Nissan Murano: что скрыто за яркой внешностью?

Компания Nissan предлагает в России, пожалуй, наиболее широкий ассортимент кроссоверов и вседорожников — шесть моделей на выбор! Самая свежая из них — Murano, с которой мы недавно познакомились.

Nissan Murano
Nissan Murano

Nissan > Murano

Что в нем нового?

Первое поколение кроссовера Nissan Murano (заводской индекс Z50) наделало много шума. Благодаря нетривиальному и весьма прогрессивному для того времени дизайну модель обрела массу поклонников, притом что с технической точки зрения это был не самый выдающийся автомобиль. Его преемник, Murano второго поколения (Z51), выглядел скромнее, хотя и был построен на той же платформе. Думаете, этот базис изжил свое? Ничуть не бывало! Новый Murano (Z52) конструктивно не поменялся — в его основе все то же шасси. Но дизайн настолько свеж и неординарен, что про эти нюансы даже не вспоминаешь.

Nissan Murano

Nissan MuranoСтоль смелым дизайном в этом сегменте могут похвастать немногие.
Столь смелым дизайном в этом сегменте могут похвастать немногие.

Хищная морда с массивным V-образным носом, лихо вздыбленная в задней части линия остекления, окрашенная черным цветом задняя стойка, создающая эффект парящей крыши... Отрадно, что в погоне за стилем не забыли про эффективность: коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшен с 0,35 до 0,31. Как водится, машина нового поколения подросла в размерах: стала шире в плечах на 30 мм, а длина кузова увеличилась на 38 мм. Теперь между передним и задним бамперами аж 4898 мм. Солидные габариты!

Революция внутри?

Nissan Murano

Nissan MuranoMurano стал первым Ниссаном, снабжаемым 5-дюймовым дисплеем панели приборов.
Murano стал первым Ниссаном, снабжаемым 5-дюймовым дисплеем панели приборов.

Nissan Murano

Nissan MuranoУ мультимедиасистемы немаленький экран, но качество картинки могло бы быть и получше.
У мультимедиасистемы немаленький экран, но качество картинки могло бы быть и получше.

Nissan Murano

Nissan MuranoИнтерьер выглядит хорошо, да и качество отделки не подкачало. Светло-кремовая расцветка добавляет лоска.
Интерьер выглядит хорошо, да и качество отделки не подкачало. Светло-кремовая расцветка добавляет лоска.

Nissan Murano

Nissan MuranoКнопка Eco притупляет реакции на нажатия педали акселератора — этот режим сгодится только для пробок.
Кнопка Eco притупляет реакции на нажатия педали акселератора — этот режим сгодится только для пробок.

Nissan Murano

Nissan MuranoВсе без исключения Murano снабжаются вариатором, удачные настройки которого вызывают только уважение.
Все без исключения Murano снабжаются вариатором, удачные настройки которого вызывают только уважение.

От такой прибавки в габаритах можно было ожидать появления третьего ряда сидений — то, что есть у многих одноклассников. Но нет — семиместный салон ниссановцы не предложили даже за доплату. Создатели считают, что с ролью семиместного кроссовера успешно справляется Pathfinder.

Но имеются и хорошие новости: на втором ряду Murano теперь по-настоящему просторно. Еще бы, ведь между коленями и спинкой переднего кресла добавилось сразу 36 мм. В придачу спинка регулируется по углу наклона.

Nissan Murano

Nissan MuranoТаким вместительным боксом располагает только шестицилиндровая версия. У гибридных львиную долю отсека занимает аккумулятор.
Таким вместительным боксом располагает только шестицилиндровая версия. У гибридных львиную долю отсека занимает аккумулятор.

Nissan Murano

Nissan MuranoНа заднем ряду весьма просторно — по сравнению с предшественником запас пространства для ног увеличился на 36 мм.
На заднем ряду весьма просторно — по сравнению с предшественником запас пространства для ног увеличился на 36 мм.
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Новый Nissan Murano против конкурентов: длинные рубли

Интерьер оформлен не так ярко, как внешность: лаконичные формы, проверенные решения. А вот качество отделки подтянулось на новую высоту. Подбор материалов, уровень отделки, богатство оснащения — во всем этом Murano напоминает скорее премиальный Infiniti, нежели Nissan. Тестовая машина щеголяла щедрым набором систем безопасности: мониторинг слепых зон, контроль усталости водителя, система распознавания движущихся объектов, камеры кругового обзора.

А как насчет русификации?

Третье поколение Murano не просто вывели на наш рынок, а подвергли его тщательной доводке применительно к нашим условиям эксплуатации. Увеличена вместительность бачка для омывающей жидкости, установлена полноразмерная запаска, а также новый передний бампер с увеличенным углом въезда.

Nissan Murano

Nissan MuranoМурановское подбрюшье прикрывает пластиковый пыльник. За металлическую защиту придется доплатить дилеру.
Мурановское подбрюшье прикрывает пластиковый пыльник. За металлическую защиту придется доплатить дилеру.

На этом ниссановцы не остановились: кардинальным образом перетряхнули подвеску, увеличив жесткость стабилизаторов, амортизаторов и задних пружин. Жесткость передних оставили прежней, но добавили им длины — это помогло увеличить дорожный просвет (до 184 мм) по сравнению с версией для заокеанского рынка.

Едет наш Murano совсем по-другому. Его подвеска избавлена от расхлябанности «американца», вместо нее — плотная, уверенная поступь и отличная энергоемкость. На разбитом асфальте машина не сплоховала, успешно фильтруя даже жуткие с виду неровности.

Nissan Murano

Nissan MuranoНа скоростной магистрали Murano в своей тарелке: хорошо держит прямую, да и динамика неплоха.
На скоростной магистрали Murano в своей тарелке: хорошо держит прямую, да и динамика неплоха.

Хватает ли мотора?

Ниссановская 3,5-литровая V-образная «шестерка» мне всегда нравилась отличной тягой, сдержанным аппетитом и классным звуком. Вот и сейчас я радуюсь напористым ускорениям, которые сопровождаются бархатным баритоном двигателя. Приятно было смотреть и на экран бортового компьютера, показывающего средний расход в 14 л/100 км, который для 249 л.с. следует признать скромным. Кстати, в Америке уже доступна модернизированная версия этого мотора, в котором вместо распределенного впрыска появился непосредственный. Но у нас о таком апгрейде пока можно только мечтать. Зато вариатор доработали: снизили трение в подшипниках и уменьшили объем масляной ванны, что повысило КПД агрегата.

Какие недостатки?

Nissan Murano

Nissan MuranoНа современном автомобиле педаль стояночного тормоза кажется анахронизмом.
На современном автомобиле педаль стояночного тормоза кажется анахронизмом.

Nissan Murano

Nissan MuranoАвтодоводчик есть только у водительского стеклоподъемника, а подсветки и вовсе нет — нонсенс для машины такой стоимости.
Автодоводчик есть только у водительского стеклоподъемника, а подсветки и вовсе нет — нонсенс для машины такой стоимости.

Куда ж без них! Зачем, к примеру, нужна в салоне педаль стояночного тормоза, когда даже на кроссоверах классом ниже давно устанавливают электропривод ручника? И почему в недешевой машине автоматический режим имеет только водительский электростеклоподъемник? Также не понравился чрезмерно тяжелый в парковочном режиме руль — крутить его не напрягаясь не выйдет даже у Шварценеггера.

Nissan Murano

Nissan MuranoВ грязи особо не порезвишься, ибо дорожный просвет скромный — 180 мм.
В грязи особо не порезвишься, ибо дорожный просвет скромный — 180 мм.

А вот на бездорожье лучше лишний раз не выезжать. И дело не только в скромном для кроссовера клиренсе, но и в том, что мурановское днище спрофилировано не слишком удачно — много выступающих элементов, которые легко оторвать, зацепившись за какую-нибудь корягу. Не добавляет уверенности и трансмиссия All Mode 4х4, в которой не предусмотрена блокировка многодисковой муфты.

Что в итоге?

Новый Murano подкупил просторным и уютным салоном, хорошей управляемостью и плавностью хода. Но главное его достоинство — смелый запоминающийся дизайн. Такой, что окружающие шеи сворачивают. А поскольку яркая внешность подкреплена адекватным ценником, есть все основания утверждать, что третье поколение Murano в России разойдется лучше предыдущего.

Nissan Murano V6 3.5

Длина×ширина×высота×база 4898/1915/1691/2825 мм

Объем багажника 454/1603 л

Снаряженная масса 1818 кг

Двигатель бензиновый, V6/24, 3498 см³, 183 кВт/249 л.с. при 6400 об/мин, 325 Н·м при 4400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 8,2 с

Максимальная скорость 210 км/ч

Топливо/запас топлива АИ95/72 л

Средний расход топлива 10,2 л/100 км

Трансмиссия полный привод, CVT

Nissan Murano: что скрыто за яркой внешностью?
Фото: «За рулем»,
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