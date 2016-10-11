Новые поборы с автомобилистов: отобрать и поделить

Схема появления новых поборов всегда примерно одинакова. Сначала — рассуждения о всеобщем благе, удобстве, оптимизации и безопасности. Прибавится потом благо или нет, никто особо не проверяет, - а поборы остаются навсегда.
Происходит это постепенно, и потому не особо бросается в глаза, но перечень «видов платежей» за несколько лет вырос существенно. К привычным налогам и ОСАГО добавились платные дороги и парковки (построенные и оборудованные на деньги из бюджета), налог на топливо (это когда обещали, что отменят транспортный налог, но потом передумали), акциз на топливо (просто так). Попутно росли штрафы за различные нарушения и появлялись новые — в частности, за неоплату платной парковки и опасное вождение.
Безопасность или бизнес?
Штрафные деньги — хорошее подспорье для городских и региональных бюджетов. Власти при планировании доходов включают в них предполагаемые суммы взиманий. К примеру, в Краснодарском крае чиновники, формировавшие бюджет на 2017 год, ожидают, что поступления в краевую казну от штрафов составят 1,78 млрд рублей. В столице размах столичный — утвердили на этот год доход от штрафов в размере 21,6 млрд рублей! Конечно, планировали не от фонаря — скорее всего, примерно столько и соберут. В 2015 году транспортный налог принес бюджету Москвы 15,2 млрд рублей, а поступления от штрафов и сборов от платных парковок — 15,73 млрд рублей.
А ведь изначальный смысл и цель штрафов — не укрепление бюджетов, а повышение безопасности движения, в том числе за счет развития дорожной сети.
Определенный прогресс есть. По статистике столичной ГИБДД, с января по октябрь 2016 года в местах, где работают камеры фиксации нарушений, число аварий с пострадавшими снизилось на 23,7% (492 случая — за первые десять месяцев 2016‑го, 645 — за аналогичный период 2015 года), а количество жертв ДТП — на 38%. Но если проанализировать местá установки камер и общий подход к выявлению нарушений, то возникают сомнения в том, что соответствующие структуры и местные власти пекутся именно о безопасности. Самый свежий пример — запуск в Москве системы «Пит-стоп»: деньги освоены, а результат, скорее всего, будет близок к нулю.
Штраф автоматом сегодня можно получить за поворот не из того ряда, движение по обочине и выделенным для общественного транспорта полосам и даже за выезд за стоп-линию на перекрестках. Все эти нарушения относятся к сфере организации движения, на безопасность они влияют слабо.
Число нарушений, попадающих в объектив камер, растет пропорционально количеству камер. Поставить их намного проще и дешевле, чем построить нормальные развязки. Да и зачем строить? На удобных развязках не удастся в таких масштабах штрафовать водителей — все будут проезжать быстро и по своим полосам, а не по обочине.
В общем, чиновники очень своеобразно решают проблему безопасности. А Госдума с пугающей регулярностью рассматривает предложения об увеличении размеров штрафов за различные нарушения.
Планируемый Правительством Москвы доход от штрафов, млрд руб.
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
18,29
|
21,68
|
20,54
|
21,46
|
22,28
Зоны особой жадности
Конституцией установлено абсолютное равенство всех перед законом и судом независимо от имущественного и должностного положения и места жительства. За определенное преступление следует определенное наказание — на всей территории страны. То есть не должно быть так, чтобы в Омске за кражу бублика полагался строгий выговор, а в Москве — расстрел.
Но если вы водитель, отбросьте эту логику. Величина транспортного налога почему-то зависит от региона. Так же и любимая 12-я глава КоАП РФ определяет различные меры наказания за одинаковые нарушения правил. Для жителей и гостей Москвы и Санкт-Петербурга за некоторые нарушения установлены «эксклюзивные» штрафы. Обе столицы представляют собой зоны то ли особого порядка, то ли особого беспорядка, поэтому нужны особые меры?
Беспорядок всегда одинаков. А порядок, как и свежесть рыбы, не может быть двух-трех сортов. Это некий эталон — по всей видимости, недостижимый. Чем объяснить, что в одном городе несоблюдение требований, предписанных разметкой, обойдется нарушителю в полторы тысячи рублей, а в другом — в три тысячи? Причем такой разнобой рожден не распоряжениями муниципалитетов, а федеральным законом!
Коммерческий паспорт
В случае акционерного общества «Электронный паспорт» (создано в структуре госкорпорации «Ростех») никаких поборов вроде не предвидится. С 1 июля 2017 года все автопроизводители, а также таможенные органы и ГИБДД обязаны выдавать электронные паспорта транспортных средств вместо бумажных. Госпошлина останется прежней.
Все остальные взносы — только добровольно и за услуги по предоставлению информации из базы электронных ПТС. По коммерческим тарифам. Доходы общества «Электронный паспорт» вряд ли пойдут на поддержание порядка и безопасности на дорогах. И вообще — почему государственное дело поручили акционерному обществу? Всё выглядит так: появилась еще одна кормушка, которую должны пополнять автомобилисты. Их ведь много, и они по-прежнему платежеспособны, раз им хватает денег содержать машины.
Средний возраст легкового автомобиля составляет у нас двенадцать с половиной лет, а треть всего автопарка — машины старше пятнадцати. И это отнюдь не свидетельствует о высоком достатке автолюбителей. Однако снижения тарифов «за право пользования автомобилем» не ожидается. Напротив, грядут как минимум новые поборы и штрафы — например, за использование шин не по сезону. Но если эту меру еще можно объяснить заботой о безопасности, то за активным обсуждением платного въезда в населенные пункты просматривается лишь забота о наполнении местных бюджетов.