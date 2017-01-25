Гудим, толкаемся, мигаем: менталитет водителей в разных странах

Если посмотреть, как ездят в некоторых азиатских странах, то собственный российский хаос не покажется столь удручающим и ненавистные московские пробки, как и трудности с парковкой, сочтутся за благо. Да и европейские водители, как выяснилось, тоже отличаются рядом странностей в поведении.

Разукрашенный автобус Умением украсить свое транспортное средство могут похвастать водители арабских стран. Владелец этого автобуса из Египта потрудился во славу Аллаху, о чем дважды написал на лобовом стекле.

Европа

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Многие думают, что Европа — средоточие культуры, взаимоуважения и учтивости. В основном это так, но как только европеец оказывается за рулем, его манеры существенно меняются к худшему — вплоть до явных проявлений агрессии. Особенно это характерно для водителей в возрасте до 30 лет. Такие выводы делают испанские, немецкие и французские исследователи. Ученые из Политехнического университета Валенсии, в частности, утверждают, что особой нетерпеливостью отличаются молодые мужчины. Они часто ездят с превышением скорости (в среднем на 4 км/ч), сигналят впереди идущим машинам, чтобы их водители уступили дорогу, срываются с места на перекрестках и резко перестраиваются.

Но не бывает худа без добра. Установлено, что за счет быстроты при обгоне они на секунду меньше пребывают на встречной полосе, что снижает риск столкновения со встречным транспортом.

Парковка в Париже Во Франции, чаще всего в Париже, можно наблюдать, как паркуются, расталкивая бамперами впереди и сзади стоящие машины. Но как влез этот Smart в пространство между пластиковым столбом и Альфа-Ромео 147? Невероятно! Скорее всего, 147-я задвинула малыша так, что тот чуть не вырвал пластиковый столб.

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Во Франции с лихачами жестко борются. Превышение скорости на каких-то 3 км/ч против установленного лимита безжалостно карается. Нарушители ежегодно пополняют казну почти на миллион евро. Полагаю, отчасти поэтому французы отводят душу на парковках. Таких агрессивных парковщиков я лично не встречал нигде. Чтобы как-то пристроиться, они лихо расталкивают соседние машины. Неудивительно, что в Париже не найти ни одного автомобиля с целыми бамперами.

Самыми безопасными водителями в Европе, согласно опросу, проведенному шинным концерном Goodyear, считаются немцы. За ними следуют шведы и англичане. Немецкие автомобилисты при этом ездят быстрее всех в Старом Свете, но в то же время реже остальных создают аварийные ситуации. Вместе с тем существует у них один недостаток — перед желтым сигналом светофора они предпочитают не тормозить, а, наоборот, прибавить газку. В этом сознались 82% опрошенных водителей в Германии.

У меня сложилось мнение, что по мере продвижения на юг поведение водителей становится все менее и менее прогнозируемым. Вам когда-нибудь доводилось ездить по Румынии, где часто встречаются кочующие цыгане? От их бричек с номерными знаками международного образца можно ожидать на дороге любых выкрутасов. Немало поколесив по румынским дорогам, я приспособился и знаю теперь, когда лихой извозчик пойдет на обгон. Как известно, сигналов поворота на телегах не ставят, так вот, следите за взмахами кнута. Взвился кнут над головой — начинается маневр. И тогда держись от повозки подальше, хоть на встречку выезжай!

Ближний Восток и Северная Африка

На арабском Востоке свои особенности. Как только выходишь из аэропорта, будь то Тунис, Марокко или Египет, слышишь приветственный хор автомобильных клаксонов. Очень скоро понимаешь, что гудки эти будут преследовать вас днем и ночью на дороге или даже в тихом туристическом месте. Беспрестанное бибиканье — неотъемлемая часть поведения водителя-араба. И еще беспрестанная жестикуляция. Стоит собрать пальцы вместе и потрясти ими — и вас заметят, а значит будут к вам внимательнее. Этот жест используют как водители, так и пешеходы.

Каирская пробка Каирская пробка. На все воля Всевышнего! Торопиться не надо, лучше погреться на солнышке.

Что еще характеризует особенности арабской манеры вождения, так это постоянные попытки «поторопить» машину, находящуюся впереди. Для этого используются различные способы, которые зависят от настроения и культуры водителя. Для начала, конечно, погудят. Затем погудят протяжнее. А закончиться это может обгоном справа по обочине и даже подталкиванием автомобиля сзади, только не на стоянке, как у французов, а на ходу. Ездят в арабских странах и на красный свет, редко смотрят в зеркало заднего вида, не включают поворотники. Езда по встречке — норма жизни. И что удивительно, легкие аварии в арабских странах редко заканчиваются драками и серьезными конфликтами. При всей своей эмоциональности даже после ссоры и взаимных оскорблений арабы братаются, извиняются, и на этом конфликт оказывается исчерпан.

Темпераментный водитель «Усбур» — так называется этот характерный жест, который знаком каждому арабу. Формально в переводе слово означает «терпи, потерпи». В контексте же общения на дороге такой жест имеет самое широкое толкование. Он может означать и просьбу — мол, пропусти, дорогой, и оправдание — ну сам не знаю, как здесь проехать, и властное «ну подожди, наконец!».

В основе такого поведения лежит не просто массовое игнорирование правил дорожного движения, а чаще их полное незнание. Среди всех арабских стран, по мнению европейцев, самые опасные для вождения — Египет и Саудовская Аравия.

Азия

Водители в Китае Китайцы прикрывают колеса своих автомобилей на парковке дощечками, чтобы их не «пометили» дворовые собаки. Фото: Varlamov.ru

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В Индонезии используют жест «мэджик хэнд» — поднимают ладонь, когда просят уступить дорогу (как водитель, так и пешеход). Эта «волшебная рука» заменяет знак пешеходного перехода. Выставил руку — и переходи дорогу в любом месте. Там же, в Индонезии, приоритеты в движении оплачиваются на месте. Регулировщик пропускает вперед сначала того водителя, который успеет ему всунуть в руку монетку. Регулировать движение вызываются не только полицейские. Многие простые жители подрабатывают таким образом в своих кварталах.

В Сети можно найти немало любопытного о странном поведении китайских водителей. Нелепым выглядит их стремление обезопасить колеса автомобиля от того, чтобы их не пометили бродячие собаки. Вот почему владельцы ставят заградительные картонки и фанерки на пути четвероногих. У китайцев бытует мнение, что собачья моча разъедает резину. И хотя производители шин его не разделяют, в Поднебесной поступают по-своему. Впрочем, моральный ущерб собаки наносят. Кому же захочется ездить на колесах с «подмоченной» репутацией?