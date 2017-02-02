Renault Duster Dakar Edition: это только начало!..

Renault Duster хотел казаться вседорожником, и ему это удалось. За прочность и в честь участия гоночного дастеровского прототипа в «Дакаре» кроссовер награжден спецверсией Dakar Edition, которая будет развиваться именно во внедорожном качестве. Кнопка отключения системы стабилизации после нашего недавного теста на проходимость в снегу появится точно!

Renault Duster Dakar Edition

Renault Duster Dakar Edition

Силовой агрегат Цена, руб. бензиновый, 1,6 л (114 л.с.), М6 911 990 бензиновый, 2,0 л (143 л.с.), М6 952 990 бензиновый, 2,0 л (143 л.с.), А4 997 990 дизельный, 1,5 л (109 л.с.), М6 982 990

Шел 2012 год. Только что финишировал ралли-рейд «Шелковый путь», входивший в то время в серию «Дакар». На фототочки журналистов возил обычный Renault Duster. Он проехал почти тот же маршрут, что ­и боевые экипажи ралли, - объезжал лишь места, которые по зубам только специально подготовленной технике. И не сломался.

Тот Duster заставил нервничать лишь однажды, когда ухнул в овраг. Всю силу удара приняла на себя передняя подвеска; она выдержала, но бампер раскололся, а ради­атор был пробит. Гоночные механики решили проблему дедовским методом: засыпали в радиатор горчичный порошок и устранили течь — автомобиль доехал до Москвы своим ходом. Вот и сейчас, посреди Гареджийской пустыни, что в Грузии, он снова проявляет себя как настоящий боец.

Шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 размерности 215/65 R16 показали себя с лучшей стороны.

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За прочность и в честь участия гоночного дастеровского прототипа в «Дакаре» кроссовер награжден спецверсией Dakar Edition. Это сугубо российская идея, причем Dakar Edition может быть только полнопривод­ным — логично не только в связи с легендарной гонкой, но и потому, что 90% покупателей выбирают Duster со всеми ведущими.

Я петляю по пустоши, на которой дороги исчезают так же внезапно, как появляются. Подвеска стойко выдерживает случайные встречи с ямами разной глубины, защита двигателя отбила нападение нескольких «бульников». Неужели «подкрутили» шасси? Нет, пока все изменения носят исключительно косметический характер: появились 16‑дюймовые легкосплавные колеса Black Thema, расширители колесных арок и надписи Dakar на кузове и салонных ковриках. Но это только начало. Спецверсия Dakar Edition будет развиваться именно во внедорожном направлении.

По кузову разбросаны напоминалки, что это дакаровская версия.

Пока — никакой конкретики, поэтому буду строить догадки по тем Дастерам, которые колесили по грузинским пустошам и горным перевалам.

Duster Dakar Edition, на котором ездил я, оснащен пакетом Protection за 10 990 рублей (его может заказать покупатель любого Дастера). Пакет включает стальную трехмиллиметровую защиту редуктора и топливного бака, сетки сечением 16 мм для защиты радиатора, задние пластиковые подкрылки и накладки на пороги. Теоретически этот пакет мог бы войти в базовое оснащение спецсерии Dakar Edition. Равно как и шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, которые отлично гребут в вязком грунте, уверенно цепляются за камни на подъемах и в горных речках, да и в снегу не пасуют.

Под брюхом — трехмиллиметровая стальная защита редуктора и топливного бака. Разумеется, защита двигателя тоже есть.

Когда на скользком спуске заднюю часть машины резко повело влево, всё закончилось ощутимым боковым ударом — и мысленно я попрощался с шиной. Но усиленная боковина выдержала, а крупные грунтозацепы смягчили удар о валун — на боковине остался лишь небольшой след.

Магистраль напомнила, что шины для плохих дорог не любят скорость. Duster на «гудричах» откровенно шумен, а тормозить надо с запасом. Дайте снова съехать с асфальта!

Тяга 1,5-литрового дизеля и 2,0-литрового бензинового мотора на бездорожье достаточна, но бензиновый оказался прожорлив. Полтора десятка литров на сотню — это чересчур. На асфальте аппетит упал до 10 литров, но и это отнюдь не скромно для бюджетного кроссовера.

С расширителями колесных арок и 16‑дюймовыми литыми дисками Black Thema машина смотрится эффектнее.

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Форсирование горных речек навело на мысль, что Duster Dakar Edition может обзавестись шноркелем. А вдруг в качестве дополнительного оборудования предложат и самоблокирующийся дифференциал, который частенько ставят дастероводы, любящие месить грязь? Но хватит фантазий. Представители Renault сказали, что важно не переборщить, ведь дорогой Duster никому не нужен. Например, именно поэтому нет планов ставить более комфортные сиденья от Каптюра.

А вот кнопка отключения системы стабилизации на переднеприводных Дастерах и Каптюрах будет. К появлению заветной клавиши причастен и наш журнал. Мы не раз поднимали эту тему, а в недавнем тесте на проходимость в снегу (ЗР, 2017, № 1) даже сняли предохранитель, чтобы отключить ESP у Каптюра. При дремлющей электронике управление тягой становится понятнее, потенциал моноприводной машины повышается. К сожалению, любое изменение в конструкции нужно сертифицировать, а это требует времени. Но уверен, что поклонники Дастера будут очень рады его дальнейшему развитию.

Даже с вывешенным колесом Duster уверенно чувствует себя на смеси глины, грязи и снега. Такой подъем для него не препятствие.

Машина надежна и может проехать по очень плохим дорогам Надписи и декор… Маловато для спецсерии!

В ПОГОНЕ ЗА БЕДУИНОМ За главным призом ралли-марафона «Дакар» — Золотым Бедуином — Duster погнался в 2013 году. Команда выставила на гонку два экипажа. На машинах стояли 306‑сильные моторы V6 3.5, разработанные совместно со специалистами фирмы Nissan. В той гонке экипажи не смогли подняться выше 29‑го места. На следующий год спортивное отделение Renault Sport кардинально доработало спортпрототип. Появились кузовные панели из композитных материалов, были внесены изменения в подвеску и тормоза. Лучший результат — 14‑е место среди 62 финишировавших. К марафону 2015 года на прототип поставили новый двигатель, вновь совместной разработки с Ниссаном, - V‑образную «восьмерку» VK50 мощностью 380 л.с. В общем зачете лучший экипаж Renault завоевал 21‑е место. Так что гонка продолжается.



Фото: Максим Гомянин и Renault