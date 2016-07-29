Дорожные знаки: маленькие, но по пять?

На прошедшем под занавес 2016 года заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения среди прочего предлагалось уменьшить размеры некоторых дорожных знаков. Докладчики утверждали, что знаков слишком много, из-за чего водители часто путаются, и что уменьшение их размеров позволит сэкономить немалые средства. Как водится, ссылались на Европу, где давно применяются знаки меньших размеров.

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За четверть века в автожурналистике я ни разу не слышал от водителей, что они «путаются» в дорожных знаках по причине их больших размеров. Наших автомобилистов не испугаешь 30‑градусными морозами, отвратным сервисом, плохим бензином и дырявыми дорогами — неужто крупные знаки кого-то поставят в тупик?

В Европе действительно часто применяются знаки меньших размеров — там, где это допустимо. Одна из самых зарегулированных в этом смысле стран — Великобритания, где регламентируется каждый чих, каждая запятая на знаке. Минимально допустимый диаметр некоторых круглых знаков — всего 300 мм. Как большая обеденная тарелка. Когда на узкой деревенской дорожке на заборе висит небольшой чистый знак, его увидишь вовремя — во всяком случае, если придерживаешься предписанного скоростного режима в населенном пункте. И нет проблем.

Но это — у них. Если знак не забрызгивается грязью, не заметается снегом и не загораживается деревьями, его можно сделать меньше и установить ниже — практически на уровне глаз водителя.

Когда звучат подобные предложения у нас, создается впечатление, что инициаторы не знакомы с действующими стандартами. Еще ГОСТ от 1978 года предписывал делать знаки разного размера — в зависимости от категории дороги. Идея проста: чем выше скорость движения, тем крупнее должны быть знаки. Конечно, делать знаки с тарелку не разрешалось: минимальный диаметр — 600 мм. Но выходишь в тихий Селивёрстов переулок, где расположена наша редакция, и видишь только крупные знаки — диаметром не менее 700 мм. На столбах ростом в несколько метров.

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Производство дорожных знаков — серьезный бизнес. Доходность составляет от 30% и выше. Чем крупнее знак и выше столб, тем дороже. Причем нужны не только собственно знаки — требуется разработать схему их расположения, установить их (вкопать столбы, развесить таблички), а затем еще и содержать: мыть, чистить от снега, обрезать ветки близстоящих деревьев.

Вот лишь два примера. В подмосковных Мытищах в начале 2017 года проводился тендер на закупку стоек для дорожных знаков для нужд Мосавтодора по цене 1200 рублей за штуку — на общую сумму 2,9 миллиона рублей. А в Ленинградской области местная кабельная сеть объявила тендер на установку дорожных знаков при проведении ремонтных работ силовых кабелей — на сумму свыше 16 миллионов рублей. Думаете, это только в крупных городах? Вот еще пример: администрация Удорского района Республики Коми (там три дороги и 18 тысяч жителей на весь район) проводила тендер на разработку проекта организации дорожного движения и схем ­дислокации дорожных знаков — на сумму 477 тысяч рублей. Разработка схемы — за полмиллиона…

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Не столько размер дорожных знаков может помешать, сколько их бездумная установка — когда знак о повороте направо устанавливается не заблаговременно, а непосредственно перед поворотом, из-за чего водители перестраиваются в последний момент. В городах побогаче знаки меняются чаще, чем времена года. И если говорить о столице, то около половины всех новых знаков так или иначе связаны с бесчисленными платными парковками.

В Москве понаделали велодорожек, причем зачастую в ущерб тротуарам — а теперь раздаются призывы заузить велодорожки, чтобы отдать больше пространства пешеходам. Снова закатывать асфальт, делать разметку, перекладывать плитку, переставлять знаки?

Московским апофеозом бесконечных обновлений стал переход через широченное Садовое кольцо на Кудринской площади: сначала нарисовали зебру, причем поверх подземного пешеходного перехода, и даже установили знаки и светофор, а затем, после критики со стороны журнала «За рулем», срезали краску — передумали.

Нужно не передумывать, а думать — где и зачем ставить знаки? Нужно переходить с металлических знаков на пластиковые, которые служат дольше. При замене знака вовсе необязательно менять столб, на котором он висит, — если столб вполне еще может послужить. Именно с этого надо начинать, а не тратить деньги налогоплательщиков на замену больших знаков маленькими. Размер не всегда имеет значение.