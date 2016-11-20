Lada Vesta из парка ЗР: пинок судьбы

Очередная неприятность случилась не по вине Весты и не по вине ее водителя — просто издержки жизни в мегаполисе.

Lada Vesta Лада Веста из парка ЗР

Половина седьмого вечера, вялотекущая пробка в паре километров от дома. На очередном торможении получаю ощутимый удар в задний бампер. Все понятно: кто-то сзади «проспал». Зазевавшимся оказался кроссовер Hyundai. Отпечаток его переднего номера оставил следы на заднем бампере Весты, который от удара чуть вздыбился слева, вырвавшись из крепления. Осмотр задней панели и крыла со стороны багажника урона не выявил. Да и не могло его быть, откровенно говоря: скорость была всего чуть больше 10 км/ч.

Lada Vesta С расстояния в пару шагов царапин на бампере уже не видно. Но если присмотреться, то можно восстановить по ним весь рисунок передка Hyundai ix35.

Я уже был готов разойтись миром и согласиться на предложенные виновником 3000 рублей на полировку бампера и за моральный ущерб. Но крышка багажника не захлопнулась с первого раза, чем привлекла мое внимание. Ровно по центру, под номерным знаком красовалась вмятина. Поставил ее, вероятнее всего, притаившийся за пластиковой скорлупой усилитель бампера.

Lada Vesta Вмятина на крышке багажника — пока единственный шрам на кузове Весты.

Пришлось потратить лишние полчаса времени на оформление аварии по европротоколу. Теперь ждем выплаты от страховой компании и начнем прицениваться к различным способам ремонта: дилерскому, локальному, гаражному. Но об этом подробно в следующем отчете.

Вообще, будь последствия аварии заметнее, я бы оказался в затруднительном положении. Менее чем через сутки предстояло уезжать на Весте с семьей в отпуск. Путь мой лежал в Прибалтику, а с серьезными повреждениями нечего было и думать о благополучном пересечении границы. Известны случаи, когда путешественников разворачивали даже с небольшой трещиной на ветровом стекле. Именно по этой причине весной 2016 года мы были вынуждены в экстренном порядке менять «лобовик» Весты за свой счет, а не по каско. Но на этот раз все обошлось: крышка багажника хоть и с дополнительным усилием, но все же закрывалась. И поездка состоялась.

Lada Vesta Левый угол бампера после аварии чуть топорщится. Lada Vesta С внутренней стороны краска тоже отслоилась.

Кстати, я ожидал большего интереса к вазовской новинке в Литве и Латвии. А его было ровным счетом ноль. Хотя на фоне засилья «немцев» всех возрастов наш красный седан, конечно, смотрелся белой вороной. За 700 км по двум странам нам встретились лишь три Лады — две Калины-универсала первого поколения и одна древняя Самара.

Lada Vesta Подкапотное пространство годовалой машины с пробегом 34 000 км. Грязновато… Lada Vesta Основная часть грязи попадает под капот через этот разрыв в уплотнителе на передней кромке. Проблема решается простейшим «тюнингом», но мы изначально решили оставить все в первозданном виде, дабы посмотреть на результат.

Зато белорусские и российские пограничники с таможенниками не преминули расспросить об автомобиле. Уж не знаю, насколько искренними они были, но в качестве потенциальной покупки, по их словам, Веста рассматривается. Подтверждает интерес и статистика. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2016 год продано 55 174 Весты, и это уверенное четвертое место в «абсолюте». Выходит, потенциальных покупателей не пугают многочисленные детские болезни, многие из которых описаны и в истории нашей машины.