Большой тест седанов C-класса: тонкий лед

Наблюдаем за попыткой обновленного Kia Cerato растопить покупательские сердца.

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Казалось бы, рестайлинг седана Kia Cerato — не очевидный повод собирать большой сравнительный тест. Но, во‑первых, нам удалось раздобыть обновленный Cerato первыми в России — за месяц до начала продаж (дилеры начали принимать заказы 20 декабря). Во‑вторых, даже в тяжелые для России времена рынок седанов С‑класса столь обширен и обновляется так быстро, что мы подобрали нашему герою преинтереснейшую компанию.

В группе сопротивления — обновившиеся совсем недавно Toyota Corolla, Mazda 3 и Citroen C4. Все трое уже мелькали на наших страницах, но если говорить о сравнительных тестах, то для всей троицы это дебют. И да, Elantra снова с нами, хотя не так давно именно она подвигла нас провести очередной сравнительный тест (ЗР, 2016, № 9).

Дорестайлинговый Cerato не смог справиться с Элантрой, которая продвинулась далеко вперед. А теперь?

Обновленная Corolla — это превосходное сочетание выверенной управляемости и отменной плавности хода. Шасси — одно из лучших в сегменте. Связка 1,8‑литрового атмосферника и вариатора практически безупречна. Управлять тягой — одно удовольствие, а в спортивном режиме трансмиссии Corolla особенно быстра. Кто бы мог подумать, что по части удовольствия от вождения Hyundai будет соперничать с Маздой? Новая Elantra собранна и азартна. А вот шумо­изоляция колесных арок никуда не годится. Двухлитровая Elantra быстра в любых ситуациях. При этом мотор и коробка находятся в более плотных отношениях, чем аналогичные агрегаты Kia. Cerato не располагает к активной езде и не дарит какого-то особенного комфорта. Это сбалансированный автомобиль для перемещений из одной точки в другую. Двухлитровый двигатель очень неплох. Но даже в спортивном режиме Cerato — не апофеоз отзывчивости. Elantra с аналогичными мотором и коробкой понравилась чуть больше. Toyota Corolla Одиннадцатое поколение самого массового в мире автомобиля дебютировало в Японии в 2012-м. Годом позже Corolla вышла на рынки Европы и США. Прошлой весной седан очень серьезно обновили. Собирают в Турции. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.33 (99 л.с.), М6 — от 949 000 руб.* 1.6 (122 л.с.), М6 — от 1 059 000 руб.* 1.6 (122 л.с.), CVT — от 1 096 000 руб.* 1.8 (140 л.с.), CVT — от 1 277 000 руб.* *Без учета спецпредложений и опций. Hyundai Elantra Нынешнее поколение — шестое по счету. Дебют состоялся осенью 2015 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Российские продажи стартовали прошлым летом. Собирают из машинокомплектов на калининградском предприятии Автотор. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (128 л.с.), М6 — от 909 900 руб.* 1.6 (128 л.с.), А6 — от 1 029 900 руб.* 2.0 (150 л.с.), М6 — от 1 164 900 руб.* 2.0 (150 л.с.), А6 — от 1 209 900 руб.* *Без учета спецпредложений и опций. Kia Cerato Cerato третьего поколения представили осенью 2012 года в Лос-Анджелесе. Под занавес 2015 года его обновили для корейского рынка. В 2016-м рестайлинговые машины добрались до России. Собирают на калининградском Автоторе по полному циклу, включая сварку и окраску. Линейка двигателей и трансмиссий — общая с Hyundai. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (130 л.с.), М6 — от 952 900 руб.* 1.6 (130 л.с.), А6 — от 997 900 руб.* 2.0 (150 л.с.), А6 — от 1 074 900 руб.* *Без учета спецпредложений и опций.

Citroen C4 с турбомотором может быть весьма быстрым, однако его конек — ездовой комфорт. Отличный вариант для дальних поездок. После обновления автомат Aisin научился переключать передачи на 40% быстрее, чем прежде. Отныне 150‑сильный C4 Sedan разменивает первую сотню за 8,1 секунды — быстрее и не нужно. Система G‑Vectoring Control призвана сделать «трешку» еще азартнее и понятнее. Осязаемая разница — на уровне психосоматики, но управляется Mazda действительно классно. Полуторалитровый 120‑сильный атмосферник отлично ладит с шестиступенчатым автоматом. В городе динамики Мазде хватает, но за городом — уже впритык. Citroen C4 Sedan Второе поколение дебютировало в 2010 году и на первых порах существовало исключительно в форм-факторе пятидверного хэтчбека. В 2012-м на рынок Китая вышел седан, а весной 2013 года он встал на конвейер калужского завода. Под занавес лета С4 Sedan пережил масштабное обновление, коснувшееся не только дизайна, но и техники. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (116 л.с.), М5 — от 899 000 руб.* 1.6 (116 л.с.), А6 — от 1 055 000 руб.* 1.6 (150 л.с.), А6 — от 1 145 000 руб.* дизельный: 1.6 (114 л.с.), М6 — от 1 040 000 руб.* *Без учета спецпредложений и опций. Mazda 3 Третье поколение впервые показали летом 2013 года. А уже прошлым летом автомобиль претерпел легкую модернизацию (косметические обновления и система G-Vectoring Control). Сборка — в Японии. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (104 л.с.), А4 — от 1 169 000 руб.* 1.5 (120 л.с.), А6 — от 1 249 000 руб.* *Без учета спецпредложений и опций.

Премиум Дарвина

Прошлой весной на презентации обновленной Короллы одиннадцатого поколения японцы ничтоже сумняшеся заявляли, что отныне их бестселлер нужно причислять к премиум-сегменту. Этот синдром в последнее время прослеживается у многих представителей ­масс-брендов, так что удивления он не вызвал — только ухмылку. Вспоминая дореформенную Короллу с салоном из жесткого пластика и фурнитурой из девяностых, трудно было поверить, что японцы, которые обычно вполуха прислушиваются к просьбам клиентов, способны на серьезные перемены. Но встреча с обновленной Короллой заставила прикусить язык.

Экран трип-компьютера — загляденье. А вот засечки спидометра я бы расположил непосредственно на окружности, поскольку нынешний вариант затрудняет восприятие. Картинка с камеры заднего вида выводится на семидюймовый дисплей новой мультимедийной системы. Качество изображения — на уровне конкурентов. Кто-то сетует на тяжеловесность тойотовской панели, кто-то доволен тем, что на нее очень удобно ставить пластиковые стаканы с напитками. Правда в одном: после обновления материалы отделки стали на порядок лучше. Да и с эргономикой полный порядок — за исключением разве что сенсорных клавиш новой мультимедийки. Обогрев руля включается клавишей в области левого колена водителя. Руль нагревается лишь в местах хвата. Розетки на 12 В и слоты USB/AUX спрятаны за декоративными крышками. Возможно, это и добавляет салону аккуратности — но затрудняет доступ.

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Чтобы понять, насколько Corolla стала современнее и дружелюбнее, нужно к ней привыкнуть, прожить денек-другой. Только тогда заметишь, что интерьер, в общих чертах сохранивший свою архитектуру, в мелочах изменился радикально. Практически весь пластик в передней части салона мягкий. А местами сохранившийся жесткий зашит в так называемую экокожу, или, проще говоря, в кожзам. Мультимедийная система с семидюймовым тачскрином и блок климат-контроля полностью новые — спрятаны под закаленным стеклом и выглядят обалденно (хотя сенсорные кнопки — решение спорное). И — ура! — автоматические доводчики отныне — на всех стеклах. В сравнительно недорогой Тойоте.

Конечно, не обошлось без странностей. На тестовой машине в богатой и предтоповой комплектации Стиль Плюс нет ни заднего парктроника, ни датчиков дождя или света. Нет и бесключевого доступа с кнопочным пуском двигателя. За всё это нужно доплатить около ста тысяч — и тогда Corolla станет самым дорогим автомобилем в нашей компании. А ведь, кроме обогрева руля, ничего особенного даже в наиболее богато оснащенной Королле нет.

Кресло Тойоты понравилось всем нашим испытателям. Такое бывает нечасто. В Тойоте очень комфортно: места достаточно как в коленях, так и по ширине. Жаль, нельзя заказать обогрев и дефлекторы обдува, доступные обоим «корейцам».

Например, нет обогрева заднего сиденья и отдельных воздуховодов в торце центрального туннеля, как в тестовых «корейцах». Но в заднем ряду всё равно хорошо — места по длине столько, что даже пассажиры ростом 190 см садятся «сами за собой» с большим запасом в коленях, а туннель пола почти незаметен. Здесь можно запросто ехать втроем, причем даже на дальние расстояния.

А до чего вольготно водителю! Передние кресла — и это тоже сюрприз — из лучших в квинтете. Все пятеро испытателей нашей тестовой группы смогли удобно устроиться за рулем Короллы. И все до единого отдали должное ее умению ездить.

Багажник Тойоты неплох — 404 литра, по нашим замерам. Под полом — полноценная запаска на литом диске.

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Вариатор в связке с 140‑сильным двигателем — отличное сочетание! Управлять тягой — сплошной кайф. В спортивном режиме силовой агрегат отдаст себя без остатка и обеспечит очень уверенный подхват — хватит не только в городе, но и на шоссе. При этом пылесосный вой бесступенчатой трансмиссии практически не наполняет салон. В Королле тихо в целом и очень тихо по меркам японских автомобилей. Вспоминая RAV4, могу уверенно сказать, что Corolla намного тише.

Электроусилитель руля в ходе рестайлинга перенастроили. Причем толково. По-прежнему ощущается легкая искусственность на руле, однако в поворотах он приятно сопротивляется, наливаясь не только тяжестью, но и обратной связью. И если вы думаете, что из этой истории вытекает зубодробительная подвеска, я вновь вас удивлю: ее энергоемкость такова, что «лежачие полицейские» можно штурмовать ходом. А приличный клиренс и внушительный просвет под передним бампером позволяют уверенно чувствовать себя на грунтовых дорожках.

Я никогда не питал особой любви к Тойоте, но обновленная Corolla удивила — в лучшем смысле этого слова, за исключением странной политики формирования комплектаций. Недаром самый массовый автомобиль на планете!

Помягче!

Дебют Элантры в наших сравнительных тестах прошел ярко: она разделала под орех такие популярные машины, как Ford Focus, дореформенный Kia Cerato и Nissan Sentra. Что ж, будем подходить к ней с самыми строгими мерками. И с ключом в кармане — потому что, в отличие от Тойоты, в салон Элантры можно попасть, не доставая ключ-метку.

Приборы отлично читаются. Вертикально ориентированный дисплей трип-компьютера понравился больше, чем горизонтальный в Cerato. Разглядывать картинку с камеры заднего вида на пятидюймовом дисплее — не великое удовольствие. Но другого экрана у Hyundai пока нет. Эргономика почти безупречна. Огорчают обилие жесткого пластика, традиционная для Hyundai и спорная синяя подсветка, а также крохотный пятидюймовый тачскрин головного устройства. Все клавиши, отвеча­ющие за обогрев, вынесены в основание селектора автомата — удобно. Бардачок банальный. В отличие от Kia, нет ни подсветки, ни возможности охлаждения. В Элантре два USB-слота: один — в нижней части консоли, второй — в боксе-подлокотнике.

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Кожаные кресла на морозе задубели так, что хочется вернуться в Короллу или в другой седан с сиденьями, обтянутыми тканью. Для оппонентов, кстати, кожаные кресла не закажешь ни за какие деньги — и это только плюс. На раскаленном летнем солнце в «богатой» Элантре будет чертовски жарко, а в мороз — холодно. Хотя некий шарм кожаные сиденья все-таки придают. Hyundai вообще пытается выглядеть взрослее и статуснее своих заклятых друзей. В нашем квинтете только водительское кресло Элантры может оснащаться электроприводом и услужливо отъезжать назад, облегчая посадку. Еще и прищуром передних фар Elantra очень напоминает маленький Jaguar, что тоже приятно.

На этом громкие сравнения заканчиваются. Материалы отделки салона — самые незамысловатые в нашей компании. Пластик передней панели ниже ее поясной линии — исключительно жесткий. И на обивке передних дверей жесткий. Автоматический доводчик есть только у водительского стеклоподъемника. Непонимание вызывает пятидюймовый дисплей мультимедийной системы. На него выводится картинка с камеры заднего вида, но на фоне конкурентов тачскрин выглядит несерьезно. Хотя глобально эргономика Элантры — выше всяких похвал. Не хуже, чем у Короллы.

Профиль сиденья не хорош и не плох — большинству водителей понравится. Из всех участников теста только Hyundai предложит оснастить кресло сервоприводом и обшить кожей. Задний ряд Элантры — как в Cerato. Есть дефлекторы, двухступенчатый обогрев и примерно столько же места.

И сзади неплохо: места по длине примерно столько же, сколько в Тойоте, разве что крыша давит на сидящих по краям чуть сильнее — но это заметят лишь высокие люди. А вот не заметить двухступенчатый обогрев сиденья и отдельные дефлекторы воздуховодов невозможно. Уверен, многим за глаза хватит этих благ, чтобы сделать выбор в пользу Элантры.

И обогрев руля есть. Причем, в отличие от тойотовской, баранка нагревается не только в местах хвата, а по всей окружности. И жарит так, что чувствуешь через перчатки! Что до водительского кресла… Оно просто нормальное. Не станешь с восторгом рассказывать друзьям, какое оно удобное, но в дальней дороге не утомишься. А что еще нужно?

В закромах Hyundai мы «нашли» 420 литров. А вот проем самый узкий — 915 мм. Под полом — запаска на «литье».

Шумоизоляцию колесных арок! Коне­чно, шипованные шины дают о себе знать, но всё же защита арок на автомобиле такого класса не заслуживает даже оценки «удовлетоворительно». На этом фоне не замечаешь достаточно громкую песню двухлитрового 150‑сильного двигателя, которую тот заводит на высоких оборотах в режиме кик-даун. Однако он не только воет, но и недурно везет! Elantra чуть шустрее Короллы, но шестиступенчатая гидромеханика «кореянки» делает свою работу грубее вариатора «японки».

Зато управляемость Hyundai удивляет до глубины души: отменная обратная связь по рулю, точные реакции. Закроешь глаза — словно в Фольксвагене. Elantra едет очень по-европейски и именно этим фактом, вкупе с впечатляющим списком опций, заманивает покупателей. Впрочем, есть еще Cerato, который дешевле. А если разницы между ними практически нет, зачем платить больше?