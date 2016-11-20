Lada Vesta из парка ЗР: пинок судьбы

Очередная неприятность случилась не по вине Весты и не по вине ее водителя — просто издержки жизни в мегаполисе.

Lada Vesta
Lada Vesta

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Lada Vesta

Lada VestaЛада Веста из парка ЗР
Лада Веста из парка ЗР

Половина седьмого вечера, вялотекущая пробка в паре километров от дома. На очередном торможении получаю ощутимый удар в задний бампер. Все понятно: кто-то сзади «проспал». Зазевавшимся оказался кроссовер Hyundai. Отпечаток его переднего номера оставил следы на заднем бампере Весты, который от удара чуть вздыбился слева, вырвавшись из крепления. Осмотр задней панели и крыла со стороны багажника урона не выявил. Да и не могло его быть, откровенно говоря: скорость была всего чуть больше 10 км/ч.

Lada Vesta

Lada VestaС расстояния в пару шагов царапин на бампере уже не видно. Но если присмотреться, то можно восстановить по ним весь рисунок передка Hyundai ix35.
С расстояния в пару шагов царапин на бампере уже не видно. Но если присмотреться, то можно восстановить по ним весь рисунок передка Hyundai ix35.

Я уже был готов разойтись миром и согласиться на предложенные виновником 3000 рублей на полировку бампера и за моральный ущерб. Но крышка багажника не захлопнулась с первого раза, чем привлекла мое внимание. Ровно по центру, под номерным знаком красовалась вмятина. Поставил ее, вероятнее всего, притаившийся за пластиковой скорлупой усилитель бампера.

Lada Vesta

Lada VestaВмятина на крышке багажника — пока единственный шрам на кузове Весты.
Вмятина на крышке багажника — пока единственный шрам на кузове Весты.

Пришлось потратить лишние полчаса времени на оформление аварии по европротоколу. Теперь ждем выплаты от страховой компании и начнем прицениваться к различным способам ремонта: дилерскому, локальному, гаражному. Но об этом подробно в следующем отчете.

Вообще, будь последствия аварии заметнее, я бы оказался в затруднительном положении. Менее чем через сутки предстояло уезжать на Весте с семьей в отпуск. Путь мой лежал в Прибалтику, а с серьезными повреждениями нечего было и думать о благополучном пересечении границы. Известны случаи, когда путешественников разворачивали даже с небольшой трещиной на ветровом стекле. Именно по этой причине весной 2016 года мы были вынуждены в экстренном порядке менять «лобовик» Весты за свой счет, а не по каско. Но на этот раз все обошлось: крышка багажника хоть и с дополнительным усилием, но все же закрывалась. И поездка состоялась.

Lada Vesta

Lada VestaЛевый угол бампера после аварии чуть топорщится.
Левый угол бампера после аварии чуть топорщится.

Lada Vesta

Lada VestaС внутренней стороны краска тоже отслоилась.
С внутренней стороны краска тоже отслоилась.

Кстати, я ожидал большего интереса к вазовской новинке в Литве и Латвии. А его было ровным счетом ноль. Хотя на фоне засилья «немцев» всех возрастов наш красный седан, конечно, смотрелся белой вороной. За 700 км по двум странам нам встретились лишь три Лады — две Калины-универсала первого поколения и одна древняя Самара.

Lada Vesta

Lada VestaПодкапотное пространство годовалой машины с пробегом 34 000 км. Грязновато…
Подкапотное пространство годовалой машины с пробегом 34 000 км. Грязновато…

Lada Vesta

Lada VestaОсновная часть грязи попадает под капот через этот разрыв в уплотнителе на передней кромке. Проблема решается простейшим «тюнингом», но мы изначально решили оставить все в первозданном виде, дабы посмотреть на результат.
Основная часть грязи попадает под капот через этот разрыв в уплотнителе на передней кромке. Проблема решается простейшим «тюнингом», но мы изначально решили оставить все в первозданном виде, дабы посмотреть на результат.

Зато белорусские и российские пограничники с таможенниками не преминули расспросить об автомобиле. Уж не знаю, насколько искренними они были, но в качестве потенциальной покупки, по их словам, Веста рассматривается. Подтверждает интерес и статистика. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2016 год продано 55 174 Весты, и это уверенное четвертое место в «абсолюте». Выходит, потенциальных покупателей не пугают многочисленные детские болезни, многие из которых описаны и в истории нашей машины.

Lada Vesta из парка ЗР: пинок судьбы
Lada Vesta из парка ЗР: пинок судьбы
Фото: «За рулем»,
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Отзывы о LADA Vesta (1)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Быстрая

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Езжу уже пол года на весте, нареканий нет

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Комментарии (5)

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ЛАДА ВЕСТА ЖЕСТЬ МАСЛО В КПП
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-1

Под капот всё летит,жесть.А клемма на АКБ тоже ржавеет что ли?

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-1

Ненавязчивая реклама европротокола детектед )

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-1

НУ С ПОЧИНОМ! СЛАВА БОГУ УДАР СЛАБЕНЬКИЙ БЫЛ

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-1
Горбачев Евгений

C посином поздравите, когда починят.
По закону о натуральном возмещении:)
С гарантией в 2 месяца на новое ЛКП:)

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-1