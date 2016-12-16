Почему дороги ремонтируют во время дождя или снега?

Мы часто видим, как дорожники латают ямы, невзирая на погоду. Даже в лютые морозы. А каковы требования по ремонту дорог? Давайте разберемся.

Если асфальт уложить по всем правилам, то он должен служить не один год. Но это в теории. В нашей же жизни все иначе. Как правило, первые ямы на дорогах появляются уже через несколько месяцев после обновления дорожного покрытия.

Ремонт дороги во время дождя

Ремонт дороги во время дождяТакой ремонт приносит дорожным службам постоянный доход. Уже через пару недель на этом месте будет зиять все та же яма. А значит, можно вновь заработать на ремонте.
Такой ремонт приносит дорожным службам постоянный доход. Уже через пару недель на этом месте будет зиять все та же яма. А значит, можно вновь заработать на ремонте.

Почему так происходит? Основные причины, конечно, халатность и нарушение технологии укладки асфальта. Дорожники ради экономии (денег же хочется получить больше, а потратить меньше) в смесь добавляют меньше положенного битумной эмульсии, экономят на песке и щебне. Из-за этого асфальт становится хрупким и как следствие появляются изломы, трещины и ямы.

Действующие нормы не позволяют дорожным службам дожидаться хорошей и комфортной погоды для проведения ремонта. Судите сами, существующим ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» установлены максимально допустимые размеры для ям на дорогах: по ширине дороги — не более 60 см, по длине — 15, в глубину — 5.

Следить за состоянием дорожного полотна обязаны сотрудники ГИБДД и в случае выявления проблемных участков сразу же ставить в известность дорожников. Те, в свою очередь, обязаны оперативно отремонтировать дорожное полотно. Ведь если в такую яму попадет автомобиль, отвечать придется именно организации, обслуживающей этот участок дороги.

яма на дороге

яма на дорогеНесмотря на то что действующие нормативы обязывают дорожников ремонтировать дороги оперативно, мы постоянно ездим по таким вот ямам.
Несмотря на то что действующие нормативы обязывают дорожников ремонтировать дороги оперативно, мы постоянно ездим по таким вот ямам.

Именно поэтому, невзирая на дождь и снег, асфальт закатывается в ямы. Ведь по нормативам срок устранения составляет максимум 10 дней. Правильно ли это?

Дорожные работы по укладке асфальта (в том числе и при ямочном ремонте) проводятся в соответствии со СНИПами и ГОСТами. При ремонте ямочном используют, как правило, холодный способ укладки. Асфальтовая смесь в этом случае схватывается очень быстро и почти сразу можно ехать по отремонтированному участку.

Есть еще горячий способ. Его применяют, в основном, при строительстве новых дорог и реконструкции старых. Тут используют горячую битумную смесь и укатывают ее до полного остывания. Изредка к горячей укладке прибегают и во время ямочного ремонта. Чаще в теплое время, когда температура на улице не ниже 10ºС. Впрочем, есть так называемые литые смеси, которые позволяют производить горячую укладку и при минусовых температурах. Такую смесь привозят к месту ремонта в специальном прицепе-термосе. Состав находится в жидком состоянии, как густой клей. Температура смеси — под 200ºС. Соблюдая технологию, ее можно укладывать даже в суровых зимних условиях. От высокой температуры влага из ямы просто испаряется. После того как смесь застынет, участок дороги можно эксплуатировать. Удовольствие это достаточно дорогое. Поэтому применяется такой вид ремонта при серьезных повреждениях полотна, когда требуется быстро восстановить движение на аварийном участке.

Ремонт дороги

Ремонт дорогиЕсли ремонт выполнять по правилам, заплатки будут держаться долго.
Если ремонт выполнять по правилам, заплатки будут держаться долго.

Итак, если горячую укладку используют в теплое время года (+10ºС и выше), холодная укладка ограничена небольшими морозами (не ниже —5ºС), а литые смеси подходят для холодов посерьезнее, уже при —10ºС, к примеру. Понятно, что при необходимости латать дорогу дорожники будут и при более низких температурах. Если на трассе внезапно образовалась яма (разлом и проч.), движение перекрыто, а на улице минус 30, не будешь же ждать весеннего потепления. Вообще, любые зимние ремонты по укладке асфальта, по сути, являются аварийными. Их задача сделать так, чтобы отремонтированный участок продержался до тепла, когда можно заняться реставрацией всерьез.

Как вы видите, ремонтировать дороги можно и зимой. Главное — соблюдать технологию. Вот только в наших реалиях и качественном ремонте дорог мало кто думает. Ведь для большинства дорожных служб важнее иметь хороший и постоянный доход от ремонта и содержания дорог. Если сделать все качественно, денег из бюджета не получить. Проблема в том, что у нас пока не установлен гарантий срок службы дорожного покрытия. Если бы такой срок был, то все ямы дорожники устраняли бы за свой счет. А так построили дорогу, получили деньги. Появились выбоины — залатали, опять получили деньги. В результате мы просто обречены ездить по ямам и колдобинам.

ямочный ремонт

ямочный ремонтОтсутствие техники, нарушение регламента и слабый контроль качества ремонта — вот причина отвратительного состояния дорог.
Отсутствие техники, нарушение регламента и слабый контроль качества ремонта — вот причина отвратительного состояния дорог.

Ну и для примера немного цифр. В прошлом году на ремонт дорожно-уличной сети было потрачено: в Казани — 2,87 млрд рублей, во Владивостоке — 2 млрд, в Подмосковье — 12 млрд, в столице — 22,4 млрд. Это для сравнения. А теперь представьте, сколько можно было сэкономить, если бы дороги после прокладки (реконструкции и капитального ремонта) не требовали ремонта хотя бы года четыре.

Почему дороги ремонтируют во время дождя или снега?

Фото: Антон Буценко, Дмитрий Феоктистов, Александр Рюмин/ТАСС

Почему дороги ремонтируют во время дождя или снега?
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Комментарии (28)

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Потому что чиновники чином от ума избавлены, а во главе страны стоит шестёрка-предатель.

Видимо, не зря в 30-ые за вредительство расстреливали и в лагеря на 20 лет сажали.

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+3

на строительстве дорог «воруют, много воруют», как говорил Деточкин
мне кажется, нет водителя с оптым от 10000км, который не имел бы уверенность в этом
хотя очень молодые водители могут мирно воспринимать такой малый срок нормального состояния асфальта, сейчас иного уже пожалуй и не увидишь
а любой, кто ездил по дорогам СССР скажет, что там асфальт лежал дольше, и волнами исходил гораздо реже. хотя, казалось бы, технологии должны бы развиваться со временем. в том числе технологии менеджмента в строительстве. и оборудование теперь хорошее импортное. как же дороги служат меньше? см п.1...
а те кто никак не хочет вводить в тендеры увеличенные гарантийные сроки на дороги видимо в доле

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+1

Для устранения ям небольшого размера существует «холодный асфальт». Работать с ним можно при серьезных морозах, без вреда для качества. Очень часто используется, когда приходится шаманить с люками, которые часто сшибают наши доблестные уборщики улиц, и идиоты которые умудряются парковать на них свои 20т машины. А теперь самая настоящая правда которую в статье почему-то не решились озвучивать. Первое и наверное самое главное — это не соблюдение гостов при дорожных работах, а идиотизм!!! Да, да, вы не ослышались дорожники это стрелочники и их вина дай бог процентов 30. (Себя не защищаю, говорю только правду) Первые товарищи кого надо просто расстрелять это наши заказчики, то есть ГУПы, МУПы и т.д. Большинство дорог требует не ремонта, а кап ремонта самого основания, а если проще фундамента самой дороги. Но заказ идет только на ремонт. Что это, жадность, глупость или то и другое не знаю.Второе это вообще сказка. Для справки, если вы зададитесь вопросом о качестве асфальта и попытаетесь проверить его, вас будет ждать печальное известие, что в асфальте, асфальта не обнаружено!!!

P.S. Моя контора весьма хорошо кладет асфальт, то есть без перегибов(гарантии никто не отменял. И да, ОНА СУЩЕСТВУЕТ))) гарантия имеется ввиду, но качество материалов просто удручает. Более того оно лучше не станет пока не уберут эти долбанные тендеры, благодаря которым в дорожном строительстве появилось много мошенников, использующих все уловки чтобы «построить» дорогу из того что нашли, а потом эту дорогу приходится исправлять уже настоящим дорожникам. Дорожное строительство должно быть полностью государственным, и только тогда дороги будут строить как положено, а не сопли растягивать по земле. Нельзя построить трех рублевую дорогу за рубль!!! А с тендерами МОЖНО. Там главное не качество а цена!!!

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+4
Дорожник

«Но заказ идет только на ремонт. Что это, жадность, глупость или то и другое не знаю.»

Это дорожные чиновники, «освоившие» выделенные на дороги деньги, не хотят своего кресла лишаться. Наблюдал однажды «передовую технологию» ямочного ремонта: два гастарбайтера лопатами асфальт с самосвала в ямы скидывают, а пятеро его сапогами утаптывают...

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0
Громов Сергей

Для справки, асфальт после загрузки на заводе уже через час, максимум полтора должен быть уже закатан в дорогу а иначе теряет свои связующие свойства. Эти идиоты с лопатами не просто ерундой занимаются, но и еще потом пол машины выкинут застывший асфальт куда нибудь. Их прораба надо самого в этот асфальт закатать, за такое расточительство. Правда если это ГУП, то тогда все логично)))

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+1

Да чего вы хотите? Мы построили воровское общество! Воруют все- чиновники, депутаты, академики, военные... Все, буквально все, начиная от дворника. Только у кого-то это от безисходности(мала з/п), а для кого-то это что-то вроде спорта. Вы не пробовали себе ответить — зачем человеку миллиард? Вот и я не знаю!))

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+3
Родин

даешь каждому по миллиарду!))

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+1
Родин

"...а для кого-то это что-то вроде спорта."

Точно! Успеть своровать столько, чтоб не смогли посадить! )))

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0

Вот тут в комментариях задели малые города. Там вообще ремонта дорог практически нет. Добивают дороги оставшиеся с советских времен. Тогда почему — то деньги находили. Грустно становится от того, что лучше не станет.
А самое интересное, что выросли уже поколения которые другого и не видели и воспринимают это как норму. А те кто застали те времена, привыкли к новым реалям.
R.S. Зато природа хороша, от нее поет душа!

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0
Михайлов Федор

Не везде так. Это вопрос регионального распределения бюджета

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0
Михайлов Федор

Хм, будто в советское время было заметно лучше. Вот уж...не зря Зельдин сказал: «Нам всё время говорили, что наши дети будут жить лучше нас, а теперь детям внушают, что мы жили лучше их».

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+1
Михайлов Федор

малые города, райцентры, похоже сливают на постепенное вымирание. производства разрушаются, а без них какая жизнь...

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0

в смесь добавляют меньше положенного битумной эмульсии, экономят на песке и щебне
а что остаётся?

И — в статье не упомянута ещё одна причина зимных ремонтов: нормативы оплаты. И материалы и работы в зимнее время — дороже. Потому, если есть возможность потянуть, и делать ремонт по более дорогому нормативу — так и делают. С советских времён так тянется, и пока не ушло, насколько я знаю.

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+1
Akopov Mikhail

Это же не причина зимних ремонтов)) Причина — плохая укладка изначально. Бывают, безусловно случаи, когда расфигачат нормальную дорогу и заплаток наделают. В результате и денег за ремонт по зимнему тарифу срубили, и на лето себе работу обеспечили на реконструкцию этого участка))

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0
Смирнов Сергей

Почему не причина? Когда оплата идёт по факту освоения средств — то очень даже причина. Не ремонта вообще, а именно зимнего, по снегу. Когда банально тянут с ремонтом до более выгодного сезона.

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+1
Akopov Mikhail

Да, есть такая беда. К примеру, разрушилась дорога летом, а на ремонт в бюджете денег нет, статья расходов есть, а деньги поступят только ближе к осени. Пока поступят, пока все согласуют, уже зима))

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0

Гарантийный срок на новые дороги, насколько я знаю существует. Т.к. этот термин активно муссировался в СМИ при обосновании плюсов вновь вводимых платных трасс. Соответственно должен существовать некий нормативный акт и по гарантии при ремонте. Другое дело что чиновникам на местах при составлении ТЗ это совсем не надо, т.к. тогда как откаты каждый год заносить будут? С другой стороны стоимость качественного ремонта конечно удорожит этот самый ремонт и дорог будет построено меньше, что вызовет недовольство «электрората»... Короче тяжко нашим «слугам народа»... ой тяжко. Только вот что-то их совсем не жалко, т.к. если судить на каких авто гоняет парт-кружок ЕДРа в моём небольшом городе, в как нам говорят депрессивной Тверской обл., а это мерины GLS, ML, туареги с Х5 и кукурузерами всякие. У меня просто окна квартиры на их офис выходят, так что регулярно наблюдаю. То в принципе есть за что «страдать».

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0
Алексей Колесников

В 2013 году обсуждался законопроект по установке норматива гарантийного. Может я конечно что пропустил, но не слышал, что приняли.

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0

А можно ли куда-то жаловаться на такую халатность? Мы ко многому привыкли и уже по умолчанию спускаем на тормозах, типа так было и будет, а может надо просто поднять волну?

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+2
К Дима

Жаловаться надо в ГИБДД, если яма есть и её не заделывают. Сам так делал, устраняют быстро. А вот если дорога разрушилась после ремонта, это уже сложнее, у простого гражданина нет инструмента малогемморойного, как минимум, для того чтобы кого-то привлечь к ответственности. Т.к. факт нарушения ещё нужно доказать. А дальше необходима воля и желание всех контролирующих служб чтобы довести дело до конца.

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0
Алексей Колесников

Да, согласен. По качеству ремонта и вообще по укладке дорожного покрытия мы фактически лишены возможности контроля и воздействия

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0
К Дима

По ямам в ГИБДД. Они обязаны давать предписания об устранении.

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0

Потому, потому что идиоты,
Дурка наш, дурка наш родимый дом!
Первым делом на асфальт закроем квоты,
А распил бюджета выполним потом!

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-5
Каплан Илья

Насколько же дeбильны прoститутки, которые тебе и мне минусуют, не читая.

Всем на всё пох. Эта страна достойна лишь одного — заселения её людьми нормальных национальностей.

Какими — не скажу. В этой свободной демократической стране нынче за слова сажают.

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0

Для временного ремонта сойдет, это лучше чем дыры. а потом, при первой возможности сделать нормально.

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+6
Сергей

Потом — это когда?

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+1
Сергей

Безусловно. Вот только ямы слишком часто появляются. Значит асфальт укладывают с нарушениями.

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-4
Сергей

Нет ничего постояннее временных решений, увы.

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-2