История концепткаров: ранний период

Концепткары явились миру в момент, когда первоначальный дележ новорожденного автомобильного рынка перешел к жесткой конкурентной борьбе. И призваны они были не столько изображать некий товар близкого или отдаленного будущего, сколько вызывать неодолимые симпатии к конкретным маркам или моделям. Ведь потенциальных потребителей полезно эпизодически удивлять, а лучше даже шокировать — в хорошем смысле.
В большинстве случаев инженеры делали это качественно. Поэтому концепты с самых давних пор — желанные объекты для рассматривания и ощупывания. Тем более что показывают их, как правило, только на больших выставках и очень ограниченное время. Потом они попадают в музеи, реже к частным владельцам. Второй вариант иногда приводил к исчезновению автомобиля, некогда созданного в единственном экземпляре. Но многие ранние концепткары еще живы. Некоторые даже на ходу! А иные после исчезновения восстановили по старым чертежам. Так что почти у каждого образца есть своя небанальная история.
Термины и классификация
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Pierce Silver ArrowPierce Silver Arrow представили в 1933-м на автосалоне в Нью-Йорке как прототип серийной модели. Передовой дизайн, запасные колеса скрыты за передними, 175-сильный двигатель V12 с большим развалом цилиндров, выдающаяся максималка в 185 км/ч. Позже построили еще несколько машин на продажу, но они имели чуть иную внешность, так что самый первый Pierce Silver Arrow имеет все основания считаться концепткаром. Сохранились три экземпляра.
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Volvo Venus Bilo (1933)Volvo Venus Bilo (1933) тоже претендует на звание «Самый первый концепткар». Возможно, слово Volvo к нему приклеили позже, а изначально Густав Эрикссон строил машину для себя, применив шасси Volvo. Задние колеса сдвинуты как можно дальше назад, благодаря чему салон вмещал шесть человек и девять полноразмерных чемоданов в специальных отсеках. Под впечатлением от Bilo выпустили Volvo PV36 Carioca. Сам Bilo после войны оказался в Дании, где его переделали в пикап, потом след машины исчез.
Под прототипом обычно понимали образец, который вот-вот пойдет в производство, под шоу-каром — нечто неописуемое, чей даже мелкосерийный выпуск не только не планируется, но и невозможен. В конечном итоге устоялось общее почти для всех название концепткар. Хотя и среди современных концепткаров сохранилось такое же разделение: одни действительно рассчитывают вскоре перекочевать на конвейер, пусть и с некоторыми упрощениями конструкции, а другие — демонстрация возможностей в чистом виде.
Несомненно, можно найти и другие критерии классификации концепткаров. Например, одни созданы на реальном, уже имеющемся шасси и оснащены существующим мотором, другие построены с нуля. Одни могут заводиться и передвигаться своим ходом, другие — нет. У одних в конструкции учтены имеющиеся нормы безопасности, другие слеплены от фонаря, поскольку создатели хотели показать что-то иное. Но это уже тема для отдельного исследования.
Роль личности в истории
По одной из самых устоявшихся версий, первый в истории концепткар — кабриолет Buick Y-Job, созданный выдающимся дизайнером Харли Эрлом (Harley J. Earl) в 1938 году. Он действительно имел все признаки концепткара в современном понимании: нес новые идеи и решения, технические и стилистические. Электрические стеклоподъемники, кнопки вместо дверных ручек, механический привод «убирания» фар, автоматически складывающаяся крыша — тогда всё это было очень свежо и неординарно. Позже многие наработки были применены в серийном производстве компании General Motors, а вертикальные, «водопадные» полосы решетки радиатора — фамильная черта Бьюика до сих пор.
Buick Y-Job (1938)Buick Y-Job (1938), официально признанный первый в истории концепткар. Построен на серийном шасси, для производства не предназначался — создатели реализовали в нем множество идей (англ. concept — идея). Долго работал личной машиной Харли Эрла. Каким-то образом попал в Музей Генри Форда, где пребывал до 1993 года, после чего возвратился в родной центр дизайна GM.
Харли Эрл — одна из ключевых фигур в развитии популярности концепткаров. Он руководил отделом стайлинга GM (по всем маркам) до 1959 года, создал тысячи макетов и сотни машин. При активном участии Эрла в 1949-м родилась Motorama Show — передвижная выставка GM, на протяжении 12 лет регулярно навещавшая важнейшие мегаполисы США. А показывали на ней, главным образом, концепты, созданные Эрлом и под руководством Эрла. И, в общем, не без влияния «Моторамы» главные современные мотор-шоу стали такими, какими мы их знаем — блеск, гламур и обилие концептов!
Вообще, роль каждой личности в истории концепткаров в рамках одной статьи отследить невозможно. Как невозможно представить и все созданные концепткары — сверкают они ярко, но, как правило, недолго. Затем их быстро вытесняют с арены новые, более актуальные разработки, а старые исчезают в архивах.
По счастью, всенародная любовь к автомобилю бережно хранит творческое наследие прошлого. Благодаря этому мы сегодня имеем возможность посмотреть, как выглядело почти всё, созданное автомобильными инженерами.
А где кроссоверы?
Некоторые тенденции в ранней эпохе концепткаров видны даже без детального изучения. До 1960-х годов безоговорочно лидировали в этой теме американцы, обладавшие наиболее развитыми автоиндустрией и рынком. Да и всевозможных выставок они в тот период проводили больше остальных, хотя Парижский автосалон чуть древнее Детройтского.
И уже самые первые концепты изображали отнюдь не машины «повседневного спроса», не банальные семейные седаны. И, что интересно, в числе самых известных и ярких образцов мы не находим ни вседорожников, ни кроссоверов, без которых современные мотор-шоу попросту немыслимы. Тогда машины такого толка исполняли утилитарные задачи, им не требовалось ни роскоши, ни каких-то изысканных решений. И хотя в той же Америке пикап уже очень давно главный тип кузова, концептуальные пикапы явились на свет сравнительно недавно. Если всё пойдет по плану, позже мы доберемся и до них. А пока наслаждаемся родстерами, спортивными купе и «большим туризмом» в исполнении лучших мастеров жанра в нашей фотогалерее.
Фото: фирмы-производители