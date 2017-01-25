Datsun mi-DO из парка ЗР: дерганый характер

С наступлением зимы Datsun подкинул новых проблем.

Datsun mi-DO Datsun mi-DO из парка ЗР.

Еще прошлой зимой редакционный Датсун подавал нехорошие признаки тяжелого запуска. Даже когда на улице было не слишком холодно, после пары дней стоянки mi-DO запускался тяжело. И вот в ноябре, когда в Москве установилась настоящая зима, аккумулятор подвел. Пяти дней простоя, пока я был в командировке, оказалось достаточно, чтобы автомобиль не запустился. А ведь на улице не было и десяти градусов мороза! Вот так, родной батареи «Аком» хватило на полтора года. Меня это не удивило, ведь и в нашем недавнем тесте аккумуляторных батарей (ЗР, 2016, № 10) изделия этой фирмы провалились, испугавшись низких температур. В итоге пришлось раскошелиться на новую батарею.

Datsun mi-DO С новой батареей двигатель Датсуна завелся, даже когда столбик термометра опустился ниже отметки в тридцать градусов.

Аккумулятор Bosch емкостью 56 А.ч обошелся в пять тысяч рублей, но уже в январе они полностью окупились. Ведь наступили морозы, и новая батарея пришлась как нельзя кстати. Даже когда на термометре было —33°С, Datsun завелся! С предыдущей батареей такой маневр точно бы не прошел. Казалось бы, можно было вздохнуть спокойно. Но автомобиль подкинул новых проблем.

Datsun mi-DO Новая беда — периодически выскакивающие ошибки трансмиссии. Точную причину мы пока не нашли. Диагностика у официального дилера ничего не дала.

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Незадолго до Нового года на щитке приборов высветилась пиктограмма с шестеренкой — ошибка трансмиссии. Сам автомат тут же ушел в сервисный режим. Стоило припарковаться и перевести селектор в «паркинг», как коробка заблокировалась. Просто здорово! Надо ехать к дилеру, причем на эвакуаторе. Но на следующее утро все нормализовалось. Никаких ошибок, коробка работает штатно. Может, перегрев?

На свой страх и риск отменил эвакуацию и решил добраться до дилера своим ходом. Видимо, автомобиль, почуяв визит на сервис, испугался и починился сам, ибо по дороге никаких проблем не было. Но раз коробка перешла в сервисный режим, диагностика обязательно что-то покажет. Не тут-то было! В ДЦ Genser на Варшавском шоссе, куда я и отвез машину, заявили, что никаких ошибок нет. Коробка работает нормально, можно ездить спокойно. Чудеса, да и только. Раз ничего не нашли, то и случай не гарантийный. А значит, будьте любезны, оплатите диагностику.

Нотка сомнения осталась. Ведь официальный дилер Datsun уже не первый раз «прокатил» с гарантией. В прошлый раз на другой СТО, Major на «Новой Риге», также не обнаружили сгоревший насос омывателя. Хотя его ненормальная работа была слышна невооруженным ухом.

Насос омывателя Datsun mi-DO Официальные дилеры уже не впервые не могут найти причину поломки. В прошлый раз это был «сгоревший» насос омывателя. Datsun mi-DO Родной аккумулятор «Аком» приказал долго жить уже через полтора года.

Вернемся к нашей коробке. Во время холодов она и вправду работала нормально. Но стоило столбику термометра подняться до околонулевой отметки, как проблемы вернулись. Трансмиссия то и дело выкидывает ошибки, которые потом исчезают в никуда. Раз на дилеров надежды нет, пришлось нам снова обратиться к техническим специалистам Датсуна. В ближайшее время попробуем найти причины сбоев вместе. О результатах мы обязательно расскажем.