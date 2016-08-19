Восстанавливаем герметичность впускного коллектора своими силами

Подтеки масла через стыки впускного коллектора не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор Герметичность впускного коллектора очень важна для исправной работы двигателя.

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Check Engine Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного коллектора вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке коллектора и головки блока цилиндров.

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Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

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План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дреммель.

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем коллектор на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Впускной коллектор Обильное запотевание коллектора по стыкам в районе колодцев катушек зажигания.

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.

Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Впускной коллектор Участок выдавливания масла. Впускной коллектор После локальной очистки стало понятно, почему больше всего «сопливятся» именно эти места — неприлично большой зазор.

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, стразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!

силиконовый герметик Универсальный силиконовый герметик. Большинство подобных тюбиков снабжают удобной насадкой. Отрезая часть носика, можно подобрать нужный диаметр отверстия, чтобы герметик хорошо ложился в стыки. Впускной коллектор Получилось не очень эстетично. Хорошо, что эти места не на виду.

Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!