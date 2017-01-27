Чем опасен перетянутый крепеж колеса?

Недотянули болты крепления колеса или, наоборот, закрутили их с чрезмерным моментом? А знаете, чем неправильная установка колеса может обернуться впоследствии?

Эту простейшую и самую распространенную операцию — установку колеса на автомобиль — наверняка выполнял или как минимум видел, как это делается, каждый автомобилист. Идеально ее проводят на конвейере. На это и будем ориентироваться.

Представьте — вы конвейерный рабочий и занимаетесь этим по восемь часов ежедневно! Что, тяжко? Согласен, спина будет болеть, и вас моментально скрючит от непрерывного тягания тяжелой обувки автомобиля. На конвейере колесо в сборе весь путь от стеллажа до ступицы проделывает на специальной тележке. Рабочий лишь перекатывает его с одной ячейки в другую. Это не только забота о здоровье человека, но и обеспечение скорости и качества операции на протяжении смены. Без нее к концу рабочего дня усталые руки и спины были бы способны лишь на черепашью скорость. Тележка — с регулировкой по высоте, что позволяет не держать колесо на весу, а совместить отверстия и надеть его прямо на ступицу.

конвейер

конвейерОбратите внимание — пряжка ремня у рабочего закрыта специальным чехлом. Зачем? Ни при каких операциях на краске кузова или колесного диска рабочий не должен оставить царапины.
Обратите внимание — пряжка ремня у рабочего закрыта специальным чехлом. Зачем? Ни при каких операциях на краске кузова или колесного диска рабочий не должен оставить царапины.

конвейер

конвейерДаже подвижный рычаг тележки оснащен пневмоприводом — усилия мускулов сведены к минимуму.
Даже подвижный рычаг тележки оснащен пневмоприводом — усилия мускулов сведены к минимуму.

Далее вручную, чтобы не сорвать резьбу, наживляются гайки или болты. Операция требует определенной сноровки, поскольку делать это приходится в перчатках. Таково требование техники безопасности в массовом производстве. Работать голыми руками здесь категорически запрещено.

И, наконец, финальная операция — затяжка крепежа. Это делается не поочередно электрическим гайковертом, а с помощью специального оборудования. Все гайки или шпильки заворачиваются одновременно одинаковым моментом. Причем люди не бегают вокруг автомобиля. Операцию выполняют два человека, и каждый отвечает за свой борт.

конвейер

конвейерА вот наживлять крепеж приходится вручную, человек лучше автоматики чувствует, по резьбе пошло или нет.
А вот наживлять крепеж приходится вручную, человек лучше автоматики чувствует, по резьбе пошло или нет.

конвейер

конвейерСиловой инструмент с пневмоприводом закручивает положенным моментом все гайки одновременно.
Силовой инструмент с пневмоприводом закручивает положенным моментом все гайки одновременно.

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Имея представление о конвейерной технологии, нетрудно применить знания на практике при выборе автосервиса или шиномонтажной мастерской. Если крепеж колеса сразу закручивают гайковертом, не наживив вручную, — бегите от таких ремонтников. Соответственно, любое протягивание крепежа «от души» — еще один способ обломить/вытянуть шпильку или сорвать резьбу в ступице колеса.

Но, допустим, горе-работник шиномонтажной мастерской во всю дурь попрыгал на рукоятке баллонного ключа, но резьба при этом выдержала. «Ничего страшного, скажете, зато с запасом»? А представьте, что вы повредили колесо в дороге и необходимо установить запасное. Не каждый справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа. Придется изобретать рычаг из подручных средств. И уж точно не стоит перед установкой колеса наносить смазку на шпильки и гайки, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу. Смазка может привести к самооткручиванию гаек. Как правило, в любом руководстве пользователя есть прямой запрет на такую «хитрость». Не менее опасен и плохо затянутый крепеж — колесо может открутиться на ходу, а это чревато серьезной аварией.

Доверять можно лишь динамометрическому ключу со шкалой и его ближайшему родственнику — щелчковому ключу. Только они помогают затянуть крепеж колеса положенным моментом, как при конвейерной сборке. Так что советуем обзавестись подобным инструментом и сервис выбирать такой, где не пренебрегают вышесказанным. Опытные мастера шиномонтажей затягивают крепеж с моментом 112–115 Нм, а в фирменных сервисах сверяются с ремонтной литературой производителя.

Чем опасен перетянутый крепеж колеса?
Чем опасен перетянутый крепеж колеса?
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Комментарии (24)

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[у нас не ругаются]. Чаще всего видел (на ютьюбе) со ступицей откручивается колесо ,а не диск с покрышкой. Если колесный диск привинчивается нескольким болтами к ступице, то лучше следить за гайкой ,которая держит ступицу — чтобы не отвернулась. Есть конструкции на старых авто — гайка с левой или правой резьбой крепит ступицу каждого колеса на цапфу (навинчивается) и вот эта гайка контрится — метал гайки сминается зубилом и/или молотком в паз на цапфе, чтобы не отвернулась. Причем эта же гайка регулирует и зазор биение подшипников ступичных  — вот отчего колеса отлетают, Я предполагаю, что если один из 4-5-6 болтов крепления диска к ступице не докрутили, то диск с покрышкой не открутится... опаснее если возникнет биение колеса ,которое может сорвать законтренную гайку ступицы и колесо слетит.

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0

Всегда смазываю шпильки и конусную часть гайки, ничего не откручивается. Затягиваю в полсилы

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+1

«И уж точно не стоит перед установкой колеса наносить смазку на шпильки и гайки, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу.»

Естественно, если пользоваться принципом «кашу маслом не испортишь», то самоотворачивание вполне возможно. Но если слегка смазать резьбовую часть колесного болта или резьбу шпильки хотя бы той же «графиткой», то это будет не только не вредно, но и полезно, учитывая количество соли на дорогах. Торможение болта или гайки происходит в основном за счет конусной части, и вот ее-то смазывать противопоказано.

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+3
Громов Сергей

Смазывать, разумно, можно и нужно всё. Открутится, если недотянуто или не проверено, через 30 — 50 километров. Затягивать прилагаемым к авто балонником или любым сопоставимым по рычагу инструментом, среднему мужчине, руками — со всей дури, через одну. Автор профан (видимо крутил маловато)

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0

Очень просто откручиваются перетянутые болты и гайки,
 — при помощи ударного молоточка и тем же ключиком,
которым не смогли открутить до этого.
При постоянном усилии ключ можно согнуть, а при кратковременных
ударах откручивается и ничего не гнется..,-парадокс!)))
(так же работает и пневмогайковерт)
Сам в этом не раз убеждался.
Молоток в инструментах машины, в дороге, обязателен.

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+3

Поскольку почти никто не возится с динамометрическим ключом (сам, не на производстве и не на сервисе), используется весьма эффективный и простой метод:
1. Телескопический ключ, вроде такого ссылка
2. Затягиваешь в закрытом состоянии, плотно, но рукой — перетянуть при этом нереально.
3. Открываешь — раздвинутым.
Всё, щастя.

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+3

Да, было дело как-то раз, когда в шиномонтаже новую зимнюю резину смонтировали на диски и «обули» авто. Весной при переобувке самостоятельно отвернуть гайки так и не сумел (у Кайрона баллонник Z- образный, удлиняющую трубу не наденешь), пришлось ехать переобуваться в ближайший сервис. Так даже там ключом с метровым удлинителем еле отвернули. Что до момента затяжки — есть штатный баллонник и им надо пользоваться без всяких удлинителей. Конечно, «усилие среднего человека» — понятие растяжимое, и тем не менее момент затяжки будет близок к необходимому. А горе — монтажники тянут гайковёртом на максимальном моменте, вот и перетягивают.

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+2
Валентиныч

Ситуация ОДИН в ОДИН  — после покупки и монтажа зимних колес на Пежо 207 дочери, весной при смене колес сломал квадрат на воротке, крестообразный баллонник поплыл как тесто, сорвал штатным баллонником с  соседской Шкоды... после нанесения Мовиля проблем больше НЕ возникало.

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+2

«А представьте, что вы повредили колесо в дороге и необходимо установить запасное. Не каждый справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа. „
Эт точно, в сервисе тянут гайковертом со всей дури, сломал подряд два баллоника когда колеса сам в гараже менял на летние, пришлось откручивать головкой на 17 с длинным воротком. Сейчас тяну той же головкой с динамометрическим ключом.

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+1
двадцатые китайские воссены

Повезло с сервисом — воротят абы как по кругу, отвернувшись. Порошковые современные балонники в мороз от грецких орехов разваливаются, советские — нет, все равно до кучи газовый утконос возить от греха подальше.

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+1

Цитата: «не стоит перед установкой колеса наносить смазку на шпильки и гайки, чтобы облегчить себе задачу по демонтажу. Смазка может привести к самооткручиванию гаек. „

Не мог бы АВТОР привести пример подобного запрета — где, для каких авто существует прямой ЗАПРЕТ о нанесении смазки на резьбовые соединения крепления колес? И слышал ли автор о самоторможении в резьбовых парах? За историю владения более чем десятком машин ни в одной инструкции по эксплуатации и обслуживанию подобных табу НЕ БЫЛО!
Более того — советую покопаться в архиве ЗР — там в полезных советах НАПРЯМУЮ рекомендовалось наносить на резьбу крепежных элементов колес автоконсерванты типа Мовиля — нанесение исключает возникновение коррозии, прикипания и облегчает процесс заворачивания — отворачивания.

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+5
Welder

"..где, для каких авто существует прямой ЗАПРЕТ о нанесении смазки на резьбовые соединения крепления колес?.." — у меня, Suzuki Jimny...но есть такое подозрение, что это будет на всех авто, где глухая гайка.

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+3
ghgjgh

Дык и... в Чём разница — резьбовая пара, резьба как правило меньшего шага ..... эффект самоторможения в наличии.... механизм работы консервантов( условно назовем их Мовилями) — при нанесении подобны смазке — при прошествии времени преобразуются в воскообразную пленку, способствующую легкой фиксации, ингибиторы содержащиеся в составе препятствуют возникновению коррозии.... цена Мовиля — сущие копейки, а эффект для ВСЕХ резьб бесспорный!

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+2
Welder

Тут использую тот же принцип, что и в оружии — «не нужно улучшать то, что работает». На ГАЗ и УАЗ мазал — накручиваешь, избыток выходит наружу, а как он поведет себя в глушняке — наверное до меня проверяли...самому...чо-то нема тяги.

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-1
Welder

Поддерживаю, тоже постоянно пользую мовиль. На ваз классике заодно стык задних тормозных барабанов с полуосью промазываю и все колесные болты

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0
Welder

Со смазкой резьбу сорвать не [у нас не ругаются] делать.

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-4
двадцатые китайские воссены

А Вы со всей дури затягиваете? Если так —ну исполать вам .... продолжайте дальше..... я вообще то на динамометрическом ключе НЕ экономил и два раза в год при переобувке, мне НЕ в лом им воспользоваться — с рекомендуемым моментом затяжки ни в жисть проблем НЕ ВОЗНИКАЛО!!!

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+1
Welder

Динамометрический ключ замеряет момент затяжки с учетом трения, а не напряжение в резьбе. Один и тот же момент со смазкой и без смазки — это две разных затяжки. Тогда уж нужно замерять индикатором удлинение шпильки.

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-1
двадцатые китайские воссены

А вам известно что такое наклёп ?
А во вторых при отсутствии движения смазка как таковая перестаёт работать как фактор снижения трения.Думаю, вы согласитесь, что смазывают движущиеся поверхности . А когда поверхности неподвижны считайте что смазки НЕТ, хотя физически она есть. Так вот в резьбах при откручивании я всегда слышу легкий щелчок в начале хода и именно это и ни что другое лично для меня фактор правильного момента затяжки . Динамоключом для этого не пользуюсь, есть вороток из рессорной стали по его изгибу точно знаю усилие

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0

по моему момент затяжки 100 маловат, у меня в руководстве 200 вроде прописано.

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-1
7202131

Ну, это автор всех под одну гребенку подвел, а вы ему вторите. Например, у КАМАЗа момент затяжки колеса 35кгс.м, а у ГАЗона (крепление колес ISO) — 60кгс.м. Все очень индивидуально.
И попробуй на ГАЗоне затяни колеса со старым моментом 45 кгс.м, расчитанным для футорочного крепления как на старых ГАЗонах (ГАЗ 53, 3307, 3309) — тут же останешься без колес.
У нас один сервис затянул колеса на ГАЗоне Некст с прежним моментом 45 кгс что привело к аварии со смертельным исходом. Причем их косяк заключался в том, что они тянули колеса динамоключом и четко указали в объяснительной, что у них было все под контролем и момент составлял 45кгс.м. После чего их носом ткнули в инструкцию, где указан момент 60кгс.м. Теперь этот сервис локти кусает — не было бы динамоключа не подставились бы так.

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-1
7202131

80–120

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-1
7202131

Нет, 200 это очень много!

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+1
Безымянный

От диаметра резьбы зависит, где и 50 много, а где и 200 маловато будет

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0