Пикапы Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux: на обортаж!

Сталкиваем лбами три японских пикапа, собранных не в Японии.

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В Северной Америке — культ пикапов: там они ежегодно расходятся миллионными тиражами. А что такое пикапы у нас? Нижние строчки в статистике продаж, жалкие 0,8% рынка. Выходит, пикапы — удел богатых и развитых стран? Нет, ведь Африка и Южная Америка тоже их любят, хотя и не могут похвастаться мощной экономикой. Так почему лишь у нас пикапы воспринимаются не как утилитарное средство передвижения по плохим дорогам, а как обычные вседорожники, только с бортовым кузовом? Да потому, что цены вовсе не «утилитарные» — несмотря на не очень-то комфортную подвеску, рассчитанную под высокую грузоподъемность. Вот так и стали пикапы в России «жертвами борта».

И всё же сейчас сегмент немного ожил. Впервые за последнее время мы не лишились игроков, а, напротив, приобрели новых — это Fiat Fullback и Isuzu D‑Max. Но первый — лишь законнорожденный близнец бестселлера Mitsubishi L200. А вот марка Isuzu до сей поры официально была представлена в России исключительно грузовой техникой. Планы у производителя амбициозные — лидерство в сегменте! Потеснить L200 и Hilux? О’кей, тогда с ними мы Isuzu D‑Max и сравним!

Все наши герои собраны в Таиланде. Все — с дизелями. А поскольку они рассчитаны на бездорожье и большие нагрузки, отправимся в заваленные снегом поля Тульской области.

D‑Max отлично ведет себя на снежной целине. Длинноходная подвеска, понижайка и внедорожного размера шины позволяют не сбрасывать ход даже на серьезных неровностях. В отличие от Isuzu, L200 может ехать с полным приводом и на большой скорости. Вкупе с возможностями трансмиссии Super Select это делает L200 грозным оружием на бездорожье. Не слишком комфортный на мелких асфальтовых неровностях, Hilux мгновенно реабилитиру­ется на снежном поле. Он одинаково уверенно чешет и по скользкой поверхности, и по целине. Isuzu D‑Max Выпускается с 2012 года, в России дебютировал в 2016 году. Доступен как с двойной кабиной, так и с одинарной. Собирают в Таиланде. ДВИГАТЕЛЬ: дизельный: 2.5 (163 л.с.) — от 1 765 000 руб. Mitsubishi L200 Пятое поколение L200 было представлено в конце 2014 года, а через год начались продажи у нас. Предлагается только с двойной кабиной. Автомобили для России собирают в Таиланде. ДВИГАТЕЛИ: дизельные: 2.4 (154 л.с.) — от 1 629 000 руб. 2.4 (181 л.с.) — от 2 269 990 руб. Toyota Hilux Пикап нынешнего поколения представлен в 2015 году. Продажи в России начались в июле 2015 года. Поставляется из Таиланда. ДВИГАТЕЛИ: дизельные: 2.5 (150 л.с.) — от 1 976 000 руб. 2.8 (177 л.с.) — от 2 311 000 руб.

Грузонеподъемность

Внешне D‑Max — что осетрина второй свежести. Это для нас он новичок, а во всем прочем мире продается с 2012 года. И хотя уже есть рестайлинговый автомобиль, нам будут предлагать лишь «вторую свежесть».

Снаружи D‑Max — спокойный, ровный… и скучный. А коли внешностью не полюбуешься, оценю кабину.

В столь широкой кабине панель приборов могла бы быть и побольше. Впрочем, проблем с восприятием информации не возникает. Дисплей трип-компьютера смотрится дешево. Аудиосистема — пришелец из прошлого. Замороченное управление меню, монохромный дисплей с огромными пикселями. Вместо полноценного USB — лишь мини-вход. Блок управления однозонным «климатом» требует привыкания, но по большому счету он удобен. В мороз кабина прогревается довольно долго. Родственный Chevrolet TrailBlazer имеет точно такую же переднюю панель. Материалы в Ди-Максе недорогие, и его салон в любой комплектации наводит тоску. По краям передней панели есть удобные выдвижные подстаканники. Из четырех стеклоподъемников автоматическим доводчиком обладает лишь водительский. У Ди-Макса два вещевых ящика. Будет куда разложить дорожную мелочь, которой в пикапе может быть немало.

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Открываю дверь, хватаюсь за удобную ручку на передней стойке, плюхаюсь в кресло… и чуть не слетаю с него. Кожаное сиденье без боковой поддержки гарантирует «опорной точке» отличный коэффициент скольжения. Ей-богу, не к месту кожаная обивка в пикапе! Я поменял бы ее на современную панель приборов или мультимедиасистему из этого десятилетия. Кабина Ди-Макса, даже в максимальном исполнении, - в лучшем случае пришелец из ранних нулевых.

Пускаю мотор. Царство жесткого пластика и огромных пикселей наполняется дрожью низкооборотистого дизеля. Размашистый ход рычага трансмиссии лишь усиливает грузовые ассоциации.

Переношу ногу на тормоз и слышу, как взревел мотор. Что такое? Правая нога зацепила педаль газа. Позже я еще несколько раз оконфузился таким образом. Следовало бы разнести педали шире, ведь водитель пикапа, обутый в грубые ботинки или сапоги, - нередкое явление.

Передние сиденья Хайлакса огорчили скользкой обивкой. Боковая поддержка лишь чуть лучше, нежели в Isuzu.

Трогается Isuzu бодро и с легким заносом: трансмиссия работает по принципу part-time — на твердых дорогах автомобиль заднеприводный.

На первых порах 163 силы уверенно разгоняют тяжелый пикап, но к 100 км/ч задорно растет лишь уровень шума. Молотит дизель, ветер беснуется вокруг лопухов зеркал и в лохани грузового отсека, на большие шины шумно «наматывается» хороший асфальт трассы «Дон».

При размеренной езде D‑Max берет чуть больше 9 литров на каждые 100 км. Так что лучше попридержать коней — и комфортнее, и карман целее, и безопаснее, поскольку эффективность тормозной системы можно оценить лишь на троечку.

В нижней части переднего бампера — не самые эластичные брызговики. На серьезном бездорожье они быстро оторвутся. Передняя буксировочная проушина выглядит основательно. Но сколько выдержит сварка? Может, стоило сделать деталь единой?

Зато своим шасси D‑Max приятно удивил. Нет, легковой управляемости от него не дождешься. В «нуле» пусто, а реакции на повороты руля вялые — всё съедается высокопрофильными внедорожными шинами. И всё же он неплохо стоит на дуге, не требуя регулярной корректировки курса. И стабилен на прямой. Ни боковой ветер, ни продольная колея не выводят пикап из состояния равновесия. И плавность хода туда же: даже без загрузки Isuzu не вытрясает душу на разбитой дороге и не «козлит» на поперечной волне. Какой бы кривой ни была дорога, ловить его не приходится.

Но вот дороге конец, и я уже совершенно иначе смотрю на D‑Max! У него самый большой угол въезда и приличный клиренс под защитой, солидный ход подвески и тяговитый дизель — что еще надо для бездорожья?

Сзади — мост на продольных рессорах. Под рамой — полноценное запасное колесо. Двигатель Isuzu прикрыт мощной стальной защитой. Система выпуска и трансмиссия открыты, но надо очень постараться, чтобы приложиться на неровностях. Топливный бак прикрыт металлической «броней».

Isuzu — парень суровый, и до чего же звучно он подключает передний мост. В арсенале есть демультипликатор. D‑Max легко преодолевает брод, не заливая мотор, даже когда вода накрывает капот. И снежные переметы он утюжит достойно. При таком ходе подвески вывесить его по диагонали непросто. Но закопаться можно: акселератор настроен не лучшим образом и требует ювелирной работы педалью при движении внатяг. Стоит на миг расслабиться, как возникает пробуксовка и колеса закапываются. А поскольку блокировок межколесных ­дифференциалов нет даже в списке опций, диагонально «севшие» колеса становятся непреодолимым барьером.

А у соперников дополнительные блокировки есть!