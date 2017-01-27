Genesis G90: полет к звездам нормальный

Корейцы выкатили против больших седанов «немецкой тройки» свой люксовый флагман Genesis G90.

Genesis G90

«Хочешь прийти к цели — плыви против течения». Эта восточная мудрость оказалась не пустыми словами.

Отбросив материнскую приставку Hyundai, Genesis воспарил как люксовый бренд. На первой презентации его антрепренёры расхваливали корейского борца за автомобильный Олимп так, будто он уже всех положил на лопатки. И я там был, слышал, что клиенты в Китае, США и России могут радоваться, в отличие от немцев, которым G90 не светит. И много ли они там, в Германии, потеряют?

Мы решили прояснить этот вопрос, обкатав G90 на двух кольцевых трассах.

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Фото: automps.ru