Nissan Murano: что скрыто за яркой внешностью?

Компания Nissan предлагает в России, пожалуй, наиболее широкий ассортимент кроссоверов и вседорожников — шесть моделей на выбор! Самая свежая из них — Murano, с которой мы недавно познакомились.

Что в нем нового?

Первое поколение кроссовера Nissan Murano (заводской индекс Z50) наделало много шума. Благодаря нетривиальному и весьма прогрессивному для того времени дизайну модель обрела массу поклонников, притом что с технической точки зрения это был не самый выдающийся автомобиль. Его преемник, Murano второго поколения (Z51), выглядел скромнее, хотя и был построен на той же платформе. Думаете, этот базис изжил свое? Ничуть не бывало! Новый Murano (Z52) конструктивно не поменялся — в его основе все то же шасси. Но дизайн настолько свеж и неординарен, что про эти нюансы даже не вспоминаешь.

Nissan Murano Столь смелым дизайном в этом сегменте могут похвастать немногие.

Хищная морда с массивным V-образным носом, лихо вздыбленная в задней части линия остекления, окрашенная черным цветом задняя стойка, создающая эффект парящей крыши... Отрадно, что в погоне за стилем не забыли про эффективность: коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшен с 0,35 до 0,31. Как водится, машина нового поколения подросла в размерах: стала шире в плечах на 30 мм, а длина кузова увеличилась на 38 мм. Теперь между передним и задним бамперами аж 4898 мм. Солидные габариты!

Революция внутри?

Nissan Murano Murano стал первым Ниссаном, снабжаемым 5-дюймовым дисплеем панели приборов. Nissan Murano У мультимедиасистемы немаленький экран, но качество картинки могло бы быть и получше. Nissan Murano Интерьер выглядит хорошо, да и качество отделки не подкачало. Светло-кремовая расцветка добавляет лоска. Nissan Murano Кнопка Eco притупляет реакции на нажатия педали акселератора — этот режим сгодится только для пробок. Nissan Murano Все без исключения Murano снабжаются вариатором, удачные настройки которого вызывают только уважение.

От такой прибавки в габаритах можно было ожидать появления третьего ряда сидений — то, что есть у многих одноклассников. Но нет — семиместный салон ниссановцы не предложили даже за доплату. Создатели считают, что с ролью семиместного кроссовера успешно справляется Pathfinder.

Но имеются и хорошие новости: на втором ряду Murano теперь по-настоящему просторно. Еще бы, ведь между коленями и спинкой переднего кресла добавилось сразу 36 мм. В придачу спинка регулируется по углу наклона.

Nissan Murano Таким вместительным боксом располагает только шестицилиндровая версия. У гибридных львиную долю отсека занимает аккумулятор. Nissan Murano На заднем ряду весьма просторно — по сравнению с предшественником запас пространства для ног увеличился на 36 мм.

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Интерьер оформлен не так ярко, как внешность: лаконичные формы, проверенные решения. А вот качество отделки подтянулось на новую высоту. Подбор материалов, уровень отделки, богатство оснащения — во всем этом Murano напоминает скорее премиальный Infiniti, нежели Nissan. Тестовая машина щеголяла щедрым набором систем безопасности: мониторинг слепых зон, контроль усталости водителя, система распознавания движущихся объектов, камеры кругового обзора.

А как насчет русификации?

Третье поколение Murano не просто вывели на наш рынок, а подвергли его тщательной доводке применительно к нашим условиям эксплуатации. Увеличена вместительность бачка для омывающей жидкости, установлена полноразмерная запаска, а также новый передний бампер с увеличенным углом въезда.

Nissan Murano Мурановское подбрюшье прикрывает пластиковый пыльник. За металлическую защиту придется доплатить дилеру.

На этом ниссановцы не остановились: кардинальным образом перетряхнули подвеску, увеличив жесткость стабилизаторов, амортизаторов и задних пружин. Жесткость передних оставили прежней, но добавили им длины — это помогло увеличить дорожный просвет (до 184 мм) по сравнению с версией для заокеанского рынка.

Едет наш Murano совсем по-другому. Его подвеска избавлена от расхлябанности «американца», вместо нее — плотная, уверенная поступь и отличная энергоемкость. На разбитом асфальте машина не сплоховала, успешно фильтруя даже жуткие с виду неровности.

Nissan Murano На скоростной магистрали Murano в своей тарелке: хорошо держит прямую, да и динамика неплоха.

Хватает ли мотора?

Ниссановская 3,5-литровая V-образная «шестерка» мне всегда нравилась отличной тягой, сдержанным аппетитом и классным звуком. Вот и сейчас я радуюсь напористым ускорениям, которые сопровождаются бархатным баритоном двигателя. Приятно было смотреть и на экран бортового компьютера, показывающего средний расход в 14 л/100 км, который для 249 л.с. следует признать скромным. Кстати, в Америке уже доступна модернизированная версия этого мотора, в котором вместо распределенного впрыска появился непосредственный. Но у нас о таком апгрейде пока можно только мечтать. Зато вариатор доработали: снизили трение в подшипниках и уменьшили объем масляной ванны, что повысило КПД агрегата.

Какие недостатки?

Nissan Murano На современном автомобиле педаль стояночного тормоза кажется анахронизмом. Nissan Murano Автодоводчик есть только у водительского стеклоподъемника, а подсветки и вовсе нет — нонсенс для машины такой стоимости.

Куда ж без них! Зачем, к примеру, нужна в салоне педаль стояночного тормоза, когда даже на кроссоверах классом ниже давно устанавливают электропривод ручника? И почему в недешевой машине автоматический режим имеет только водительский электростеклоподъемник? Также не понравился чрезмерно тяжелый в парковочном режиме руль — крутить его не напрягаясь не выйдет даже у Шварценеггера.

Nissan Murano В грязи особо не порезвишься, ибо дорожный просвет скромный — 180 мм.

А вот на бездорожье лучше лишний раз не выезжать. И дело не только в скромном для кроссовера клиренсе, но и в том, что мурановское днище спрофилировано не слишком удачно — много выступающих элементов, которые легко оторвать, зацепившись за какую-нибудь корягу. Не добавляет уверенности и трансмиссия All Mode 4х4, в которой не предусмотрена блокировка многодисковой муфты.

Что в итоге?

Новый Murano подкупил просторным и уютным салоном, хорошей управляемостью и плавностью хода. Но главное его достоинство — смелый запоминающийся дизайн. Такой, что окружающие шеи сворачивают. А поскольку яркая внешность подкреплена адекватным ценником, есть все основания утверждать, что третье поколение Murano в России разойдется лучше предыдущего.