Не совсем так. Сейчас тут другие традиции, на что я всячески пытаюсь обратить внимание Редакторов Журнала — за ночь два тазовода переминусуют все от начала до конца, видимо семейный подряд ИЧП ПБЮЛ.

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-13
Станислав

Ну да, у нас все во имя человека, все для блага человека и все мы знаем этого человека! :)

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-9

Статью не читал, но осуждаю.

Импорт перекрыли ради бракоделов с известных всем заводов.
Потому что тех, кто добровольно покупает продукцию, которую они называют автомобилями, осталось очень немного.
В этой стране не привыкли к плюрализму мнений и всегда гнут линию, выгодную лишь некоторым. Вот и всё.

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-10
Василич Обыватель

Та, по сравнению с хохмой обращения к Президенту от ведущих Банков не переводить принудительно тружеников на карту «Мир», якобы заботясь об их свободе выбора — это же такая «мэлоч». Театр абсурда, два плюс два давно превратилось в любую цифру, все движения укладываются в формулу «впихнуть невпихуемое».

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-11
Василич Обыватель

Ну даже в Америке с их развитой конкуренцией Трамп собирается поприжать не местных производителей. По поводу бракоделов — без конкуренции все им сходит с рук. Как то так)))

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+5

Ну, в общем как в старом бородатом анекдоте «у кого резина лучше?». Конечно у нас — «один в галошах с пятого этажу рухнул, сам вдребезги — галошам ни.....чего...».

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-12

В странах, где есть свой автопром, защищают его от подержаных иномарок.
У России свой путь: мы защищаем Рено от б/у Тойоты и новые Тойоты от б/у Тойоты.
Красота!
Патриотизм!
Ура!

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-11

«Для богатых людей нет кризиса и других преград, зачастую они готовы переплачивать, чтобы получить определенную комплектацию или редкую машину„- короче — с жиру бесятся

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-3
Горбачев Евгений

пишут что уже гражданин из РФ заказал себе Бугати Широн за 220 миллионов рублей. Я думаю слесарь какого нибудь «Уралвагона» себе приобрел по тайге за грибами ездить.

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-3