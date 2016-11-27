Lada Granta лифтбек: количество против качества

Стоит ли «упакованная» Лада Гранта своих денег?

Lada Granta
Lada Granta

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Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекLada Granta лифтбек
Lada Granta лифтбек

Мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигацией и поддержкой Bluetooth. Датчики света и дождя, обогрев лобового стекла, электроприводы всех стекол, климат- и даже круиз-контроль… На страже активной безопасности — ABS, EBD (система распределения тормозных усилий) и ESC (система курсовой устойчивости). За пассивную отвечают фронтальные подушки безопасности и три подголовника на заднем сиденье. Само собой, есть такие нехитрые опции, как центральный замок, обогрев передних сидений и крепления Isofix на задних. И да, всё это — скромная Лада Гранта лифтбек, пусть и в топовом для себя исполнении «Люкс/Навигация». Еще недавно такая машина стоила 571 200 рублей, но после новогоднего пересмотра прайс-листа подорожала до 586 200 рублей. Согласитесь, чертовски заманчиво получить подобный набор опций по такой — все еще привлекательной — цене. Вот только нужно ли все это в Гранте?

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекК информативности приборов вопросов нет. В верхнем окошке отображается также информация о настройках круиз-контроля — удобно.
К информативности приборов вопросов нет. В верхнем окошке отображается также информация о настройках круиз-контроля — удобно.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекВыключать мультимедийную систему «Ителма» нужно принудительно — она не «глохнет» вместе с машиной. За несколько лет АВТОВАЗ так и не удосужился исправить ситуацию.
Выключать мультимедийную систему «Ителма» нужно принудительно — она не «глохнет» вместе с машиной. За несколько лет АВТОВАЗ так и не удосужился исправить ситуацию.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекИнтерьер Гранты неплохо задуман, но реализован на троечку. Мультимедийная система живет своей жизнью, усилия на крутилках неравномерные, часть фурнитуры — родом из девяностых, а обилие серебрянки, нанесенной на шагреневый пластик, дополнительно удешевляет салон.
Интерьер Гранты неплохо задуман, но реализован на троечку. Мультимедийная система живет своей жизнью, усилия на крутилках неравномерные, часть фурнитуры — родом из девяностых, а обилие серебрянки, нанесенной на шагреневый пластик, дополнительно удешевляет салон.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекРасположение USB-слота вызывает искреннее непонимание.
Расположение USB-слота вызывает искреннее непонимание.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекУправлять функциями круиз-контроля предлагают кнопками на правом подрулевом рычажке.
Управлять функциями круиз-контроля предлагают кнопками на правом подрулевом рычажке.

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Смотрится лифтбек отменно. На мой взгляд, пятидверка куда гармоничнее седана с его грузными задними фонарями. А если смотреть на Ладу издали в туманный день, Гранта и вовсе — почти баварская «трешка» GT. Пятнадцатидюймовые литые диски, повторители указателей поворота в боковых зеркалах — современно и модно. В общем, лифтбек выглядит на свои деньги и даже дороже. Ровно до тех пор, пока не потянешь за тугую ручку двери и не окажешься на водительском кресле.

Самое досадное, что проблемы Гранты отнюдь не фундаментальны. С эргономикой и геометрией посадки здесь, в целом, не так плохо. Жаль только, кресло водителя установлено высоковато и опустить его ниже никак не получится. И регулировка руля по высоте ограничивается тридцатью пятью миллиметрами (в Логане диапазон вдвое больше). Однако эти нюансы нельзя однозначно отнести к недостаткам. А вот другие интерьерные мелочи — можно. И этих мелочей — миллиард.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекПолулитровая бутылка воды в подстаканнике не затруднит доступ к климатическому блоку, а более крупная сюда просто не влезет. Здесь же расположены клавиши, отвечающие за обогрев сидений.
Полулитровая бутылка воды в подстаканнике не затруднит доступ к климатическому блоку, а более крупная сюда просто не влезет. Здесь же расположены клавиши, отвечающие за обогрев сидений.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекСелектор робота хорошо лежит в руке и ходит по пазу с легким приятным усилием. А вот его основание выглядит так, будто гаражные мастера устанавливали этот рычаг на место обычной «мешалки».
Селектор робота хорошо лежит в руке и ходит по пазу с легким приятным усилием. А вот его основание выглядит так, будто гаражные мастера устанавливали этот рычаг на место обычной «мешалки».

Мультимедийная система «Ителма» при первом знакомстве не вызывает лишних вопросов: здесь адекватное по структуре меню, сносное быстродействие и нормальный сенсор тачскрина. Вот только выключать мультимедийку каждый раз придется вручную — она не «глохнет» вместе с машиной. Больше того, мне невдомек, для чего АВТОВАЗу в принципе понадобилось это головное устройство — ведь альянсу Lada-Renault-Nissan доступен мультимедийный комплекс LG (такой ставят на XRAY, Logan, Kaptur и Duster), который превосходит «Ителму» и графикой, и быстродействием. Неужели корейская мультимедийка принципиально дороже?

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекДверной пульт удобен.
Дверной пульт удобен.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекКарманы в передних дверях — средних размеров и весьма скромной глубины. Для более-менее ценных вещей лучше поискать другое место.
Карманы в передних дверях — средних размеров и весьма скромной глубины. Для более-менее ценных вещей лучше поискать другое место.

Неприятный осадок оставляет порт USB, размещенный с внутренней стороны торца бардачка. Расстраивает и неравномерное усилие на «барашках» климатического блока, и фурнитура от еще более ранних вазовских машин (полюбуйтесь рукояткой ручника). Добило обилие серебрянки: она присутствует на элементах панели и шагреневом пластике дверных ручек. Согласно чьему-то доброму замыслу такое решение должно было придать салону солидности, но на деле произвело обратный эффект. Интерьер Гранты отстает от экстерьера и каждую секунду напоминает о том, что сидишь в очень бюджетной машине.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекНесмотря на покатую крышу, места над головой задних пассажиров вполне достаточно. Ширина позволяет нормально расположиться троим взрослым.
Несмотря на покатую крышу, места над головой задних пассажиров вполне достаточно. Ширина позволяет нормально расположиться троим взрослым.

А вот задний ряд порадовал. Несмотря на покатую крышу, места над головой здесь ничуть не меньше, чем в седане Ravon Nexia (он же Chevrolet Aveo предыдущего поколения). Таким образом, даже при росте 185–190 см можно разместиться довольно комфортно. Поездки сзади втроем также не доставят дискомфорта, хотя в плечах Гранта слегка жмет. Тот же Renault Logan в этом смысле заметно просторнее. Отчасти Гранта-лифтбек отыгрывается за счет вместительного багажника. В чистом объеме он проигрывает логановскому 4 литра (396 л против 400 л — по нашим замерам), но по удобству превосходит в разы. Сюда запросто влезет велосипед для взрослого в сборе или достаточно габаритная бытовая техника.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекБольшой (400 л) функциональный багажник — конек Гранты-лифтбек. Кстати, погрузочная высота небольшая — всего 65 см.
Большой (400 л) функциональный багажник — конек Гранты-лифтбек. Кстати, погрузочная высота небольшая — всего 65 см.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекПод полом запаска на 14-дюймовом штампованном диске. Владельцы базовых Грант не испытают никаких неудобств. А вот обладатели топовых версий смогут использовать ее лишь как временный «костыль».
Под полом запаска на 14-дюймовом штампованном диске. Владельцы базовых Грант не испытают никаких неудобств. А вот обладатели топовых версий смогут использовать ее лишь как временный «костыль».

Честно говоря, в сотый раз рассказывать про недостатки и особенности работы вазовского робота нет никакого желания. Да и большого смысла также нет — вы либо сами прекрасно осведомлены о безнадежности АМТ, либо абсолютно уверены в том, что коробка — чудо чудное, а журналисты — продажные лентяи и просто не научились с ней обращаться. В общем, подчеркните нужное и давайте двигаться дальше. Благо, Гранта дает достаточно других поводов поговорить о себе.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекДинамики 106-сильного мотора Гранте хватает даже за городом, но однодисковый робот зачастую бездарно растрачивает таланты удачного шестнадцатиклапанника. Время от времени коробка еще и «поет» под нагрузкой.
Динамики 106-сильного мотора Гранте хватает даже за городом, но однодисковый робот зачастую бездарно растрачивает таланты удачного шестнадцатиклапанника. Время от времени коробка еще и «поет» под нагрузкой.

Под капотом нашей машины — 1,6-литровый шестнадцатиклапанник мощностью 106 л.с. Надо сказать, мотор хороший. Если бы робот не растрачивал его таланты впустую, наш лифтбек можно было бы запросто назвать одним из самых динамичных автомобилей в классе. Не по секундам, так по ощущениям. При всем этом Гранта очень экономична: реальный расход составил 7 л топлива на трассе и 8,5 л/100 км в городе. Отчасти причина в том, что машина достаточно легкая. Измеренная нами снаряженная масса — всего 1097 кг. Основные конкуренты на 50–100 кг тяжелее.

Lada Granta лифтбек

Lada Granta лифтбекЭнергоемкие подвески — одна из сильных сторон машины. Да и шумоизоляция по меркам класса неплоха. В общем, уровень ездового комфорта хороший. Пассажиры будут довольны.
Энергоемкие подвески — одна из сильных сторон машины. Да и шумоизоляция по меркам класса неплоха. В общем, уровень ездового комфорта хороший. Пассажиры будут довольны.

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Энергоемкость подвесок Лады вне всяческих похвал. С разбитым асфальтом и грунтовками под колесами Гранта справляется ничуть не хуже Логана, чьим подвескам поют дифирамбы с поразительной частотой. Жаль только, по части управляемости «россиянка» недотягивает до основных конкурентов. Обратной связи на руле Гранты гораздо меньше, чем хочется. И даже на приличных скоростях руль раздражает пугающей невесомостью. К эффективности тормозов вопросов нет, а вот нелинейное усилие на педали понравится не всем.

Стоит ли такая Гранта своих денег? На этот вопрос каждый ответит для себя сам. Если длинный список опций греет вам душу, то почему бы и нет? Да — многие из них работают неидеально, но в целом такой автомобиль имеет право на существование. Если же вам интересно мое мнение, в свою семью такую машину я никогда не куплю — благо вариантов даже в этом бюджете более чем достаточно. За те же деньги можно приобрести чуть более скромную по части опций Гранту (либо Datsun) с классическим автоматом Jatco. А можно отказаться от автоматической трансмиссии, доплатить около 50 тысяч рублей и купить что-нибудь из связки Volkswagen Polo — Hyundai Solaris — Kia Rio. С механической коробкой передач, парой подушек безопасности, простым кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Вся эта троица едет куда породистее, и каждый из этих автомобилей сделан с большим уважением к будущим владельцам. Лично для меня эти качества важнее навигационной системы и круиз-контроля. А для вас?

Lada Granta лифтбек: количество против качества
Lada Granta лифтбек: количество против качества
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Отзывы о LADA Granta (4)

LADA 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

резвая проходимость как у нивы спокойно лезет где иномарка такого же класса ляжет на брюхо.салон научились бы лепить была бы супер авто.

Недостатки:

один раз съездил на дальняк и все загремело багажник.салон и т.д. ит.п.

Комментарий:

какие дороги такие и машины.

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Комментарии (108)

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ув. Модератор сайта — обратите на  количество плюсов и минусов в комментариях к этой статье — тут что-то не чисто и не вяжется ни с какой реальностью, разберитесь пожалуйста.

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-1
Кузьмин Дмитрий

Это тазофобы минусуют а тазофилы плюсуют ! 
Как только новость или статья с упоминанием слов Лада, ВАЗ, АВТОВАЗ, так всегда такое бурное количество плюсов и минусов ! 

ЗР спецом такую платформу сайта поставил для остроты очучений....

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0

«Вот только выключать мультимедийку каждый раз придется вручную — она не „глохнет“ вместе с машиной.»
Наоборот, считаю это плюсом. В Дастере, как раз очень не понравилось, что музыка выключается с зажиганием. Допустим, жду я кого-то, мне что, в тишине сидеть? или жечь бензин вхолостую? или сажать аккумулятор (вентилятор салона, дхо и прочее) при включенном зажигании, но незаведенном моторе? Где-нибудь на природе на пикнике тем более.

«Неприятный осадок оставляет порт USB, размещенный с внутренней стороны торца бардачка.»
Вы флешку каждые 5 минут меняете? Я за 4,5 года флешку из магнитолы вынимал раз 5 всего, на ней музыки часов на 15 без повторов. В чем проблема вообще не понимаю.

«комплекс LG (такой ставят на XRAY, Logan, Kaptur и Duster), который превосходит „Ителму“ и графикой, и быстродействием»
Если в Дастере 2013 г/в ставилась такая же, то ее даром не надо. Взять к примеру ту же флешку. При выключении музыки и последующем включении (допустим, в магазин я пошел) играть начинает не с того же трека, на котором выключилась, а сначала либо вообще дальше по треки пролистывает и включается с непредсказуемого. Напрягает это прилично. К тому же между альбомами листать она не умеет, приходится искать конкретный трек через все сотни треков.

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+1

Гранта позиционировалась изначальна как замена классики, т.е бюджетная машина. С такой дикой ценой авто неактуально, есть смысл брать только бедные комплектации.

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+18
. Николас

Да сейчас вообще на все новые авто цены дикими стали и посему есть смысл брать только бедные комплектации среди «бюджеток» если основная масса покупателей этих «бюджеток» кредитные концы с концами с трудом сводит. А уж Гранту так вообще можно легко и Б/У брать. Она что новая, что Б/У — суть едина.

«Гранта 2012 года.Пробег 45000км. Появилась коррозия по дверям и на крыше. По гарантии заменили генератор. Потом срезало болт шкива генератора на двигателе. Видать или болт был с дефектом или на заводе перетянули. Сейчас поменял стартер, перестала машина зимой заводиться.Что то с обмоткой скорее всего. Задняя дверь постоянно не дооткрывается. машина за 297000 за такие деньги еще можно мериться с такими проблемами , но за 400 тысяч и больше это уже очень плохое соотношение цена качество.„(С)
ссылка

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-1
AC

Ценник на б/у гранты тоже дикий, брать пятилетнюю машину в комплектации руль-педали за 250тыр желания никакого. За эти деньги лучше иномарку поискать.

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-1
. Николас

Правильно, что-то вообще уже нет никакого желания чего-то брать и искать пока своя старушка продолжает ездить и из кармана особо не тянет.....

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0
. Николас

Толковому комменту и глаз радуется :)
Помню несколько лет назад про опель астру на форумах кричали что она ломучая, турбина отказывает, автомат тоже, ошибки адаптивного ксенона. Так она изначально бюджетный автомобиль. Те, кто взял себе атмосферный 1.6 с МКПП ездят и по сей день довольные))
Просто у нас есть в менталитете обмануть систему, типа у меня всё есть как в премиуме, а денег заплатил в 2 раза меньше. А потом срабатывает «скупой платит дважды» :)

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+17
Demitrius

«Тупой-трижды, а лох — всю жизнь»:)

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-2

«Да и большого смысла также нет — вы либо сами прекрасно осведомлены о безнадежности АМТ, либо абсолютно уверены в том, что коробка — чудо чудное, а журналисты — продажные лентяи и просто не научились с ней обращаться. „

это пять!:)

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+12
_serge_

Серж, как напишете что-нибудь, потом вазоботы долго мучаются, минусуют :))

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+10

>>>Мультимедийная система «Ителма» при первом знакомстве не вызывает лишних вопросов: здесь адекватное по структуре меню, сносное быстродействие и нормальный сенсор тачскрина. Вот только выключать мультимедийку каждый раз придется вручную — она не «глохнет» вместе с машиной.
—--
А в чем проблема?
Меня, например бесит что магнитола выключается с выключение зажигания на CEED. А ещё диски читает отвратительно и рандом со своими приколами (долго описывать). Да, при автоматическом выключении магнитолы уменьшается вероятность забыть и разрядить аккумулятор, но я пока склерозом не страдаю.

Ответить#
+6
Константин

«Меня, например бесит что магнитола выключается с выключение зажигания на CEED»
до сих пор не видел ни одного сторонника «вазовской» схемы кроме самих вазоводов. И только тех, кто не пробовал альтернативы. Хоть убей не могу представить плюсы неотключаемой магнитолы.
Сидите в машине после извлечения ключа зажигания? Зачем? Ждете чего-то? А ключ зачем вынули?
Оставили в машине пассажиров, а им скучно без музыки? Так оставьте ключ в замке, если это близкие люди. Или нажмите им power на мафоне после извлечения ключа, если не доверяете своим пассажирам. Да они и сами могут это сделать, в чем проблема-то?
Вас не смущает, что ЭСП, дворники ... да почти все устройства за исключением света и нескольких других обесточиваются при извлечении ключа? Хотите это делать вручную с каждым по-отдельности? Это мазохизм.

Ответить#
-2
Константин

Диски? В 2017 году? Серьезно?
Может, перейдете на кассеты?

Ответить#
+10
Каплан Илья

Таки да, в 2008 были диски.
Время быстро летит и в уже 2010 повсеместно ставили USB, но это не означает что механику/электронику можно делать как попало (пусть это уже и вчерашний день). Эту «болячку» с дисками старые сидоводы прекрасно знают. Кто-то просто ставит нештатную 2DIN голову, кто-то вообще в основном радио слушает...

Ответить#
+6
Каплан Илья

зря смеётесь, никакой мп3 (компакт-диск или флешка — носитель роли не играет) по звучанию с cda в сравнение не идет (в мп3 срезаны НЧ и ВЧ для того чтобы была возможность сжимать файл). понятно что это для фанатов , но ведь глупо отрицать что они есть.

Ответить#
+29
—=BAD=- Alexey

А со штатной акустикой разницу почувствуешь между 320 кбит мп3 и CDA?
Или это как тёплый ламповый звук? :)

Ответить#
+22
Demitrius

в машине в принципе звук будет «[у нас не ругаются]» для того чтобы в авто была настоящая акустика, машина должна быть из мрамора (или как в одном скетче говорили «мрамра насяльника»).

Ответить#
+1
—=BAD=- Alexey

Ничего там не срезается, учите теорему Котельникова. Все зависит от качества ЦАП и АЦП. Штатная акустика размером не более 13 см. вряд ли сможет воспроизвести НЧ и ВЧ.

Ответить#
0
Андрей Т

Это, господа аудиофилы... вы не забывайте, что автомобиль по сути своей — консервная банка. Звук в ней так себе что от аудиокассеты, что от MP3.

Ответить#
+1
Каплан Илья

Самое интересное, что с возрастом диапазон частот, которые слышит человеческое ухо уменьшается, особенно на высоких частотах выше 10 кГц.

Ответить#
-1
Андрей Т

Бред теоритический о котором тоже читал 20 лет назад, но и сейчас слушая любимый музон 20-летней давности слышу даже больше высокочастотных деталей чем тогда, потому-как акустика и наушники сейчас у меня подороже. И слышу разницу когда туда/сюда 16кгц двигаю.....

Ответить#
0

Афтар.... АУ... Какого леса ты сравниваешь топовую комплектацию с базовыми? Сравни с ними Гранту в базе, или тогда твоя статейка не получилась бы? Как же так плюс 300 тысяч целковых сверху... Карма не выдержит?
Очнись Мишаня, перечисленный тобой иноширпотреб с подобными опциями, будут стоить под 800 тысяч! А теперь, ВНИМАНИЕ... вопрос, кто за такие бабки купит перечисленную тобой альтернативщину?!!

Ответить#
-13
Безымянный

Ты умеешь читать?
А можно отказаться от автоматической трансмиссии, доплатить около 50 тысяч рублей и купить с механической коробкой передач, парой подушек безопасности, простым кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Вся эта троица едет куда породистее, и каждый из этих автомобилей сделан с большим уважением к будущим владельцам. Лично для меня эти качества важнее навигационной системы и круиз-контроля. А для вас?

Ответить#
+16
. Николас

Считаете, что «большее уважение к будущим владельцам» тянет на 200 —250 тысяч разницы? Я считаю, что никак не тянет. Вот вам и ответ. Сравнения в статье абсурдны и неуместны.
Применительно к сему повествованию, а есть ли смысл рассматривать Гранту в топовой комплектации, если альтернативу автор ищет среди базовых бюджеток? Вы не считаете такой выбор, по крайней мере, странным? Я считаю.

Ответить#
+7
Ле-Ман

Почему?
Гранта в топе — это все тот же бракоВАЗик... только в стразах.
Он ни качественнее не стал, ни комфортнее, ни долговечнее.
В чем смысл переплаты за свистоперделки?

Ответить#
-2
Ле-Ман

Здесь есть такая грань, за которой становится глупо дооснащать бюджетную машину. Сравните с той же вестой. Вестана амт идет с  подушками, есп, электрозеркала и стеклоподъемники, кондиционер. Разница 10тыр в цене. У вас не будет некоторых ништяков типа навигации и круиза, но при этом машина более статусная и комфортная.
Тоже самое, например с полуседаном — топовая версия стоит больше ляма, при этом джетта начинается с 940, можно набрать на ней опций на  эту разницу в 100тыр и получится нормально оснащенный авто более высокого класса.

Ответить#
0

Как осла не наряжай — все равно конём не станет. А боковые подушки безопасности поставить слабо? Тупой робот, дешевый пластик внутри... И древнее восьмерочное шасси. Убожество бюджетного автомобиля не скрыть, к тому же так бездарно собранного. Уважающий себя человек не будет ездить даже на «фаршированном» ведре, потому что это ведро. Гранту в программу утилизации!

Ответить#
-31
Второй Второй Бурухтан

ну да да, 3,14издить — не мешки ворочить. знаем мы вас, самых умных и успешных владельцех бмв 7 и Х7 и прочих мерседес АМГ..... давай, печатай дальше, интересно ваше мнение

Ответить#
+31
—=BAD=- Alexey

Кто тебе это сказал?? У меня вообще Лянча Тема 1991 года......Сам ты 3,14здишь, а я говорю. Вложил всего 250 т.р. в реконструкцию своей машины 3 года назад и езжу. Она не доставляла мне хлопот с 1998 года, металл весь целый, отделка вся родная, электрика тоже вся роднаяи вот уже последние 3 года все отлично) А ты покупай парашу, если так хочется. Погляди сколько наворотов — специально для тебя! На пяток лет хватит, если не зае.....шься в ней ковыряться!;))

Ответить#
-32
Второй Второй Бурухтан

ну да, только ты ездишь на ней «без хлопот» с 1998 года, а я езжу на новых и на новые (пусть и гранты) меняю. Причем уже 250 тысяч ты вложил в нее — это да,это показатель НАДЕЖНОСТИ твоего БЕСПРОБЛЕМНОГО автомобиля. Куда ж нам «НИЩЕБРОДАМ» ??!!! только я тебе так скажу (забегая вперед про начинающее «нищебродство» и т.п.), у нас в стране все «нищеброды» (кроме акционеров ГАЗпрома, коих здесь я не вижу) и эти «нищеброды» делятся на два типа. 1-ый тип «нищеброд» знающий цену деньгам — возьмет гранту/рио/солярис/логан, но за свои и не в кредит (или кредит до 100 тысяч рублей). 2-ой «нищеброд» на понтах — купит в хлам убитый условный Х5 за 300 тысяч рублей и будет с пеной у рта утверждать, что «машина „Агонь“, беспроблемная, и что „лучше вложить 250 тысяч“ и ездить на убитом Х5, правда о том, что ездит он от сервиса домой и до сервиса круглогодично он умолчит. Каждый сам для себя решает.

Ответить#
+32
—=BAD=- Alexey

У нас с тобой разные понятия о машинах «в корне». Мы хотим от них абсолютно разного. Ты ценишь — функционал и хотя бы посредственную, но современность. Я же люблю качество и харизму. Поэтому, останемся каждый при своем.

Ответить#
-31
Второй Второй Бурухтан

не, в плане харизмы я не спорю, здесь я абсолютно согласен. Просто есть любители и он взял машину и она реально его и он будет кататься на ней хоть всю жизнь , я таких людей знаю и уважаю, они не гонятся за модой и т.д. может ты как раз и из этой серии — вопросов нет. я же обожаю автомобили в любом их проявлении и обожаю ездить, мне приходится много ездить (не работа, личные дела и автопутешествия) и соответственно помучавшись с б/у иномарками в плане ремонта (причем многое я делаю сам, благо отец научил и мне интересно это дело было всегда) я сделал для себя вывод, что пусть лучше «жигули» но новые, и опять же это долгий разговор (потому что стоимость запчастей на гранту и весту это уже другой разговор)))) ), ну вот взял новую гранту, меня устраивало соотношение «цена/качество» на тот момент и я остался доволен, за три года реальной эксплуатации никаких проблем абсолютно. а то, что есть «товарисчи» которые «я взял БМВ Х5 за 300 тысяч и вообще в ней все гуд» вот в это я не верю))))). просто если я немного пыжанул, и не разобрался в ситуации, то прошу меня простить, но и ты тоже написал , конечно, по отношению к владельцам грант и др.бюджетным авто не совсем корректно)))

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+29
—=BAD=- Alexey

Ну если у тебя есть мозги, ты не будешь нести ересь и посмотришь здраво: я езжу с 98 —го, впервые она стала требовать к себе внимания (и то — мелочах) года так с 2006 —го, ты же ни х...на не знаешь о чем говоришь. После 20 лет — так то ДА она стала требовать ремонта и по ходовой и мотор почти 400 прошел.....Но я все заменил и катаюсь с удовольствием. Просто не каждый может купить убитую старую иномарку даже класса D и сделать ее в идеал. для таких и придумали гранты(без обид).

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-31
Второй Второй Бурухтан

ну я когда то тоже так же думал «лучше иномарка пусть 10-ти летка» , но намучался с фольцем Б5+ при этом были и другие и б/у и ино и наши марки. Взял нашу но новую и никаких проблем только ТО у официалов и масло бензин. Пешком не ходил, всегда заводится и всегда ездит, и вывод сделал «ЛУЧШЕ НОВОЙ Б/У никогда не будет» НИКОГДА !!!! и да, я сравниваю автомобили одного класса и за сравнимую цену, новую гранту и б/у гольф четырех-пятилетку сравнивать в принципе нельзя. А сравнить гранту и б/у кэмри — это нужно уметь. и опять же повторюсь «каждый вывод для себя делает сам»

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+31
—=BAD=- Alexey

С В5 + тебе просто не повезло. Я уверен. В этом кузове Пассат еще был достойным.

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-31
Второй Второй Бурухтан

это был очень комфортный и шикарный авто (тем более тогда), просто «5+» был автомобилем для американского рынка и от европейца по запчастям и цене были отличия .... ))) я просто понял что дальше владение им будет дороже и дороже.

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+31
—=BAD=- Alexey

Тебе просто это оказалось не нужно. Мой же «макаронник» тем и выгоден. что по запчастям дешевле японцев и немнцев и чуть дороже ВАза, и тем не менее комфорт на достойном уровне даже спустя столько лет, плавность хода отличная и подвеска дебёлая. За 19 лет она уж натерпелась — будь здоров!)))))

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-30
Второй Второй Бурухтан

Ты просто фанат своей лянчи, как я говорил выше «ты нашел свое авто, а лянча нашла своего хозяина». Но в россии, конечно, лянча очееееееень редкий зверь. А мне может быть и было это нужно и было по средствам и возможностям, но в то время появилась жена, а сейчас дети и деньги оказалось есть куда вкладывать)))), поэтому я сейчас лучше на новых «жигулях» без геморроя, но на колесах — чем со внезапной дорогостоящей поломкой, это сейчас важнее))))))).

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+28
—=BAD=- Alexey

+100500))))

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+1
—=BAD=- Alexey

Уважаемый, должен заявить Вам, что например, мацда 626 тридцатилетней давности по всем показателям превосходит современные отечественные «авто». Железо слабовато (через 30 лет, кое-где ржавеет насквозь), но через 30 лет и от наших «чуд» только холмики останутся.

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0
—=BAD=- Alexey

прошу прощения за грубость — я человек эмоциональный иногда бываю чрезмерно. Вот тебе для интереса так сказать...)ссылка

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0
Второй Второй Бурухтан

()()()()

Ответить#
-4
Второй Второй Бурухтан

Второй с четвертью, «восьмёрочное шасси» просто конфетка в сравнении с корейским закидонистым. Ты когда в Солярис садишься и другие ИНОбюджетки, тебя там шпилят что ли, раз ты в них дешёвый пластик не замечаешь?

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-18
Безымянный

Петух — следи за своим языком.

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-30
Второй Второй Бурухтан

()()

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-4

Самая главная для меня проблема Гранты — она тесная. Очень тесная. В высоту, в ширину, в длину — везде.

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-9
Алексей

Утырки одноклеточные — разминайте пальчики и минусики не жалейте)))))))))))))))

Ответить#
-32
Второй Второй Бурухтан

() ()

Ответить#
-3
Второй Второй Бурухтан

Попросим дружно нашего местного бота «+/-» для Бурухтана Второго поставить ну хотя-бы разок плюсиков эдак 50–60 для начала ! А потом можно и сотенку вальнуть за храбрость !

Ответить#
+31
AC

Веришь/нет мне вообще по барабану)))) Просто бесит, это ханженство показаное. Все же знают правду!

Ответить#
-33
Второй Второй Бурухтан

Кому по барабану тот не орёт — «Утырки одноклеточные — разминайте пальчики и минусики не жалейте)))))))))))))))„(С)

Ещщё раз ПРОШУ нашего местного бота „+/-“ Бурухтану Второму Второму навтыкать ну хотя бы 33 плюсика для начала и на зависть некоторым.....

Бурухтан Вторович, я вот правду плохо знаю и готов тут прочесть в самых правдивых подробностях от Вас ! Плюсую заранее....

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+31
AC

Не ёрничай. Любишь ВАЗ? Красава — у меня другое мнение. Я не отношусь к тем, кому «лишь бы новое». У меня нет стремления без конца менять машины, я ценю практичность пускай даже где —то в ущерб комфорту.

Ответить#
-31
Второй Второй Бурухтан

Бурухтан Вторович, ну Вы прямо как я ! 
Моей старушке в этом году должно 12 лет стукнуть и «я не отношусь к тем, кому „лишь бы новое“. У меня нет стремления без конца менять машины, я ценю практичность пускай даже где —то в ущерб комфорту .»

Ответить#
+31
AC

Ну видите, хоть в чем —то сошлись))) Вообще содержать старые авто — не дешевое удовольствие, но мне нравится именно эта))) на нее пока еще выпускают качественные комплектующие — пока ничего после переборки не требовало внимания. Они благодарны — сделал и забыл. У меня она практически «с новья» (семь лет для тех машин, да еще из Германии — вообще было поистине «ни о чем»)) и я знаю, о чем говорю. И поэтому поймите мою реакцию на то за что сегодня просят 10000 баксов еще и русское!!! Я за свою —то 2500 $ то отдавал, правда еще до дефолта ))))))))))

Ответить#
-32
AC

Просто бесит эта тупость. Вот и все.

Ответить#
-31
Второй Второй Бурухтан

()-()

Ответить#
-6
Второй Второй Бурухтан

Я не понял ничего.

Ответить#
+1
Алексей

Да это ни тебе))) Это дятлам, что минусуют тут не читая))) У которых пальцы вместо мозговых извилин в количестве одной штуки)))))))

Ответить#
-30
Второй Второй Бурухтан

Ответить#
-8
Ботокапланы — дурачки

Вот —вот чертило, читай выше )))

Ответить#
-32
Алексей

Сколько же вы весете? если она мне (150 кг) не тесная?

Ответить#
+1
Алексей

Понятно, что с 2м ростом не во все машины влезаешь. У меня 1.84, я в гранте сам за собой норм усаживаюсь, в ширину да тесновато — но дело привычки.

Ответить#
+24
Алексей

Да все эти навороты — лохам глаза замазать))

Ответить#
-32
Второй Второй Бурухтан

(|)(|)

Ответить#
-5
Алексей

Это не проблема Гранты — это ваша проблема . Мне тоже даже в автобусе тесно, и в самолете тесно, и в купе поезда тесно !

Ответить#
+31
AC

У меня нет Гранты именно по указанным мной выше причине, приобрел другой автомобиль. Поэтому это не моя проблема. А в автобусе, самолете, купе.... Так на Вас же и не расчитывали, наверно. Не ездите на тесном транспорте, пусть производители головой подумают.

Ответить#
-6
Алексей

Ну да, ну да. На вас и Гранту не рассчитывали. А, простите, за нескромный вопрос, ваш другой автомобиль НОВЫМ сколько стоит(относительно Гранты класса В) ?
На ВАЗу производитель подумал и выпустил Весту, которая подлиннее и поширше Гранты, ну и ПОДОРОЖЕ. А вот в высоту вам чего нужно вместо Гранты, это загадка . Вы в цилиндре ХIХ века в авто садитесь ?

Ответить#
+31

Опять махровая банальщина, типа не в жисть не куплю «максималку», зато за эти деньги, да как размахнусь на... типа «пристижный» отстой! Хорошо хоть не как форумные «мудрецы» автор романа, не посоветовал взять бу!))
Сколько раз говорить, в максимальной комплектациях авто очень редко берут, и если уж взялись сравнивать, берите у конкурентов тоже «максималки»! А тут уже расклад иной, и не 50 рублей разницы а 500! Или писать объективно про Вазики баре не позволяет?)

Ответить#
+5
Павел

Максималка максималке рознь, где например у гранты боковые подушки безопасности, задние дисковые тормоза, бесключевой доступ и т.д.? Солярисы у нас теперь «прИстижными» стали???

Ответить#
+22

Извините, а каков рост этих троих мужчин, уместившихся сзади втроем в гранте???? и на какое расстояние максимальное они так проехали???? Мой рост 194 см, сиденье водительское установлено максимально назад и сзади меня даже ребенок еле-еле влезает (1,5- 2 года). А вот высота водительского сидения наоборот устраивает, не устраивает набивка — за 3 года эксплуатации расползлось (при чем мой вес 85–87 кг).

Ответить#
+32

«ведь альянсу Lada-Renault-Nissan доступен мультимедийный комплекс LG (такой ставят на XRAY, Logan, Kaptur и Duster), который превосходит „Ителму“ и графикой, и быстродействием. „

на 4PDA пройдите. Там есть раздел по ММС-2190
вопросы должны отпасть напрочь и сменится удивлением

Ответить#
-31

Автор, явно переучавствовал в самодеятельных театральных постановках. Ходил по сцене и говорил: «Что говорить, когда нечего говорить?»
Теперь пошел в  журналисты, и привычно пишет: «Что писать, когда нечего писать?»

Ответить#
+4
Винтик

«Нечего писать», это когда с машиной все ок.
А тут довольно много написано и по делу.

Ответить#
+31
Каплан Илья

Илюшка тоже принимает питие емкостью не менее 3х литров за раз?

Ответить#
-31

А зачем магнитола должна отключаться? Если у вас склероз, то аккумулятор вы посадите и габаритами. Если она и должна отключаться/уменьшать звук, то при включении задней передачи (реализовано ли  это в данном авто не знаю)
Не нужна Ителма — возьмите с автоматом «комфорт» за 511 т.р. , заодно вопросы по роботу отпадут (это я к тому, что как можно уже написанный вроде как отрицательный опус перевернуть в положительный)
«Невесомость» на руле это что-то, автор не ездил на авто этого класса-массы с ГУРом, хотя можно согласиться, что после 150 км/ч проявляется.
Что за нелинейность усилий на педали тормоза, тем более при наличии ABS. Другое дело, что педаль тормоза «легкая», что, в свою очередь, связано с наличием BAS и с непривычки действительно можно оттормозиться резко.

Ответить#
-31
Владимирович Александр

Я вам секрет открою. Габариты должны тоже выключаться при повороте ключа зажигания в 0. Если на ВАЗе экономят на релюшке и паре проводков, то чего уж тут говорить?

Ответить#
+31
Каплан Илья

Как должны отключаться габариты узнаешь, когда тебе [у нас не ругаются] прилетит — читайте ПДД, релюшки и проводки тут не при чем, головной свет и ходовые огни естественно отключаются.

Ответить#
-31
Владимирович Александр

Вы правда кроме ВАЗиков ни на чем не ездили?)))
У ключа в замке зажигания есть несколько положений:) И у регулятора света — тоже. Вот у меня он стоит всегда на ближнем свете — нету ДХО.

Когда все выключено в замке, габариты и ближний выключены. Когда включена позиция I — горит приборка и габариты и ближний, мотор не работает. Следующая позиция — мотор работает, все горит:).

Габариты можно включить пиинудительно при выключенном зажигания, если нужен кллюч. Для этого достаточно вырубить ближний. И у меня они, кажется, минут через 15 автоматически погаснут, чтобы аккум не сажать.

А за 15 минут я либо вернусь в машину с ключом, либо уйду домой, закрыв машину.

Вы когда из машины вечером уходите, габариты включаете намеренно, чтобы аккум сел?
[у нас не ругаются] они вам, когда ни вас, ни ключа в машине нет?
Посреди проезда паркуетесь, что ли?;)
И да, что сложного магнитолу отрубать автоматически при выключении зажигания?

Ответить#
+31
Каплан Илья

Сам то понял, что написал — местный юродивый?
На всех машинах все одинаково с некоторыми вариациями, типа отключится через некоторое время и т.д., но габаритов это не касается. МУС на Гранте, как на большинстве современных машин. Все освещение выключено, включ. зажигание  — загорелись только ДХО, принудительно включаются габариты и ближний свет, при выключении зажигания ближний погаснет, габариты останутся, все по ПДД.

Ответить#
-31
Владимирович Александр

Согласно какому пункту ПДД габариты должны гореть постоянно?:)

Ответить#
+30
Каплан Илья

«А за 15 минут я либо вернусь в машину с ключом, либо уйду домой, закрыв машину. „
Свежо предание...

Ответить#
-32
Безымянный

Есть возражения?)))

Ответить#
+30
Владимирович Александр

на гранте не надо включать габарит, у них ДХО (автоматически вкл/выкл) да и светят ДХО раза в три мощнее чем габарит.

Ответить#
+32
—=BAD=- Alexey

Об этом уже написал. Расскажите мне про Гранту еще что-нибудь интересное, я на ней уже за 5 лет 100 ткм проехал.

Ответить#
-15
Владимирович Александр

Гранта, это автомобиль, производство ВАЗ. выпускается в кузовах седан и лифтбек. В принципе 4 колеса и в стандарте 3 педали, для не любителей механики есть с автоматом. Даже реклама по ТВ шла такая: ГИБДДшник останавливает гранту и просит открыть багажник, водитель открывает, а в багажнике лимонно-желтый автомат Калашникова, и текст выползает на экран — «лада теперь и с автоматом.»

Ответить#
0
Владимирович Александр

То что Каплан написал, это, с небольшими неточностями, алгоритм работы освещения на практически всех немецких автомобилях, включая премиум.
Там всё делается для человека, а у нас против человека.
Объясняю. Вам чаще приходится оставлять автомобиль с включенными габаритами или с выключенными? Естественно с выключенными. Поэтому автомобиль выключает освещение при извлечении ключа зажигания. А хотите оставить с включенными — пожалуйста, просто включите габариты кнопкой (или колесиком). Зато разрядка аккумулятора габаритами исключена. Кроме того, есть возможность даже включать отдельно левые, либо правые габариты поворотником при выключенном зажигании. Это разумно, когда автомобиль стоит на обочине дороги.
То же и про магнитолу.
О чем это говорит? ВАЗ просто отстал в технологическом плане.

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+32
Demitrius

У меня такая ботва что на Шкоде, что на Крузе. Думали над системами потому что.
А ВАЗ — телега из каменного века. Поставили что на складе нашли.
Скажите спасибо, что колеса круглые хотя бы:)

Ответить#
+31
Demitrius

Этот алгоритм далеко не на всех машинах есть. часто, если селектор освещения не стоит в «авто», то свет не выключается, а просто звучит сигнал при открытой двери. Так было на импале, на эскейпе, на эйдже, на королле и на джетте.

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-1
Dmitry.Rolyanov

У япов и стеклоподъёмники все ещё без авто , из той же серии.

Ответить#
0
Каплан Илья

Ты свою машину в неосвещенном месте бросаешь с выключенными габаритами? Ты нарушаешь ПДД

Ответить#
-31
Безымянный

Это какой пункт?:
Вы, когда у дома паркуетесь, габариты на всю ночь оставляете?
И аварийку?
А зачем?:)

Ответить#
+31

Лифтбэк прикольный :)

т.е. вместо робота — купить с АКПП и 98л.с. — сразу все станет очень даже хорошо.

А еще по салону АвтоВАЗ-у поработать, в рестайле. Прислушаться о чем все пишут и говорят.

а в целом если взять с АКПП:
1. На АКПП нет круиза ни в одной комплектации. Докупается отдельно за 8 т.р. — пока поставил гранте, в калину попозже воткнем. Классная штука.
2. ММС выключается\включается при постановке на охрану\снятие — 1.5 тыс. руб. за ComfortLine :-) (на обоих установлено сразу после покупки) + получаете доводчик стекол как бонус :)
3. Перепрошивается ММС! А прошивки уже готовые, нашими ребятами сделаны — и на выходе LG ваще не нужна. (кстати экран у ММС сам по себе хороший — не сильно блекнет на солнце и реагирует через перчатки)

Подвеска и движек у ВАЗов очень нравятся :) Обслуживание и ремонт не дорогие. в эксплуатации не жрущий много бензы и работа подвески под наши дороги.

А вот диски пластелиновые... Не для наших дорог :( их лучше со временем поменять.

Вот с завода бы ставили сразу SLIK-и! В версии Sport :-) было бы ваще классно.

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+2

«И этих мелочей — миллиард.„(С)
аффтар, не врите, купите новый кулькулятор ! 
Не миллиард, а 2,5 миллиарда — я считал используя последнюю модель кулькулятора ! 
„Лично для меня эти качества важнее навигационной системы и круиз-контроля. А для вас?„(С)
И для нас так-же ! 
Гранта имеет смысл только в самой простой базовой комплектации+кондиционер с 8кл. двиглом без пластмассового польского опорного ролика, (впрочем как и много других авто в базе+кондей). Можно даже двухпедальную с АМТ такую простую комплектацию для желающих....
А Граната за  586 200 рублей для самых упоротых и обдолбанных.....

Ответить#
+31
AC

Я тоже не понимаю — сделайте наконец нормальные антикризисные комплектации — и от клиентов отбоя не будет. Ау автопроизводители! Ваши комплектации ( не только ВАЗа) в кризис не работают!
Извините вырвалось))))

Ответить#
+3
Кобенко Александр

Нормально работают антикризисные комплектации у Гранты  — продано за 2016 год 87726 штук.(второе место после Соплярисов)
ссылка

Ответить#
+30
AC

антикризисные «комплектации» работают (хоть и со скрипом) — антикризисные Зарплаты НЕ работают...

Ответить#
+31
AC

Только нормальных в моем понимании не бывает в наличии, а ждать 3 месяца я не хочу. Сейчас есть потребность поменять на фирме 3 авто. Были и в рено и в ВАЗе. Авто в базовой комплектации выделяется заводом ТОЛЬКО одно в месяц. На три уже есть заказ, т.е. через 4 месяца я получу только первую! Это в кризис! Все плачут что продаж нет!

Ответить#
+3

Мир сошел с ума. Полляма за жигули просят

Ответить#
+31
Тони четыре пальца

Нынче за всё просят: компьютер вон собирали — в сотку вылез.Так что удивляться нечему.

Ответить#
0
Тони четыре пальца

Лучше Логан за 762? :-)
https://www.zr.ru/content/articles/904702-prozhitochnyj-minimum/?#comment315537

Ответить#
0
Константин

Логан в любом случае лучше)))

Ответить#
0
Тони четыре пальца

в данном случае почти ШЕСТЬСОТ ...... летом , наверное уже почти 700 будет)))

Ответить#
+32

Четко и по делу.

У машины огромный потенциал.
Был.
6 лет назад...
А теперь остается только удивляться, как же бездарно он был пролюблен.

Насчет головного устройства — могу ответить на вопрос автора статьи:
Кто-то кому-то нехило откатил, чтобы глючная ИТЭЛМА заменила недорогой LG. А уж то, что ее питание не завязали на отключение замка зажигания — это плевок в лицо тем, кто сподобился купить этот отстой.

И в ВАЗиках все так:
Комплектующие не «лучшие за свою цену», а те, чей производитель дал лучший откат или принадлежит нужному человеку.

Именно это и есть основная проблема ВАЗа:
Распилооткатная схема «производства».

Естественно, в стоимости Грант более простых комплектаций доля распилооткатов ниже — такой ВАЗик не так обидно покупать. Хотя и он качеством не блещет.

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+31
Каплан Илья

С чего ты взял что Итэлма глючная? Бомжи у подъезда судачили, а ты подслушал?

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-30
Безымянный

[у нас не ругаются] магнитола. Пионер простенький и то лучше будет. Эта магнитола только когда с улицы в салон смотришь красивой кажется. Ещё и с щитком приборов не сочетается

Ответить#
0
Безымянный

Да не, я ее щупал.
Та еще дрянь.
И тормозит, и экран тусклый.

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+29
Ботокапланы — дурачки

Гамазей — выше читай, говорю)))

Ответить#
-29