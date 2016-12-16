Стоп, машина! Зачем перекрыли импорт подержанных иномарок

Несмотря на действие повышенных пошлин и утилизационного сбора, спрос на подержанные машины из-за границы не прекращался, а в последнее время даже рос. Однако с введением требований по установке системы ЭРА-ГЛОНАСС поставки б/у иномарок прекратились и, возможно, уже навсегда.

Поток «автохлама»

Пожалуй, для многих российских автомобилистов первой иномаркой в их жизни был ввезенный из-за рубежа секонд-хэнд. В начале 2000-х в нашу страну ежегодно поставлялось почти по 300 тыс. подержанных машин (в рекордном 2002-м — свыше полумиллиона!), которые занимали до 80% общего объема автомобильного импорта. Однако заградительные пошлины на иномарки с пробегом, введенные в 2009-м, обрушили объемы их ввоза более чем в 40 раз, а доля их сократилась всего до 2%. Окончательную точку на импорте поставил утилизационный сбор, установленный в 2012 году. И вот в минувшем году поставки бэушных автомобилей впервые с тех пор резко возросли. Согласно данным «АСМ-холдинга», за январь-ноябрь 2016 года в нашу страну было ввезено 17,3 тыс. подержанных иномарок, что вдвое больше по сравнению с низкой базой предыдущего года. В результате их доля в объеме поставок подскочила почти до 8%, хотя в структуре вторичного авторынка остается незначительной и не достигает даже 0,5%.

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По словам экспертов «Avito Авто», рост импорта автомобилей с пробегом в 2016 году является следствием сразу нескольких экономических и законодательных факторов. Частично этому способствовало снижение таможенных пошлин до 23%, частично — превентивный ажиотаж, вызванный вступлением в силу ограничений по обязательствам членства в ВТО. Кроме того, позитивная динамика стала возможной на фоне существенного повышения стоимости новых иномарок, из-за чего автолюбители, заинтересованные в покупке японских или немецких машин, были вынуждены уйти на вторичку.

С учетом того, что рубль показывал постепенное восстановление на протяжении прошлого года, ввоз подержанных иномарок действительно стал более выгодным, чем прежде. В то же время цены на новые автомобили, вопреки валютным курсам, продолжали расти — в среднем на 15% по итогам 2016 года, гласят данные агентства «Автостат».

«Многие потребители смирились с тем, что новое ценообразование — это не временное явление, и стали покупать машины за бугром. В основном это люди, уже имеющие опыт эксплуатации привезенных автомобилей и понимающие разницу между дилерскими машинами с пробегом и импортными», — говорит директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

Право руля!

Безусловным фаворитом у покупателей импортного секонд-хэнда традиционно является Toyota. За январь-ноябрь прошлого года ввоз автомобилей этой марки вырос в 2,5 раза, до 9,7 тыс. единиц, что составляет более 55% в общем объеме поставок. На втором месте по популярности идет Nissan с показателем 3,8 тыс. ввезенных бэушек (+77%), а замыкает тройку лидеров Honda, чей результат составил 1,9 тыс. машин (+86%). В целом, автомобили японских брендов занимают львиную долю в объеме поставок (более 99%), при этом ввозятся машины и таких марок, которые в России официально не представлены — например, Daihatsu.

Как поясняет директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артем Самородов, это обусловлено тем, что основные поступления автомобилей с пробегом из-за рубежа приходятся на Дальний Восток. Машины из Японии по-прежнему являются там более выгодной покупкой, чем бюджетные автомобили отечественного производства или иномарки, выпущенные в европейской части континента.

«Доминирование „японок“ объясняется тем, что это машины с объемом двигателя до 1,5 л, а значит, их выгоднее ввозить в Россию. Например, в эту категорию попадает Toyota Prius, который очень распространен на Дальнем Востоке. Toyota и Nissan — наиболее востребованные и ликвидные марки из японских, чем и обусловлена их популярность. По классам привозят малолитражки, машины С-класса и кейкары. При этом дальше Приморья и Хабаровска они не идут, поскольку люди там уже опасаются машин с правым рулем», — рассказывает директор по продукту CarPrice Роман Абрамов.

Также в прошлом году зафиксированы единичные поставки подержанных автомобилей таких премиум-марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lamborghini. Эксклюзивные машины чаще всего импортируются из Европы в Центральный регион России.

«Поставки автомобилей премиум-класса были и будут всегда. Для богатых людей нет кризиса и других преград, зачастую они готовы переплачивать, чтобы получить определенную комплектацию или редкую машину», — констатирует Денис Еременко.