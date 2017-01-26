Volkswagen Crafter нового поколения: сам ты газелька!

Новый Volkswagen Crafter рвет все связи со Спринтером и бросается на коммерческую амбразуру.

Volkswagen Crafter

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Вы наверняка видели стикеры вроде того, что вынесен в заголовок. Но для простого обывателя Крафтеры, Спринтеры и прочие Транзиты всё равно будут «газельками». А как выделиться в этом классе? Форма кузова — прямоугольная трапеция. Грузовой отсек обязан вмещать энное количество европоддонов…

Новый Volkswagen Crafter во всех пунктах ставит галочки. Нынешнее поколение эпохальное: впервые за двадцать лет Crafter не будет близнецом Спринтера. Новый фургон собирают в Польше, на открывшемся недавно заводе, в который немецкая компания вбухала 800 миллионов евро. А вот сколько Volkswagen вложил в новый Crafter, немцы так и не признались. Думаю, немало! Ведь у компании большие надежды на новое поколение: за несколько лет глобальные продажи должны увеличиться с нынешних 50 тысяч до 65 тысяч экземпляров в год.

Легковой грузовик

Кабина олицетворяет ценности концерна Volkswagen — и своим дизайном, и отдельными элементами вроде руля или приборов. Количество емкостей и ящичков для мелких вещей зашкаливает.

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Crafter обрел фирменное лицо, а боковины рассекают уже традиционные для Фольксвагена четкие грани. Интерьер кабины тоже с потрохами выдает происхождение: сразу видно, что Volkswagen.

Посадка удобная, руль регулируется в двух направлениях. Не скажу, что старый Crafter был плох. Но за рулем нового возникает ощущение скорее минивэна, нежели коммерческого фургона. Очень понравилось опционное сиденье ergoActive с подвеской. Хотя и на стандартное грех жаловаться.

Crafter предлагают с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами длины и высоты кузова. Привод — передний, полный или задний. Двигатель один: 2,0-литровый турбодизель EA288 в четырех вариантах исполнения — 102, 122, 140 и 177 л.с.

Первым делом я сел в машину с самым мощным мотором и 8-ступенчатым автоматом. С таким арсеналом цельнометаллический переднеприводный Crafter уверенно соперничает в динамике с легковыми автомобилями. И расход при активном педалировании держится в рамках приличия — около 11 л/100 км.

Система выезда с парковки мониторит ситуацию на 180 градусов в радиусе двадцати метров. В случае опасности подает звуковой сигнал - а если водитель не реагирует, то срабатывает автоматическое торможение. Система мониторинга боковых зон помогает маневрировать в тесном пространстве.

Crafter явно стал комфортнее. Заметно снизилась вибронагруженность от дизеля, уменьшился шум на высоких скоростях. Но лучше всего разница в езде заметна на серпантине. Новичок обзавелся электроусилителем, наливающим руль приятным усилием по мере роста скорости. Крены в поворотах невелики, к тому же рулевое управление стало острее — количество оборотов баранки уменьшилось. Всё это вместе с «подвешенным» креслом и приятным урчанием дизеля делает езду на новом фургоне увлекательным занятием — до той минуты, пока не кончится ровный асфальт.

Легковая управляемость вышла боком плавности хода. На мелочевке ощутимо потряхивает, а на крупных неровностях проявляется «козление». Спасибо, что сиденье ergoActive на ухабистой дороге сглаживает тряску. Нет-нет, старый Crafter куда успешнее переваривал дорожные изъяны. Что-что? Пустая машина, потому и трясет сильно? Я прокатился и на груженом Крафтере — та же песня.

Сделай лицо проще

Опционное кресло ergoActive радует не только профилем и набором регулировок, но и хорошо настроенной подвеской.

Будет ли востребован мощный Crafter с автоматом и полным «фаршем»? Если только в Германии… Как насчет версии попроще?

Беру модификацию с двойной кабиной, скромным 102‑сильным мотором и механической коробкой. Комплектация у него народная, сиденье обычное. И, скажу я вам, даже с этим мотором Crafter не страдает «сердечной аритмией». Дефицит «лошаденок» ощущается лишь после 110 км/ч, когда ускорение сходит на нет, а расход топлива стремится к 15‑литровой отметке. Зато триста «ньютонов» момента доступны уже с 1400 об/мин, так что можно легко трогаться и со второй. Шесть передач механической коробки «нарезаны» так, как надо, а механизм очень четкий — орудовать рычагом приятно.

В чем еще Crafter прибавил, так это в обзорности — благодаря внушительным наружным зеркалам. Даже когда я пробирался по узеньким тропинкам испанских деревушек, проблем не возникло. При том что надежды на электронных помощников не было никакой: грузовичок-то гол как сокол, из барских прелестей — лишь кондиционер и мультимедиасистема Composition. Кстати, не исключено, что именно такая система будет на всех российских Крафтерах — потому что требуется внедрить навигационку ЭРА-ГЛОНАСС. Именно из-за нее новый Crafter появится у нас не раньше весны: нужно время на сертификацию.

Тогда же объявят и цены, и вряд ли они будут гуманными. О российской локализации речи нет — Volkswagen и так капитально вложился в польский завод. А без местного производства надеяться на шумный успех в России наивно по причине кусачих ввозных пошлин. Потому, как бы ни был приятен новый Crafter, тягаться в объеме продаж с нашими «газельками» — классическим Спринтером, Транзитом и собственно ГАЗелью с отчеством Next — ему пока не по плечу.