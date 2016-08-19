Jaguar F-Pace: испытание русской зимой

Первый в истории компании Jaguar кроссовер покорил нас своими выверенными ходовыми качествами и взрывной динамикой. Но это было летом. Мы решили проверить, как «англичанин» проявит себя в условиях русской зимы.

Jaguar F-Pace Благодаря грамотно настроенной трансмиссии и ассистирующей электронике, а также более чем 21-сантиметровому клиренсу Jaguar уверенно прет по снежным переметам.

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Для компании Jaguar кроссовер F-Pace стал палочкой-выручалочкой. Шутка ли, благодаря появлению этой модели продажи британской марки подскочили в два раза. А это главный маркер, который показывает правильность выбранной стратегии, ориентированной на сегмент SUV.

Построен F-Pace на модульной платформе iQ [Al], на которой также базируются седаны XE и XF. Его кузов на 80 процентов состоит из алюминия, в подвеске тоже широко используется «крылатый металл». Благодаря этому кроссовер «Джага» на полцентнера легче основных соперников, к самым серьезным из которых англичане относят Porsche Macan и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Jaguar F-Pace Виртуальная панель приборов позволяет менять варианты оформления по собственному усмотрению. Jaguar F-Pace Информационно-развлекательная система радует широкими возможностями. В ее недрах есть даже акселерометр. Jaguar F-Pace Интерьер оформлен в общей стилистике с моделями XF и ХЕ. Jaguar F-Pace Вместо шкал можно вывести карту навигационной системы. Jaguar F-Pace Навигатор не только знает расположение дорожных камер, но и подсказывает их специализацию.

На фоне «немцев» F-Pace не теряется: выглядит он роскошно. Длинный капот, оттянутая назад кабина и широкие бедра придают автомобилю спортивность и атлетизм. А вот шика в интерьере ему недостает. Да и по качеству отделки упомянутые конкуренты получше будут. Зато по части простора на втором ряду и объему багажника Jaguar занимает лидирующее положение в сегменте.

Jaguar F-Pace По бортам туннеля располагаются удобные кармашки — у ягуаровских седанов таких нет. Jaguar F-Pace Блок управления стеклоподъемниками расположен на подоконнике — решение, позаимствованное у братских автомобилей Land Rover.

На загородной магистрали F-Pace — настоящий провокатор, подстрекающий к быстрой езде. Впрочем, с таким точным рулем и жестковатой подвеской мчать — одно удовольствие. На прямых участках «англичанин» стабилен, как бронепоезд. А вот в скоростных поворотах Jaguar порой не прочь вильнуть хвостом — вот она, особенность полноприводной трансмиссии IDD с многодисковой муфтой в приводе передних колес. В обычных условиях вся тяга идет назад, но при необходимости муфта блокируется, подключая передок и тем самым стабилизируя машину.

Jaguar F-Pace Передние кресла, хотя и называются спортивными, по профилю самые что ни на есть гражданские. Jaguar F-Pace Задний ряд довольно просторен. Критики заслуживает разве что массивный напольный туннель.

F-Pace стал первым автомобилем марки, не боящимся бездорожья. Заявленная глубина преодолеваемого брода — 525 мм, предельный угол спуска/подъема составляет 42 градуса. Отличные показатели! Хорошей проходимости способствуют не только полный привод, короткие свесы и 21-сантиметровый клиренс, но также система Adaptive Surface Response, которая определяет настройки акселератора, трансмиссии и системы стабилизации в соответствии с типом дорожного покрытия. Ее, кстати, «Джаг» позаимствовал у автомобилей родственного бренда Land Rover.

Jaguar F-Pace Пространство перед дверями подсвечивается в темноте.

Еще недавно полноприводник с двигателем под триста лошадиных сил считался запредельно мощным. Сейчас ситуация поменялась. В распоряжении тестового F-Pace 340 «лошадей», и это не самая могучая модификация модели! Впрочем, даже такого табуна Ягуару хватает за глаза. На легкое нажатие акселератора он откликается броском вперед, но если педаль газа касается пола, «англичанин» свирепеет. Рвет и мечет, обгоняя всех и вся на своем пути. Вот она, прелесть компрессорного мотора, выдающего солидную тягу с малых оборотов!

Jaguar F-Pace Все кроссоверы F-Pace в штатном порядке комплектуются пластиковой защитой моторного отсека. Обратите внимание на продуманную компоновку днища — оно абсолютно плоское, ни один узел не выпирает.

Что касается приспособленности к российским условиям, то здесь каких-то особых проблем не обнаружилось. F-Pace легко заводился при температуре минус двадцать с хвостиком и быстро прогревал салон. Обогрев ветрового стекла и обода руля тоже были не лишними. Добрых слов заслуживают длинные двери, прикрывающие собой пороги — испачкать брюки нет ни единого шанса.

Jaguar F-Pace Объем багажника составляет 508 литров — это один из лучших показателей в сегменте. Jaguar F-Pace Ящик-органайзер располагается в глубине отсека, дотянуться до него проблематично.

А вот чего не хватило, так это комфорта. Ягуаровская подвеска излишне жесткая. Экипаж ощутимо потряхивает даже на несерьезных с виду трещинках и заплатках асфальта. На неровностях калибром побольше в салон проникают чувствительные удары — плавности хода «Джагу» явно недостает. Равно как и шумоизоляции. То, что мотор голосит, можно списать на спортивный дух кроссовера, а вот повышенный шум от дороги этим прикрыть не получится. Немецкие одноклассники покомфортнее будут.

Но, похоже, покупатели готовы закрыть глаза на эти недостатки. Их можно понять — за океан той харизмы и привлекательности, которой наделен F-Pace, можно простить многое.

Jaguar F-Pace По заснеженному полю я носился примерно полчаса. Непрерывные буксования не перегрели муфту, что для кроссовера стоит признать отличным результатом.

Jaguar F-Pace 3.0 Длина×ширина×высота×база 4731×1936×1652×2874 мм Объем багажника (VDA) 508–1598 л Снаряженная масса 1820 кг Двигатель бензиновый, V6/24, 2995 см³; 250 кВт/340 л.с. при 6500 об/мин; 450 Н·м при 4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 5,8 с Максимальная скорость 250 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/63 л Средний расход топлива 8,9 л/100 км Трансмиссия полный привод, А8