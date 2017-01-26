Последняя распродажа: какие машины остались по старым ценам?

Начало наступившего года на авторынке отличилось практически пустыми складами у дилеров и более ранним повышением цен на новые машины. Даже на фоне укрепления рубля производители продолжают повышать стоимость своих автомобилей, компенсируя таким образом упущенную выгоду в предыдущие годы после обвала российской валюты.

А где же скидки?

Традиционно многие автомобилисты откладывают покупку новой машины до сезона распродаж прошлогодних автомобилей, однако в этом году рассчитывать на большие скидки не приходится. Как известно, размер дисконта зависит, прежде всего, от затоваривания дилерских складов, а у большинства дилеров остатки сегодня уже выбраны. Дело в том, что автопроизводители в прошлом году крайне осторожно подходили к планированию продаж, не гонясь за высокими показателями в ущерб рентабельности. К тому же слухи о завершении программ господдержки привели многих потенциальных покупателей в автосалоны уже в ноябре-декабре, что также не способствовало образованию стоков у дилеров.

В этом году на особые скидки от автодилеров рассчитывать не приходится: у большинства продавцов остатки машин на складах уже выбраны

По словам директора по развитию ГК «Авторусь» Кирилла Кима, все участники авторынка заинтересованы в распродаже старых запасов в кратчайшие сроки. А учитывая, что ассортимент автомобилей предыдущего года выпуска будет постепенно сокращаться, необходимо оценивать увеличение риска выбора из ограниченного числа комплектаций и цветов, то есть ситуацию вынужденного компромисса между тем, что есть, и тем, что хочется.

«Если важна цена — сейчас лучшее время для покупки новой машины. Пока еще остались автомобили прошлого года, на некоторые из них можно получить хороший дисконт, в том числе потому что модели 2017 могут подорожать из-за обязательной теперь системы ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, в конце прошлого года наметился некоторый рост продаж, и запасы прошлогодних автомобилей сейчас не очень большие, поэтому стоит поторопиться», — советует руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев.

Кто последний за Кретой?

По данным участников рынка, наибольшее количество машин 2016 года выпуска находится на складах компаний со значительными объемами продаж. На примере ГК «Авторусь» это автомобили марок Hyundai, Kia и Volkswagen, в частности, Solaris, Rio и Polo соответственно. А вот если говорить о доле «просроченных» машин в ежемесячной реализации, то достаточно тревожная ситуация у Mitsubishi, Skoda и Audi, сообщил «За рулем.РФ» все тот же дилер. Поэтому продавцы ожидают активности со стороны производителей по разгребанию складов. В целом по рынку максимальные скидки сегодня можно получить на прошлогодние автомобили премиум-класса, причем в этом сегменте сохраняется большой выбор. Однако даже с учетом большого дисконта стоимость таких машин остается несопоставимой с массовыми иномарками. А вот на масс-маркете прошлогодние стоки практически распроданы, хотя складские запасы могут отличаться от дилера к дилеру.

Спрос на компактный кроссовер Hyundai Creta сегодня превышает предложение, отчего за моделью образовались очереди

«Для массового сегмента, в частности Lada, оптимальным временем покупки был декабрь, поскольку дилеры спешили распродать склады в условиях неопределенности по госпрограммам поддержки автопрома. И многие дилеры давали неплохие условия — выгода могла составлять до 10–12% от стоимости автомобиля. Сейчас эти условия также можно получить, но не у всех дилеров есть большой выбор автомобилей на складах», — говорит владелец «Объединенной Автомобильной Корпорации» Андрей Ивойлов.

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Более того, впервые за многие годы кризиса на российском авторынке дилеры испытывают нехватку автомобилей ряда моделей, на которые скидок точно ждать уже не стоит. К примеру, спрос на новый кроссовер Hyundai Creta сегодня превышает предложение, в связи с чем на его покупку даже образовались очереди. По словам Михаила Маракушева, также есть модели, которые не являются массовыми, но в силу небольших поставок стоки по ним были выбраны еще до конца 2016 года — например, Mitsubishi L200, Kia Sorento XM.

«Дилеры брендов, которые не имеют своего производства в России, сегодня крайне осторожны в своих заказах, ведь сроки поставки таких автомобилей, как правило, значительно больше, чем у локализованных. Поэтому на складах импортных иномарок не так много. Но данный фактор в наступившем году может быть несколько нивелирован обязательностью установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, выпускаемые с 2017 года. Многие автопроизводители подстраховались и ввезли некоторый запас машин прошлого года, чтобы обеспечить себе подушку в виде моделей, не оснащенных „тревожной кнопкой“ и, значит, более дешевых», — отмечает эксперт автомобильного рынка Олег Барабанов.

Из-за небольших поставок стоки по некоторым моделям были выбраны еще до конца 2016 года. Среди них и среднеразмерный пикап Mitsubishi L200.

Ценники снова ползут вверх

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Несмотря на то, что прошлогодние машины еще есть в наличии, дилеры уже начали переписывать ценники. Согласно исследованию агентства «Автостат», за период с 16 декабря 2016 года по 15 января нового года цены на автомобили повысили 25 производителей в России. Среди них — премиальные бренды Audi, Lexus и Volvo, массовые Toyota, Skoda, Volkswagen, Renault и Citroen, а также китайский Lifan. Особенностью наступившего года стало то, что в числе первых увеличили стоимость своих моделей АВТОВАЗ и корейский тандем Hyundai-Kia, которые обычно делали это позже своих конкурентов. В результате уже с января подорожали все самые популярные модели на российском рынке.

Например, цены на Kia Rio «потяжелели» на 11 тыс. рублей, что, как считают в корейской компании, не скажется на спросе, поскольку удорожание ниже среднего в данном сегменте рынка — на 1,2–1,7% в зависимости от комплектации. Renault увеличила стоимость моделей 2017 года выпуска в среднем на 1,77%, причем сделала это впервые с февраля прошлого года. Французы уверены, что грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в текущем году, сохраняя при этом прибыльность бизнеса. Модели Lada, которые в прошлом году прибавили в цене меньше, чем конкуренты, в 2017-м подорожали на 2–3% в базовых комплектациях.