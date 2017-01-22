Что ждет российский автоспорт

Мы уже лет 30 говорим о том, что российский автоспорт растет и развивается. Но уже продолжительное время он остается на определенном уровне. О том, что же пошло не так, мы попросили рассказать Игоря Ермилина, владельца промоутерской компании «АСПАС», председателя оргкомитета Russian Endurance Challenge (REC).

В последние годы в российском автоспорте стали появляться любительские серии, в первую очередь за счет энтузиазма частных лиц. К примеру, Porsche Sport Challenge Russia, которым занимался Олег Кесельман, когда московский клуб Porsche был только для своих. Потом его деятельность стала привлекать внимание, частная инициатива стала масштабироваться. В итоге ее заметило представительство компании Porsche, и началась поддержка данной инициативы с их стороны.

Времени жалко

Любительские серии, в которых люди приходят и уходят, немножко надоедают. Приезжаешь на день-три, но при этом чистое время присутствия на трассе ничтожно. Даже если рассматривать участие в рамках Чемпионата страны, то это время составляет в среднем 1 час 20 минут: 20 минут тренировка, 20 минут вторая тренировка, дальше максимум 2 гонки по 20 минут. Для этого необходимо: привезти команду, технику.

Чтобы провести в рамках Чемпионата страны свои 1 час 20 минут на автодроме, нужно привезти целую команду с техниками и дорогостоящим оборудованием

В этой перспективе более интересны многочасовые гонки, потому что одна гонка, которая проходит целый день, дает возможность проводить на трассе в общей сложности 7 часов. Также в них интереснее и сама активность пилотов. В обычной гонке нужно успеть разогреться за 15 — 20 минут. Здесь же нужно выстроить долгосрочный план, устать, получить удовольствие от усталости — это, на мой взгляд, вызывает больший интерес со стороны команд-участников и зрителей.

Материалы по теме Наши гонщики за рубежом: нам есть кем гордиться!

Концепция, которую мы предлагаем сегодня в рамках гонок на выносливость — любой автомобиль, отвечающий требованиям безопасности, может стартовать в 4 часовой гонке — даёт возможность всем попробовать свои силы. Несколько человек пришли для участия в этой гонке из Кубка Porsche, РСКГ, Max Power, Кубок Mazda MX5, пришли даже из Клуба Lotus. Кстати, последние специально для этих гонок разработали русскую версию Lotus Super 7. Машина вышла очень интересная, доставляющая удовольствие, к тому же не очень дорогая и энерговооруженная.

Пошли по синусоиде

Между тем, автоспорт развивается по синусоиде и по своей природе, как много других развлекательных вещей, является вторичным рынком. Первичным остается реальный сектор экономики. И если экономика развивается успешно, с точки зрения бизнеса и доходов, то и автоспорт получает свою долю пирога и начинает развиваться. В случае возникновения проблем с экономикой, страдает вторичный рынок финансирования − весь развлекательный сегмент, негосударственный спорт, особенно требующий спонсоров. Следовательно, это очень серьезно отражается на автоспорте − он либо развивается, либо, в момент кризиса, начинает стагнировать. Это вполне естественные процессы, так как данный вид спорта весьма затратный. Соответственно, нам всегда нужно откуда-то привлекать средства и компенсировать издержки. Это зависимость практически прямая, с легким запаздыванием по инерции. Это один из основных факторов.

По итогам 2014 года Даниил Квят получил приз FIA «Лучший новичок сезона»

Другим важным элементом является привлекательность для зрителя. Например, если говорить об аудитории Формулы-1, то она давно стабилизировалась. Некий всплеск был, когда пришел Виталий Петров (около 15% прироста), после его ухода все вернулось на прежнее место. Позже Даниил Квят немного добавил интереса, но у него сложная история, связанная со сменами команд. Если бы он начал регулярно приезжать на подиумы и побеждать, то интерес вновь бы вырос, думаю, до уровня Виталия, но не больше. Это если говорить о самых высоких чемпионатах.

Жажда зрелищ

Сегодня в стране есть ряд специализированных программ, к примеру, SMP Racing и G-Drive, которые принимают участие в чемпионате мира гонок на выносливость, но они более ориентированы сами на себя, несмотря на выдающиеся достижения. В итоге получается, что они широко известны в узком кругу, другими словами среди тех, кто когда-то занимался, интересовался автоспортом, знают этих людей или которые гоняются сейчас. Дальше уже никто ничего не знает, информация ограничена. То есть она не такая, какая должна быть с моей точки зрения. Национальные соревнования имеют свои аудиторию, думаю, 1–3 тысячи человек.

Russian Endurance Challenge 2016 Russian Endurance Challenge 2016

На Moscow Raceway происходит большое количество событий. На все другие гоночные серии, кроме Формулы-1, придет от 300 до 1000 человек. Отчасти это связано с тем, что промоутеры не сильно уделяют им внимание. Хотя это реально сложная задача. Мы прикидывали: чтобы привлечь одного зрителя при стоимости билета 300–500 руб., нужно потратить 1500 руб. То есть это немного нецелесообразно.

Онлайн ближе

При этом существует другая тенденция. Большое количество зрителей и любителей автоспорта в России рассуждают примерно так: «Зачем мне час ехать на трассу, если я могу все в интернете посмотреть, еще и в реальном времени?». Причем этот тренд не только у нас распространен, даже в Формуле-1 по результатам рейтингов последней квалификации около трети аудитории ушли в онлайн-просмотр. Сегодня это общая проблема автоспорта и многих других спортивных мероприятий, даже таких массовых как хоккей или футбол. Несмотря на то что интерес к ним культивировался и поддерживался десятилетиями.

Соперничество разных классов машин на одном кольце добавляет зрелищности гонкам

Есть еще один момент, который мы, кажется, уловили в рамках REC. Недавно я разговаривал с исполнительным продюсером канала «Матч ТВ». Он сказал, что интерес вызывают лишь гонки на выносливость. Для понимания: такие классические виды спорта, как борьба и бокс, сегодня зрителей не привлекают. Сейчас интересны смешанные единоборства, когда кикбоксер выходит против дзюдоиста. То же самое и в автоспорте, в частности, в гонках на выносливость, когда на стартовой решетке оказываются «копейка» и Lamborghini Gallardo GT3.

Что смотрят

Такая же история со смешанным классом, к которому относятся гонки на выносливость, где главная задача участников — доехать до финиша, продержаться 4 часа. Поэтому у этой серии имеется большой потенциал именно в этом направлении. Спорт как таковой сейчас вообще никому не интересен. То есть спортивные достижение как таковые — секунды, за которые спортсмен пробежал дистанцию — никому не интересны. Вот если добавить в соревнование препятствия, динамичную картинку, тогда возникает интерес.

Материалы по теме Russian Endurance Challenge: «копейка» и Lamborghini на одной трассе

То же самое и в автоспорте. С каким временем, с какой скоростью едут гонщики — не важно. Главное, что есть интрига, борьба. Участники серии проехали гонку в Москве и гонку в Сочи. После один из участников делился впечатлениями: «Трасса короче в 1,5 раза по сравнению с Сочи, большее количество участников, на каждом кругу два-три обгона. А в Сочи выехал — еду один, думаю, сколько я буду ехать один?».

В 2016 году в REC на Moscow Raceway участвовало 25 машин, в следующем году мы планируем увидеть на трассе 35–40. И это уже будет постоянна борьба. Причем уже сейчас участники покупают новые машины, готовят Audi R8 по другим требованиям, в конкуренцию к Lamborghini, и Porsche покупают десяток машин для своей серии, часть которых поедет к нам на гонку. То есть появляется большая группа новых участников, которым интересно именно это разнообразие, аналогичное с ММА. Причем их не очень смущает, что в классе, в котором они едут, пока два-три участника. Они понимают, что борются и участвуют со всеми.

В 2016 году в REC на Moscow Raceway участвовало 25 машин, в следующем году их ожидается уже до сорока

Также приятно осознавать, что данная серия стала интересна в части поддержки со стороны ведущих мировых брендов. В частности, на сериях 2016 года использовалось монотопливо Elf Race 102.

Словом, у гонок на выносливость очень хорошие перспективы. Сейчас мы планируем программу минимум (три гонки на следующий сезон) и программу максимум (семь гонок). Причем народ хочет семь, потому что это оправдано с точки зрения первичных затрат. Когда ты покупаешь дорогую машину, лучше картина получается на семи этапах, чем на трех. И с точки зрения принятия решения покупки чего-то более ценного, дорогого и надежного, семь этапов — более выгодная предпосылка, чем три.

Фото: АСПАС, Мария Мельникова и Сергей Канатьев