Nissan Murano: что скрыто за яркой внешностью?

Что в нем нового?
Nissan MuranoСтоль смелым дизайном в этом сегменте могут похвастать немногие.
Хищная морда с массивным V-образным носом, лихо вздыбленная в задней части линия остекления, окрашенная черным цветом задняя стойка, создающая эффект парящей крыши... Отрадно, что в погоне за стилем не забыли про эффективность: коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшен с 0,35 до 0,31. Как водится, машина нового поколения подросла в размерах: стала шире в плечах на 30 мм, а длина кузова увеличилась на 38 мм. Теперь между передним и задним бамперами аж 4898 мм. Солидные габариты!
Революция внутри?
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Nissan MuranoMurano стал первым Ниссаном, снабжаемым 5-дюймовым дисплеем панели приборов.
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Nissan MuranoУ мультимедиасистемы немаленький экран, но качество картинки могло бы быть и получше.
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Nissan MuranoИнтерьер выглядит хорошо, да и качество отделки не подкачало. Светло-кремовая расцветка добавляет лоска.
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Nissan MuranoКнопка Eco притупляет реакции на нажатия педали акселератора — этот режим сгодится только для пробок.
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Nissan MuranoВсе без исключения Murano снабжаются вариатором, удачные настройки которого вызывают только уважение.
От такой прибавки в габаритах можно было ожидать появления третьего ряда сидений — то, что есть у многих одноклассников. Но нет — семиместный салон ниссановцы не предложили даже за доплату. Создатели считают, что с ролью семиместного кроссовера успешно справляется Pathfinder.
Но имеются и хорошие новости: на втором ряду Murano теперь по-настоящему просторно. Еще бы, ведь между коленями и спинкой переднего кресла добавилось сразу 36 мм. В придачу спинка регулируется по углу наклона.
Nissan MuranoТаким вместительным боксом располагает только шестицилиндровая версия. У гибридных львиную долю отсека занимает аккумулятор.
Nissan MuranoНа заднем ряду весьма просторно — по сравнению с предшественником запас пространства для ног увеличился на 36 мм.
Интерьер оформлен не так ярко, как внешность: лаконичные формы, проверенные решения. А вот качество отделки подтянулось на новую высоту. Подбор материалов, уровень отделки, богатство оснащения — во всем этом Murano напоминает скорее премиальный Infiniti, нежели Nissan. Тестовая машина щеголяла щедрым набором систем безопасности: мониторинг слепых зон, контроль усталости водителя, система распознавания движущихся объектов, камеры кругового обзора.
А как насчет русификации?
Nissan MuranoМурановское подбрюшье прикрывает пластиковый пыльник. За металлическую защиту придется доплатить дилеру.
На этом ниссановцы не остановились: кардинальным образом перетряхнули подвеску, увеличив жесткость стабилизаторов, амортизаторов и задних пружин. Жесткость передних оставили прежней, но добавили им длины — это помогло увеличить дорожный просвет (до 184 мм) по сравнению с версией для заокеанского рынка.
Едет наш Murano совсем по-другому. Его подвеска избавлена от расхлябанности «американца», вместо нее — плотная, уверенная поступь и отличная энергоемкость. На разбитом асфальте машина не сплоховала, успешно фильтруя даже жуткие с виду неровности.
Nissan MuranoНа скоростной магистрали Murano в своей тарелке: хорошо держит прямую, да и динамика неплоха.
Хватает ли мотора?
Какие недостатки?
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Nissan MuranoНа современном автомобиле педаль стояночного тормоза кажется анахронизмом.
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Nissan MuranoАвтодоводчик есть только у водительского стеклоподъемника, а подсветки и вовсе нет — нонсенс для машины такой стоимости.
Куда ж без них! Зачем, к примеру, нужна в салоне педаль стояночного тормоза, когда даже на кроссоверах классом ниже давно устанавливают электропривод ручника? И почему в недешевой машине автоматический режим имеет только водительский электростеклоподъемник? Также не понравился чрезмерно тяжелый в парковочном режиме руль — крутить его не напрягаясь не выйдет даже у Шварценеггера.
Nissan MuranoВ грязи особо не порезвишься, ибо дорожный просвет скромный — 180 мм.
А вот на бездорожье лучше лишний раз не выезжать. И дело не только в скромном для кроссовера клиренсе, но и в том, что мурановское днище спрофилировано не слишком удачно — много выступающих элементов, которые легко оторвать, зацепившись за какую-нибудь корягу. Не добавляет уверенности и трансмиссия All Mode 4х4, в которой не предусмотрена блокировка многодисковой муфты.
Что в итоге?
Новый Murano подкупил просторным и уютным салоном, хорошей управляемостью и плавностью хода. Но главное его достоинство — смелый запоминающийся дизайн. Такой, что окружающие шеи сворачивают. А поскольку яркая внешность подкреплена адекватным ценником, есть все основания утверждать, что третье поколение Murano в России разойдется лучше предыдущего.
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Nissan Murano V6 3.5
Длина×ширина×высота×база 4898/1915/1691/2825 мм
Объем багажника 454/1603 л
Снаряженная масса 1818 кг
Двигатель бензиновый, V6/24, 3498 см³, 183 кВт/249 л.с. при 6400 об/мин, 325 Н·м при 4400 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 8,2 с
Максимальная скорость 210 км/ч
Топливо/запас топлива АИ95/72 л
Средний расход топлива 10,2 л/100 км
Трансмиссия полный привод, CVT