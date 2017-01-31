Почему конгениально? Говорим о технике грамотно

Конгениально — это вовсе не сверхгениально, как полагают многие! А таких деталей, как автомобильный катализатор или впускной коллектор, вообще не существует. Мы часто используем выражения, не вникая в их подлинный смысл.

Раньше образцом правильного литературного и технического языка были любые источники информации — от словарей до дикторов Центрального телевидения. Каждая ошибка считалась серьезным проколом: в конце книг появлялись вклейки с перечнем замеченных опечаток, а косноязычных дикторов ждали серьезные разборки. Но это было очень давно.

Ниже мы приводим некорректные технические выражения, которые, к сожалению, часто используют не только автомобилисты, но и современные СМИ. Надеемся, что наш словарик пригодится многим. Кстати, слово «конгениально», ставшее популярным благодаря Остапу Ибрагимовичу Бендеру, означает вовсе не «сверхгениально», а «близко по духу». Согласитесь, это не одно и то же.

Катализатор и нейтрализатор

Узел, который устанавливают в систему выпуска, чтобы автомобиль укладывался в экологические нормы, называется каталитическим нейтрализатором. Можно короче: нейтрализатор. В любом случае это — устройство. Внутри такого устройства на поверхности сот нанесено вещество, изменяющее скорость химических реакций, — катализатор. Поэтому выражение типа «неисправен катализатор» — это примерно то же самое, что «неисправность связующего лакокрасочного покрытия».

Автоматическая трансмиссия

Трансмиссия — это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее могут входить карданный вал, коробка передач, дифференциал, приводы колес. Однако термин «автоматическая» при этом может относиться только к коробке передач, ведь автоматических карданных валов не существует. С таким же успехом можно назвать автоматическим весь автомобиль, если на нем установлена такая коробка передач.

Мощность силового агрегата

Силовой агрегат — это вовсе не двигатель. Это еще и сцепление, и коробка передач. Всё вышеперечисленное только тратит энергию из-за своего неидеального КПД, именно поэтому мощность на выходе силового агрегата всегда будет ниже мощности мотора. Поэтому термин «мощность» и применяют по отношению к двигателю, но никак не к силовому агрегату.

Впускной коллектор

Коллектор (англ. collector — собиратель) — это устройство, которое что-то собирает, объединяет. Именно поэтому название «выпускной коллектор» вполне правомерно: фактически он объединяет потоки отработавших газов от разных цилиндров двигателя. А вот понятие «впускной коллектор» — безграмотное: эта деталь ничего не объединяет, а, напротив, разъединяет. Правильно говорить так: впускной трубопровод.

Лазер освещает дорогу

Раз существуют лазерные фары, то, казалось бы, должен быть и лазер, который мечется по дорожному полотну, освещая нужные участки. Лазер действительно мечется, но исключительно по люминофору внутри фары, который преобразует монохроматические лазерные лучи в белое свечение. На выходе фары формируется мощный световой пучок — он-то и освещает дорогу перед автомобилем.

Антирадары и радар-детекторы

Оба термина — правильные, но не синонимы. Они обозначают совершенно разные изделия. Применительно к автомиру антирадар — это устройство, призванное активно влиять на полицейские радары, нарушая их работу. Такие устройства повсеместно запрещены. Напротив, радар-детектор — это пассивное устройство вроде радиоприемника, которое теоретически не может искажать работу радаров, а просто предупреждает водителя.

Шины и радиусы

Не бывает в природе шин пятнадцатого или семнадцатого радиуса, равно как и любого другого. Никто и никогда не различал шины по радиусу! Символ R на их боковине означает, что эта шина — радиальная. А надпись R15 сообщает, что перед нами радиальная шина с посадочным диаметром 15 дюймов. Конечно, зная диаметр, можно прикинуть и величину радиуса, но… зачем?