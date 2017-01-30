Советы бывалых: оптимизируем багажник Калины, подбираем запчасти для Нивы

Для каких случаев следует иметь резервной ключ, запирающий двери автомобиля, как справиться с прогибом балки переднего моста Нивы ВАЗ‑2121, как закрепить брызговики у Рено Логан/Сандеро и форсунки омывателей стекла у отечественных моделей? Своими идеями делятся опытные автомобилисты — читатели журнала «За рулем».

КАК В РОЛЛС-РОЙСЕ

Д. Пестов, Санкт-Петербург

Погода у нас такая, что приходится круглый год возить с собой зонт и еще полгода — щетку для снега. Багажник Калины не отличается большими размерами, но выштамповки на полке позволяют пристроить пару предметов. Потребуется острый нож, 30 минут времени и крепежные ленты-липучки (с одной стороны — микропетли, с другой — микрокрючки). Чтобы ленты не выскакивали из прорезей, их можно приклеить или закрепить заклепками. Ленты установил на одинаковом расстоянии и в зависимости от сезона просто переставляю нужную вещь поближе. Доработке уже три с лишним года. Пользуюсь — не нарадуюсь.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОПЛАВАТЬ

О. Мосов, Пермский край

Хорошо летом съездить искупаться! Только вот незадача: как запереть автомобиль? Ключ зажигания с собой в воду не возьмешь, так как помимо иммобилайзера в него встроен пульт заводской сигнализации.

Выход придумал простой: заказал в металлоремонтной мастерской ключ с обычной пластмассовой головкой, без электроники, - им закрываю машину, а штатный прячу в салоне. Цена вопроса составила 500 рублей — недорого, особенно в сравнении со стоимостью автомобиля.

Кроме того, использую этот ключ, когда требуется в ходе ремонта или техобслуживания (например, при замене масла или антифриза) провернуть стартером на несколько оборотов коленвал, не пуская при этом двигатель.

ПРОГИБ ОТМЕНЕН

Б. Моисеев, Мурманск

После длительной эксплуатации Нивы ВАЗ‑2121 в тяжелых условиях балка переднего моста постепенно прогибается. Для компенсации приходится устанавливать большие (более сантиметра) пакеты прокладок под оси верхних рычагов, иначе приемлемой регулировки углов развала не добиться. Чтобы не менять балку, на верхние рычаги можно установить шаровые шарниры от автомобиля Chevrolet Niva. Точки крепления шарнира (отверстия под болты М8) примерно на 10 мм смещены относительно оси пальца по сравнению с родными шаровыми шарнирами, которые ведут родословную от ВАЗ‑2101.

(Сначала внимательно осмотрите сварные швы балки. При малейшем подозрении на начало разрушения швов или самой балки замените её. - Прим. ред.)

КРАСКА ПОД ПРИКРЫТИЕМ

А. Панов, Москва

Уплотнитель двери багажника из-за тряски и вибраций со временем начинает протирать краску. Как бы вы ни ухаживали за автомобилем, на уплотнитель всё равно попадают пыль и песок, стирающие лакокрасочное покрытие. Выход простой — наклеиваем изоленту на дверь по всему контуру соприкосновения с уплотнителем. Цвет изоляции выбираем на свой вкус. Если изолента повредилась, наклеиваем новую. Я так проделываю уже не на первой машине. Перед продажей защитную пленку снимаю — торцевые части дверей выглядят как новые.

БЕРЕГИ БРЫЗГОВИК СМОЛОДУ

А. Фокин, Воронеж

Многие владельцы автомобилей Renault Logan и Sandero жалуются на ненадежное крепление передних брызговиков. Штатный пистон со своей задачей не справляется, вылетает из посадочного места и теряется. Особенно часто это происходит зимой, когда на брызговики налипает снег.

Я устранил недостаток с помощью кровельных саморезов: прикрепил ими брызговик к подкрылку справа и слева от места, где располагался штатный пистон.

НА КАЖДУЮ — ГАЙКУ

Д. Кудинов, Пермский край

На отечественных автомобилях у форсунок омывателей стекла часто ломаются крепежные усики. Когда такое в очередной раз произошло на моей Ладе 4×4, я решил модернизировать конструкцию.

Снял обивку двери багажника, отсоединил трубку и плашкой нарезал на форсунке резьбу М8. Закрепил форсунку на задней двери гайкой, подложив шайбу и резиновую прокладку. Поставил на место обивку двери багажника. Теперь форсунка держится крепко.

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Отдел автомобильной информации «За рулем»

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