Lada Granta лифтбек: количество против качества

Стоит ли «упакованная» Лада Гранта своих денег?

Lada Granta лифтбек Lada Granta лифтбек

Мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигацией и поддержкой Bluetooth. Датчики света и дождя, обогрев лобового стекла, электроприводы всех стекол, климат- и даже круиз-контроль… На страже активной безопасности — ABS, EBD (система распределения тормозных усилий) и ESC (система курсовой устойчивости). За пассивную отвечают фронтальные подушки безопасности и три подголовника на заднем сиденье. Само собой, есть такие нехитрые опции, как центральный замок, обогрев передних сидений и крепления Isofix на задних. И да, всё это — скромная Лада Гранта лифтбек, пусть и в топовом для себя исполнении «Люкс/Навигация». Еще недавно такая машина стоила 571 200 рублей, но после новогоднего пересмотра прайс-листа подорожала до 586 200 рублей. Согласитесь, чертовски заманчиво получить подобный набор опций по такой — все еще привлекательной — цене. Вот только нужно ли все это в Гранте?

Lada Granta лифтбек К информативности приборов вопросов нет. В верхнем окошке отображается также информация о настройках круиз-контроля — удобно. Lada Granta лифтбек Выключать мультимедийную систему «Ителма» нужно принудительно — она не «глохнет» вместе с машиной. За несколько лет АВТОВАЗ так и не удосужился исправить ситуацию. Lada Granta лифтбек Интерьер Гранты неплохо задуман, но реализован на троечку. Мультимедийная система живет своей жизнью, усилия на крутилках неравномерные, часть фурнитуры — родом из девяностых, а обилие серебрянки, нанесенной на шагреневый пластик, дополнительно удешевляет салон. Lada Granta лифтбек Расположение USB-слота вызывает искреннее непонимание. Lada Granta лифтбек Управлять функциями круиз-контроля предлагают кнопками на правом подрулевом рычажке.

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Смотрится лифтбек отменно. На мой взгляд, пятидверка куда гармоничнее седана с его грузными задними фонарями. А если смотреть на Ладу издали в туманный день, Гранта и вовсе — почти баварская «трешка» GT. Пятнадцатидюймовые литые диски, повторители указателей поворота в боковых зеркалах — современно и модно. В общем, лифтбек выглядит на свои деньги и даже дороже. Ровно до тех пор, пока не потянешь за тугую ручку двери и не окажешься на водительском кресле.

Самое досадное, что проблемы Гранты отнюдь не фундаментальны. С эргономикой и геометрией посадки здесь, в целом, не так плохо. Жаль только, кресло водителя установлено высоковато и опустить его ниже никак не получится. И регулировка руля по высоте ограничивается тридцатью пятью миллиметрами (в Логане диапазон вдвое больше). Однако эти нюансы нельзя однозначно отнести к недостаткам. А вот другие интерьерные мелочи — можно. И этих мелочей — миллиард.

Lada Granta лифтбек Полулитровая бутылка воды в подстаканнике не затруднит доступ к климатическому блоку, а более крупная сюда просто не влезет. Здесь же расположены клавиши, отвечающие за обогрев сидений. Lada Granta лифтбек Селектор робота хорошо лежит в руке и ходит по пазу с легким приятным усилием. А вот его основание выглядит так, будто гаражные мастера устанавливали этот рычаг на место обычной «мешалки».

Мультимедийная система «Ителма» при первом знакомстве не вызывает лишних вопросов: здесь адекватное по структуре меню, сносное быстродействие и нормальный сенсор тачскрина. Вот только выключать мультимедийку каждый раз придется вручную — она не «глохнет» вместе с машиной. Больше того, мне невдомек, для чего АВТОВАЗу в принципе понадобилось это головное устройство — ведь альянсу Lada-Renault-Nissan доступен мультимедийный комплекс LG (такой ставят на XRAY, Logan, Kaptur и Duster), который превосходит «Ителму» и графикой, и быстродействием. Неужели корейская мультимедийка принципиально дороже?

Lada Granta лифтбек Дверной пульт удобен. Lada Granta лифтбек Карманы в передних дверях — средних размеров и весьма скромной глубины. Для более-менее ценных вещей лучше поискать другое место.

Неприятный осадок оставляет порт USB, размещенный с внутренней стороны торца бардачка. Расстраивает и неравномерное усилие на «барашках» климатического блока, и фурнитура от еще более ранних вазовских машин (полюбуйтесь рукояткой ручника). Добило обилие серебрянки: она присутствует на элементах панели и шагреневом пластике дверных ручек. Согласно чьему-то доброму замыслу такое решение должно было придать салону солидности, но на деле произвело обратный эффект. Интерьер Гранты отстает от экстерьера и каждую секунду напоминает о том, что сидишь в очень бюджетной машине.

Lada Granta лифтбек Несмотря на покатую крышу, места над головой задних пассажиров вполне достаточно. Ширина позволяет нормально расположиться троим взрослым.

А вот задний ряд порадовал. Несмотря на покатую крышу, места над головой здесь ничуть не меньше, чем в седане Ravon Nexia (он же Chevrolet Aveo предыдущего поколения). Таким образом, даже при росте 185–190 см можно разместиться довольно комфортно. Поездки сзади втроем также не доставят дискомфорта, хотя в плечах Гранта слегка жмет. Тот же Renault Logan в этом смысле заметно просторнее. Отчасти Гранта-лифтбек отыгрывается за счет вместительного багажника. В чистом объеме он проигрывает логановскому 4 литра (396 л против 400 л — по нашим замерам), но по удобству превосходит в разы. Сюда запросто влезет велосипед для взрослого в сборе или достаточно габаритная бытовая техника.

Lada Granta лифтбек Большой (400 л) функциональный багажник — конек Гранты-лифтбек. Кстати, погрузочная высота небольшая — всего 65 см. Lada Granta лифтбек Под полом запаска на 14-дюймовом штампованном диске. Владельцы базовых Грант не испытают никаких неудобств. А вот обладатели топовых версий смогут использовать ее лишь как временный «костыль».

Честно говоря, в сотый раз рассказывать про недостатки и особенности работы вазовского робота нет никакого желания. Да и большого смысла также нет — вы либо сами прекрасно осведомлены о безнадежности АМТ, либо абсолютно уверены в том, что коробка — чудо чудное, а журналисты — продажные лентяи и просто не научились с ней обращаться. В общем, подчеркните нужное и давайте двигаться дальше. Благо, Гранта дает достаточно других поводов поговорить о себе.

Lada Granta лифтбек Динамики 106-сильного мотора Гранте хватает даже за городом, но однодисковый робот зачастую бездарно растрачивает таланты удачного шестнадцатиклапанника. Время от времени коробка еще и «поет» под нагрузкой.

Под капотом нашей машины — 1,6-литровый шестнадцатиклапанник мощностью 106 л.с. Надо сказать, мотор хороший. Если бы робот не растрачивал его таланты впустую, наш лифтбек можно было бы запросто назвать одним из самых динамичных автомобилей в классе. Не по секундам, так по ощущениям. При всем этом Гранта очень экономична: реальный расход составил 7 л топлива на трассе и 8,5 л/100 км в городе. Отчасти причина в том, что машина достаточно легкая. Измеренная нами снаряженная масса — всего 1097 кг. Основные конкуренты на 50–100 кг тяжелее.

Lada Granta лифтбек Энергоемкие подвески — одна из сильных сторон машины. Да и шумоизоляция по меркам класса неплоха. В общем, уровень ездового комфорта хороший. Пассажиры будут довольны.

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Энергоемкость подвесок Лады вне всяческих похвал. С разбитым асфальтом и грунтовками под колесами Гранта справляется ничуть не хуже Логана, чьим подвескам поют дифирамбы с поразительной частотой. Жаль только, по части управляемости «россиянка» недотягивает до основных конкурентов. Обратной связи на руле Гранты гораздо меньше, чем хочется. И даже на приличных скоростях руль раздражает пугающей невесомостью. К эффективности тормозов вопросов нет, а вот нелинейное усилие на педали понравится не всем.

Стоит ли такая Гранта своих денег? На этот вопрос каждый ответит для себя сам. Если длинный список опций греет вам душу, то почему бы и нет? Да — многие из них работают неидеально, но в целом такой автомобиль имеет право на существование. Если же вам интересно мое мнение, в свою семью такую машину я никогда не куплю — благо вариантов даже в этом бюджете более чем достаточно. За те же деньги можно приобрести чуть более скромную по части опций Гранту (либо Datsun) с классическим автоматом Jatco. А можно отказаться от автоматической трансмиссии, доплатить около 50 тысяч рублей и купить что-нибудь из связки Volkswagen Polo — Hyundai Solaris — Kia Rio. С механической коробкой передач, парой подушек безопасности, простым кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Вся эта троица едет куда породистее, и каждый из этих автомобилей сделан с большим уважением к будущим владельцам. Лично для меня эти качества важнее навигационной системы и круиз-контроля. А для вас?