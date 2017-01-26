Рейд по новой зоне платных парковок: спасибо за «заботу»

В Москве прошел третий этап точечного расширения платных парковок между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Мы проехали по нескольким адресам и сделали выводы.

Жажду дополнительных поступлений в бюджет, которую чиновники именуют нормализацией дорожной обстановки «по просьбам жителей», столичные власти сдерживали год. Первый и второй этапы точечного расширения зоны платной парковки прошли в Москве в октябре и декабре 2015 года соответственно. Потом долгое затишье, после которого последовал выстрел дуплетом в декабре 2016-го: резкое подорожание существующих и введение новых платных машиномест.

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Парковки организовали на 206 улицах в 47 районах мегаполиса, большинство из которых считаются спальными. Стоянки оборудовали у торговых и офисных комплексов (ТЦ «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», БЦ «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский»), станций метро («Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская»), станций МЦК («Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад», «Хорошево»). В реестр включены несколько отдаленных от центра города районов: Богородское, Соколиная Гора, Хорошевский, Бутырский, Сокольники, Марьина Роща, Новогиреево, Братеево, Кузьминки, Филевский Парк, Восточное Измайлово, Крылатское, Гагаринский, Москворечье-Сабурово, Свиблово, Алтуфьево, Перово, Раменки и другие.

По заверению представителей ЦОДД, места выбраны не случайно. Это очаги аварийности, места наибольшего скопления транспорта и те районы, где не хватало парковок для местных жителей. Про первые две причины ничего сказать не могу: для рассуждений и выводов нужна официальная статистика, которую поставляет тот же ЦОДД. Разумеется, цифры в ней будут «правильные». Причем хвалебные отчеты, как правило, появляются уже через неделю после введения в строй новых парковок или выделенных полос.

Платная парковка

Платная парковкаСами по себе платные парковки и запрещающие знаки как по волшебству ситуацию не исправят. На фото — стойбище «бомбил» у ТЦ «Гагаринский». Творящемуся здесь беспределу с парковкой на остановке общественного транспорта и сужением проезжей части уже не один год, а навести порядок почему-то никто не хочет.
Сами по себе платные парковки и запрещающие знаки как по волшебству ситуацию не исправят. На фото — стойбище «бомбил» у ТЦ «Гагаринский». Творящемуся здесь беспределу с парковкой на остановке общественного транспорта и сужением проезжей части уже не один год, а навести порядок почему-то никто не хочет.

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А вот касательно заботы о местных жителях готов утверждать: им от введения платного режима станет только хуже. Готов аргументировать. В границах Садового кольца и большей части города между Садовым и Третьим кольцом доминирует старая застройка. Дворы здесь небольшие и изолированы друг от друга. Закрыть такие от пришлых автомобилистов нетрудно, особенно с учетом упростившейся процедуры установки шлагбаумов и ворот.

За пределами центра уже чаще встречаются обширные микрорайоны со множеством въездов-выездов. Чтобы полностью исключить доступ чужих машин, жителям иных кварталов понадобится пять-семь шлагбаумов и согласие населения десятка с лишним домов! А ведь внутри нередко расположены школы, поликлиники, магазины и прочие объекты, к которым необходимо обеспечить доступ транспорта. Реализовать ограниченный проезд в таких случаях фактически невозможно.

А теперь догадайтесь: куда поедут в поисках свободного места те, кто приехал из другого района? Правильно — в незакрытые подворотни. Вот и получат местные жители забитые собственные дворы. А им самим останутся места на улице. Платные и подальше от дома. Как говорится, спасибо за «заботу».

Платная парковка

Платная парковкаНа узкой 2-й Хуторской улице сразу несколько бизнес-центров. Здесь практически везде запрещена остановка, а немногочисленные карманы платные. Однако стоящие круглый год на тротуарах и газонах машины здесь не трогают. Почему?
На узкой 2-й Хуторской улице сразу несколько бизнес-центров. Здесь практически везде запрещена остановка, а немногочисленные карманы платные. Однако стоящие круглый год на тротуарах и газонах машины здесь не трогают. Почему?

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Конечно, далеко не у каждой станции метро можно построить большую перехватывающую парковку. Значит, поток частного транспорта в ее окрестностях нужно уменьшить. С другой стороны (и это, на мой взгляд, важнее), до станции еще нужно добраться. Властям отлично видны из окон кабинетов красивые магистральные маршруты, расходящиеся от Китай-города. Вот только за пределами центра мегаполиса межрайонные связки наземным транспортом развиты слабо. Очереди на автобусных остановках на окраинах — привычное дело и сегодня. А теперь жителей загнали еще глубже в угол, лишив возможности доехать до станции метро или МЦК на машине. Попросить подвезти соседа или жену тоже не выйдет. На вылетных магистралях камеры контроля автобусной полосы исключают всякую возможность высадить пассажира.

Наши наблюдения из рейда — в фотографиях и подписях ниже. По каждому адресу мы побывали дважды: в середине рабочего дня и в тот же вечер после 22:00, когда «чужие» машины заведомо разъехались и остались только автомобили местных жителей.

Рейд по новой зоне платных парковок: спасибо за «заботу»
Рейд по новой зоне платных парковок: спасибо за «заботу»
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Комментарии (6)

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Хорошая статья.
На примере Зеленого пр-та возле 20 налоговой (м. Перово), могу все подтвердить и отметить следующую ситуацию. Днем, как и написано в статье, практически никто на платной стоянке не паркуется, все поехали во дворы, которые с конца декабря забиты машинами. Теперь там нет ни клочка свободного места.
А теперь у меня такой вопрос. В СМИ рассказывают и описывают ситуации, что там не пропустили машину скорой, там пожарная не смогла приехать, наши законодатели хмурят брови и грозят принять ужесточающие законы, в том числе право на тараны и пр. Получается таким «очень умным и жадным» решением власть подогревает градус и сталкивают лбами приезжих с местными жителями, которым подсказывают — стройте шлагбаумы и заборы с колючей проволокой, враг на пороге, пожарная и скорая, которая не сможет оперативно проехать к подъезду, будет логично трубить о своих проблемах и все это будет обсуждаться, разбираться, обсасываться.
Вывод: Либо ввод платной парковки в спальных районах в местах, где НИКОГДА никаких пробок не было, действительно проект под названием «Жадность», либо это какой-то не нормальный проект по поддержанию агрессии между людьми.

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+2

Жаль москвичей, дорого жить стало, даже учитывая их больший реальный доход относительно регионов. Раздухарился эстонец не по детски, пока все улицы платными не сделает, не успокоится. Беда в том, что эта поганая короста, «платное фсё», уже начала расползаться по стране.

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0

Спасибо за статью!

Правильная и емкая оценка действий московской власти: «жажда дополнительных поступлений в бюджет, которую чиновники именуют нормализацией дорожной обстановки».

Выражаясь языком статьи, осталось только спросить «каких „бесов“ гоняют знаками платной парковки» по ночам во всем городе? С какими заторами борются?

И очень справедливо показан пример с участком ул. Вавилова перед ТЦ «Гагаринский» — полные заботы о дорожном движении власти не спешат бороться с такими местами. И, практически у всех «центров притяжения» в виде торговых и бизнес-центров, станций метро и т.п. творится «дикостой» на нескольких полосах движения, остановках, тротуарах и так далее. Наличие или отсутствие платной парковки влияет только на положение крышки багажника у такси.

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+1

Ща набегут путриоты и расскажут, что только русофобы против расширения зоны платных парковок. И что «а вот в Европе вообще все платное!»
Правда, там очередей на остановках нет и во дворах ушлые манагеры не паркуются...

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+6

Нужно разбросать правительство и прочие структуры по области и сразу с пробками станет легче,плюс запретить стройки в черте города.Что у нас в стране земель не хватает?Но это конечно всё фантазии.

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+7

Статья хорошая. Спасибо Кирилл за поднятую тему.
Но проблема лежит значительно глубже. Установить шлагбаумы во дворе в настоящее время не очень просто. Знаю по личному опыту, занимался перекрытием двора. Очень много понятий в градостроительном законе, которые можно трактовать по разному. Кроме этого, местные депутаты не обладают реальной властью и боятся идти на конфликт с московским правительством.
А новые офисные центры и целые микрорайоны новостроек около третьего транспортного кольца, построенные и вновь возводимые. Это то же по просьбе жителей районов? Очередные концентраторы транспортной напряженности. Просто нарушена градостроительная концепция развития города. Вместо закрытых заводов и спортивных комплексов возводят многоэтажные дома и офисы.
Взгляните во что превратили стадион Динамо на третьем транспортном кольце. Вместо спортивных сооружений апартаменты. На против, кто помнит был стадион «Юных пионеров». Так вот его больше нет. Там опять офисы.
И таких примеров множество.

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+9