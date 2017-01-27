Чем опасен перетянутый крепеж колеса?

Недотянули болты крепления колеса или, наоборот, закрутили их с чрезмерным моментом? А знаете, чем неправильная установка колеса может обернуться впоследствии?

Эту простейшую и самую распространенную операцию — установку колеса на автомобиль — наверняка выполнял или как минимум видел, как это делается, каждый автомобилист. Идеально ее проводят на конвейере. На это и будем ориентироваться.

Представьте — вы конвейерный рабочий и занимаетесь этим по восемь часов ежедневно! Что, тяжко? Согласен, спина будет болеть, и вас моментально скрючит от непрерывного тягания тяжелой обувки автомобиля. На конвейере колесо в сборе весь путь от стеллажа до ступицы проделывает на специальной тележке. Рабочий лишь перекатывает его с одной ячейки в другую. Это не только забота о здоровье человека, но и обеспечение скорости и качества операции на протяжении смены. Без нее к концу рабочего дня усталые руки и спины были бы способны лишь на черепашью скорость. Тележка — с регулировкой по высоте, что позволяет не держать колесо на весу, а совместить отверстия и надеть его прямо на ступицу.

конвейер Обратите внимание — пряжка ремня у рабочего закрыта специальным чехлом. Зачем? Ни при каких операциях на краске кузова или колесного диска рабочий не должен оставить царапины. конвейер Даже подвижный рычаг тележки оснащен пневмоприводом — усилия мускулов сведены к минимуму.

Далее вручную, чтобы не сорвать резьбу, наживляются гайки или болты. Операция требует определенной сноровки, поскольку делать это приходится в перчатках. Таково требование техники безопасности в массовом производстве. Работать голыми руками здесь категорически запрещено.

И, наконец, финальная операция — затяжка крепежа. Это делается не поочередно электрическим гайковертом, а с помощью специального оборудования. Все гайки или шпильки заворачиваются одновременно одинаковым моментом. Причем люди не бегают вокруг автомобиля. Операцию выполняют два человека, и каждый отвечает за свой борт.

конвейер А вот наживлять крепеж приходится вручную, человек лучше автоматики чувствует, по резьбе пошло или нет. конвейер Силовой инструмент с пневмоприводом закручивает положенным моментом все гайки одновременно.

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Имея представление о конвейерной технологии, нетрудно применить знания на практике при выборе автосервиса или шиномонтажной мастерской. Если крепеж колеса сразу закручивают гайковертом, не наживив вручную, — бегите от таких ремонтников. Соответственно, любое протягивание крепежа «от души» — еще один способ обломить/вытянуть шпильку или сорвать резьбу в ступице колеса.

Но, допустим, горе-работник шиномонтажной мастерской во всю дурь попрыгал на рукоятке баллонного ключа, но резьба при этом выдержала. «Ничего страшного, скажете, зато с запасом»? А представьте, что вы повредили колесо в дороге и необходимо установить запасное. Не каждый справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа. Придется изобретать рычаг из подручных средств. И уж точно не стоит перед установкой колеса наносить смазку на шпильки и гайки, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу. Смазка может привести к самооткручиванию гаек. Как правило, в любом руководстве пользователя есть прямой запрет на такую «хитрость». Не менее опасен и плохо затянутый крепеж — колесо может открутиться на ходу, а это чревато серьезной аварией.

Доверять можно лишь динамометрическому ключу со шкалой и его ближайшему родственнику — щелчковому ключу. Только они помогают затянуть крепеж колеса положенным моментом, как при конвейерной сборке. Так что советуем обзавестись подобным инструментом и сервис выбирать такой, где не пренебрегают вышесказанным. Опытные мастера шиномонтажей затягивают крепеж с моментом 112–115 Нм, а в фирменных сервисах сверяются с ремонтной литературой производителя.