Новые поборы с автомобилистов: отобрать и поделить

Государство, испытывая нехватку средств, всё чаще использует в качестве их источника «обеспеченную прослойку» — автомобилистов. К 2017 году для нас подготовили план по штрафам. Грядут и новые выплаты «за право пользования автомобилем».

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Схема появления новых поборов всегда примерно одинакова. Сначала — рассуждения о всеобщем благе, удобстве, оптимизации и безопасности. Прибавится потом благо или нет, никто особо не проверяет, - а поборы остаются навсегда.

Происходит это постепенно, и потому не особо бросается в глаза, но перечень «видов платежей» за несколько лет вырос существенно. К привычным налогам и ОСАГО добавились платные дороги и парковки (построенные и оборудованные на деньги из бюджета), налог на топливо (это когда обещали, что отменят транспортный налог, но потом передумали), акциз на топливо (просто так). Попутно росли штрафы за различные нарушения и появлялись новые — в частности, за неоплату платной парковки и опасное вождение.

Безопасность или бизнес?

Штрафные деньги — хорошее подспорье для городских и региональных бюджетов. Власти при планировании доходов включают в них предполагаемые суммы взиманий. К примеру, в Краснодарском крае чиновники, формировавшие бюджет на 2017 год, ожидают, что поступления в краевую казну от штрафов составят 1,78 млрд рублей. В столице размах столичный — утвердили на этот год доход от штрафов в размере 21,6 млрд рублей! Конечно, планировали не от фонаря — скорее всего, примерно столько и соберут. В 2015 году транспортный налог принес бюджету Москвы 15,2 млрд рублей, а поступления от штрафов и сборов от платных парковок — 15,73 млрд рублей.

А ведь изначальный смысл и цель штрафов — не укрепление бюджетов, а повышение безопасности движения, в том числе за счет развития дорожной сети.

Определенный прогресс есть. По статистике столичной ГИБДД, с января по октябрь 2016 года в местах, где работают камеры фиксации нарушений, число аварий с пострадавшими снизилось на 23,7% (492 случая — за первые десять месяцев 2016‑го, 645 — за аналогичный период 2015 года), а количество жертв ДТП — на 38%. Но если проанализировать местá установки камер и общий подход к выявлению нарушений, то возникают сомнения в том, что соответствующие структуры и местные власти пекутся именно о безо­пасности. Самый свежий пример — запуск в Москве системы «Пит-стоп»: деньги освоены, а результат, скорее всего, будет близок к нулю.

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Штраф автоматом сегодня можно получить за поворот не из того ряда, движение по обочине и выделенным для общественного транспорта полосам и даже за выезд за стоп-линию на перекрестках. Все эти нарушения относятся к сфере организации движения, на безопасность они влияют слабо.

Число нарушений, попадающих в объектив камер, растет пропорционально количеству камер. Поставить их намного проще и дешевле, чем построить нормальные развязки. Да и зачем строить? На удобных развязках не удастся в таких масштабах штрафовать водителей — все будут проезжать быстро и по своим полосам, а не по обочине.

В общем, чиновники очень своеобразно решают проблему безопасности. А Госдума с пуга­ющей регулярностью рассматривает предложения об увеличении размеров штрафов за различные нарушения.

Рис. Олега Хромова

Планируемый Правительством Москвы доход от штрафов, млрд руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 18,29 21,68 20,54 21,46 22,28

Зоны особой жадности

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Конституцией установлено абсолютное равенство всех перед законом и судом независимо от имущественного и должностного положения и места жительства. За определенное преступление следует определенное наказание — на всей территории страны. То есть не должно быть так, чтобы в Омске за кражу бублика полагался строгий выговор, а в Москве — расстрел.

Но если вы водитель, отбросьте эту логику. Величина транспортного налога почему-то зависит от региона. Так же и любимая 12-я глава КоАП РФ определяет различные меры наказания за одинаковые нарушения правил. Для жителей и гостей Москвы и Санкт-Петербурга за некоторые нарушения установлены «эксклюзивные» штрафы. Обе столицы представляют собой зоны то ли особого порядка, то ли особого беспорядка, поэтому нужны особые меры?

Беспорядок всегда одинаков. А порядок, как и свежесть рыбы, не может быть двух-трех сортов. Это некий эталон — по всей видимости, недостижимый. Чем объяснить, что в одном городе несоблюдение требований, предписанных разметкой, обойдется нарушителю в полторы тысячи рублей, а в другом — в три тысячи? Причем такой разнобой рожден не распоряжениями муниципалитетов, а федеральным законом!

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Коммерческий паспорт

В случае акционерного общества «Электронный паспорт» (создано в структуре госкорпорации «Ростех») никаких поборов вроде не предвидится. С 1 июля 2017 года все автопроизводители, а также таможенные органы и ГИБДД обязаны выдавать электронные паспорта транспортных средств вместо бумажных. Госпошлина останется прежней.

Все остальные взносы — только добровольно и за услуги по предоставлению информации из базы электронных ПТС. По коммерческим тарифам. Доходы общества «Электронный паспорт» вряд ли пойдут на поддержание порядка и безопасности на дорогах. И вообще — почему государственное дело поручили акционерному обществу? Всё выглядит так: появилась еще одна кормушка, которую должны пополнять автомобилисты. Их ведь много, и они по-прежнему платежеспособны, раз им хватает денег содержать машины.

Средний возраст легкового автомобиля составляет у нас двенадцать с половиной лет, а треть всего автопарка — машины старше пятнадцати. И это отнюдь не свидетельствует о высоком достатке автолюбителей. Однако снижения тарифов «за право пользования автомобилем» не ожидается. Напротив, грядут как минимум новые поборы и штрафы — например, за использование шин не по сезону. Но если эту меру еще можно объяснить заботой о безо­пасности, то за активным обсуждением платного въезда в населенные пункты просматривается лишь забота о наполнении ­местных бюджетов.