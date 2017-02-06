Обновленный Chery Tiggo 5: до и после

Что изменилось в кроссовере Chery Tiggo 5 после модернизации?

Chery Tiggo 5

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По городам Золотого кольца я ездил несколько лет назад, и тогда индустрия гостеприимства наводила уныние. Теперь всё иначе: появились хорошие отели, вкусная еда, интересные экскурсии. Время и ситуация меняют людей — заставляют работать на раскрытие потенциала.

С машинами происходит то же самое. Впервые Chery Tiggo 5 мы брали на тест в 2014 году. Помню, удачный по задумке кроссовер разочаровал мелочами. Не было обогрева сидений, китайские шины Giti пугали аквапланированием в глубоких лужах, да и на асфальте они не прибавляли комфорта. Хотя подвеску и рулевое управление настраивали инженеры фирмы Lotus, результат вышел так себе. Но время шло, и сначала у Tiggo появился одноуровневый обогрев сидений, а теперь пришла пора исправить более серьезные недочеты.

Радикальных внешних изменений нет, ведь пятый Tiggo, над обликом которого работали Джеймс Хоуп, ранее трудившийся в концерне Ford, и Хакан Саракоглу, отметившийся в Porsche, выглядит вполне пристойно. Ему слегка подретушировали бамперы, а в фары вживили светодиодные ходовые огни. По девять диодов сверкает и над каждой из противотуманок с функцией освещения поворотов: они направляют пучок света в сторону при повороте руля более чем на сорок градусов. Диодными стали также задние фонари. А наружные зеркала отныне складываются при закрывании автомобиля.

Дизайн у фонарей со светодиодами новый.

Интерьер тот же: руль по-прежнему не регулируется по вылету, а у спинок сидений так и не появился более выраженный поясничный упор. Лишь на ступице руля и вокруг экрана, размещенного в центре передней панели, теперь — пластик с отделкой под рояльный лак, - хорошо, что на солнце он не бликует.

С помощью приложения Cloudrive можно подружить смартфон с автомобилем и вывести на дисплей кроссовера, скажем, приложение Яндекс.Навигатор.

У 8-дюймового HD-дисплея улучшена графика, добавилась функция Cloudrive, позволяющая связать смартфон с автомобилем. Скажем, можно вывести на большой дисплей карту Яндекс.Навигатора, открыть интернет-браузер, посмотреть видеоролики, пообщаться через популярные мессенджеры. Но приложение явно нужно дорабатывать: мой смартфон периодически «отваливался» и требовал переподключения, а делать это в движении опасно.

Адаптированный под 92‑й бензин 2,0-литровый мотор мощностью 136 л.с. прежний и работает в паре с 5-ступенчатой механикой — либо с вариатором. Его потенциала хватает впритык. На трассе при обгонах перевожу селектор вариатора в ручной режим, чтобы хоть как-то подстегнуть машину. Жаль, что до нас не доберется 1,5-литровый 150‑сильный турбодвигатель, он пришелся бы ко двору. Еще хуже, что полного привода как не было, так и нет.

Но кое-какие «железные» новшества всё же имеются. Подвесочники всё той же фирмы Lotus увеличили диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости с 22 до 24 мм. Угловая жесткость передней подвески стала выше, а этого как раз и не хватало. Шины поменяли на Pirelli, и Tiggo 5 теперь собраннее, острее в управлении.

По замерзшей гати, что рядом с Плещеевым озером, Tiggo 5 прошел без проблем. Дорожного просвета 190 мм достаточно, чтобы проползти через буераки. Я даже не переводил селектор вариатора в режим L, сужающий диапазон перемещения шкивов и ограничивающий максимальные обороты мотора. Просто выбирал в ручном режиме первую или вторую квазипередачу. Систему стабилизации, входящую в базовое оснащение, можно отключить, дабы она не душила мотор на бездорожье.

Машину собирают на российском заводе «Дервейс» по полному циклу и продолжают дорабатывать. В частности, вот-вот появится цветная приборная панель, которая уже «засветилась» на официальном сайте. Китайский автопром «не мытьем, так оснащением» пробивает себе дорогу. Дело за инженерной проработкой и полным приводом.

+ Прикройте эмблему рукой — и не догадаетесь, что кроссовер китайский



— Нет полноприводной версии, руль не регулируется по вылету

Chery Tiggo 5: комплектации и цены

Basic Comfort Comfort Luxury Силовой агрегат 2,0 л (136 л.с.), М5 2,0 л (136 л.с.), М5 2,0 л (136 л.с.), CVT 2,0 л (136 л.с.), CVT Цена*, руб. 849 900 926 900 949 900 999 900

Chery Tiggo 5 и конкуренты с моторами 2.0

Силовой агрегат Привод Цена*, руб. Chery Tiggo 5 2,0 л (136 л.с.), М5 передний 849 900 Geely Emgrand X7 2,0 л (140 л.с.), М5 передний 869 000 Haima 7 2,0 л (150 л.с.), М5 передний 599 900 Hyundai Creta 2,0 л (149 л.с.), А6 передний 1 084 900 Renault Duster 2,0 л (143 л.с.), М6 полный 859 990 Renault Kaptur 2.0 л (143 л.с.), М6 полный 1 049 990 *По состоянию на декабрь 2016 года, без учета акций и скидок.





Фото: Chery