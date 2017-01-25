Datsun mi-DO из парка ЗР: дерганый характер

С наступлением зимы Datsun подкинул новых проблем.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

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Datsun mi-DO

Datsun mi-DODatsun mi-DO из парка ЗР.
Datsun mi-DO из парка ЗР.

Еще прошлой зимой редакционный Датсун подавал нехорошие признаки тяжелого запуска. Даже когда на улице было не слишком холодно, после пары дней стоянки mi-DO запускался тяжело. И вот в ноябре, когда в Москве установилась настоящая зима, аккумулятор подвел. Пяти дней простоя, пока я был в командировке, оказалось достаточно, чтобы автомобиль не запустился. А ведь на улице не было и десяти градусов мороза! Вот так, родной батареи «Аком» хватило на полтора года. Меня это не удивило, ведь и в нашем недавнем тесте аккумуляторных батарей (ЗР, 2016, № 10) изделия этой фирмы провалились, испугавшись низких температур. В итоге пришлось раскошелиться на новую батарею.

Datsun mi-DO

Datsun mi-DOС новой батареей двигатель Датсуна завелся, даже когда столбик термометра опустился ниже отметки в тридцать градусов.
С новой батареей двигатель Датсуна завелся, даже когда столбик термометра опустился ниже отметки в тридцать градусов.

Аккумулятор Bosch емкостью 56 А.ч обошелся в пять тысяч рублей, но уже в январе они полностью окупились. Ведь наступили морозы, и новая батарея пришлась как нельзя кстати. Даже когда на термометре было —33°С, Datsun завелся! С предыдущей батареей такой маневр точно бы не прошел. Казалось бы, можно было вздохнуть спокойно. Но автомобиль подкинул новых проблем.

Datsun mi-DO

Datsun mi-DOНовая беда — периодически выскакивающие ошибки трансмиссии. Точную причину мы пока не нашли. Диагностика у официального дилера ничего не дала.
Новая беда — периодически выскакивающие ошибки трансмиссии. Точную причину мы пока не нашли. Диагностика у официального дилера ничего не дала.

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Незадолго до Нового года на щитке приборов высветилась пиктограмма с шестеренкой — ошибка трансмиссии. Сам автомат тут же ушел в сервисный режим. Стоило припарковаться и перевести селектор в «паркинг», как коробка заблокировалась. Просто здорово! Надо ехать к дилеру, причем на эвакуаторе. Но на следующее утро все нормализовалось. Никаких ошибок, коробка работает штатно. Может, перегрев?

На свой страх и риск отменил эвакуацию и решил добраться до дилера своим ходом. Видимо, автомобиль, почуяв визит на сервис, испугался и починился сам, ибо по дороге никаких проблем не было. Но раз коробка перешла в сервисный режим, диагностика обязательно что-то покажет. Не тут-то было! В ДЦ Genser на Варшавском шоссе, куда я и отвез машину, заявили, что никаких ошибок нет. Коробка работает нормально, можно ездить спокойно. Чудеса, да и только. Раз ничего не нашли, то и случай не гарантийный. А значит, будьте любезны, оплатите диагностику.

Нотка сомнения осталась. Ведь официальный дилер Datsun уже не первый раз «прокатил» с гарантией. В прошлый раз на другой СТО, Major на «Новой Риге», также не обнаружили сгоревший насос омывателя. Хотя его ненормальная работа была слышна невооруженным ухом.

Насос омывателя Datsun mi-DO

Насос омывателя Datsun mi-DOОфициальные дилеры уже не впервые не могут найти причину поломки. В прошлый раз это был «сгоревший» насос омывателя.
Официальные дилеры уже не впервые не могут найти причину поломки. В прошлый раз это был «сгоревший» насос омывателя.

Datsun mi-DO

Datsun mi-DOРодной аккумулятор «Аком» приказал долго жить уже через полтора года.
Родной аккумулятор «Аком» приказал долго жить уже через полтора года.

Вернемся к нашей коробке. Во время холодов она и вправду работала нормально. Но стоило столбику термометра подняться до околонулевой отметки, как проблемы вернулись. Трансмиссия то и дело выкидывает ошибки, которые потом исчезают в никуда. Раз на дилеров надежды нет, пришлось нам снова обратиться к техническим специалистам Датсуна. В ближайшее время попробуем найти причины сбоев вместе. О результатах мы обязательно расскажем.

Datsun mi-DO из парка ЗР: дерганый характер
Datsun mi-DO из парка ЗР: дерганый характер
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Отзывы о Datsun mi-DO

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Комментарии (11)

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«Вот так, родной батареи „Аком“ хватило на полтора года. Аккумулятор Bosch емкостью 56 А.ч обошелся в пять тысяч рублей „(С)
Акомов и на 8 лет хватет..... Интересно, Боша насколько вам хватит ? Хотя, чего с журналистов взять....

„За Рулём“ медленно и верно превращается в журнальчик „Лиза“....

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0

У меня Аком уже пять лет на калине. Заводился месяц назад при минус 33 на нем. Открою журналистам ЗР страшную тайну — раз в год (можно и чаще) нужно проверять уровень кислоты и доливать дист.воду при необходимости.

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+1

У меня Аком уже пять лет на калине. Заводился месяц назад при минус 33 на нем. Открою журналистам ЗР страшную тайну — раз в год (можно и чаще) проверять уровень кислоты и при необходимости доливать дист. воду.

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+1

Ну журналюги!)) Они и стакан сломают!)

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+1

Была гранта с АКПП, новая из салона. Через пол года двигатель стал «на горячую » плохо заводиться. В гарантии отказали под предлогом плохого бензина. Да ещё рамка задних дверей зацвела в месте примыкания к уплотнителю. Во общем не машина а г@вно.

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+4

у датсунов движки же 8кл с АКПП идут? У меня две на 16кл.на98кобыл с акпп, от акпп тащусь. ощущение, что это самая надежная деталь в машине :-D 

как-то плохо 8кл с акпп подружили, на спех чтоль. А вот с 16кл. никогда ничего подобного не было, что произошло у вас за все время.

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-1

У меня Аком штатный четвертый год живет. И в морозы под 40 заводит машину. Я его перед зимой заряжаю просто.

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-26
Безымянный

Свой аком тоже уже начал ругать. Но поставив его на подзарядку на малых токах на двое суток , забыл про все проблемы. ЗАводится с пол обороота в любые морозы. Третий год ему

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+3

Аккумулятор вообще-то заряжать нужно хотя бы раз в год.

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+1
Зайцев Виктор

«Аком» вообще-то ставить не надо.

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+30

Короче, АвтоВАЗ — проклятое место, а ВАЗики — проклятые тачки. Отторгают даже сверхнадежную японскую «Жатку».
Неужто при финальной сборке авто дрогнула кувалда?:)

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+32