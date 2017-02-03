Пикапы Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux: на обортаж!

В Северной Америке — культ пикапов: там они ежегодно расходятся миллионными тиражами. А что такое пикапы у нас? Нижние строчки в статистике продаж, жалкие 0,8% рынка. Выходит, пикапы — удел богатых и развитых стран? Нет, ведь Африка и Южная Америка тоже их любят, хотя и не могут похвастаться мощной экономикой. Так почему лишь у нас пикапы воспринимаются не как утилитарное средство передвижения по плохим дорогам, а как обычные вседорожники, только с бортовым кузовом? Да потому, что цены вовсе не «утилитарные» — несмотря на не очень-то комфортную подвеску, рассчитанную под высокую грузоподъемность. Вот так и стали пикапы в России «жертвами борта».
И всё же сейчас сегмент немного ожил. Впервые за последнее время мы не лишились игроков, а, напротив, приобрели новых — это Fiat Fullback и Isuzu D‑Max. Но первый — лишь законнорожденный близнец бестселлера Mitsubishi L200. А вот марка Isuzu до сей поры официально была представлена в России исключительно грузовой техникой. Планы у производителя амбициозные — лидерство в сегменте! Потеснить L200 и Hilux? О’кей, тогда с ними мы Isuzu D‑Max и сравним!
Все наши герои собраны в Таиланде. Все — с дизелями. А поскольку они рассчитаны на бездорожье и большие нагрузки, отправимся в заваленные снегом поля Тульской области.
|
D‑Max отлично ведет себя на снежной целине. Длинноходная подвеска, понижайка и внедорожного размера шины позволяют не сбрасывать ход даже на серьезных неровностях.
|
В отличие от Isuzu, L200 может ехать с полным приводом и на большой скорости. Вкупе с возможностями трансмиссии Super Select это делает L200 грозным оружием на бездорожье.
|
Не слишком комфортный на мелких асфальтовых неровностях, Hilux мгновенно реабилитируется на снежном поле. Он одинаково уверенно чешет и по скользкой поверхности, и по целине.
|
Isuzu D‑Max
Выпускается с 2012 года, в России дебютировал в 2016 году. Доступен как с двойной кабиной, так и с одинарной. Собирают в Таиланде.
ДВИГАТЕЛЬ:
дизельный:
2.5 (163 л.с.) — от 1 765 000 руб.
|
Mitsubishi L200
Пятое поколение L200 было представлено в конце 2014 года, а через год начались продажи у нас. Предлагается только с двойной кабиной. Автомобили для России собирают в Таиланде.
ДВИГАТЕЛИ:
дизельные:
2.4 (154 л.с.) — от 1 629 000 руб.
2.4 (181 л.с.) — от 2 269 990 руб.
|
Toyota Hilux
Пикап нынешнего поколения представлен в 2015 году. Продажи в России начались в июле 2015 года. Поставляется из Таиланда.
ДВИГАТЕЛИ:
дизельные:
2.5 (150 л.с.) — от 1 976 000 руб.
2.8 (177 л.с.) — от 2 311 000 руб.
Грузонеподъемность
Внешне D‑Max — что осетрина второй свежести. Это для нас он новичок, а во всем прочем мире продается с 2012 года. И хотя уже есть рестайлинговый автомобиль, нам будут предлагать лишь «вторую свежесть».
Снаружи D‑Max — спокойный, ровный… и скучный. А коли внешностью не полюбуешься, оценю кабину.
|
В столь широкой кабине панель приборов могла бы быть и побольше. Впрочем, проблем с восприятием информации не возникает. Дисплей трип-компьютера смотрится дешево.
|
Аудиосистема — пришелец из прошлого. Замороченное управление меню, монохромный дисплей с огромными пикселями. Вместо полноценного USB — лишь мини-вход.
|
Блок управления однозонным «климатом» требует привыкания, но по большому счету он удобен. В мороз кабина прогревается довольно долго.
|
Родственный Chevrolet TrailBlazer имеет точно такую же переднюю панель. Материалы в Ди-Максе недорогие, и его салон в любой комплектации наводит тоску.
|
По краям передней панели есть удобные выдвижные подстаканники.
|
Из четырех стеклоподъемников автоматическим доводчиком обладает лишь водительский.
|
У Ди-Макса два вещевых ящика. Будет куда разложить дорожную мелочь, которой в пикапе может быть немало.
Открываю дверь, хватаюсь за удобную ручку на передней стойке, плюхаюсь в кресло… и чуть не слетаю с него. Кожаное сиденье без боковой поддержки гарантирует «опорной точке» отличный коэффициент скольжения. Ей-богу, не к месту кожаная обивка в пикапе! Я поменял бы ее на современную панель приборов или мультимедиасистему из этого десятилетия. Кабина Ди-Макса, даже в максимальном исполнении, - в лучшем случае пришелец из ранних нулевых.
Пускаю мотор. Царство жесткого пластика и огромных пикселей наполняется дрожью низкооборотистого дизеля. Размашистый ход рычага трансмиссии лишь усиливает грузовые ассоциации.
Переношу ногу на тормоз и слышу, как взревел мотор. Что такое? Правая нога зацепила педаль газа. Позже я еще несколько раз оконфузился таким образом. Следовало бы разнести педали шире, ведь водитель пикапа, обутый в грубые ботинки или сапоги, - нередкое явление.
Трогается Isuzu бодро и с легким заносом: трансмиссия работает по принципу part-time — на твердых дорогах автомобиль заднеприводный.
На первых порах 163 силы уверенно разгоняют тяжелый пикап, но к 100 км/ч задорно растет лишь уровень шума. Молотит дизель, ветер беснуется вокруг лопухов зеркал и в лохани грузового отсека, на большие шины шумно «наматывается» хороший асфальт трассы «Дон».
При размеренной езде D‑Max берет чуть больше 9 литров на каждые 100 км. Так что лучше попридержать коней — и комфортнее, и карман целее, и безопаснее, поскольку эффективность тормозной системы можно оценить лишь на троечку.
|
В нижней части переднего бампера — не самые эластичные брызговики. На серьезном бездорожье они быстро оторвутся.
|
Передняя буксировочная проушина выглядит основательно. Но сколько выдержит сварка? Может, стоило сделать деталь единой?
Зато своим шасси D‑Max приятно удивил. Нет, легковой управляемости от него не дождешься. В «нуле» пусто, а реакции на повороты руля вялые — всё съедается высокопрофильными внедорожными шинами. И всё же он неплохо стоит на дуге, не требуя регулярной корректировки курса. И стабилен на прямой. Ни боковой ветер, ни продольная колея не выводят пикап из состояния равновесия. И плавность хода туда же: даже без загрузки Isuzu не вытрясает душу на разбитой дороге и не «козлит» на поперечной волне. Какой бы кривой ни была дорога, ловить его не приходится.
Но вот дороге конец, и я уже совершенно иначе смотрю на D‑Max! У него самый большой угол въезда и приличный клиренс под защитой, солидный ход подвески и тяговитый дизель — что еще надо для бездорожья?
|
Сзади — мост на продольных рессорах. Под рамой — полноценное запасное колесо.
|
Двигатель Isuzu прикрыт мощной стальной защитой. Система выпуска и трансмиссия открыты, но надо очень постараться, чтобы приложиться на неровностях. Топливный бак прикрыт металлической «броней».
Isuzu — парень суровый, и до чего же звучно он подключает передний мост. В арсенале есть демультипликатор. D‑Max легко преодолевает брод, не заливая мотор, даже когда вода накрывает капот. И снежные переметы он утюжит достойно. При таком ходе подвески вывесить его по диагонали непросто. Но закопаться можно: акселератор настроен не лучшим образом и требует ювелирной работы педалью при движении внатяг. Стоит на миг расслабиться, как возникает пробуксовка и колеса закапываются. А поскольку блокировок межколесных дифференциалов нет даже в списке опций, диагонально «севшие» колеса становятся непреодолимым барьером.
А у соперников дополнительные блокировки есть!