Самосвалы Volvo для России: без перегрузок на осях

В России вступили в силу новые нормы нагрузок на оси. Рассказываем о самосвалах Volvo, оптимизированных по грузоподъемности для эксплуатации на наших дорогах, благодаря чему обеспечивается максимальная рентабельность перевозок.

У самосвала с подвеской Tridem техническая грузоподъемность составляет 26 тонн, а легальная — 15 тонн. А если бы не использовались различные ухищрения, легальная составила бы лишь 10 тонн! Используется кузов ­объемом 16 м³.

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В России вступили в силу новые нормы нагрузок на оси — в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом в редакции от 18 мая 2015 года и Федеральным законом № 248‑ФЗ в редакции от 13 июля 2015 года. На первый план выступают не ограничения полной массы и допустимой массы, а лимитирование нагрузок на оси. Обилие появившихся на дорогах пунктов контроля осевой нагрузки говорит о том, что с перевозчиков не спустят глаз.

Регламент устанавливает легальную массу для пятиосных одиночных автомобилей не более 35 тонн — при технической полной массе 50 тонн. Это значит, что мы пойдем по европейскому пути развития. Например, голландские компании Terberg и Ginaf давно наладили выпуск пятиосных самосвалов с колесной формулой от 10×4 до 10×8. Такие машины обеспечивают максимальную рентабельность перевозок без перегрузок на осях.

Для автопоездов с количеством осей свыше пяти новый регламент допускает более высокую полную массу: 44 тонны вместо прежних 40 тонн. В ближайшее время количество таких автопоездов наверняка увеличится. Это может быть сочетание трехосного седельного тягача 6×4 и трехосного полуприцепа или двухосного тягача 4×2 и четырехосного полуприцепа. Но возможны и более экзотические для нас варианты: тягач 6×2 с подъемной осью и трехосный полуприцеп или тягач 8×4 и полуприцеп с тремя-четырьмя осями.

Кроме того, установлена допустимая осевая нагрузка в зависимости от ошиновки. Предельную нагрузку на одиночную управляемую ось снизили с 10 до 9 тонн, а на двухосную тележку автомобиля 6×2 с односкатной подъемной осью — с 16 до 15 тонн. Для тележки с двухскатной ошиновкой по-прежнему допускается нагрузка 16 тонн. Нагрузку на трехосную тележку снизили с 24 до 22,5 тонны, причем это коснулось не только автомобилей, но и прицепов или полуприцепов.

Всё остальное — компромисс

Для повышения рентабельности перевозок нужно либо сокращать снаряженную массу автомобиля, либо оптимизировать его конструкцию — для максимального использования допустимых нагрузок всех осей. А лучше сочетать и то, и другое.

Именно такой подход исповедует фирма Volvo Trucks. Речь о самосвалах на шасси Volvo FM, снаряженная масса которых по полтонны меньше, чем у машин Volvo FMX. Профиль лонжеронов рамы у Volvo FM — меньшей высоты, на ней меньше усилителей. Используются малолистовые рессоры в подвеске. Роботизированная механическая коробка I‑Shift легче обычной механики на 70 кг. Мотор D11 на 140 кг легче 13‑литрового D13 при сопоставимых настройках мощности в пределах 400–440 л.с. Можно заказать топливный бак минимального объема, которого хватает как раз на день работы.

На самосвале Volvo FMX13 6×6 установлена компактная одноступенчатая (без понижающего ряда) раздаточная коробка с автоматическим подключением переднего моста.

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Большой запас для сокращения снаряженной массы имеет и самосвальная установка — в первую очередь за счет использования кузова меньшего объема. Если у Volvo FMX 6×4 кузов имеет объем 16 м³, то у трехосной модели FM кузов десятикубовый. Поэтому трехосный самосвал Volvo FM имеет легальную грузоподъемность 12 тонн — при технически допустимых 17 тоннах.

А самосвал Volvo FM 8×4 оснащен 15‑кубовым кузовом и имеет легальную грузоподъемность 14,5 тонны (техническая — 28 тонн). Выигрыш в грузоподъемности составляет 3,4 тонны: на кузов меньшего объема нужно меньше стали, а под меньшую массу груза еще можно дополнительно уменьшить толщину стенок и днища.

Для оптимизации осевых нагрузок шведские инженеры советуют обратить внимание на расстояние между кузовом и кабиной. Для дозагрузки переднего моста оптимальна короткая кабина. А гидроцилиндр подъема кузова желательно расположить под самой платформой, а не под козырьком. В результате всех этих ухищрений легальную грузоподъемность самосвала Volvo FM 6×4 подняли на 3,6 тонны в сравнении с 16‑кубовым Volvo FMX. Принцип прост: чем легче машина, тем больше груза она может взять без риска нарваться на штраф. Для пущей уверенности можно заказать систему мониторинга нагрузок на оси.

Интересен и четырехосник 8×4: фактически это самосвал 6×4 с уменьшенной колесной базой и дополнительным «ленивым» мостом в удлиненном заднем свесе. Шведы такую схему называют Tridem: все задние оси снабжены пневмоподвеской и выдерживают нагрузку 36 тонн (13‑тонные ведущие мосты и 10‑тонная «ленивая» ось с односкатной ­ошиновкой).

В подвеске Tridem дополнительный пневмобаллон позволяет поджать «ленивую» ось для улучшения загрузки ведущих колес на скользких дорогах и бездорожье. Тяжелый участок пути можно преодолеть на трех осях, а к посту весового контроля подъезжаешь уже на всех четырех.

К слову, на малых скоростях колёса «ленивой» оси поворачиваются в противофазе с передними управляемыми — для сокращения радиуса разворота, а на скорости 38 км/ч электроника блокирует механизм подруливания, предотвращая возможный износ шин.

В соответствии с Федеральным з аконом № 248‑ФЗ в редакции от 13 июля 2015 года максимальная ответственность перевозчика за перегруз выросла до 500 тысяч рублей. Помимо перевозчика ответственность несет организация, осуществившая загрузку транспортного средства: ее могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей.

Volvo FMX 6×6 — первый в России самосвал с автоматическим подключением переднего ведущего моста. Водитель подключает его принудительно либо задействует автоматический режим: передок будет активироваться при пробуксовке ведущих колес задней тележки. Можно принудительно заблокировать дифференциал переднего моста.

Удар по полному приводу

Среди одиночных самосвалов наихудшая ситуация с легальной грузоподъемностью — у полноприводного трехосника Volvo FMX 6.6. Он в состоянии перевозить от 19 до 25 тонн груза — при допустимой технической полной массе 41 тонна. Но теперь грузить можно лишь 9 тонн — снаряженная масса составляет 15,8 тонны. Ведь шасси рассчитано на тяжелую работу. Колёса большие, 24‑дюймовые, мотор 13‑литровый, автоматическая коробка с классической ГМП — Volvo Powertronic, а еще раздаточная коробка и «лишние» два кардана.

Отличная машина — если бы не весовые ограничения. Где ее легально эксплуатировать с полной нагрузкой? Если только в карьере. Даже на северах, при отсыпке кустов на газовых месторождениях, часть маршрута может пролегать не по грейдеру, а по местной бетонке, где возможен весовой контроль. Что уж говорить про Центральную Россию. Владельцы ­полноприводных самосвалов первыми встанут в очередь за пропусками.