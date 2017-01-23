Оператив ЗР: изучаем систему ценностей нового Mini Countryman

Пережив смену поколений, Mini Countryman подрос и обзавелся премиальными опциями. Вот только сохранил ли повзрослевший кроссовер былой задор?

Повод: ездовая премьера нового Mini Countryman.

Место действия: Оксфорд и окрестности, Великобритания.

Mini Countryman 2017 Ходовые огни в виде полосок по периметру фары — признак опционной светодиодной оптики. Не могу сказать, что смотрится выигрышно. Хотя это дело привычки.

Впечатления: Боже, как же прекрасно, что на английских автомобилях для внутреннего рынка поворотники включаются рычажком слева от руля, а дворники — рычажком справа: всё как мы с вами привыкли! На праворульных «японцах», к примеру, подрулевые рычажки отзеркалены, и это еще сильнее сбивает с толку. В новом Countryman хорошо и то, что помимо необычного расположения руля привыкать фактически ни к чему и не нужно. Разумеется, если раньше вы имели опыт общения с автомобилями этой марки или хотя бы раз в жизни сидели в Mini.

Mini Countryman 2017 Для людей, знакомых с Mini, ничего непривычного. Горизонтальные полоски справа от спидометра — индикатор уровня топлива. Mini Countryman 2017 Плавник со светодиодом — как на модели Clubman. Позволяет легко найти свой автомобиль на переполненной стоянке перед гипермаркетом. Mini Countryman 2017 С точки зрения качества отделки новый Countryman — два шага вперед. Максимальная диагональ экрана головного устройства — 8,8 дюйма. Кстати, отныне он сенсорный.

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Вообще, по сравнению с прежним поколением, Countryman изменился довольно заметно: растянулся в длину на 200 мм и раздался вширь на 30 мм, став похожим на самоходный сундук с ручками-рейлингами на контрастной крыше. Колесная база увеличилась на 75 мм, сравнявшись с базой соплатформенного BMW X1 и позволив добиться заметной прибавки пространства для задних пассажиров. Но главное — уровень отделки интерьера Кантримена, наконец-то, вышел на качественно новый уровень — уровень текущей линейки бренда. Напомню, Countryman, выпускаемый с 2010-го, оставался последним Mini прежней формации.

Курс на «вырост» взят неспроста. Владельцы кроссоверов прежнего поколения и потенциальные покупатели нового Кантримена в один голос твердили, что им требуется больше пространства, больше универсальности. Таким образом, багажник увеличился на 220 л, достигнув приличного объема в 450 л и обзаведясь электроприводом с возможностью бесконтактного доступа. Диапазон продольной регулировки кресел заднего ряда достиг 13 см. А еще сзади появились отдельные дефлекторы воздуховодов. Countryman даже в мелочах стал большим и взрослым.

Mini Countryman 2017 Спинка заднего сиденья делится в пропорции 40:20:40. Каждая секция регулируется по наклону. Диапазон продольной регулировки сиденья составляет 13 см. Кроме того, появились отдельные дефлекторы воздуховодов.

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Если говорить о версиях, на нашем рынке будут доступны сразу четыре: базовый Countryman с 1,5-литровым «трехгоршковым» мотором (136 л.с.), 2,0-литровая 192-сильная «эска», а также дизельные 2,0-литровые модификации Countryman D (150 л.с.) и SD (190 л.с.). На презентации в Англии были только топовые бензиновые машины. И сказать, что испытанный Countryman S c опционным 8-ступенчатым автоматом (в базе будет 6-ступенчатый) впечатлил, увы, не могу. Хотя и утверждать, что серьезно разочарован, — тоже.

Новый Countryman S неплохо разгоняется (хотя я не вполне уверен в заявленных 7,2 с до сотни) и все еще вкусно управляется. Вот только эмоциональности в машине прежнего поколения было больше. Возможно, дело в увеличении массы на сто с лишним килограммов. Возможно — в лучшей шумоизоляции новинки или же в том, что спидометр размечен в милях и даже на автобанах стрелка редко переваливает за отметку «80». И все же факт остается фактом: после пары десятков километров мы с коллегой переглянулись, задавшись немым вопросом: точно ли под нами «эска»? К сожалению, точно. И хотя я не берусь утверждать, что любителям активной езды способностей этой машины не хватит, точно знаю другое: на базовый полуторалитровый «кантрик» таким людям лучше не смотреть.

Mini Countryman 2017 Picnic Bench — откидной бустер для отдыха на природе. Здесь могут уместиться двое взрослых. Ширины проема хватает. Mini Countryman 2017 Объем багажника увеличился на 220 литров. Теперь заявленный объем — 450 л. Под фальшполом — ниша для мелочей.

Испытать возможности системы полного привода ALL4 организаторы предложили на специально подготовленной раскисшей грунтовой дорожке. По сути это и есть нормальная среда обитания Кантримена за пределами асфальта. К работе муфты вопросов нет. Ни единого. Просто от более серьезных подвигов предостерегает скромный клиренс в 165 мм.

Продажи новинки в России стартуют в середине февраля. Цены начинаются с отметки 1 690 000 рублей: столько просят за базовый полуторалитровый Countryman с передним приводом и механикой. Mini Countryman S будут поставлять только с автоматической коробкой передач. За такую машину придется выложить минимум 2 190 000 рублей — на тридцать тысяч меньше, чем за BMW X1 с тем же мотором. За базовый 150-сильный дизель нужно заплатить 2 100 000 рублей.

Mini Countryman 2017 За пределами асфальта лучше ограничиться подобным бездорожьем. Клиренс в 165 мм предостерегает от более серьезных подвигов.

Оценка: новый Mini Countryman может без оговорок играть роль полноценной семейной машины, но все его принципиальные отличия от BMW X1 — в дизайне.

Перспективы: российские продажи прежнего Кантримена в последние годы были достаточно грустными, так что новинка имеет все шансы оказаться успешнее.

Подробности: ЗР, 2017, №3

Фото: Mini