Конкурс знатоков: игры на подушке

За ответ на задачу № 106 «Нехитрый приемчик» (ЗР, 2016, № 11) Александр Рябцев, житель Новомосковска, получает от компании Автоден экшн-камеру/видеорегистратор ParkCity GO 10 PRO во влагозащищенном корпусе. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 марта 2017 года.

ЗАДАЧА № 109

Осторожно — дети!

Хозяин снимал на автомобиле рулевой механизм, чтобы отдать в ремонт. А с ним сынишка в гараже крутился целый день. Долго мешал отцу, и он решил усадить мальца за руль. Тот на водительском месте сидит, рычит, как гоночный автомобиль. Через несколько дней ставит владелец перебранный рулевой механизм, всё закрепил, собрал, жидкость залил. Проверить надо бы, прокачать. Заводит двигатель — и с ужасом видит негаснущий символ подушки безопасности на панели приборов...

Уважаемые знатоки, расскажите, в чем причина. На сей раз — подробно!

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из ноябрьского номера журнала «За рулем».

Отвертываем пробку маслозаливной горловины и сквозь отверстие в крышке подшипников смотрим на кулачок распределительного вала.

Напомним условие задачи. Умудренный опытом корифей автодела наблюдал за тем, как молодые ребята кинулись своими силами диагностировать неисправность Гранты. С чего это они решили, что разрушен ремень ГРМ? По каким признакам определили? Когда он увидел, что горе-мастера достают инструменты и готовятся снимать кожухи, то не выдержал: «На восьмиклапанном моторе можно проверить, цел ли ремень, ничего не разбирая. Если опасения подтвердятся, тогда и хватайтесь за ключи!».

Писем от читателей пришло много. Некоторые, видимо, никогда не имели дела с восьмиклапанным двигателем Гранты. Ведь этот мотор существенно отличается от того, что устанавливался на ВАЗ‑21083. «Чтобы убедиться в обрыве ремня ГРМ, надо снять крышку трамблёра и включить стартер — бегунок вращаться не будет». На современные Лады уже не устанавливают ни трамблёры, ни бегунки. Не получится и «немного отвести в сторону верх пластмассового кожуха ГРМ и увидеть звездочку распредвала, на которой должен быть ремень». Дело в том, что у двигателя Гранты два пластмассовых кожуха ремня, причем они плотно стянуты винтами.

Материалы по теме Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя

Поступали предложения проверить состояние ремня через систему охлаждения: «Ремень ГРМ в двигателе Гранты вращает водяной насос. Если насос не работает, значит ремень оборвался. Для проверки нужно снять шланг, который идет от расширительного бачка. Если при прокручивании двигателя стартером оттуда потечет ровная струя, ремень ГРМ цел». Трудоемкая операция, не правда ли?

Кто-то посоветовал действовать через проверку искры, забыв, что датчик коленчатого вала стоит как раз на этом валу, а именно он задает порядок искрообразования. «Если оборвало ремень ГРМ, то искры не будет, так как не будет вращаться распредвал с трамблёром»… Снова забыли, что трамблёра на Гранте никогда не было.

Но, пожалуй, всех по объему работ превзошел читатель, предложивший фактически определить наличие сжатия в цилиндрах. «Проверить ремень ГРМ можно так называемым дедовским способом. Потребуется свечной ключ и клочок бумаги. Со всех свечей зажигания снимаем высоковольтные провода, выкручиваем любую из свечей. Из бумаги делаем комок и затыкаем отверстие. Прокручиваем двигатель стартером — комок бумаги должен вылететь. Если это произошло, значит создается сжатие — ремень ГРМ цел». Вот уж, воистину, проще кожух ремня снять.

Опечалили и читатели, которые считают, что привод клапанов в двигателях переднеприводных ВАЗов осуществляется коромыслами. «Если распредвал и коромысла непо­движны, значит ремень порвался». Коромысла производитель устанавливал только в моторах задне- и полноприводных автомобилей ВАЗ. Во всех двигателях переднеприводного семейства усилие от кулачков распредвала передают либо толкатели, либо гидротолкатели.

Материалы по теме Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta

Один читатель был близок к разгадке, но в конце своего ответа допустил серьезную ошибку: «Нужно лишь открыть пробку маслозаливной горловины и провернуть двигатель стартером. Если движения кулачков не видно — действительно, обрыв. Мотору при этом не грозит встреча клапанов с днищем поршня: восьмиклапанный мотор — невтыковый». Увы, двигатель Гранты рабочим объемом 1,6 л с облегченной поршневой как раз «втыковый». Никогда не станет победителем нашего конкурса человек, не разобравшийся полностью в конструкции узла.

Итак, ближе других к разгадке задачи оказались читатели, предложившие отвернуть крышку маслозаливной горловины и провернуть двигатель стартером. Непо­движный распредвал однозначно укажет на обрыв ремня ГРМ. Но и этот способ нельзя назвать самым простым. Ведь требуется помощник, который повернет ключ зажи­гания.

Описание самого простого способа удалось найти во многих письмах. Обычно мы просим давать развернутый ответ. Но сейчас вопрос был о том, как проще и быстрее определить, цел ли ремень. И наш читатель Александр Рябцев ответил на него наиболее правильно, точно и коротко. Цитируем: «Надо отвернуть крышку маслозаливной горловины, включить пятую передачу, прокатить автомобиль и посмотреть на кулачок распредвала — вращается ли он». Всё! Никаких ключей, никаких приспособлений, никаких помощников. Можем только добавить, что удобнее толкать автомобиль назад, нажимая коленями на бампер. А если машина стоит под уклон, проще потихоньку тянуть ее на себя.

Всем участникам конкурса спасибо. Александра Рябцева поздравляем с победой! Он получает от компании АВТОДЕН экшн-камеру/видеорегистратор ParkCity GO 10 PRO во влагозащищенном корпусе.