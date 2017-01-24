Нечитаемые знаки и разметка: как выиграть битву с невидимками

Самое обидное наказание — за нарушение, которого ты не совершал. А природные катаклизмы ничуть не мешают сотрудникам ДПС штрафовать водителей.

При хорошем снегопаде дорожные знаки превращаются в невидимые.

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Едешь по дороге, кругом всё в снегу. Где и какая разметка — разобрать невозможно. Знаков или нет, или они залеплены. Впереди плетется фура. Выбираешь подходящий участок, аккуратно обходишь грузовик по встречной полосе… и попадаешь под полосатый жезл инспектора, который с радостью обоснует факт злостного нарушения и оформит «лишенческую» статью.

Типичные случаи

Обгон в неположенном месте — только один из множества неумышленных нарушений при снегопаде. В городах с многополосным движением первыми под снегом исчезают разделительные полосы, и ты без всякого обгона можешь оказаться на встречке, не подозревая об этом.

Если ты не местный и не знаешь заранее, где и как можно оставлять автомобиль, тоже рискуешь нарваться на штраф и даже на эвакуацию. Некоторые повороты и развороты разрешены только из определенных рядов. Иногда направление движения по полосам продублировано знаками, иногда нет, но при хорошем снегопаде за считаные минуты занесет и то, и другое. Упомянем еще регулируемые перекрестки с неразличимыми сигналами светофоров, засыпанные пешеходные переходы и невидимые знаки ограничения скорости. Всё это — причины нарушений и поводы для наказаний.

Пóлосы «натоптали» заново, по собственному разумению. Разметка кое-где видна, но с реальными полосами движения не совпадает.

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В общем, ситуаций много, а суть одна: водители становятся заложниками дорожной обстановки и нередко попадаются в ловушку, невольно что-то нарушая — явно не по своей вине. Не все сотрудники ДПС в таких случаях проявляют лояльность, а для иных это и вовсе «праздник урожая»: такие будут особенно слепы и глухи в ходе диалога.

Как отстоять свою правоту? И можно ли вообще в таких случаях наказывать водителей?

Законные основания

Закон гласит, что привлечь водителя к административной ответственности можно только тогда, когда установлена его вина (часть 1 статьи 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях). При этом неустранимые сомнения в виновности должны толковаться в пользу водителя (часть 4 статьи 1.5 КоАП РФ). То есть инспектор ДПС обязан доказать, что водитель виноват в нарушении ПДД.

В таких условиях при левом повороте оказаться на встречной полосе — легче легкого

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В КоАП РФ также указано, что правонарушением признается противоправное, виновное действие (или бездействие) водителя. Расшифровываем: увидел он, к примеру, сплошную линию разметки, которую нельзя пересекать, а всё равно пересекает. Но если разметка не видна, то и вины нет. По крайней мере, формально это именно так. На практике же принцип презумпции невиновности работает не всегда. И потому полезно быть готовым к эффективной самозащите.

Сам себе адвокат

Допустим, ссылки на КоАП и иные способы убеждения не помогли — инспектор решил, что вас в любом случае надо прижать к ногтю. Если машина — с видеорегистратором, в протоколе обязательно укажите, что есть видеозапись, сделанная этим устройством. Затем, скопировав запись (заняться этим можно дома, в спокойных условиях), попросите приобщить ее к делу, когда вас вызовут в Госавтоинспекцию или в суд.

Понять, где разрешен обгон, а где нет, на заснеженных дорогах очень сложно. И водителей иногда необоснованно обвиняют в выезде на встречку.

Сойдут и фотографии, сделанные на обычный смартфон. Главное, чтобы по иллюстрациям рассматривающий ваше дело (инспектор или судья) убедился, что у вас не было возможности определить, как организовано движение на конкретном участке дороги. Постарайтесь сделать на фотоснимке или видеозаписи привязку к местности, чтобы в кадр попали четкие ориентиры — название улицы, номер дома, километровый столб на шоссе. В подавляющем большинстве случаев удается добиться справедливости и отстоять свои права.

Важно, чтобы в кадр хоть иногда попадал инспектор и его машина — нужна привязка не только к местности, но и ко времени. Чтобы вас потом не заподозрили в подвохе: мол, эти фотографии сделаны на следующий день, когда поднялась метель. И совсем хорошо, если смартфон фиксирует геолокацию и время съемки — тут уж не придерешься.

Знаки на загородных магистралях залепляются не только естественным путем. Помимо фур в процессе участвуют и дорожные службы.

Кстати, если проезжую часть засыпает снег, нормативы отводят на устранение последствий разгула природной стихии от четырех до шести часов, в зависимости от категории дороги. Правда, отсчет времени начинается только с момента прекращения снегопада, а потому разметку на некоторых дорогах иной раз не видно неделю. Эффективно и быстро чистят только крупные города, а страна большая. И зима у нас долгая.