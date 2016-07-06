Почему фырчала Волга: байки отечественного автопрома

Иногда безумно интересно узнать не то, как сделано, а почему не сделано. Выступаю в роли барона Мюнхгаузена и предлагаю вашему вниманию три «совершенно правдивые» истории об отечественном автопроме.

Длинная Нива с горбом на крыше

Все модификации удлиненного полноприводника на базе классической Нивы выпускались в опытно-промышленном производстве ВАЗа. Кузова автомобилей создавали по лимузинной технологии — вваривали 500-миллиметровую вставку. Если приглядеться — можно заметить швы на порогах. Крыша же наиболее заметное место и, по уму, должна быть гладкой. Но сделать ее из цельного листа в начале 90-х не было ни денег, ни возможности. Затраты на новый штамп мелкосерийный автомобиль не окупил бы. Резать две стандартные крыши, чтобы сварить одну большую, — тоже накладно. Вот и прижился на десятилетия вариант из одной разрезанной крыши с вваренной горбатой вставкой — таковы были в те времена технологические возможности ОПП. К слову, на первых машинах горб маскировала пластиковая накладка, на которой устанавливались дополнительные фары-прожекторы. Но потом от навесных элементов отказались.

Lada 4х4, ВАЗ-2131 Lada 4х4 выпускается больше двадцати лет, в прошлом году переехала из опытно-промышленного производства на главный конвейер ВАЗа, но горб на крыше никуда не делся.

Почему не было Лады Самары с кузовом универсал?

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Считается, что хрестоматийный путь проектирования автомобиля начинается с модификации седан. Потом уже создают варианты. Пятидверный хэтчбек на той же платформе обладает чуть более жестким на кручение кузовом, трехдверный — еще более жестким, а универсал — более мягким, чем седан.

Проектирование Самары, как вы понимаете, началось с трехдверного хэтчбека ВАЗ-2108. Ну да, пять дверей кузова ВАЗ-2109 — размягчили. А у седана 21099 жесткость кузова на кручение была рекордно низкой — всего 5500 Нм/град. Универсал уже делать было нельзя — могли возникнуть проблемы. Поэтому серийного автомобиля с таким кузовом не было.

Но самое удивительное, что универсал чуть было не появился в штучном варианте. В 1993 году тольяттинская фирма «Мастер-Дизайн» разработала на базе Самары удлиненный катафалк! То есть универсал. Не верите? Сам держал в руках эскизы. А показал их мне руководитель «Мастер-Дизайна» Николай Иванович Кузнецов. И только под давлением руководства завода проект видоизменили еще на стадии эскизов, и на свет появился лимузин Амадео 500 на базе ВАЗ-21099.

Амадео 500 Как в фильме «Летучая мышь»: «Сдохла Гектором, будучи по существу Эммой». Лимузин Амадео 500 на базе Самары изначально был задуман катафалком.

Почему все Волги пофыркивали глушителем?

Легендарный звонкий выхлоп Волг рождает ностальгические воспоминания. Но неужели от него нельзя было избавиться? Технически можно, организационно — нет. Дело в том, что заводы не могли поделить сферы влияния. На ЗМЗ, выпускавшем двигатели, считали, что система выпуска — забота ГАЗа. В свою очередь, на Горьковском автозаводе справедливо полагали, что выпуск — дело моторостроителей. В результате у двух нянек дитя оказалось без глаза. Выпуск создавали по остаточному принципу. Отсюда и пофыркивание, и звонкие звуки в глушителе.

Фото: из архива автора