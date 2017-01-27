Кастомизируем машину, не прибегая к «колхозному» тюнингу

Хочется выделить свой автомобиль из потока или сделать приметным, чтобы снизить интерес угонщиков? А может, ваша цель — машина мощнее и проходимее? Выручит модное направление в автоиндустрии — кастом. Разбираемся, какие готовые решения предлагают производители.

Все смотрели сериал «Тачку на прокачку». Помните, как чернокожий рэпер, бойко управляя процессом, превращал очередной американский автохлам в нарядную мечту подростка? Выделить свою машину из толпы хотят не только школьники, но и зрелые состоятельные люди, потому тюнинг автомобиля, или кастомизация, как его называть правильнее, превратился в целую культуру и большой бизнес.

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Кастом означает настройку, доводку, переделку автомобиля в соответствии с пожеланиями заказчика. С машиной могут сделать практически все, что угодно. Предел — лишь толщина кошелька владельца. Компаний по настройке ходовой части, перекраске кузова, тюнингу двигателей — масса. Все они не поместятся в наш обзор. Да и смысла особого нет, ведь каждый тюнинг-проект — оригинальный. Потому посмотрим на некоторые доработки и интересные решения, которые предлагают крупные автопроизводители и их придворные именитые тюнинг-ателье в серийном или мелкосерийном производстве.

Однозначный плюс всех пакетных решений от производителя самого автомобиля в том, что покупатель не «слетает» с заводской гарантии. Плюс гарантия дается на все установленные в процессе доводки машины детали. Оттого такой тюнинг и набирает популярность. Обратная сторона медали — стоит подобный кастом немало.

Заводские настройки

ABT Sportsline специализируется на доводке машин концерна Volkswagen, однако популярность ателье заработало в результате тесного сотрудничества с Audi, в частности, подготовке этих машин к гонкам DTM.

Audi S3 ABT Придворное тюнинг-ателье концерна Volkswagen разогнало мощность седана Audi S3 до 400 л.с.

Компания ABT Sportsline предлагает различные решения по кастомизации автомобиля. От совсем простых, вроде покупки велюровых ковриков с логотипами ABT в салон, до довольно дорогих. Скажем, установки обвеса. Например, на Audi TT аэродинамический обвес стоит 3200 евро. А можно раскошелиться и перешить салон. Последнее подойдет уж очень взыскательным клиентам, ведь Audi изначально предлагает множество вариантов цветов кузова и отделки интерьера. А еще можно увеличить мощность мотора посредством чип-тюнинга, то есть перепрограммированием блока электронного управления двигателем. Другой вариант — установка спортивной выхлопной системы. Предлагают в ABT Sportsline решения и для доводки ходовой части. Можно поставить пружины, уменьшающие дорожный просвет автомобиля, а также спортивный стабилизатор. Не забыли и про тормозную систему. Скажем, для Audi TT 6-поршневые тормоза с перфорированными дисками ABT стоят 6000 евро.

Один из последних проектов ABT — доводка заряженного седана Audi S3, уже имеющего под капотом 310 «лошадей». После того как седан попал в руки специалистов ABT, мощность мотора посредством чип-тюнинга и установки нового выпуска увеличилась до 400 л.с., а момент поднялся до 500 Н.м. По этим показателям машина догнала старшую модель RS3. А вот внешность изменили несильно. Появились новые патрубки выхлопной системы и легкосплавные колеса оригинального дизайна. Их предлагают в диаметрах 18, 19 и 20 дюймов.

Теперь обратимся к компании BMW. Она разработала пакеты доработок M Performance для уже заряженных машин серии M. Возьмем, например, купе M2. За 181 000 рублей покупателю купе предложат выхлопную систему M Performance с двумя режимами работы: Sport и Track. На монтаж уйдет полтора часа, сварка не требуется. Самое интересное: в системе есть заслонка, регулирующая поток отработавших газов. Открыть или закрыть ее можно по протоколу Bluetooth. Открытая заслонка позволяет автомобилю зазвучать практически как гоночному болиду.

BMW M2 M Performance BMW M2 M Performance. Легко отличить от обычной M2 по накладкам на бамперы и пороги. BMW M2 M Performance Все накладки сделаны из карбона.

Ну и, конечно, как же обойтись без установки спортивной подвески? Для M2 предлагают амортизаторы с регулировкой по высоте в диапазоне от 5 до 25 мм относительно стандартного BMW М2, а также с шестнадцатью вариантами настройки хода отбоя и двенадцатью — хода сжатия. Плюс иные, нежели у стандартной машины, пружины. Все это обойдется в 194 000 рублей.

BMW M2 Это стандартный салон M2. Для его индивидуализации компания предлагает иной руль, обшитый алькантарой.

Наконец, еще один представитель «большой немецкой тройки» — Mercedes-Benz. На доводке его машин специализируется компания AMG, основанная в 1967 году. Сейчас это структурное подразделение Daimler AG. И это отличает ее от сторонних производителей вроде Brabus и Carlsson Autotechnik.

AMG предлагает схожие с конкурентами наборы решений по доводке Мерседесов. Но поскольку они приближены к производителю, все новые модели они получают первыми. Одна из последних разработок — модель Mercedes-AMG E43, ориентированная на американский рынок. Журналисты, успевшие протестировать автомобиль, говорят, что это Мерседес, который лучше Мерседеса. Поведение автомобиля на дороге ближе к базовой версии Mercedes-Benz E300, несмотря на то что под капотом стоит 400-сильный V6, а разгон до сотни занимает 4,5 секунды. То есть машина может быть как очень комфортной, так и безумно быстрой.

Mercedes-AMG E43 Базовый Mercedes-AMG E43 будет стоить в США около 70 000 долларов.

Японский автопроизводитель Toyota предлагает доработать свои вседорожники и пикапы. Поставщик компонентов — компания Arctic Trucks International (AT). Она готовит как вседорожники Land Cruiser, так и пикапы Hilux. Последние мы успели протестировать. Хоть сами производители и не называют это тюнингом, предпочитая говорить, что AT — комплектация, работы над каждой машиной проводятся серьезные. В результате она более чем заметна на дороге. Многократно возрастают и ее вседорожные возможности.

Toyota Hilux Arctic Trucks Четырехколесный Hilux много доступнее шестиколесника. На нем можно ездить по городу практически как на обычном пикапе. Главное, помнить, что машина подросла в высоту, а большие катки не для быстрой езды.

Все эти решения хороши, но очень дороги. Зная это, маркетологи автоконцернов предлагают и другие пути кастомизации машин, которые не разорят владельца и придадут индивидуальность автомобилю.

Массовая персонализация

Для многих доступных машин, культовых малолитражек и популярных кроссоверов существуют недорогие пакеты персонализации. Этакий заводской стайлинг. Покупатель может приобрести наклейки на кузов, выбрать накладки на пороги, коврики в салон и так далее. Это много дешевле, чем прокачивать автомобиль в тюнинговом ателье.

Fiat 500 Для малыша Fiat 500 предлагают двухцветное оформление и множество вариантов колесных дисков. Кроссовер Fiat 500X Кроссовер Fiat 500X также может быть разукрашен различными наклейками, нанесенными на кузов.

Скажем, так делает концерн Fiat в случае с малолитражкой Fiat 500 и кроссовера Fiat 500X. Один из бестселлеров российского рынка, кроссовер Renault Kaptur, тоже можно индивидуализировать. Например, заказать двухцветный кузов, стикеры на крышу, колесные диски различного дизайна и цвета. Эта возможность доступна с комплектации Drive, которая в базе обойдется в 929 990 рублей (1,6 л, 114 л.с., М5, передний привод). Стикеры на крышу стоят 8990 рублей. Цена 17-дюймовых дисков с оранжевыми вставками — 6990 рублей. Они дешевле, чем наклейка стикеров! Ну а пакет Ultra Energy, включающий диски, стикеры, а также боковые молдинги, накладки на решетку радиатора, дверь багажника и зеркала заднего вида, стоит 29 990 рублей. Получается, что максимально индивидуализированный Kaptur дороже обычного менее чем на 30 000 (959 980 руб.) рублей. Весьма демократично.

Российская новинка Renault Kaptur Пример бюджетной индивидуализации. Российская новинка Renault Kaptur с пакетом цветных элементов кузова.

Сверхпопулярный в Европе Peugeot 208 также не остался в стороне. С рестайлингом, который машина перенесла в 2015 году, появились особые цвета кузова. С ними машина выглядит, как заправский тюнинг-кар. Колор — гибрид матового и глянцевого покрытий, отсюда и текстура особая: не привычная гладкая, а шершавая на ощупь.

Peugeot 208 в цвете Ice Gray Peugeot 208 в цвете Ice Gray. Тюнинговый колор — шершавый на ощупь.

Индивидуальный подход

Производители часто сотрудничают и с кузовными ателье, которые делают мелкие серии или штучные экземпляры кастом-каров, что готовят для состоятельных клиентов по спецзаказу. Понятно, что такие машины много дороже любого тюнинга, который проведет заводское тюнинг-ателье. Цена от миллиона долларов за экземпляр — нормальное предложение.

Кастом-кар Speedster Eagle Кастом-кар Speedster Eagle создан на базе оригинального Jaguar E-Type.

К примеру, британская компания Speedster знаменита доработками автомобилей Jaguar. Модель Eagle была сделана по заказу клиента, который захотел «чего-то особенного». Машина создана на основе оригинального E-Type, но кузов сделан полностью из алюминия. Под капотом двигатель мощностью почти 400 л.с. Масса автомобиля 1008 кг — меньше, чем масса Ford Fiesta.

Знаменитое итальянское кузовное ателье Zagato выпустило ограниченным тиражом модель TZ3 Stradale, построенную на базе купе Alfa Romeo 8С Competizione. До сотни автомобиль разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Концепт Zagato TZ3 Corsa и спорткар Zagato TZ3 Stradale Концепт Zagato TZ3 Corsa (справа) и мелкосерийный спорткар Zagato TZ3 Stradale (слева).

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Производители быстро смекнули, что на кастомизации автомобилей можно зарабатывать хорошие деньги. Зачем отдавать прибыль каким-то мелким сторонним компаниям, когда можно предложить клиентам свои решения? Покупатель может уже в салоне официального дилера марки выбрать варианты доводки своего автомобиля и не волноваться по поводу гарантии. Потому три основных направления кастомизации машин, о которых мы рассказали в этом материале, будут только набирать популярность.