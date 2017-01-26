Почему Шнива лучше Дастера, или Механическая блокировка против электромагнитной муфты

Полноприводные автомобили в нашей стране пользуются почетом и уважением, но при этом столь вожделенная схема 4х4 может быть реализована по-разному. Рассмотрим преимущества и недостатки схем с механической межосевой блокировкой и блокировкой посредством электронно-управляемой муфты.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Материалы по теме
УАЗ Патриот, Chevrolet Niva, Renault Duster. УАЗ Патриот, Chevrolet Niva и Renault Duster: морской бой, или Русский десант в Прибалтике

Исторически раньше всех появилась схема полного привода, в которой к трансмиссии заднеприводного автомобиля добавили раздаточную коробку, а от нее к переднему (теперь тоже ведущему) мосту протянули свой карданный вал. При этом подключение переднего моста осуществлялось по необходимости и «жестко». По такой схеме до сих пор выполнены трансмиссии многих «профессиональных» вседорожников. Среди отечественных можно назвать все семейство УАЗ. Немало и импортных — от компактного Suzuki Jimny до легендарного Land Rover Defender.

И если на бездорожье таким «проходимцам» нет равных, то в городе, согласитесь, совладать с ними не очень-то и легко. Поэтому конструкторы предложили более удобное и практичное техническое решение. Это схема полного привода, при которой крутящий момент передавался к обоим мостам через дифференциал. Типичные представители — отечественные Lada 4x4 и Chevrolet Niva.

Постоянный полный привод с блокируемым межосевым дифференциалом

Трансмиссия Chevrolet Niva

Трансмиссия Chevrolet NivaТрансмиссия Chevrolet Niva: 1, 3 — приводы передних колес; 2 — редуктор переднего моста; 4 — сцепление; 5 — коробка передач; 6 — передний карданный вал; 7 — рычаг переключения передач; 8 — промежуточный вал; 9 — рычаг управления раздаточной коробкой; 10 — раздаточная коробка; 11 — задний карданный вал; 12 — задний мост.
Трансмиссия Chevrolet Niva: 1, 3 — приводы передних колес; 2 — редуктор переднего моста; 4 — сцепление; 5 — коробка передач; 6 — передний карданный вал; 7 — рычаг переключения передач; 8 — промежуточный вал; 9 — рычаг управления раздаточной коробкой; 10 — раздаточная коробка; 11 — задний карданный вал; 12 — задний мост.

Полный привод у Шевроле Нивы постоянный — крутящий момент от двигателя всегда передается на обе оси (мосты не отключаются). Такая схема повышает проходимость автомобиля, одновременно снижая нагрузки на узлы трансмиссии, но несколько увеличивает расход топлива.

Раздаточная коробка Chevrolet Niva.

Раздаточная коробка Chevrolet Niva.Раздаточная коробка Chevrolet Niva.
Раздаточная коробка Chevrolet Niva.

Передний и задний мосты связаны через межосевой дифференциал, позволяющий передним и задним колесам вращаться с разными угловыми скоростями в зависимости от траектории и условий движения. Межосевой дифференциал расположен в раздаточной коробке. Он аналогичен межколесным дифференциалам в переднем и заднем мостах, но в отличие от них межосевой дифференциал можно принудительно блокировать. При этом валы привода переднего и заднего мостов становятся жестко связанными между собой и вращаются с одинаковой частотой. Это значительно повышает проходимость автомобиля (на скользких подъемах, в грязи, снегу и т. п.), но ухудшает управляемость и увеличивает износ деталей трансмиссии и шин на покрытии с хорошим сцеплением. Поэтому блокировку дифференциала можно использовать только для преодоления сложных участков и на небольшой скорости.

Рычаг управления режимами работы раздаточной коробки Chevrolet Niva.

Рычаг управления режимами работы раздаточной коробки Chevrolet Niva.Рычаг управления режимами работы раздаточной коробки Chevrolet Niva.
Рычаг управления режимами работы раздаточной коробки Chevrolet Niva.

Материалы по теме
испытания на роликовых платформах Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Включать блокировку можно во время движения автомобиля, если колеса не буксуют. Но это не избавит от опасности «диагонального вывешивания», когда одно из колес на каждой оси теряет сцепление с грунтом — в этом случае под вывешенные колеса придется подсыпать грунт или подкопать его под остальными. Для увеличения крутящего момента, подводимого к колесам, служит низшая передача в раздаточной коробке, ее передаточное число — 2,135. Высшая передача, предназначенная для нормальных условий движения, имеет передаточное число 1,20.

Полноприводная трансмиссия с электромагнитной муфтой подключения задних колес

Однако прогресс не стоял на месте — конструкторы предложили гениальную по простоте исполнения и извлечению прибыли идею: создать на базе переднеприводного автомобиля кроссовер. Рецепт у всех автопроизводителей схожий. Рассмотрим такую схему детально на примере модели Renault Duster.

Трансмиссия Renault Duster

Трансмиссия Renault DusterТрансмиссия Renault Duster: 1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 4 — привод правого переднего колеса; 5 — раздаточная коробка (угловой редуктор); 6 — межколесный дифференциал передней оси; 7 — карданная передача; 8 — электромагнитная муфта; 9 — привод правого заднего колеса; 10 — межколесный дифференциал задней оси; 11 — задний редуктор; 12 — привод левого заднего колеса; 13 — привод левого переднего колеса.
Трансмиссия Renault Duster: 1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 4 — привод правого переднего колеса; 5 — раздаточная коробка (угловой редуктор); 6 — межколесный дифференциал передней оси; 7 — карданная передача; 8 — электромагнитная муфта; 9 — привод правого заднего колеса; 10 — межколесный дифференциал задней оси; 11 — задний редуктор; 12 — привод левого заднего колеса; 13 — привод левого переднего колеса.

Двигатель и коробка передач (механика или автомат) установлены поперечно относительно автомобиля. Все валы внутри коробки передач, соответственно, тоже. А крутящий момент требуется передать на заднюю ось. Для этого применили угловой редуктор спереди и карданный вал, который, в свою очередь, соединен с муфтой. Ведущая часть муфты в связке с карданным валом вращаются всегда, когда вертится шестерня переднего редуктора. Ведомая часть муфты шлицами соединена с валом ведущей шестерни главной передачи. Корпус электромагнитной муфты также крепится к картеру главной передачи: угловой редуктор, совмещенный с дифференциалом. От дифференциала приводы передают крутящий момент непосредственно на задние колеса. Муфта снабжена электронным блоком управления, который, в свою очередь, зависит от переключателя режимов работы трансмиссии на консоли панели приборов. Так упрощенно выглядит схема полного привода большинства современных кроссоверов с поперечным расположением силового агрегата.

муфта Renault Duster

муфта Renault DusterРедуктор заднего моста с электромагнитной муфтой Renault Duster. Аналогичный узел применен и на других автомобилях концерна Renault: Kaptur и Koleos. А разработана и применялась она изначально на Nissan X-Trail c самого первого поколения и Nissan Qashqai c момента появления этой модели.
Редуктор заднего моста с электромагнитной муфтой Renault Duster. Аналогичный узел применен и на других автомобилях концерна Renault: Kaptur и Koleos. А разработана и применялась она изначально на Nissan X-Trail c самого первого поколения и Nissan Qashqai c момента появления этой модели.

Для управления силой сжатия дисков муфты применен кулачковый механизм, изменяющий прижимное усилие. Подаваемое на соленоид муфты напряжение вызывает смыкание дисков муфты и подключение задней оси. Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте. Так, если напряжение, подаваемое на электромагнит, снизить, муфта обеспечит неполное замыкание и будет способна проворачиваться при небольшом моменте. Впрочем, даже при полной подаче напряжения замкнутая муфта может передавать момент, ограниченный силами трения в муфте.

Renault Duster

Renault DusterРукоятка выбора режимов работы трансмиссии Renault Duster.
Рукоятка выбора режимов работы трансмиссии Renault Duster.

Для срабатывания муфты нужно хотя бы небольшое «отставание» задних колес от передних. Самое интересное, что датчиков температуры в муфте нет, и выключение ее «по перегреву» происходит, когда блок управления через датчики ABS какое-то время фиксирует, что при полном напряжении на муфте задние колеса не вращаются, а передние вращаются со значительной скоростью. Так что в большинстве случаев электроника попросту перестраховывается.

Материалы по теме
41 Gelandevagen_zr 03_15 Вездеходы-долгожители: кто в поле воин?

Что выбрать?

В обеих схемах все приводные и карданные валы вращаются постоянно, поэтому с точки зрения расхода топлива различий нет. Схема с жесткой блокировкой муфты предпочтительнее на суровом бездорожье, поскольку муфты с электронным управлением способны передать только ограниченный момент, а при проскальзывании фрикционов склонны к быстрому «перегреву», пусть зачастую и виртуальному. Неожиданное для водителя автоматическое подключение муфты во время прохождения поворота иногда может быть опасным.

Из личного опыта

Владея автомобилем с электромагнитной муфтой подключения задней оси, могу рассказать, какие я режимы использую. Летом на дорогах с твердым покрытием всегда включен режим 2WD, в грязи задействую весь потенциал и выключаю систему динамической стабилизации ESP. Зимой всегда включен режим AUTO. Прежде всего, чтобы не терять шипы на передних колесах. Испытания показывают, что потеря шипов особенно велика при пробуксовке ведущих колес. Если зимой необходимо резкое ускорение, а под колесами неважное по качеству покрытие, например, плитка трамвайных путей, то включаю режим LOCK. А при необходимости выбраться из сугроба — режим LOCK и выключаю ESP.

Была в пользовании и Нива. Так вот, при необходимости стартовать на скользком покрытии включал блокировку, а в глухих пробках полз на пониженной — так нагрузка на сцепление меньше.

Больше информации о полноприводных автомобилях вы найдете в подборке статей журнала «За рулем» «Всё про полный привод: не только плюсы».

Почему Шнива лучше Дастера, или Механическая блокировка против электромагнитной муфты
Почему Шнива лучше Дастера, или Механическая блокировка против электромагнитной муфты
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (25)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Какая разница?! Есть же ещё группа особо одаренных
ссылка
LX 570 оснащен невероятно надежной системой постоянного
полного привода. Инженеры Lexus установили на автомобиль
прочные задний и передний дифференциалы и карданный вал, чтобы
обеспечить высокие внедорожные характеристики и надежность.
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ TORSEN®
Новый межосевой дифференциал повышенного трения TORSEN®
обеспечивает большое тяговое усилие в любых условиях, передавая
мощность туда, где она больше всего необходима в данный момент.
В обычных условиях он передает 60% мощности на задние колеса
и 40% — на передние, однако это соотношение может плавно
меняться на соотношение 50:50 или 30:70 в зависимости
от дорожных условий.

Ответить#
-2

От диагонали есть небольшая хитрость, сам не раз прибегал на своей 3-х дверке. Ставив пониженную, правая нога пяткой на тормозе носком на газе, и подтормаживая трогаешься. Главное с тормозами не перестараться и не газовать сильно(что самое сложное), и, если машина не в грязи, а реально в диагонали, эффект будет.

Ответить#
+3

Прямо не поверил заголовку, что в журнале «За руВ0лем» в соперничестве с Дастером хотя бы на бездорожье все-таки вазовская Нива названа лучшей. Неужели, стали объективно, наконец, на вещи смотреть, а не писать, что бюджетные Рено являются априори лучше, и за уши не притягивать мнимые достоинства?

Ответить#
+1

Даже когда Шниву снимут с производства и пройдет тридцать лет и три года, давно обсосанную до костей тему будут поднимать снова и снова. Такая-же участь, кстати, ждет и  интерьер Гранты. Дайте старушке спокойно окочуриться, на подходе экоспорт. Вот с ним Рено и сравнивайте, один [у нас не ругаются] будет то-же самое. Каплана на вас нет.

Ответить#
-5
С Луны Свалился

Первый минусовщик отзовись! Форум должен знать имя героя... Возьми с полки витаминку для ума.

Ответить#
-3

Вы забываете еще один важный момент отличия внедорожников от паркетов, это
ХОД ПОДВЕСКИ.
дастер ловит диагоналку на ровном месте там где жигули проедут.
а кто-нибудь пробовал поднять ниву домкратом (тот который в шиномонтажке не родной) за порог? ход подвески больше чем высота домкрата.
именно по этому нива и проходимее дастера

Ответить#
0
Безымянный

у дастера нормальный ход подвески, не такой как у нивы, но не стоит передергивать.

Ответить#
0

Что-то журналисты сами себе противоречат! Помнится в том году была статейка про Шниву, Патрик и Дастер., ну где с военного кораблика эвакуировались! Так там Дастер чуть-ли не лучше БТР! А Шнива и Патрик беспомощные котята слепые в грязи! Вы уж господа определитесь! А то по бездорожью лучше теперь Шнива, а в городе Дастер! Я вот с провинции и так скажу и многие наши подтвердят — пусть у Уазиков, Нив, Шнив много недостатков, иногда даже слишком, это как повезет, но никакой Дастер не проедет там, где НАШЕ РОДНОЕ ПОЛНОПРИВОДНОЕ ПОЛЗАЕТ И БУДЕТ ПОЛЗАТЬ, ХОТЬ В ГРЯЗЬ, ХОТЬ В СНЕГ!!!!

Ответить#
+6

Шнива — внедорожник, Дастер — SUV или кроссовер(полноприводный универсал) их вообще сравнивать некорректно, поскольку у Дастера раздатка выполняет роль редуктора изменяющего плоскость вращения крутящего момента(поворачивает его на 90 градусов), а в Шниве раздатка помимо подключения\переднего моста выполняет еще роль демультипликатора — уменьшает скорость вращения колес,тем самым увеличивает крутящий момент на них. Т.е. конструктивно машины разные. И если на кроссовере пытаться лазить там, где волки [у нас не ругаются] боятся — это значит там свой SUV оставишь со сгоревшим сцеплением, поломанными валами МКПП\сгоревшими фрикционами АКПП, убитой электромагнитной муфтой. SUV изначально рассчитан на ЛЕГКОЕ бездорожье: не глубокий снег, мокрая трава, т.е. относительно ровная и твердая поверхность где не хватает сцепления 2 ведущим колесам, но это не грязь по колено, снег по пояс, где кроме сцепления с поверхностью требуется прикладывать большие крутящие моменты к ведущим колесам. Шнива не идеал и еще тот «конструктор», но для серьезного бездорожья она более подходит чем Дастер.

Ответить#
+7
Безымянный

«а в Шниве раздатка помимо подключения\переднего моста выполняет еще роль демультипликатора „
почему переднего, через нее подключается оба моста ;—)

Ответить#
0

Но это не избавит от опасности «диагонального вывешивания», когда одно из колес на каждой оси теряет сцепление с грунтом — в этом случае под вывешенные колеса придется подсыпать грунт или подкопать его под остальными.
**************************************************************************************************************************************
Cмысл в шниве тогда? Купить конструктор и  думать доедешь или нет ? Лучше уж Дастер, впихнуть в зад ему самоблок и пользуйся разумно, незная горя. Дизель вобще тема, видимо продажи падают, иначе если  бы было качество то покупали  бы и так без рекламных статей.

Ответить#
-5
Царь Дмитрий

https://www.zr.ru/content/articles/905082-blok-post/

Ответить#
0
Царь Дмитрий

А в Шниву самоблок значит поставить невозможно? Я думаю это будет подешевле.

И, задний самоблок на Дастере не предотвращает «перегрев муфты». Думаю даже ускоряет....

Ответить#
0
Ревин Алексей

Для Шнивы установить самоблок: 12–15 тыс рублей.

Ответить#
0
Ревин Алексей

Доброго дня, Алексей, в статье указали что диоганалку Шнива не проходит, в чём тогда прелесть Шнивы ? Поставь на Ниву блоки, и максимум первая пониженая. Моторчик просто не потянет, и комфорта там от слова почти нет. Теоретически и практически прегреть муфту можно, если есть желание. Дастер же как машина на каждый день более предпочтительна и комфортна. Это моё личное мнение.

Ответить#
-1
Царь Дмитрий

Во-первых, мотор Шнивы прекрасно тянет с самоблоками. Про комфорт. Шнива намного комфортнее. За 60 км пути (в основном по трассе) за рулем в Дастере у меня правая нога жутко устала (худший результат, до этого худшим результатом была Приора со 100 км пути), виной тому неудачная подушка сидения. В Шниве проезжаю 1200 км за раз и бодрячком. Салон в Шниве шире, что тоже добавляет комфорта, посадка сзади лучше за счет более высоких сидений, хотя в Дастре назад садиться удобнее, но сидеть, задрав колени лино мне не удобно. В общем, лично мне в Дастере было удобно только на переднем пассажирском сидении. Да, Дастер меньше козлит задней осью — это, пожалуй, единственный плюс. Лучшая, чем в Шниве шумка с лихвой компенсируется штатными шинами Амтел Круиз, Шнивовские Континеталь 4х4Контакт гораздо тише. При проезде в узком пространстве на Дастере крайне неудобны широкие колесные арки, которые интуитивно плохо угадываются и, естественно, не видны. Задние же арки прилично мешаются в и без того мелких зеркалах, тем более что праое зеркало конструкторам можно было и несколько отодвинуть от двери наружу.
Про каждый день. Расход у Дастера (135 л.с.) лишь немного меньше, чем у Шнивы (со слов владельца Дастера разница в литр на сотню) что по трассе, что по городу. В одних и тех же условиях (та же дорога, та же загрузка, та же погода, даже тот же водитель) что Шнива внизу подъема 120, вверху 90, что Дастер со 135 л.с. То есть на свои 135 л.с. он не едет, мой служебный ФВ Кадди со 102 л.с. и то резвее. Багажник в Дастере 4х4 не больше Шнивовского, он глубже, но существенно Уже.

Ответить#
0
Dmitry_D

В чем только Шнива лучше, так это в проходимости, в остальном после Дастера в нее как в трактор садишься.Езжу постоянно и на том и на другом.И расход в среднем на 25–30 % у Дастера меньше, по трассе 8–8.5 л, если экономить можно еще немножко опустить. А про динамику, комфорт и багажник вообще насмешили.К тому же со Шнивой надо постоянно заниматься, требует она внимания, одним ТО не отделаешься. И вообще сколько можно сравнивать разные по своей сути машины.

Ответить#
0
Царь Дмитрий

А что у Дастера есть межколесная блокировка? У Дастера, вообще через 10 мин езды по бездорожью муфта перегревается и отключатся, он вообще мало чем отличается от обычного хечбека

Ответить#
-1
С Сергей

Не путайте с хундайями. Переходил со Шнивы на Хтрайл (тот же привод дастера), затем на Патрик. Хтрайл не хватает ходов подвески и нормальной настройки АКПП ( мой вариант был) сразу в букс срывается, как не гладь педаль. Перегреть тяжело. Так что статья обьективна. При выборе Шнива, Дастер, Патрик выбирал бы между последними, в зависимости от потребностей.

Ответить#
0
С Сергей

Это из серии не ездил, но осуждаю

Ответить#
0
С Сергей

Уважаемый, какие 10 минут? Был Дастер специально брал для экспедиций. Летом «Средний Дон 2014» — из грязи пол дня не вылазили — ни разу не отключился полный привод. Зимой под Ливны целый день в сугробах по полям (ехали по танковым сражениям по линии г. Ливны) не отключалась блокировка, процентов 70% в режиме LOCK. Кстати, при 83 км/ч отключается полный привод в таком режиме. Duster 2.0L 4x4 МКП. Фото Дастера можете посмотреть на сайте экспедиции Среднего Дона.

Ответить#
+4
С Сергей

С дуру сами знаете чего можно сломать, касаемо перегрева муфты, там поидее стоит система защиты, хотя некоторые умудряюётся муфту спалить, прегрев её , но это не понятно что нужно делать. В обычных условиях она прекрасноработает, и самоблоки ставян на  Дастер, живёти процветает машина.

Ответить#
-1
Царь Дмитрий

Проблема всех муфт еще и в том, что они не могут более 50% момента передавать на свою ось. Так что самоблок в оси, подключенной через муфту, большого эффекта не даст. На шниве он будет отрабатывать себя на 100%.

Ответить#
0

Тупанул.

Ответить#
-3

Все верно. Вся «электрика» — это асфальт с возможностью проехать; вся механика — возможность жить в тяж. условиях.

Ответить#
+8