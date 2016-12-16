История концепткаров: ранний период

Концепткары — особый жанр в мировом автопроме, он ближе к искусству, чем к прагматике повышения продаж. Родился он в 1930-х годах усилиями дизайнеров-энтузиастов и постепенно превратился в обязательную программу для большинства автозаводов. Тем интереснее вспомнить, как всё начиналось в стародавние времена.

Концепткары явились миру в момент, когда первоначальный дележ новорожденного автомобильного рынка перешел к жесткой конкурентной борьбе. И призваны они были не столько изображать некий товар близкого или отдаленного будущего, сколько вызывать неодолимые симпатии к конкретным маркам или моделям. Ведь потенциальных потребителей полезно эпизодически удивлять, а лучше даже шокировать — в хорошем смысле.

В большинстве случаев инженеры делали это качественно. Поэтому концепты с самых давних пор — желанные объекты для рассматривания и ощупывания. Тем более что показывают их, как правило, только на больших выставках и очень ограниченное время. Потом они попадают в музеи, реже к частным владельцам. Второй вариант иногда приводил к исчезновению автомобиля, некогда созданного в единственном экземпляре. Но многие ранние концепткары еще живы. Некоторые даже на ходу! А иные после исчезновения восстановили по старым чертежам. Так что почти у каждого образца есть своя небанальная история.

Термины и классификация

Традиционный вопрос — что считается самым первым концепткаром в истории? При попытке ответить на него все упирается в проблему терминологии. Помимо термина «концепткар» изначально для машин, выпущенных штучно и не для продажи, а для выставочных или испытательных целей, в разные времена применяли и другие обозначения: «прототип», «шоу-кар», «экспериментальный автомобиль», «дрим-кар» и даже «вектор-модель». Кто во что горазд!

Pierce Silver Arrow Pierce Silver Arrow представили в 1933-м на автосалоне в Нью-Йорке как прототип серийной модели. Передовой дизайн, запасные колеса скрыты за передними, 175-сильный двигатель V12 с большим развалом цилиндров, выдающаяся максималка в 185 км/ч. Позже построили еще несколько машин на продажу, но они имели чуть иную внешность, так что самый первый Pierce Silver Arrow имеет все основания считаться концепткаром. Сохранились три экземпляра. Volvo Venus Bilo (1933) Volvo Venus Bilo (1933) тоже претендует на звание «Самый первый концепткар». Возможно, слово Volvo к нему приклеили позже, а изначально Густав Эрикссон строил машину для себя, применив шасси Volvo. Задние колеса сдвинуты как можно дальше назад, благодаря чему салон вмещал шесть человек и девять полноразмерных чемоданов в специальных отсеках. Под впечатлением от Bilo выпустили Volvo PV36 Carioca. Сам Bilo после войны оказался в Дании, где его переделали в пикап, потом след машины исчез.

Под прототипом обычно понимали образец, который вот-вот пойдет в производство, под шоу-каром — нечто неописуемое, чей даже мелкосерийный выпуск не только не планируется, но и невозможен. В конечном итоге устоялось общее почти для всех название концепткар. Хотя и среди современных концепткаров сохранилось такое же разделение: одни действительно рассчитывают вскоре перекочевать на конвейер, пусть и с некоторыми упрощениями конструкции, а другие — демонстрация возможностей в чистом виде.

Несомненно, можно найти и другие критерии классификации концепткаров. Например, одни созданы на реальном, уже имеющемся шасси и оснащены существующим мотором, другие построены с нуля. Одни могут заводиться и передвигаться своим ходом, другие — нет. У одних в конструкции учтены имеющиеся нормы безопасности, другие слеплены от фонаря, поскольку создатели хотели показать что-то иное. Но это уже тема для отдельного исследования.

Роль личности в истории

По одной из самых устоявшихся версий, первый в истории концепткар — кабриолет Buick Y-Job, созданный выдающимся дизайнером Харли Эрлом (Harley J. Earl) в 1938 году. Он действительно имел все признаки концепткара в современном понимании: нес новые идеи и решения, технические и стилистические. Электрические стеклоподъемники, кнопки вместо дверных ручек, механический привод «убирания» фар, автоматически складывающаяся крыша — тогда всё это было очень свежо и неординарно. Позже многие наработки были применены в серийном производстве компании General Motors, а вертикальные, «водопадные» полосы решетки радиатора — фамильная черта Бьюика до сих пор.

Buick Y-Job (1938) Buick Y-Job (1938), официально признанный первый в истории концепткар. Построен на серийном шасси, для производства не предназначался — создатели реализовали в нем множество идей (англ. concept — идея). Долго работал личной машиной Харли Эрла. Каким-то образом попал в Музей Генри Форда, где пребывал до 1993 года, после чего возвратился в родной центр дизайна GM.

Харли Эрл — одна из ключевых фигур в развитии популярности концепткаров. Он руководил отделом стайлинга GM (по всем маркам) до 1959 года, создал тысячи макетов и сотни машин. При активном участии Эрла в 1949-м родилась Motorama Show — передвижная выставка GM, на протяжении 12 лет регулярно навещавшая важнейшие мегаполисы США. А показывали на ней, главным образом, концепты, созданные Эрлом и под руководством Эрла. И, в общем, не без влияния «Моторамы» главные современные мотор-шоу стали такими, какими мы их знаем — блеск, гламур и обилие концептов!

Вообще, роль каждой личности в истории концепткаров в рамках одной статьи отследить невозможно. Как невозможно представить и все созданные концепткары — сверкают они ярко, но, как правило, недолго. Затем их быстро вытесняют с арены новые, более актуальные разработки, а старые исчезают в архивах.

По счастью, всенародная любовь к автомобилю бережно хранит творческое наследие прошлого. Благодаря этому мы сегодня имеем возможность посмотреть, как выглядело почти всё, созданное автомобильными инженерами.

А где кроссоверы?

Некоторые тенденции в ранней эпохе концепткаров видны даже без детального изучения. До 1960-х годов безоговорочно лидировали в этой теме американцы, обладавшие наиболее развитыми автоиндустрией и рынком. Да и всевозможных выставок они в тот период проводили больше остальных, хотя Парижский автосалон чуть древнее Детройтского.

И уже самые первые концепты изображали отнюдь не машины «повседневного спроса», не банальные семейные седаны. И, что интересно, в числе самых известных и ярких образцов мы не находим ни вседорожников, ни кроссоверов, без которых современные мотор-шоу попросту немыслимы. Тогда машины такого толка исполняли утилитарные задачи, им не требовалось ни роскоши, ни каких-то изысканных решений. И хотя в той же Америке пикап уже очень давно главный тип кузова, концептуальные пикапы явились на свет сравнительно недавно. Если всё пойдет по плану, позже мы доберемся и до них. А пока наслаждаемся родстерами, спортивными купе и «большим туризмом» в исполнении лучших мастеров жанра в нашей фотогалерее.

Фото: фирмы-производители