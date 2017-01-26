Рейд по новой зоне платных парковок: спасибо за «заботу»

В Москве прошел третий этап точечного расширения платных парковок между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Мы проехали по нескольким адресам и сделали выводы.

Жажду дополнительных поступлений в бюджет, которую чиновники именуют нормализацией дорожной обстановки «по просьбам жителей», столичные власти сдерживали год. Первый и второй этапы точечного расширения зоны платной парковки прошли в Москве в октябре и декабре 2015 года соответственно. Потом долгое затишье, после которого последовал выстрел дуплетом в декабре 2016-го: резкое подорожание существующих и введение новых платных машиномест.

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Парковки организовали на 206 улицах в 47 районах мегаполиса, большинство из которых считаются спальными. Стоянки оборудовали у торговых и офисных комплексов (ТЦ «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», БЦ «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский»), станций метро («Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская»), станций МЦК («Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад», «Хорошево»). В реестр включены несколько отдаленных от центра города районов: Богородское, Соколиная Гора, Хорошевский, Бутырский, Сокольники, Марьина Роща, Новогиреево, Братеево, Кузьминки, Филевский Парк, Восточное Измайлово, Крылатское, Гагаринский, Москворечье-Сабурово, Свиблово, Алтуфьево, Перово, Раменки и другие.

По заверению представителей ЦОДД, места выбраны не случайно. Это очаги аварийности, места наибольшего скопления транспорта и те районы, где не хватало парковок для местных жителей. Про первые две причины ничего сказать не могу: для рассуждений и выводов нужна официальная статистика, которую поставляет тот же ЦОДД. Разумеется, цифры в ней будут «правильные». Причем хвалебные отчеты, как правило, появляются уже через неделю после введения в строй новых парковок или выделенных полос.

Платная парковка Сами по себе платные парковки и запрещающие знаки как по волшебству ситуацию не исправят. На фото — стойбище «бомбил» у ТЦ «Гагаринский». Творящемуся здесь беспределу с парковкой на остановке общественного транспорта и сужением проезжей части уже не один год, а навести порядок почему-то никто не хочет.

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А вот касательно заботы о местных жителях готов утверждать: им от введения платного режима станет только хуже. Готов аргументировать. В границах Садового кольца и большей части города между Садовым и Третьим кольцом доминирует старая застройка. Дворы здесь небольшие и изолированы друг от друга. Закрыть такие от пришлых автомобилистов нетрудно, особенно с учетом упростившейся процедуры установки шлагбаумов и ворот.

За пределами центра уже чаще встречаются обширные микрорайоны со множеством въездов-выездов. Чтобы полностью исключить доступ чужих машин, жителям иных кварталов понадобится пять-семь шлагбаумов и согласие населения десятка с лишним домов! А ведь внутри нередко расположены школы, поликлиники, магазины и прочие объекты, к которым необходимо обеспечить доступ транспорта. Реализовать ограниченный проезд в таких случаях фактически невозможно.

А теперь догадайтесь: куда поедут в поисках свободного места те, кто приехал из другого района? Правильно — в незакрытые подворотни. Вот и получат местные жители забитые собственные дворы. А им самим останутся места на улице. Платные и подальше от дома. Как говорится, спасибо за «заботу».

Платная парковка На узкой 2-й Хуторской улице сразу несколько бизнес-центров. Здесь практически везде запрещена остановка, а немногочисленные карманы платные. Однако стоящие круглый год на тротуарах и газонах машины здесь не трогают. Почему?

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Конечно, далеко не у каждой станции метро можно построить большую перехватывающую парковку. Значит, поток частного транспорта в ее окрестностях нужно уменьшить. С другой стороны (и это, на мой взгляд, важнее), до станции еще нужно добраться. Властям отлично видны из окон кабинетов красивые магистральные маршруты, расходящиеся от Китай-города. Вот только за пределами центра мегаполиса межрайонные связки наземным транспортом развиты слабо. Очереди на автобусных остановках на окраинах — привычное дело и сегодня. А теперь жителей загнали еще глубже в угол, лишив возможности доехать до станции метро или МЦК на машине. Попросить подвезти соседа или жену тоже не выйдет. На вылетных магистралях камеры контроля автобусной полосы исключают всякую возможность высадить пассажира.

Наши наблюдения из рейда — в фотографиях и подписях ниже. По каждому адресу мы побывали дважды: в середине рабочего дня и в тот же вечер после 22:00, когда «чужие» машины заведомо разъехались и остались только автомобили местных жителей.